Как меняется рынок дизайнеров интерьера в Самаре
Самара – один из крупнейших городов Поволжья с активным рынком жилья: здесь строятся новые жилые комплексы, обновляются квартиры в старом фонде, растет интерес к продуманному дизайну интерьера Самары. Вместе с этим увеличивается и количество специалистов, начиная частными дизайнерами, заканчивая крупными студиями, работающими в премиальном сегменте.
В таком выборе уже не так просто ориентироваться: за похожими визуализациями часто стоит разный уровень опыта и подхода к работе. Мы выбрали известных дизайнеров интерьера Самары, чтобы помочь сориентироваться в рынке и понять, кто лучше подходит под разные задачи, от квартир до более сложных проектов.
Рейтинг не является рекламой и осознанно ограничен форматом ТОП-15: это позволяет разобрать специалистов глубже и показать их сильные стороны, а не просто перечислить имена.
***
Как мы отбирали лучших дизайнеров интерьера в Самаре
Чтобы составить рейтинг дизайнеров интерьера Самары, мы проанализировали поисковую выдачу по ключевым запросам и взяли за основу специалистов, которые стабильно входят в ТОП-5. Далее список был расширен за счет дизайнеров и студий, которые активно представлены на рынке и подтверждают свой уровень портфолио, отзывами и реализованными проектами.
Наши основные критерии выглядели так:
🔎 Опыт и стаж – учитывали срок работы на рынке и профильное образование, если оно указано.
🏡 Реализованные проекты – смотрели не только визуализации, но и реальные объекты: квартиры, дома, коммерцию.
🎯 Специализация – важно, с какими задачами дизайнер работает чаще: массовый сегмент, премиум или авторские проекты.
📐 Системность работы – наличие чертежей, 3D-визуализаций, комплектации и авторского надзора.
🛠 Доведение до результата – опыт сопровождения ремонта, взаимодействие с подрядчиками, соблюдение сроков.
⭐ Репутация – отзывы клиентов, упоминания в медиа и участие в профессиональных конкурсах.
Такой подход позволяет выделить лучших интерьерных дизайнеров Самары не просто по формальным признакам, а по реальной практике и качеству работы.
***
ТОП-15 дизайнеров интерьера Самары: обзор сильнейших специалистов рынка
🌟 1. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, студия VPROEKTE
🎨 Стилевые направления
Работа по авторской системе трёх стилей:
Nature объединяет минимализм, эко-подход и элементы хай-тека
Accent сочетает неоклассику, модерн и ар-деко
VIP ориентирован на люксовые интерьеры с уникальными материалами и арт-объектами
Компания разрабатывает проекты для квартир, пентхаусов и коммерческих пространств премиального уровня, включая большие публичные и представительские зоны.
⚙️ Особенности метода работы
Особое внимание уделяется логике планировки, качеству материалов и продуманной эргономике
Системный подход к проектированию и авторский надзор на всех этапах
Создание уникальных концепций для премиальных объектов
👥 Целевая аудитория
Ориентирован на премиальные квартиры, частные дома и коммерческие объекты. Клиенты – те, кто ценит эксклюзивные решения, авторский подход и полное сопровождение проектов, включая большие публичные пространства и лобби.
💬 Комментарий редакции
Сергей Лашин ведет студию с 2015 года, и за это время команда накопила богатый опыт реализации проектов различного масштаба. Он начинал как архитектор и продолжает развивать собственную методику дизайна УНА, объединяющую принципы функциональности и эстетики, что отражается в конкретных решениях проекта. На его счету более 110 верифицированных отзывов на профильных площадках и масштабные объекты: от премиальных жилых пространств до представительских интерьеров для дипломатических миссий, что подчёркивает не только креативность, но и способность работать с нестандартными задачами.
Редакция отмечает у Лашина не просто богатый опыт в архитектуре и дизайне, но и глубокое понимание баланса между визуальной выразительностью и функциональной логикой пространства. Проекты студии демонстрируют способность сочетать сложные концептуальные задачи с реальными потребностями заказчика, интегрируя атмосферу проживания в общую картину интерьера. Особое внимание вызывает работа с материалами и светом, что делает каждый объект VPROEKTE не только красивым, но и комфортным для жизни.
