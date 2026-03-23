Рейтинг не является рекламой и осознанно ограничен форматом ТОП-15: это позволяет разобрать специалистов глубже и показать их сильные стороны, а не просто перечислить имена.

В таком выборе уже не так просто ориентироваться: за похожими визуализациями часто стоит разный уровень опыта и подхода к работе. Мы выбрали известных дизайнеров интерьера Самары, чтобы помочь сориентироваться в рынке и понять, кто лучше подходит под разные задачи, от квартир до более сложных проектов.

Самара – один из крупнейших городов Поволжья с активным рынком жилья: здесь строятся новые жилые комплексы, обновляются квартиры в старом фонде, растет интерес к продуманному дизайну интерьера Самары. Вместе с этим увеличивается и количество специалистов, начиная частными дизайнерами, заканчивая крупными студиями, работающими в премиальном сегменте.

Как меняется рынок дизайнеров интерьера в Самаре

Такой подход позволяет выделить лучших интерьерных дизайнеров Самары не просто по формальным признакам, а по реальной практике и качеству работы.

⭐ Репутация – отзывы клиентов, упоминания в медиа и участие в профессиональных конкурсах.

🛠 Доведение до результата – опыт сопровождения ремонта, взаимодействие с подрядчиками, соблюдение сроков.

🎯 Специализация – важно, с какими задачами дизайнер работает чаще: массовый сегмент, премиум или авторские проекты.

🏡 Реализованные проекты – смотрели не только визуализации, но и реальные объекты: квартиры, дома, коммерцию.

🔎 Опыт и стаж – учитывали срок работы на рынке и профильное образование, если оно указано.

Наши основные критерии выглядели так:

Чтобы составить рейтинг дизайнеров интерьера Самары, мы проанализировали поисковую выдачу по ключевым запросам и взяли за основу специалистов, которые стабильно входят в ТОП-5. Далее список был расширен за счет дизайнеров и студий, которые активно представлены на рынке и подтверждают свой уровень портфолио, отзывами и реализованными проектами.

Как мы отбирали лучших дизайнеров интерьера в Самаре

ТОП-15 дизайнеров интерьера Самары: обзор сильнейших специалистов рынка

🌟 1. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, студия VPROEKTE

ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин 🎨 Стилевые направления Работа по авторской системе трёх стилей: Nature объединяет минимализм, эко-подход и элементы хай-тека ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE Accent сочетает неоклассику, модерн и ар-деко ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE VIP ориентирован на люксовые интерьеры с уникальными материалами и арт-объектами ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE Компания разрабатывает проекты для квартир, пентхаусов и коммерческих пространств премиального уровня, включая большие публичные и представительские зоны. ⚙️ Особенности метода работы Особое внимание уделяется логике планировки, качеству материалов и продуманной эргономике

Системный подход к проектированию и авторский надзор на всех этапах

Создание уникальных концепций для премиальных объектов 👥 Целевая аудитория Ориентирован на премиальные квартиры, частные дома и коммерческие объекты. Клиенты – те, кто ценит эксклюзивные решения, авторский подход и полное сопровождение проектов, включая большие публичные пространства и лобби. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE ТОП дизайнеров интерьера Самары – Сергей Лашин, работа студии VPROEKTE 💬 Комментарий редакции Сергей Лашин ведет студию с 2015 года, и за это время команда накопила богатый опыт реализации проектов различного масштаба. Он начинал как архитектор и продолжает развивать собственную методику дизайна УНА, объединяющую принципы функциональности и эстетики, что отражается в конкретных решениях проекта. На его счету более 110 верифицированных отзывов на профильных площадках и масштабные объекты: от премиальных жилых пространств до представительских интерьеров для дипломатических миссий, что подчёркивает не только креативность, но и способность работать с нестандартными задачами. Редакция отмечает у Лашина не просто богатый опыт в архитектуре и дизайне, но и глубокое понимание баланса между визуальной выразительностью и функциональной логикой пространства. Проекты студии демонстрируют способность сочетать сложные концептуальные задачи с реальными потребностями заказчика, интегрируя атмосферу проживания в общую картину интерьера. Особое внимание вызывает работа с материалами и светом, что делает каждый объект VPROEKTE не только красивым, но и комфортным для жизни. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 2. Дизайнеры интерьера Самары – Александр Даниленко, дизайн-студия «Твой Дизайн»

