ТОП 15 лучших дизайн‑студий интерьера Сочи

Крупнейшей отечественный курорт на Черноморском побережье активно развивается, и это привело к устойчивому спросу на работу студий интерьерного дизайна. Почему стали важны интерьерные услуги:
☀️ В крупнейшем курорте РФ запланировано строительство оздоровительных, гостиничных и жилых комплексов на 600 млрд. руб. Для оформления интерьеров требуются специалисты, которые превратят стандартные квадратные метры в уникальные объекты.
☀️ Изучив Pinterest и модные сайты, сочинцы пришли к пониманию, что стильный интерьер – не роскошь, а приятная часть жизни. Для этого проект должен делать профессионал, понимающий технические и климатические особенности региона.
☀️ Ежегодно в Сочи приезжает до 7 млн. туристов. Красиво и функционально оформленную недвижимость быстрее сдать в аренду.
☀️ Оригинальный интерьер в ресторане, торговом центре, салоне привлекает клиентов.
☀️ Жилье с качественным интерьерным дизайном продается дороже.
Но и среди студий дизайна немало новичков, освоивших только дизайн-курсы, или строительных бригад, просто выполняющих “евроремонт”. Как выбрать специалиста и не ошибиться, ведь за неверный выбор придется платить расходами, упущенным временем, а возможно, и штрафами?
Houzzy подготовил обзор дизайн студий интерьера Сочи. Информация не носит рекламный характер и основана на аналитике открытых данных с сайтов дизайнерских студий. В топ включили 15 команд с высоким качеством работы.
Как составляли рейтинг дизайн‑студий Сочи
Обзор составлен по результатам цифровой активности дизайн студий интерьера Сочи. Учитывались следующие критерии профессионального мастерства:
✅ Команда включает специалистов разных сфер
✅ Опыт интерьерного дизайна на Черноморском побережье в Сочи
✅ На сайте студии представлены реальные интерьеры, а не картинки
✅ Умение не только создавать проект, но и реализовать
✅ Различные дополнительные услуги
✅ Применение разных стилистик или авторский стиль
✅ Качественная репутация
ТОП‑15 дизайн‑студий интерьера Сочи
№1 – Студии дизайна интерьера – VPROEKTE
Специфика
Обзор лучших дизайн студий интерьера открывает VPROEKTE. Ее руководитель – Сергей Лашин, специалист с мировым именем.
Опыт 8+ лет. В РФ и 15 странах реализовано 100+ интерьерных проектов. Работы VPROEKTE представлены в специализированных изданиях. Студия готовит архитектурные и интерьерные решения для жилых, общественных и коммерческих объектов от 100 кв. м. Ценовой сегмент – премиум.
Интерьеры VPROEKTE выполнены в оригинальных стилях, разработанных Сергеем Лашиным:
Nature – микс минимализма с эко, индастриал, лофт, сканди, хай-тек. Элитарность интерьера обозначена геометричностью, гладкими текстурами, лаконизмом форм и спокойной палитрой.
Accent – интерпретация классики в комбинации с модерном и ар-деко. Элегантный стиль «тихой» роскоши»: классические пропорции, симметрия, богатая палитра, премиальные материалы.
VIP – для уникальных клиентов. Эксклюзивность подчеркивают: технологические разработки, инженерные инновации, мебель по авторским эскизам, премиальная отделка.
☀️ Сайт
Особенности
Четкая организация процесса: от собеседования с клиентом и получения задания до декора
Бесплатная консультация
Есть удаленный формат
Уникальные стили
Количество правок не ограничено
Визуализация и панорама 360°
Активно применяются smart-технологии, сложные инженерные конструкции и решения
Дизайнер курирует проект, всегда в контакте
Собственная строительная бригада
Клиенту предоставляют партнерские скидки
Потенциальные клиенты
Владельцы премиальной недвижимости, которые проводят на курорте длительное время и не намерены отказываться от комфорта. Владельцы коммерческих объектов, застройщики, стремящиеся выделиться уникальным интерьером, продемонстрировать свою историю и бренд, привлечь аудиторию, повысить стоимость квадратных метров.
Нестандартные и нешаблонные интерьеры VPROEKTE имеют свою историю: от пожелания заказчика через сложную систему комбинирования ресурсов, коммуникаций, материалов. Творческий подход не отменяет четкой организации процесса в студии.
№2 – Студии дизайна интерьера – ArtFenomen
Специфика
Свыше 10 лет на рынке РФ. 700+ реализованных решений в коттеджах и квартирах. Дизайн студия интерьеров работает в премиальном сегменте.