***
🌟 2. Дизайнеры интерьера Самары – Александр Даниленко, дизайн-студия «Твой Дизайн»
🎨 Стилевые направления
Современный минимализм, скандинавский стиль и авторские интерпретации классики объединяются в проектах студии в единый функциональный и уютный интерьер.
Студия реализует решения для квартир и загородных домов, где важна рациональная организация пространства и внимание к бытовым сценариям клиентов, при этом каждая работа адаптируется под особенности объекта.
⚙️ Особенности метода работы
Гибкая адаптация проекта под бюджет и сценарии клиента
Сотрудничество с проверенными подрядчиками и надежными поставщиками материалов
Интеграция декоративных элементов с индивидуальным подбором мебели
👥 Целевая аудитория
Подходит для собственников квартир и домов среднего сегмента, которым важен современный функциональный интерьер с индивидуальными акцентами, без излишнего усложнения и премиальных элементов.
💬 Комментарий редакции
Александр создает интерьеры, где каждая деталь продумана под ритм жизни клиента. Редакция выделяет умение дизайнера слушать и «читать» потребности владельца, трансформируя их в индивидуальные решения. Его проекты отличаются гармонией текстур и цветов, а каждая квартира или дом наполнены легкостью и комфортом, при этом сохраняется функциональность. Компания занимается жилыми и коммерческими пространствами, архитектурным проектированием и экстерьером, что говорит о широком диапазоне компетенций и нестандартных задач, которые решает команда.
***
🌟 3. Дизайнеры интерьера САМ – Александр и Мария Тюрины, бюро Tyurin Partners
🎨 Стилевые направления
Современная классика с легкой эклектикой и авторские декоративные решения создают уникальный характер каждого интерьера.
Бюро разрабатывает проекты для квартир и домов среднего и премиального сегмента, делая упор на гармонию материалов, цветовых акцентов и функционального зонирования, чтобы интерьер оставался удобным и выразительным одновременно.
⚙️ Особенности метода работы
Разработка авторских решений для нестандартных объектов с уникальной архитектурой
Использование узкопрофильных специалистов: освещение, текстиль, декоративные конструкции
👥 Целевая аудитория
Клиенты – семьи и владельцы жилья премиум-класса, которые хотят сочетание современного стиля с авторскими декоративными решениями и высокой детализацией.
💬 Комментарий редакции
Бюро делает ставку на эмоциональную связь с клиентом: команда погружается в образ жизни семьи, чтобы интерьер стал не только красивым, но и удобным. Редакция ценит тонкий баланс между авторской эстетикой и практичностью, а также способность бюро адаптировать концепцию под уникальные задачи каждого объекта. Дуэт уверенно ведёт проекты «от первой встречи до комплектации объекта», включая авторский надзор и сопровождение ремонта, что говорит о зрелом и практическом подходе к воплощению идей.
***
🌟 4. Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Артём Чернович, дизайн-бюро CHERNOVICH design
🎨 Стилевые направления
Современный стиль, лофт и индустриальные интерьеры с авторскими акцентами создают лаконичную и строгую атмосферу.
Студия работает с квартирами, пентхаусами и коммерческими помещениями, уделяя внимание планировке, свету и функциональной эргономике, что позволяет адаптировать проекты под индивидуальные потребности клиентов.
⚙️ Особенности метода работы
Четкая визуализация проекта с привязкой к реальным условиям и бюджету
Креативная работа с цветом и текстурами для создания уникального визуального эффекта
👥 Целевая аудитория
Проекты рассчитаны на тех, кто ищет стильный минимализм и лофт, включая владельцев квартир и коммерческих объектов с нестандартной планировкой, где важна рациональность и практичность.
💬 Комментарий редакции
Проекты Артёма отличаются лаконичностью и чистотой линий, но при этом сохраняют индивидуальность. Редакция отмечает способность дизайнера создавать впечатляющие интерьеры даже в сложных архитектурных пространствах, где каждая деталь продумана и обоснована. За плечами Чeрновича более 10 лет профессионального опыта, включая проекты квартир, домов и общественных пространств, с учётом инженерных систем («умный дом», вентиляция и т. п.), что выделяет его решения на фоне типового интерьерного дизайна.