Дизайнеры интерьера Самары – Александр Даниленко, фото с сайта твой-дизайн.рф 🎨 Стилевые направления Современный минимализм, скандинавский стиль и авторские интерпретации классики объединяются в проектах студии в единый функциональный и уютный интерьер. Студия реализует решения для квартир и загородных домов, где важна рациональная организация пространства и внимание к бытовым сценариям клиентов, при этом каждая работа адаптируется под особенности объекта. ⚙️ Особенности метода работы Гибкая адаптация проекта под бюджет и сценарии клиента

Сотрудничество с проверенными подрядчиками и надежными поставщиками материалов

Интеграция декоративных элементов с индивидуальным подбором мебели 👥 Целевая аудитория Подходит для собственников квартир и домов среднего сегмента, которым важен современный функциональный интерьер с индивидуальными акцентами, без излишнего усложнения и премиальных элементов. Дизайнеры интерьера Самары – Александр Даниленко, фото с сайта твой-дизайн.рф Дизайнеры интерьера Самары – Александр Даниленко, фото с сайта твой-дизайн.рф 💬 Комментарий редакции Александр создает интерьеры, где каждая деталь продумана под ритм жизни клиента. Редакция выделяет умение дизайнера слушать и «читать» потребности владельца, трансформируя их в индивидуальные решения. Его проекты отличаются гармонией текстур и цветов, а каждая квартира или дом наполнены легкостью и комфортом, при этом сохраняется функциональность. Компания занимается жилыми и коммерческими пространствами, архитектурным проектированием и экстерьером, что говорит о широком диапазоне компетенций и нестандартных задач, которые решает команда. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 3. Дизайнеры интерьера САМ – Александр и Мария Тюрины, бюро Tyurin Partners

Дизайнеры интерьера САМ – Александр и Мария Тюрины, фото с сайта tyurin-partners.com 🎨 Стилевые направления Современная классика с легкой эклектикой и авторские декоративные решения создают уникальный характер каждого интерьера. Бюро разрабатывает проекты для квартир и домов среднего и премиального сегмента, делая упор на гармонию материалов, цветовых акцентов и функционального зонирования, чтобы интерьер оставался удобным и выразительным одновременно. ⚙️ Особенности метода работы Разработка авторских решений для нестандартных объектов с уникальной архитектурой

Использование узкопрофильных специалистов: освещение, текстиль, декоративные конструкции 👥 Целевая аудитория Клиенты – семьи и владельцы жилья премиум-класса, которые хотят сочетание современного стиля с авторскими декоративными решениями и высокой детализацией. Дизайнеры интерьера Самары – Александр и Мария Тюрины, фото с сайта tyurin-partners.com Дизайнеры интерьера Самара – Александр и Мария Тюрины, фото с сайта tyurin-partners.com 💬 Комментарий редакции Бюро делает ставку на эмоциональную связь с клиентом: команда погружается в образ жизни семьи, чтобы интерьер стал не только красивым, но и удобным. Редакция ценит тонкий баланс между авторской эстетикой и практичностью, а также способность бюро адаптировать концепцию под уникальные задачи каждого объекта. Дуэт уверенно ведёт проекты «от первой встречи до комплектации объекта», включая авторский надзор и сопровождение ремонта, что говорит о зрелом и практическом подходе к воплощению идей. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 4. Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Артём Чернович, дизайн-бюро CHERNOVICH design

Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Артём Чернович, фото с сайта chernovich.ru 🎨 Стилевые направления Современный стиль, лофт и индустриальные интерьеры с авторскими акцентами создают лаконичную и строгую атмосферу. Студия работает с квартирами, пентхаусами и коммерческими помещениями, уделяя внимание планировке, свету и функциональной эргономике, что позволяет адаптировать проекты под индивидуальные потребности клиентов. ⚙️ Особенности метода работы Четкая визуализация проекта с привязкой к реальным условиям и бюджету