Интерьеры отличаются геометричностью, лаконичной формой, умением работать с цветом.
Основные стили – ар-деко и современный.
☀️ Сайт
Особенности
Экспресс-проект за 2 дня
В проекте 2 варианта зонирования + количество правок не ограничено
Сотрудничество с подрядчиками
30% скидки на интеграцию умного дома
2 года гарантии
Оплата по этапам
Потенциальные клиенты
Бизнесмены HoReCa – владельцы отелей и мини-гостиниц, ресторанов, баров, которым важно отличаться на рынке самобытным интерьером. Владельцы недвижимости под сдачу в аренду.
Команду ArtFenomen отличает четкое понимание клиентских потребностей, умение оперативно подготовить качественный дизайн-проект и начать его реализацию с надежными партнерами.
№3 – Студии дизайна интерьера – «Номакс»
Специфика
10+ лет опыта. «Номакс» создает интерьеры под любой бюджет. Работает с недвижимостью любого метража, гостевыми апартаментами и мини-отелями, а также барами, салонами, другими коммерческими объектами. Ценовой сегмент – бизнес.
Основные стили – эклектика, лофт, джапанди, скандинавский.
☀️ Сайт
Особенности
Любое количество планировочных решений
Заключение договора после создания планировок
Четкие бюджетные рамки
Гибкий прайс
Работа с собственными мастерами-строителями
2 года гарантии
Потенциальные клиенты
Владельцам любой жилой недвижимости, в том числе небольшой по площади, которые стремятся сделать свой дом уютным и функциональным. Владельцы мини-гостиниц, апартаментов под сдачу, торговых точек, заведений питания, чтобы выделить свой объект на рынке Сочи уникальным оформлением.
«Номакс» включен в топ дизайн студий Сочи как команда, умеющая не только креативно проектировать интерьеры, но и ответственно реализовывать. В студии хорошо понимают климатическую специфику Сочи.
№4 – Студии дизайна интерьера – Nastigal
Специфика
Опыт 4 года. В портфолио 50+ проектов. Создали студию Анастасия Зоткина и Галла Сергеева.
Nastigal создает дизайнерские интерьеры для квартир в старом фонде и новых жилых комплексах. Работает с застройщиками, владельцами ресторанов, коммерческих точек. Ценовой сегмент – бизнес-класс.
В Nastigal предпочитают современный стиль, в основе которого эргономика и функционал.
☀️ Сайт
Особенности
Активное внедрение технических инноваций, новых материалов
Комплекс услуг под ключ: от замеров до декора
2 варианта оплаты: ежемесячная или фиксированная
Авторское сопровождение на площадке
Потенциальные клиенты
Владельцам жилой недвижимости, которым требуется реализовать через интерьер свое видение мира. Инвесторам для повышения стоимости жилья. Предприниматели, у которых интерьер становится воплощением концепции бизнеса.
Глубокое взаимодействие с клиентом для создания интерьера, который будет точно соответствовать его мироощущению – сильная сторона команды Nastigal. Студии свойственен творческий подход, стремление использовать новинки из мира дизайна.
№5 – Студии дизайна интерьера – DESIGNUM SOCHI
Специфика
Опыт - 16 лет. Студия создана Мариной и Альбертом Умаровыми.
DESIGNUM SOCHI работает с недвижимостью любого формата, разрабатывает фасады и проектирует участки. Создает интерьеры для санаториев, гостевых апартаментов, таунхаусов. Работает в бизнес-категории.
Чаще использует современный стиль, комбинируя с ар-деко, модерном.
☀️ Сайт
Особенности
3 типа проектов: от эскизного до полного
Реконструкция помещений
Все виды ремонта
Подготовка столярных чертежей
Экскурсия на объект
Оплата в 3 этапа
Потенциальные клиенты
Владельцы жилья любого типа и формата, в том числе сдаваемого внаем. Предприниматели, которым необходимо усилить оригинальность и наполнить функциональностью интерьер кафе, зала ожидания, магазина.
Четко выстроенная работа позволяет оперативно приступить к реализации интерьерного проекта. DESIGNUM SOCHI внимательно относится к бюджету клиента, помогая сэкономить при выборе вида проекта, материалов, дополнительных услуг.
№6 – Студии дизайна интерьера – Ze Rooms
Специфика
15 лет работы. Свыше 60 работ. Студия основана Еленой Золотоверх.
Занимается оформлением квартир любого метража и домов, а также интерьерными концепциями коммерческих объектов. Создает проектную документацию бассейнов. Выполняет работы в сегменте бизнес.