***
Правильный специалист помогает спланировать пространство так, чтобы каждая деталь работала на вас – и поэтому стоит заказать профессиональный дизайн интерьера в Самаре, а не действовать наугад.
***
🌟 5. Лучшие дизайнеры интерьера в Самаре – Кристина Полякова, студия Polyakova Design
🎨 Стилевые направления
Современный минимализм, неоклассика и авторские интерпретации интерьеров создают гармоничное сочетание практичности и эстетики.
Дизайнер разрабатывает квартиры и дома среднего и премиум-класса, фокусируясь на текстурах, освещении и удобстве для повседневного использования.
⚙️ Особенности метода работы
Индивидуальный подход к каждому клиенту и адаптация проекта под образ жизни
Собственное производство мебели и декора на заказ
👥 Целевая аудитория
Клиентская аудитория – собственники недвижимости, ценящие уют, гармонию и функциональную организацию пространства.
💬 Комментарий редакции
Редакция выделяет стремление Кристины соединять уют и функциональность: интерьеры наполнены светом и продуманной атмосферой, а каждая зона отвечает реальным бытовым сценариям клиентов. Команда известна тем, что ведут интерьерную разработку от концепции до комплектации с авторским надзором, включая собственное производство мебели и контроль качества материалов. Такой уровень вовлечения помогает избежать типичных проблем на этапе реализации и обеспечивает согласованность всех решений.
***
🌟 6. Дизайнер интерьера Самара – Айгуль Султанова, команда ArtRyba
🎨 Стилевые направления
Современный минимализм и скандинавский стиль с авторскими декоративными решениями формируют легкие, светлые и уютные пространства.
Студия Айгуль Султановой разрабатывает проекты для квартир, таунхаусов и частных домов, уделяя особое внимание эргономике и адаптации интерьера под образ жизни клиентов.
⚙️ Особенности метода работы
Консолидация работы с постоянными подрядчиками и мастерами для точного исполнения проекта
Продуманное использование света и цветовой палитры
👥 Целевая аудитория
Проекты ориентированы на владельцев квартир и загородных домов, которым важна светлая, просторная атмосфера, адаптированная под привычки и стиль жизни семьи.
💬 Комментарий редакции
Проекты Айгуль Султановой демонстрируют свободный и индивидуальный подход к цвету и фактуре, указывая на глубокое понимание эмоциональной составляющей интерьера, что заметно по реализованным квартирам в Самаре с яркими цветовыми решениями. Также редакция отмечает сочетание светлой, воздушной атмосферы с практическими решениями для повседневного использования.
***
🌟 7. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Надин Нечталюк, интерьерное бюро NN Interior
🎨 Стилевые направления
Современный стиль, лофт и эклектика с яркими авторскими акцентами создают смелые и живые интерьеры.
Компания работает с квартирами и домами премиум-сегмента, акцентируя внимание на гармоничном распределении функциональных зон и визуальных акцентов.
⚙️ Особенности метода работы
Фокус на интеграцию современных технологий и инженерных решений в интерьер
Смелые дизайнерские решения с акцентом на авторские детали
👥 Целевая аудитория
Целевая аудитория – клиенты премиум-сегмента и любители смелых, эклектичных решений. Подходит тем, кто хочет авторский почерк и выразительные акценты в интерьере.
💬 Комментарий редакции
Надин Нечталюк позиционирует себя как дизайнер, ориентированный на функциональность и персонализацию пространств, а редакция отмечает умение дизайнера балансировать между требованиями комфорта и эстетики, что особенно важно при работе с семейными квартирами.
***
🌟 8. Дизайнеры интерьера Самары – Гулия Видяскина, компания Estetica Interior
🎨 Стилевые направления
Современная классика, неоклассика и лофт с мягкими авторскими акцентами формируют интерьеры с индивидуальным характером.
Бюро Гулии разрабатывает квартиры, загородные дома и коммерческие объекты, уделяя внимание эргономике и масштабам пространства.
⚙️ Особенности метода работы
Лаконичные интерьеры с индивидуальной декоративной проработкой
Авторский надзор с детальной проверкой исполнения каждого этапа
Эстетическая гармония через сочетание материалов и текстур
👥 Целевая аудитория
Проекты рассчитаны на собственников, для которых важна элегантность и индивидуальный стиль без излишней вычурности.
