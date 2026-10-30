Перепланировка и объединение квартир в 2026 году: проект и ремонт квартиры в Москве

Материал подготовлен студией VPROEKTE
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В статье – опыт нашей практики и разбор реального проекта объединения двух квартир в 132 м² в Москве.
Перепланировку и объединение квартир в Москве в 2026 году согласуют до начала работ: сначала проект и, если затронуты несущие конструкции, техническое заключение, затем решение Мосжилинспекции, работы и акт. Самовольные изменения заканчиваются предписанием и переделкой.
Что можно и нельзя, как проходит согласование и как мы объединили две квартиры в 132 м²
Главное
✓ Перегородки в ненесущих стенах обычно согласуют, а несущие конструкции, газ и мокрые зоны над соседями – нет.
✓ Самовольная перепланировка заканчивается предписанием и возвратом квартиры в прежнее состояние.
✓ Перепланировка считается завершённой только после изменений в ЕГРН.
✓ Объединение двух квартир – это перепланировка с отдельными ограничениями по стенам, инженерии и общему имуществу.
✓ Уже сделанную перепланировку можно узаконить, если она не нарушает запреты.
Общественный блок встречает у входа: так объединённая квартира читается как одно пространство.
Что можно и нельзя при перепланировке квартиры в 2026 году
Перепланировка квартиры в многоквартирном доме возможна, если она не затрагивает несущие конструкции, общие инженерные сети и соседей. Всё остальное запрещено или требует особых решений.
➤ Перепланировка квартиры – это изменение границ и конфигурации помещений:
✓ перенос перегородок,
✓ новые проёмы,
✓ расширение одних комнат за счёт других.
С апреля 2024 года перепланировкой считается и изменение внутренней конфигурации, а работы завершены только после того, как изменения внесли в ЕГРН.
Какую перепланировку квартиры можно согласовать
Чаще всего согласуют такие изменения:
✅ перенос и демонтаж ненесущих перегородок;
✅ новые проёмы в ненесущих стенах;
✅ расширение санузла за счёт коридора или кладовой;
✅ расширение жилых комнат за счёт коридора;
✅ объединение двух квартир – при условиях, о которых ниже.
Фасады из матового калёного стекла не оставляют отпечатков.
Что нельзя делать при перепланировке квартиры
В Москве запреты закреплены в постановлении 508-ПП. Для квартиры важнее всего шесть из них:
❌ ослаблять несущие конструкции и увеличивать нагрузку на них;
❌ размещать мокрые зоны и газифицированную кухню над жилыми комнатами соседей;
❌ объединять газифицированную кухню с жилой комнатой;
❌ убирать или сужать вентиляционные каналы и короба;
❌ присоединять балконы и лоджии к комнатам;
❌ подключать тёплый пол к общедомовому отоплению или горячей воде.
Какие из этих ограничений касаются конкретной квартиры, показывает анализ дома: серия, несущие стены, стояки, газ, вентиляция. Две квартиры одинаковой площади в разных домах дают разный набор возможностей.
🔑 Перед проектом полезно знать, что проверить в квартире до начала проекта, – подробный разбор в отдельной статье.
В многоквартирном доме перепланировка заканчивается там, где начинаются несущие стены, общие сети и квартиры соседей.
Что можно сделать именно в вашей квартире, показывает проект.
🔑 Рассчитайте стоимость проекта и посмотрите, как мы планируем квартиры.
Чем грозит незаконная перепланировка квартиры?
Самовольная перепланировка квартиры заканчивается штрафом, предписанием Мосжилинспекции и требованием вернуть квартиру в прежнее состояние за свой счёт.
Штраф за перепланировку квартиры – самое мягкое из последствий. Полный список выглядит так:
● Штраф и предписание. Мосжилинспекция фиксирует перепланировку квартиры без согласования и обязывает устранить нарушение.
● Возврат в прежнее состояние. Стены, короба и инженерию восстанавливают за счёт собственника.
● Продажа с публичных торгов. Если предписание не исполнено, по закону квартиру могут продать с торгов по решению суда.