В приоритете современная стилистика, основанная на принципах архитектурной функциональности.
☀️ Сайт
Особенности
Индивидуальные консультации
4 тарифных плана
Авторский надзор без дизайн-проекта
Связи с торговыми предприятиями и поставщиками
Потенциальные клиенты
Владельцы жилых помещений от 50 кв. м. Семьи с детьми. Предприниматели, бизнес которых требует координации интерьерных решений с пространством и аудиторией.
Дизайн студии Сочи – Ze Rooms – работают на высоком уровне и предлагают клиентам все виды услуг. Интерьеры отличаются сдержанной красотой и элегантностью.
№7 – Студии дизайна интерьера – Metrix Design
Специфика
Опыт 6 лет. 80+ принятых разработок. Metrix Design оформляет жилые, торговые, развлекательные помещения от 60 кв. м. Готовит проекты для точек питания, офисов, отелей, лобби ЖК. Ценовой сегмент – категории бизнес и премиум.
Студия придерживается современного стиля, дополняя пространства элементами других современных направлений.
☀️ Сайт
Особенности
4 пакета услуг: планировка, визуализация, чертежи, полный дизайн-проект
Контроль дизайнера на объекте
Комплексный ремонт силами своей бригады
Скидки от партнеров
Гарантия 1 год
Потенциальные клиенты
Те, кто считает финансы и умеет выбирать необходимый набор услуг без переплаты. Умеющие ценить время, доверяющие ремонт профессионалам. Кому требуется оперативный ремонт.
Интерьеры Metrix Design отличаются лаконичным цветовым наполнением, геометричностью и четким зонированием даже на скромном метраже. Студия способна быстро начать работу на объекте, оперативно подготовив проект и реализуя его силами своей бригады, быстро и без потери качества.
№8 – Студии дизайна интерьера – Vsrede
Специфика
Опыт 9 лет. Рейтинг дизайн студий Сочи продолжает Vsrede, которая работает в Сочи, СПб и Москве. Студия оформляет жилые пространства от 40 кв. м, торговые объекты. Ценовая категория – бизнес.
Интерьерные решения Vsrede не имеют стилевых ограничений, каждое пространство рассматривается индивидуально. Проекты отличает сдержанность цвета и геометрии, функциональность и лаконизм.
☀️ Сайт
Особенности
Услуга планировки с 3 вариантами
Возможность удаленной работы
Ценовые пакеты для площадей до 150 кв. м и свыше 150 кв. м
Фиксированная цена до старта работ в течение года
Потенциальные клиенты
Хозяева квартир, апартаментов, домов, предназначенных для постоянного проживания или сдачи в аренду. Строительные компании, которым требуется оригинальное оформление лобби, квартир на продажу или общественных зон жилых комплексов.
Лучшие дизайн студии Сочи, такие как Vsrede, создают интерьеры, отражающие настроение курорта: пространство отличается легкостью, обилием света и воздуха, насыщенными красками и интересной геометрией.
№9 – Студии дизайна интерьера – Domastroi
Специфика
16 лет работы. Команда занимается дизайном всех видов помещений: квартир, апартаментов, в том числе отдельных помещений. Создает дизайн дома (Сочи и другие города РФ). Интерьеры для коммерческих локаций. Осуществляет перепланировку и ремонт в жилых и нежилых объектах.
Работает в бизнес и премиум сегментах.
Студия дизайна интерьера Сочи Domastroi создает интерьерные проекты во всех стилях.
☀️ Сайт
Особенности
5 тарифных пакетов
Ремонт, отделка, инженерные коммуникации
Приемка квартир
Экскурсия на объекты
Гарантия до 7 лет
Скидки до 37%
Удаленный формат
Потенциальные клиенты
Владельцы недвижимости любого типа, которым важна возможность доверить интерьерное преобразование профессионалам.
Лучшие дизайн бюро Сочи, такие как Domastroi, предлагают решение всех вопросов преобразования интерьера – создание проекта, ремонт, согласования и сотрудничество с субподрядчиками.
№10 – Студии дизайна интерьера – ЮниАпарт
Специфика
Создано 460+ проектов. Студия работает с квартирами, виллами, офисами, салонами, отелями. Оформляет фасады зданий. Дизайн интерьера Сочи от ЮниАпарт в премиум и бизнес-сегменте.
Для интерьеров команда подбирает соответствующий задумке стиль. Наиболее часто работает в современном стиле, лофте, джапанди, минимализме, часто использует элементы морского стиля.
