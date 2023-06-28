Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ

Как сейчас удерживается налог с доходов сотрудников (исполнителей), уехавших за границу
Порядок уплаты агентского НДФЛ и его ставки зависят от места оказания услуг, которое прописано в договоре, и статуса налогового резидентства работника (исполнителя).
Место работы (оказания услуг) — РФ
Если в договоре местом оказания услуг является Россия, то налог с дохода сотрудника или исполнителя уплачивает работодатель (заказчик).
Напомним, что для большинства договоров ГПХ место оказания услуг или выполнения работ не является существенным условием.
Если в гражданско-правовом договоре отдельно не указано, что исполнитель оказывает услуги в иностранном государстве, то по умолчанию считается, что он ведет деятельность в РФ.
Ставка, по которой НДФЛ перечисляется в бюджет, в этом случае зависит от статуса налогового резидентства работника (исполнителя):
Налоговый резидент РФ.
К доходу исполнителя или работника применяется ставка 13% или 15% — если сумма вознаграждения превышает 5 млн руб.
Налоговый нерезидент РФ.
После утраты работником или исполнителем статуса налогового резидента НДФЛ перечисляется в бюджет в повышенном размере — 30%. При этом сумма доходов значения не имеет.
То есть до того момента, пока сотрудник (исполнитель) не утратит статус налогового резидента, заказчик (работодатель) удерживает с его дохода НДФЛ по ставке 13% (15%).
С месяца, в котором сотрудник утратит статус резидентства, налог начинает удерживаться по ставке 30%.
Также работодатель или заказчик должны пересчитать суммы налога по доходу, выплаченному сотруднику, с начала года по ставке 30% и удержать ее с последующих выплат.
Если до конца года удержать полную сумму НДФЛ не получится, налоговый агент должен сообщить об этом в ИФНС, а также своему исполнителю или работнику. Сумма неудержанного налога ИФНС потом сама начислит исполнителю (работнику) и оплатить ее нужно будет до 1 декабря следующего года.
Эксперты АКГ «Финансы» проверят правильность определения налогооблагаемой базы и налоговых льгот, корректность расчета налоговых обязательств, а также проведут оценку налоговых последствий при некорректном применении норм налогового законодательства.
Кто такие налоговые резиденты РФ
Налоговый резидент — это физическое лицо, которое в течение 12 последних месяцев находилось на территории РФ не менее 183 дней.
В количество дней пребывания на территории РФ не включаются дни приезда и отъезда из неё, а также период прохождения краткосрочного обучения или лечения, если его срок не превышает 6 месяцев.
Место работы (оказания услуг) – иностранное государство
В этом случае заказчик или работодатель физического лица не является его налоговым агентом. Исполнитель (сотрудник) уплачивает налог в бюджет РФ самостоятельно до тех пор, пока является резидентом.
После утраты статуса налогового резидента платить налог в бюджет РФ не нужно.
Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке
Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП
Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист
Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail
Изменение ставок и порядка уплаты агентского НДФЛ в 2024-2025 годах
На данный момент на рассмотрении в ГД находится законопроект, который предусматривает корректировку ставок НДФЛ в отношении дохода дистанционных работников (исполнителей).
Если его примут, то налог с дохода в рамках трудового договора будет удерживаться по ставкам 13% (15%).
Для гражданско-правовых договоров будет действовать несколько условий. Доход по договорам ГПХ будет считаться полученным в РФ, если:
Исполнители используют в своей работе российские домены, программы или технические средства, размещенные в РФ.
Соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
исполнитель имеет статус налогового резидента РФ;
доход перечисляется на счет, открытый в банке, расположенном на территории России;
средства поступают от российского работодателя (заказчика).
Если ни одно из перечисленных условий не соблюдается, а именно исполнитель (работник) не имеет статуса резидента, не получает доход на счет, открытый в российском банке, и не пользуется российскими доменными именами и удаленным рабочим столом, то налог на территории РФ платить не нужно: ни ему, ни его заказчику (работодателю).
Если указанные поправки будут приняты, они вступят в силу в разное время:
по трудовым договорам — с 1 января 2024 года;
по договорам ГПХ — с 1 января 2025 года.
Коснуться ли данные изменения самозанятых и ИП
Нет. ИП и самозанятые продолжат уплачивать налоги в соответствии с применяемой ими системой налогообложения. И эти изменения их никак не затронут.
Возникли споры с налоговиками? Обращайтесь в АКГ «Финансы» — компанию, которая входит в список крупнейших российских аудиторских организаций (Рейтинг RAEX) и уже более 23 лет занимается комплексной поддержкой бизнеса в различных сферах: от крупных производственных предприятий до субъектов малого предпринимательства.
Бесплатный чек-лист: как вести себя при выездной проверке
Узнаете, как правильно подготовиться к ВНП
Минимизируйте риски доначислений налогов — скачивайте чек-лист
Заполните форму — чек-лист придет на ваш e-mail
Реклама: ООО «АКГ «Финансы», ИНН: 5402035027 erid: LjN8KPFNf
Комментарии1
"Соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
- исполнитель имеет статус налогового резидента РФ;
доход перечисляется на счет,
- открытый в банке, расположенном на территории России;
- средства поступают от российского работодателя (заказчика)."
Если первые 2 пункта понятны, то по третьему - он всегда соблюдается. Т.е. деньги поступают от русского заказчика.