Проекты рассчитаны на тех, кто ищет стильный минимализм и лофт, включая владельцев квартир и коммерческих объектов с нестандартной планировкой, где важна рациональность и практичность. Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Артём Чернович, фото с сайта chernovich.ru Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Артём Чернович, фото с сайта chernovich.ru 💬 Комментарий редакции Проекты Артёма отличаются лаконичностью и чистотой линий, но при этом сохраняют индивидуальность. Редакция отмечает способность дизайнера создавать впечатляющие интерьеры даже в сложных архитектурных пространствах, где каждая деталь продумана и обоснована. За плечами Чeрновича более 10 лет профессионального опыта, включая проекты квартир, домов и общественных пространств, с учётом инженерных систем («умный дом», вентиляция и т. п.), что выделяет его решения на фоне типового интерьерного дизайна. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 5. Лучшие дизайнеры интерьера в Самаре – Кристина Полякова, студия Polyakova Design

Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Кристина Полякова, фото с сайта polyakovadesign.com 🎨 Стилевые направления Современный минимализм, неоклассика и авторские интерпретации интерьеров создают гармоничное сочетание практичности и эстетики. Дизайнер разрабатывает квартиры и дома среднего и премиум-класса, фокусируясь на текстурах, освещении и удобстве для повседневного использования. ⚙️ Особенности метода работы Индивидуальный подход к каждому клиенту и адаптация проекта под образ жизни

Собственное производство мебели и декора на заказ 👥 Целевая аудитория Клиентская аудитория – собственники недвижимости, ценящие уют, гармонию и функциональную организацию пространства. Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Кристина Полякова, фото с сайта polyakovadesign.com Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Кристина Полякова, фото с сайта polyakovadesign.com 💬 Комментарий редакции Редакция выделяет стремление Кристины соединять уют и функциональность: интерьеры наполнены светом и продуманной атмосферой, а каждая зона отвечает реальным бытовым сценариям клиентов. Команда известна тем, что ведут интерьерную разработку от концепции до комплектации с авторским надзором, включая собственное производство мебели и контроль качества материалов. Такой уровень вовлечения помогает избежать типичных проблем на этапе реализации и обеспечивает согласованность всех решений. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 6. Дизайнер интерьера Самара – Айгуль Султанова, команда ArtRyba

Дизайнер интерьера из Самары– Айгуль Султанова, фото с сайта artryba.ru 🎨 Стилевые направления Современный минимализм и скандинавский стиль с авторскими декоративными решениями формируют легкие, светлые и уютные пространства. Студия Айгуль Султановой разрабатывает проекты для квартир, таунхаусов и частных домов, уделяя особое внимание эргономике и адаптации интерьера под образ жизни клиентов. ⚙️ Особенности метода работы Консолидация работы с постоянными подрядчиками и мастерами для точного исполнения проекта

Продуманное использование света и цветовой палитры 👥 Целевая аудитория Проекты ориентированы на владельцев квартир и загородных домов, которым важна светлая, просторная атмосфера, адаптированная под привычки и стиль жизни семьи. Дизайнер интерьера САМ – Айгуль Султанова, фото с сайта artryba.ru Дизайнер интерьера САМ – Айгуль Султанова, фото с сайта artryba.ru 💬 Комментарий редакции Проекты Айгуль Султановой демонстрируют свободный и индивидуальный подход к цвету и фактуре, указывая на глубокое понимание эмоциональной составляющей интерьера, что заметно по реализованным квартирам в Самаре с яркими цветовыми решениями. Также редакция отмечает сочетание светлой, воздушной атмосферы с практическими решениями для повседневного использования. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 7. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Надин Нечталюк, интерьерное бюро NN Interior

ТОП дизайнеров интерьера Самары – Надин Нечталюк, фото с сайта nn-interior.ru 🎨 Стилевые направления Современный стиль, лофт и эклектика с яркими авторскими акцентами создают смелые и живые интерьеры. Компания работает с квартирами и домами премиум-сегмента, акцентируя внимание на гармоничном распределении функциональных зон и визуальных акцентов. ⚙️ Особенности метода работы Фокус на интеграцию современных технологий и инженерных решений в интерьер

Смелые дизайнерские решения с акцентом на авторские детали 👥 Целевая аудитория Целевая аудитория – клиенты премиум-сегмента и любители смелых, эклектичных решений. Подходит тем, кто хочет авторский почерк и выразительные акценты в интерьере. ТОП дизайнеров интерьера Самары – Надин Нечталюк, фото с сайта nn-interior.ru ТОП дизайнеров интерьера Самары – Надин Нечталюк, фото с сайта nn-interior.ru 💬 Комментарий редакции Надин Нечталюк позиционирует себя как дизайнер, ориентированный на функциональность и персонализацию пространств, а редакция отмечает умение дизайнера балансировать между требованиями комфорта и эстетики, что особенно важно при работе с семейными квартирами. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 8. Дизайнеры интерьера Самары – Гулия Видяскина, компания Estetica Interior