☀️ Сайт
Особенности
2 тарифа дизайн-проекта + экспресс вариант
Работа с объектами площадью от 30 кв. м.
Дизайн VR с рендерами разных ракурсов
Ремонт (текущий и капитальный)
Экспертиза недвижимости
Оформление фасадов
Потенциальные клиенты
Владельцы жилой недвижимости, которым хочется создать интерьер, соответствующий отпускному настроению. Владельцы небольшой по метражу недвижимости или отдельных помещений. Хозяева вилл и резиденций. Предприниматели, которым требуется создать оригинальное пространство.
Разнообразные услуги студии ЮниАпарт предназначены жителям Сочи, которые мечтают о качественном ремонте или дизайнерском преображении отдельной комнаты, квартиры или коттеджа. Высокий уровень разработки проекта в сочетании с качественным трудом строителей.
№11 – Студии дизайна интерьера – Gamma Design
Специфика
200 + проектов. Gamma Design занимается интерьерными преобразованиями отдельных помещений, коттеджей и офисов, квартир любого метража. Ценовая категория проектов – бизнес-класс.
Используются разные стили, от неоклассики до авангарда.
☀️ Сайт
Особенности
2 тарифа на дизайн-проект
Комплексный ремонт
Своя бригада строителей
Скидки до 25%, акции и бонусы
Контакт с клиентом на протяжении проекта
Возможность удаленной работы
Потенциальные клиенты
Походит тем, кому требуется сделать ремонт в сочинском помещении без своего присутствия. Кому важна скорость и качество работ.
Студия дизайна интерьера Gamma Design предоставляет все виды дизайнерских и ремонтных услуг. Это ценится в Сочи, где хозяева жилья не всегда находятся в регионе. Высокое качество строительных работ и тщательный контроль – еще один плюс студии.
№12 – Студии дизайна интерьера – Студия Елены Солохиной
Специфика
Топ дизайн студий интерьера Сочи продолжает студия с опытом 12 лет. Авторская студия занимается оформлением жилого пространства в новостройках, старом и малогабаритном фонде, резиденциях. Занимается архитектурным проектированием и дизайном ландшафта. Выполняет проекты в бизнес-классе.
Приоритет современному стилю, лофту, неоклассике.
☀️ Сайт
Особенности
Индивидуальный расчет
Переделка интерьера
Ремонт под ключ
Отделочные работы силами своей бригады
Оформление фасада
Потенциальные клиенты
Сторонники классических линий, правильной геометрии, сочной палитры. Владельцы недвижимости, которым требуется качественный ремонт.
Умение работать на акцентах, придавая интерьеру эффект «тихой» роскоши» - сильная сторона студии Елены Солохиной. Продуманность зонирования, световых сценариев и мебельных форм придают ее интерьерам выразительность и гармоничность.
№13 – Студии дизайна интерьера – My Bright
Специфика
В лучшие студии дизайна интерьера Сочи вошла авторская студия Алины Хромочкиной. Опыт 10+ лет. Дизайн квартир (Сочи). Интерьеры домов. Оформление коммерческих площадок. Ценовой сегмент – бизнес-класс.
Приоритет – современный и морской стиль, эклектика, неоклассика.
☀️ Сайт
Особенности
Прозрачный прайс
2 вида дизайн-проекта
Удаленный формат
Подбор материалов под климатические особенности Сочи
Умение работать в сжатые сроки
Потенциальные клиенты
Сторонники практичных долговечных интерьеров. Семьи с детьми. Занятые на работе оценят возможность минимальных встреч.
Авторский подход к пространству и внимание к клиентским запросам - такое сочетание обеспечивает интересный креатив.
№14 – Студии дизайна интерьера – VProject23
Специфика
Студия создана Марией Большаковой и предлагает все виды дизайнерских работ + ремонт для жилых и коммерческих объектов. Ценовой сегмент- бизнес.
Студия работает в разных стилях, комбинируя элементы лофта, минимализма, неоклассики и современного, достигая эффекта благодаря использованию ярких цветов.
☀️ Сайт
Особенности
Экспресс-коллаж за 5 дней
Персональный менеджер на проекте
3 тарифа
Декорирование, в том числе интерьеров вторичного рынка
Ремонт силами своей бригады
Авторский надзор
Потенциальные клиенты
Владельцы квартир и коттеджей, где требуется радикальное обновление интерьера. Бизнес – торговые точки, магазины, салоны, офисы, которым необходим оригинальный, привлекающий внимание клиентуры интерьер.
