Нерезиденты и налоги. Правительство определилось со ставкой НДФЛ

В конце мая 2023 года на рассмотрение в Государственную Думу внесли законопроект, который предусматривает изменение порядка уплаты агентского НДФЛ и ставок по данному налогу. Если поправки примут, НДФЛ с дохода сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ, уехавших за границу, будет удерживаться по другим ставкам.

Как сейчас удерживается налог с доходов сотрудников (исполнителей), уехавших за границу

Порядок уплаты агентского НДФЛ и его ставки зависят от места оказания услуг, которое прописано в договоре, и статуса налогового резидентства работника (исполнителя).

Место работы (оказания услуг) — РФ

Если в договоре местом оказания услуг является Россия, то налог с дохода сотрудника или исполнителя уплачивает работодатель (заказчик).

Напомним, что для большинства договоров ГПХ место оказания услуг или выполнения работ не является существенным условием.

Если в гражданско-правовом договоре отдельно не указано, что исполнитель оказывает услуги в иностранном государстве, то по умолчанию считается, что он ведет деятельность в РФ.

Ставка, по которой НДФЛ перечисляется в бюджет, в этом случае зависит от статуса налогового резидентства работника (исполнителя):

Налоговый резидент РФ.

К доходу исполнителя или работника применяется ставка 13% или 15% — если сумма вознаграждения превышает 5 млн руб.

Налоговый нерезидент РФ.

После утраты работником или исполнителем статуса налогового резидента НДФЛ перечисляется в бюджет в повышенном размере — 30%. При этом сумма доходов значения не имеет.

То есть до того момента, пока сотрудник (исполнитель) не утратит статус налогового резидента, заказчик (работодатель) удерживает с его дохода НДФЛ по ставке 13% (15%).

С месяца, в котором сотрудник утратит статус резидентства, налог начинает удерживаться по ставке 30%.

Также работодатель или заказчик должны пересчитать суммы налога по доходу, выплаченному сотруднику, с начала года по ставке 30% и удержать ее с последующих выплат.

Если до конца года удержать полную сумму НДФЛ не получится, налоговый агент должен сообщить об этом в ИФНС, а также своему исполнителю или работнику. Сумма неудержанного налога ИФНС потом сама начислит исполнителю (работнику) и оплатить ее нужно будет до 1 декабря следующего года.

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Кто такие налоговые резиденты РФ

Налоговый резидент — это физическое лицо, которое в течение 12 последних месяцев находилось на территории РФ не менее 183 дней.

В количество дней пребывания на территории РФ не включаются дни приезда и отъезда из неё, а также период прохождения краткосрочного обучения или лечения, если его срок не превышает 6 месяцев.

Место работы (оказания услуг) – иностранное государство

В этом случае заказчик или работодатель физического лица не является его налоговым агентом. Исполнитель (сотрудник) уплачивает налог в бюджет РФ самостоятельно до тех пор, пока является резидентом.

После утраты статуса налогового резидента платить налог в бюджет РФ не нужно.

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Изменение ставок и порядка уплаты агентского НДФЛ в 2024-2025 годах

На данный момент на рассмотрении в ГД находится законопроект, который предусматривает корректировку ставок НДФЛ в отношении дохода дистанционных работников (исполнителей).

Если его примут, то налог с дохода в рамках трудового договора будет удерживаться по ставкам 13% (15%).

Для гражданско-правовых договоров будет действовать несколько условий. Доход по договорам ГПХ будет считаться полученным в РФ, если:

Исполнители используют в своей работе российские домены, программы или технические средства, размещенные в РФ.

Соблюдается хотя бы одно из следующих условий: исполнитель имеет статус налогового резидента РФ; доход перечисляется на счет, открытый в банке, расположенном на территории России; средства поступают от российского работодателя (заказчика).



Если ни одно из перечисленных условий не соблюдается, а именно исполнитель (работник) не имеет статуса резидента, не получает доход на счет, открытый в российском банке, и не пользуется российскими доменными именами и удаленным рабочим столом, то налог на территории РФ платить не нужно: ни ему, ни его заказчику (работодателю).

Если указанные поправки будут приняты, они вступят в силу в разное время:

по трудовым договорам — с 1 января 2024 года;

по договорам ГПХ — с 1 января 2025 года.

Коснуться ли данные изменения самозанятых и ИП

Нет. ИП и самозанятые продолжат уплачивать налоги в соответствии с применяемой ими системой налогообложения. И эти изменения их никак не затронут.

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