💬 Комментарий редакции
Команда делает акцент на элегантности каждого интерьера. Редакция отмечает умение дизайнера соединять чистые линии и функциональность с уникальными декоративными решениями, создавая гармоничное впечатление от пространства. Подход Гулии Видяскиной характеризуется глубокой приверженностью к гармонии форм и продуманной материализации деталей – от планировочных решений до финальных декоративных акцентов, что создаёт цельные и уютные интерьеры.
***
Надёжный план и детальная проработка помогают видеть результат заранее, поэтому лучше сразу вложиться в качественный дизайн-проект.
***
🌟 9. Дизайнеры интерьера Самары – Дарья Богданова, дизайн-студия Dashura Design
🎨 Стилевые направления
Минимализм, скандинавский стиль и эклектика с яркими акцентами создают практичные и уютные интерьеры.
Студия работает с квартирами, таунхаусами и небольшими домами, ориентируясь на комфорт и удобство для семейного образа жизни.
⚙️ Особенности метода работы
Минималистичный и рациональный подход к планировке
Использование индивидуальных решений для освещения, текстиля и мебели
Комплексный контроль качества материалов и отделки
👥 Целевая аудитория
Клиенты – молодые семьи и владельцы квартир среднего сегмента, которым нужен функциональный, уютный и практичный интерьер с авторскими деталями.
💬 Комментарий редакции
Дарья выделяется среди коллег способностью тонко чувствовать запросы клиента и формировать эмоциональную составляющую интерьера, делая акцент на индивидуальности и атмосфере каждого проекта. Редакция подчеркивает практичность решений и продуманную атмосферу, где комфорт и эстетика идут рука об руку.
***
🌟 10. ТОП-10 дизайнеров интерьера Самары – Рина Васильева, команда Rina Designer
🎨 Стилевые направления
Современный стиль, лофт и премиум-интерьеры с авторскими декоративными решениями создают чистые и функциональные пространства.
Компания разрабатывает квартиры и дома премиум-класса, сочетая стиль, эргономику и детальную проработку всех зон.
⚙️ Особенности метода работы
Креативная проработка деталей с индивидуальной цветовой и фактурной гаммой
Синхронизация работы с несколькими специалистами для сохранения единого стиля
👥 Целевая аудитория
Подходит для премиум-клиентов, владельцев квартир и домов с высокими требованиями к качеству материалов, авторскому декору и продуманной визуальной гармонии.
💬 Комментарий редакции
Рина работает над премиальными проектами, сочетая авторский декор и функциональность. Редакция выделяет Рину за внимание к практическим аспектам планировки и эргономике, а также умение находить нестандартные решения в сложных планировочных ситуациях – важный навык для городской квартиры.
***
🌟 11. Рейтинг дизайнеров интерьера Самары – Наталья Тамаш, бюро Tamash Design
🎨 Стилевые направления
Современный минимализм и эклектика с авторскими акцентами формируют светлые и лаконичные интерьеры.
Студия работает с квартирами, домами и пентхаусами, уделяя внимание эргономике, функциональному зонированию и гармонии материалов.
⚙️ Особенности метода работы
Подбор материалов и отделки с акцентом на экологичность и долговечность
Контроль реализации через собственные чек-листы и рекомендации
👥 Целевая аудитория
Целевая аудитория – клиенты, которые ценят экологичность и долговечность материалов, в основном владельцы квартир и домов среднего и премиум-класса.
💬 Комментарий редакции
Наталья работает с акцентом на функциональность и лаконичность, что делает её проекты простыми для жизни, без лишних «деталей ради деталей», но с продуманной логикой пространства.
***
🌟 12. Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Виктория Сысоева, компания Studio Individ
🎨 Стилевые направления
Современная классика, лофт и скандинавский стиль создают уютные и индивидуальные интерьеры.
Компания разрабатывает квартиры и дома разного масштаба, акцентируя внимание на балансе эстетики и практичности.
⚙️ Особенности метода работы
Разработка проектов с использованием авторского декора и индивидуальных деталей
Взаимодействие с узкопрофильными специалистами для решения сложных технических задач
👥 Целевая аудитория
Проекты рассчитаны на собственников квартир и домов, для которых важна индивидуальность интерьера и учет привычек семьи при планировке пространства.