VProject23 активно стартовал на рынке Сочи. Студия проявляет максимальную заинтересованность в клиентах, поэтому предоставляет полный набор услуг, от консультации до комплексного ремонта, причем за короткий срок.
№15 – Студии дизайна интерьера – Sochi Build
Специфика
22 года работы. Специализируется на оформление квартир в новых жилых комплексах, коттеджей. Ценовая категория – премиум и бизнес-класс.
Sochi Build создает интерьерные проекты во всех стилях, часто миксуя элементы.
☀️ Сайт
Особенности
Оплата в 2 этапа
Ремонт силами своей бригады
Комплектация под заказ
Разработка мебели
Потенциальные клиенты
Владельцы жилья, кому требуется оригинальный дизайн квартир в Сочи. Сторонники яркого и насыщенного интерьера.
Творческий подход к пространству, смелая работа с цветом и экономия средств клиентов – особенности работы Sochi Build – студии дизайна интерьера (Сочи).
Почему включили в топ эти студии
Журнал Houzzy выбрал 15 интересных команд, их сильными качествами являются:
идеи заказчика творчески преобразуются в интерьерные решения;
дизайн-проекты тщательно отработаны во всех нюансах;
работа над интерьером организована системно, без срывов сроков;
дизайн-проект выполняется с учетом актуальных трендов, новых материалов, технических решений;
предоставляется строительная бригада;
возможность сотрудничать удаленно.
Студии дизайна Сочи работают в бизнес и премиум сегменте. Помимо отличия в цене каждый коллектив представляет собственный подход к стилевому решению интерьера. Оценить креатив и выбрать «свою» студию помогают представленные на сайтах готовые проекты.
Как выбрать исполнителя в Сочи
Houzzy подготовил чек-лист:
✅ Предварительная оценка. Изучить сайты разных студий дизайна. Выбрать 3-5 команды.
✅ Изучить портфолио. Оценить стиль, соответствие собственным пожеланиям и задачам.
✅ Изучить отзывы в независимых ресурсах.
✅ Выбрать необходимые услуги.
✅Определить необходимость дополнительных расходов (авторское сопровождение, комплектование, декор, ремонт под ключ).
✅Установить сроки подготовки проекта или оказания других услуг.
✅ Уточнить стоимость, возможность получения скидок.
✅Подтвердить возможность заключения договора.
Подводя итог
Представленные в топе-15 различаются по ценовым категориям, предоставляемым услугам, стилистике и формату работы. Выбрали лучшие команды, чтобы обзор студий дизайна интерьера Сочи от Houzzy стал полезен в качестве ориентира при поиске специалиста в свой проект.
Статья полезна? Тогда ставь 👍
Не забудь подписаться на Houzzy - лови новости из мира дизайна.
Часто задаваемые вопросы о работе студий интерьерного дизайна
Сколько времени делают проект?
Экспресс-вариант, который предлагают некоторые студии, содержит минимальный набор документов и готовится 5-7 дней. Полный дизайн-проект с чертежами, развертками, визуализацией, планами для строителей делает команда профессионалов в течение 1-2 месяцев.
На каком этапе лучше обратиться в студию дизайна?
Чем раньше, тем лучше. Если дом еще строится, дизайнеры смогут подсказать возможности перепланировки. Реализация интерьерных решений на основе предчистовой отделки в квартире тоже экономит средства клиента.
В каком стиле делают интерьеры в Сочи?
Студии применяют разные стили. У многих приоритетом являются современный стиль, неоклассика, модерн. Часто дизайнеры комбинируют элементы разных направлений.
Кто отвечает за качество реализации на объекте?
Если в договоре указан авторский контроль или дизайнерское сопровождение, то ответственность лежит на студии. Дизайнеры выезжают на локацию и контролируют труд строительной бригады.
Почему важно не корректировать дизайн-проект в процессе
Готовый дизайн-проект представляет собой комплект разнообразных документов. Это не только визуально красивые изображения будущего интерьера, но и набор чертежей и разверсток, схем и планов, смет и спецификаций.
Правки вносят на этапе обсуждения, затем просчитываются затраты и составляется точная смета. Если заказчик намерен уже после утверждения дизайн-проекта внести изменения – сделать дополнительную перепланировку или по-другому разместить свет – студии дизайна придется корректировать множество документов. Это приводит к дополнительной оплате со стороны заказчика.
Разумнее заранее продумать и обговорить с дизайнером все пожелания к будущему интерьеру и тщательно проверить дизайн-проект.
Реклама: ИП Волобуева Ангелина Игоревна, ИНН 46323838323259, erid: 2W5zFHtGgXs
Начать дискуссию