Дизайнеры интерьера Самары – Гулия Видяскина, фото с сайта estetica-interior.ru 🎨 Стилевые направления Современная классика, неоклассика и лофт с мягкими авторскими акцентами формируют интерьеры с индивидуальным характером. Бюро Гулии разрабатывает квартиры, загородные дома и коммерческие объекты, уделяя внимание эргономике и масштабам пространства. ⚙️ Особенности метода работы Лаконичные интерьеры с индивидуальной декоративной проработкой

Авторский надзор с детальной проверкой исполнения каждого этапа

Эстетическая гармония через сочетание материалов и текстур 👥 Целевая аудитория Проекты рассчитаны на собственников, для которых важна элегантность и индивидуальный стиль без излишней вычурности. Дизайнеры интерьера Самары – Гулия Видяскина, фото с сайта estetica-interior.ru Дизайнеры интерьера Самары – Гулия Видяскина, фото с сайта estetica-interior.ru 💬 Комментарий редакции Команда делает акцент на элегантности каждого интерьера. Редакция отмечает умение дизайнера соединять чистые линии и функциональность с уникальными декоративными решениями, создавая гармоничное впечатление от пространства. Подход Гулии Видяскиной характеризуется глубокой приверженностью к гармонии форм и продуманной материализации деталей – от планировочных решений до финальных декоративных акцентов, что создаёт цельные и уютные интерьеры. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 9. Дизайнеры интерьера Самары – Дарья Богданова, дизайн-студия Dashura Design

Дизайнеры интерьера САМ – Дарья Богданова, фото с сайта dashura.ru 🎨 Стилевые направления Минимализм, скандинавский стиль и эклектика с яркими акцентами создают практичные и уютные интерьеры. Студия работает с квартирами, таунхаусами и небольшими домами, ориентируясь на комфорт и удобство для семейного образа жизни. ⚙️ Особенности метода работы Минималистичный и рациональный подход к планировке

Использование индивидуальных решений для освещения, текстиля и мебели

Комплексный контроль качества материалов и отделки 👥 Целевая аудитория Клиенты – молодые семьи и владельцы квартир среднего сегмента, которым нужен функциональный, уютный и практичный интерьер с авторскими деталями. Дизайнеры интерьера САМ – Дарья Богданова, фото с сайта dashura.ru Дизайнеры интерьера САМ – Дарья Богданова, фото с сайта dashura.ru 💬 Комментарий редакции Дарья выделяется среди коллег способностью тонко чувствовать запросы клиента и формировать эмоциональную составляющую интерьера, делая акцент на индивидуальности и атмосфере каждого проекта. Редакция подчеркивает практичность решений и продуманную атмосферу, где комфорт и эстетика идут рука об руку. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 10. ТОП-10 дизайнеров интерьера Самары – Рина Васильева, команда Rina Designer

ТОП-10 дизайнеров интерьера Самары – Рина Васильева ,фото с сайта rina-designer.ru 🎨 Стилевые направления Современный стиль, лофт и премиум-интерьеры с авторскими декоративными решениями создают чистые и функциональные пространства. Компания разрабатывает квартиры и дома премиум-класса, сочетая стиль, эргономику и детальную проработку всех зон. ⚙️ Особенности метода работы Креативная проработка деталей с индивидуальной цветовой и фактурной гаммой

Синхронизация работы с несколькими специалистами для сохранения единого стиля 👥 Целевая аудитория Подходит для премиум-клиентов, владельцев квартир и домов с высокими требованиями к качеству материалов, авторскому декору и продуманной визуальной гармонии. ТОП-10 дизайнеров интерьера Самары – Рина Васильева ,фото с сайта rina-designer.ru ТОП-10 дизайнеров интерьера Самары – Рина Васильева ,фото с сайта rina-designer.ru 💬 Комментарий редакции Рина работает над премиальными проектами, сочетая авторский декор и функциональность. Редакция выделяет Рину за внимание к практическим аспектам планировки и эргономике, а также умение находить нестандартные решения в сложных планировочных ситуациях – важный навык для городской квартиры. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 11. Рейтинг дизайнеров интерьера Самары – Наталья Тамаш, бюро Tamash Design