💬 Комментарий редакции
Виктория строит проекты вокруг привычек и образа жизни заказчика, делая интерьер максимально персонализированным. Редакция отмечает индивидуальный подход и внимание к авторским деталям, которые создают уникальный характер пространства.
***
🌟 13. Дизайнер интерьера САМ – Мария Суслова, проектное бюро Design Me
🎨 Стилевые направления
Минимализм, современный стиль и эклектика с акцентом на чистые формы и геометрию создают функциональные и уютные интерьеры.
Студия работает с квартирами, загородными домами и апартаментами, тщательно продумывая зонирование и гармонию пространства.
⚙️ Особенности метода работы
Четкая структура проекта с визуализацией всех этапов
Интеграция функциональных решений с эстетическим дизайном
Сотрудничество с проверенными мебельными и отделочными компаниями
👥 Целевая аудитория
Клиенты – владельцы квартир и загородных домов, которым важно сочетание функциональности и эстетики, с вниманием к подбору мебели и декора под уникальные сценарии жизни.
💬 Комментарий редакции
Мария подходит к дизайну как к диалогу с владельцем дома, стремясь транслировать характер и образ жизни клиента в архитектурно‑пространственных решениях – это выделяет её проекты среди массовых шаблонных предложений.
***
🌟 14. Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Надежда Соковых, частная практика
🎨 Стилевые направления
Современный стиль и минимализм с авторскими решениями создают светлые, просторные и функциональные интерьеры.
Специалист разрабатывает квартиры и небольшие дома, ориентируясь на рациональное использование пространства и комфорт клиентов.
⚙️ Особенности метода работы
Лаконичные и практичные решения для небольших пространств
Адаптация проекта под бюджет и реальные возможности клиента
Контроль качества исполнения на всех этапах, включая финальные отделочные работы
👥 Целевая аудитория
Ориентация на владельцев небольших квартир и домов, которым нужен рациональный, компактный и практичный интерьер без лишних излишеств.
💬 Комментарий редакции
Надежда фокусируется на качественной планировке и грамотной логике помещений, что делает ее решения практичными и удобными в эксплуатации, особенно для семейных объектов.
***
🌟 15. Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Александра Усатова, авторская студия Usatova Design
🎨 Стилевые направления
Современный стиль и минимализм с авторскими решениями создают светлые, просторные и функциональные интерьеры.
Специалист разрабатывает квартиры и небольшие дома, ориентируясь на рациональное использование пространства и комфорт клиентов.
⚙️ Особенности метода работы
Продуманное сочетание авторских решений и сценариев использования каждого помещения
Акцент на индивидуальные детали и авторские элементы интерьера
👥 Целевая аудитория
Проекты рассчитаны на премиум-сегмент: квартиры и дома клиентов, которым важна продуманная эргономика, индивидуальные авторские решения и гармония пространства.
💬 Комментарий редакции
Александра создаёт светлые, комфортные пространства с балансом минимализма и функциональности, уделяя внимание деталям и эмоциональному восприятию интерьера – проекты её студии легко воспринимаются как цельные, завершённые решения.
***
По каким признакам мы выделили сильных дизайнеров
В этот список вошли специалисты, у которых за портфолио стоит реальная практика:
реализованные проекты, а не только визуализации;
продуманные планировки;
рабочая документация;
опыт ведения ремонта и взаимодействия с подрядчиками;
участие в профессиональных конкурсах и награды международного уровня;
публикации в профильных медиа.
От массового рынка такие специалисты отличаются системным подходом: понятные этапы работы, прозрачная коммуникация, авторский надзор и контроль реализации. Именно по этим признакам мы выделили лучших дизайнеров интерьера САМ.
Часто заказчики выбирают специалиста, ориентируясь в первую очередь на стоимость. В дизайне квартир в Самаре такой подход может приводить к просчетам на этапе проекта и ремонта, а значит – к дополнительным расходам. Поэтому в приоритете остаются не минимальная цена, а опыт, качество решений и ответственность дизайнера.
***
На что обратить внимание при выборе дизайнера в Самаре
Перед тем как ориентироваться на рейтинг дизайнеров интерьера Самары, важно понять, как оценивать специалиста на практике. Вот базовый чек-лист:
👀 Смотрите на реализованные проекты – визуализации показывают идею, но реальные фото дают понимание уровня исполнения.