Рейтинг дизайнеров интерьера Самары – Наталья Тамаш, фото с сайта tamash.ru 🎨 Стилевые направления Современный минимализм и эклектика с авторскими акцентами формируют светлые и лаконичные интерьеры. Студия работает с квартирами, домами и пентхаусами, уделяя внимание эргономике, функциональному зонированию и гармонии материалов. ⚙️ Особенности метода работы Подбор материалов и отделки с акцентом на экологичность и долговечность

Контроль реализации через собственные чек-листы и рекомендации 👥 Целевая аудитория Целевая аудитория – клиенты, которые ценят экологичность и долговечность материалов, в основном владельцы квартир и домов среднего и премиум-класса. Рейтинг дизайнеров интерьера САМ – Наталья Тамаш, фото с сайта tamash.ru 💬 Комментарий редакции Наталья работает с акцентом на функциональность и лаконичность, что делает её проекты простыми для жизни, без лишних «деталей ради деталей», но с продуманной логикой пространства. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 12. Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Виктория Сысоева, компания Studio Individ

Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Виктория Сысоева, фото с сайта studio-individ.ru 🎨 Стилевые направления Современная классика, лофт и скандинавский стиль создают уютные и индивидуальные интерьеры. Компания разрабатывает квартиры и дома разного масштаба, акцентируя внимание на балансе эстетики и практичности. ⚙️ Особенности метода работы Разработка проектов с использованием авторского декора и индивидуальных деталей

Взаимодействие с узкопрофильными специалистами для решения сложных технических задач 👥 Целевая аудитория Проекты рассчитаны на собственников квартир и домов, для которых важна индивидуальность интерьера и учет привычек семьи при планировке пространства. Лучшие дизайнеры интерьера в САМ – Виктория Сысоева, фото с сайта studio-individ.ru 💬 Комментарий редакции Виктория строит проекты вокруг привычек и образа жизни заказчика, делая интерьер максимально персонализированным. Редакция отмечает индивидуальный подход и внимание к авторским деталям, которые создают уникальный характер пространства. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 13. Дизайнер интерьера САМ – Мария Суслова, проектное бюро Design Me

Дизайнер интерьера САМ – Мария Суслова, фото с сайта design-me.su 🎨 Стилевые направления Минимализм, современный стиль и эклектика с акцентом на чистые формы и геометрию создают функциональные и уютные интерьеры. Студия работает с квартирами, загородными домами и апартаментами, тщательно продумывая зонирование и гармонию пространства. ⚙️ Особенности метода работы Четкая структура проекта с визуализацией всех этапов

Интеграция функциональных решений с эстетическим дизайном

Сотрудничество с проверенными мебельными и отделочными компаниями 👥 Целевая аудитория Клиенты – владельцы квартир и загородных домов, которым важно сочетание функциональности и эстетики, с вниманием к подбору мебели и декора под уникальные сценарии жизни. Дизайнер интерьера САМ – Мария Суслова, фото с сайта design-me.su 💬 Комментарий редакции Мария подходит к дизайну как к диалогу с владельцем дома, стремясь транслировать характер и образ жизни клиента в архитектурно‑пространственных решениях – это выделяет её проекты среди массовых шаблонных предложений. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 14. Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Надежда Соковых, частная практика

Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Надежда Соковых, фото с сайта дизайн-интерьера-самара.рф 🎨 Стилевые направления Современный стиль и минимализм с авторскими решениями создают светлые, просторные и функциональные интерьеры. Специалист разрабатывает квартиры и небольшие дома, ориентируясь на рациональное использование пространства и комфорт клиентов. ⚙️ Особенности метода работы Лаконичные и практичные решения для небольших пространств

Адаптация проекта под бюджет и реальные возможности клиента

Контроль качества исполнения на всех этапах, включая финальные отделочные работы 👥 Целевая аудитория Ориентация на владельцев небольших квартир и домов, которым нужен рациональный, компактный и практичный интерьер без лишних излишеств. Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Надежда Соковых, фото с сайта дизайн-интерьера-самара.рф 💬 Комментарий редакции Надежда фокусируется на качественной планировке и грамотной логике помещений, что делает ее решения практичными и удобными в эксплуатации, особенно для семейных объектов. 🌐 Ссылка на сайт ***

🌟 15. Лучшие частные дизайнеры интерьера Самары – Александра Усатова, авторская студия Usatova Design