💰 Определите бюджет – важно сразу понимать, ищете ли вы премиум-уровень или оптимальный баланс цены и качества.
📐 Разберитесь в составе проекта – уточните, входят ли чертежи, подбор материалов, комплектация и авторский надзор
🛠 Проверьте опыт реализации – есть ли у дизайнера практика ведения ремонта и взаимодействия с подрядчиками.
💬 Оцените коммуникацию – насколько специалист погружается в задачу: задает ли детальные вопросы, составляет ли бриф и держит ли вас в курсе на всех этапах.
Такой подход поможет заказать дизайн интерьера в С амаре у специалиста, с которым проект пройдет спокойно и предсказуемо.
***
Как использовать этот рейтинг на практике
Этот материал – ориентир, а не универсальное решение. ТОП дизайнеров интерьера Самары помогает сузить круг поиска, но финальный выбор всегда зависит от ваших задач, бюджета и формата проекта. Но помните, что это инвестиция в комфорт и будущую стоимость жилья, поэтому важно смотреть не только на стиль, но и на подход к работе.
Сохраните статью, чтобы вернуться к списку при выборе. Если вы уже планируете дизайн-проект в Самаре, стоит заранее определить формат проекта.
***
Каждый метр вашего жилья имеет значение, а чтобы он работал на вас, стоит заказать дизайн интерьера, где учтут все ваши привычки и сценарии жизни.
***
Часто задаваемые вопросы о выборе дизайнера интерьера
Есть ли смысл обращаться к дизайнеру, если квартира небольшая или бюджет ограничен?
Да, но важно выбрать подходящего специалиста. В небольших пространствах ошибки в планировке и хранении ощущаются сильнее, чем в больших. Дизайнер помогает использовать каждый метр и избежать лишних решений. Даже при ограниченном бюджете можно выстроить грамотную основу – планировку, свет, материалы, – которая потом будет работать на комфорт и не потребует переделок.
Почему проекты у разных дизайнеров сильно отличаются по цене?
Стоимость зависит как от площади, так и от глубины проработки проекта. В одном случае это могут быть только визуализации, в другом – полный пакет с чертежами, подбором материалов и сопровождением ремонта. Также влияет опыт, сегмент проектов и уровень детализации. Важно сравнивать не цифру, а состав услуги: дешевый проект без проработки часто приводит к дополнительным расходам на этапе реализации.
Почему одинаково «красивые» проекты в итоге дают разный результат в жизни?
Визуализация – это только верхний слой. Разница появляется в деталях: как продумана планировка, есть ли рабочие чертежи, учтены ли инженерные решения и реальные материалы. Один проект – это картинка, другой – инструкция для строителей. Если дизайнер не закладывает реализацию на этапе проекта, результат неизбежно будет отличаться от ожиданий, даже если визуально все выглядело убедительно.
Как понять, что дизайнер действительно вникает в задачу, а не предлагает «типовое решение»?
Это видно уже на первых встречах. Сильный специалист не спешит предлагать стиль, а задает вопросы: как вы живете, что раздражает в текущем пространстве, какие привычки важно учесть. Часто он собирает подробный бриф и возвращается с уточнениями. Если же разговор быстро сводится к «сделаем красиво», есть риск получить универсальный интерьер без учета реальных сценариев жизни.
***
Почему важно заранее контролировать бюджет дизайн-проекта
Даже при наличии проекта бюджет может «поплыть», если решения не привязаны к реальным условиям. Бывает, что в проекте не учитываются актуальные цены материалов, нет точной спецификации или используются решения, которые сложно реализовать на практике. В такой ситуации часть задач переносится на стройку: подрядчики принимают решения на месте, меняют материалы или упрощают узлы – и расходы начинают расти.
Чтобы этого избежать, важно уточнить, насколько детально проработан проект: есть ли полный комплект чертежей, спецификации с реальными позициями, подбор материалов в рамках бюджета. Также имеет значение участие дизайнера в реализации – именно на этом этапе удается вовремя скорректировать решения и удержать расходы в запланированных рамках.
***
Чтобы избежать «пустых» экспериментов и перерасхода бюджета, стоит начинать с готового и продуманного дизайн-проекта в Самаре.