● Сложности при продаже и залоге. План в документах не совпадает с квартирой, и это видят покупатель и банк.
➤ Пример из московской практики, сентябрь 2026 года. Собственник квартиры объединил ванную с туалетом, частично разобрал технический короб и поставил стиральную машину над спальней соседей снизу. Начались вибрация и протечки, соседи пожаловались.
Итог – штраф и предписание. Собственнику пришлось перенести стиральную машину, восстановить короб и получить техническое заключение. Только после этого перепланировку удалось узаконить.
Часть ремонта пришлось делать дважды.
Переделка после предписания всегда дороже проекта до ремонта.
Предписание обходится дороже проекта.
🔑 Оставьте заявку через сайт – обсудим перепланировку вашей квартиры.
Как сделать перепланировку квартиры в Москве без предписаний
Перепланировку квартиры в Москве начинают с анализа дома и проекта, а не с демонтажа. Менять планировку хотят многие: в 2025 году в Москве подали 32,3 тыс. заявлений на перепланировку и переустройство, на 9% больше, чем годом ранее.
Пошаговая инструкция перепланировки квартиры в 2026 году – шесть шагов. К каждому – что на нём делаем мы:
🔹 1. Обмеры и анализ дома. Изучаем серию, несущие стены, стояки, газ и вентиляцию. Замеры делаем 3D-сканированием, поэтому погрешности не всплывают на этапе работ.
🔹 2. Планировочное решение. Строим планировку с учётом ограничений дома и правим её без ограничения по количеству правок.
🔹 3. Проект перепланировки. Если работы затрагивают несущие конструкции, добавляем техническое заключение.
🔹 4. Согласование перепланировки квартиры. Подаём документы в Мосжилинспекцию и получаем решение о согласовании.
🔹 5. Работы. Ведём ремонт строго по проекту под авторским надзором.
🔹 6. Приёмка. Получаем акт, затем технический план и изменения в ЕГРН.
Весь путь мы ведём со своими специалистами и партнёрами. Заказчику не нужно искать проектировщика, бюро для технического заключения и бригаду по отдельности и связывать их работу между собой.
🔑 Подробнее о том, на чём чаще всего ошибаются в планировочном решении, – в отдельной статье.
К демонтажу приступают, когда на руках решение о согласовании, а не план «согласуем потом».
Начните с Дня с дизайнером: 3-4 часа на объекте с архитектором студии, разбор планировки и инженерии и первые планировочные эскизы.
Как объединить две квартиры в одну и что учесть при согласовании
Объединение двух квартир – это перепланировка. Её согласуют так же, как любую другую, но с дополнительными ограничениями по стенам, инженерии и общему имуществу.
Что проверяют до объединения квартир
Перед проектом объединения мы проверяем пять вещей:
🔹 1. Межквартирная стена. Если она несущая, проём делают только по проекту с техническим заключением.
🔹 2. Мокрые зоны. Новая кухня или санузел не должны оказаться над жилыми комнатами соседей снизу.
🔹 3. Газ. Газифицированную кухню нельзя объединять с жилыми помещениями.
🔹 4. Вентиляция и стояки. Их сохраняют, а планировку строят вокруг них.
🔹 5.Общее имущество. Если объединение затрагивает межквартирный холл или другое общее имущество, нужно решение собрания собственников.
Ванна работает и как душевая – одна мокрая зона вместо двух.
Как оформить объединение двух квартир в одну
Объединение квартир в одну согласование проходит в четыре этапа:
🔹 1. проект перепланировки сразу на обе квартиры;
🔹 2. решение Мосжилинспекции;
🔹 3. работы и акт приёмки;
🔹 4. технический план и регистрация одной квартиры вместо двух в ЕГРН.
Только после регистрации квартира существует в документах как одна.
🔑 Когда площадь объединена, важно правильно её распределить: как разделить 120-150 м² между взрослыми и детьми, – в разборе семейной планировки.
Две квартиры становятся одной не в момент демонтажа стены, а когда это отражено в ЕГРН.
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Объединение двух квартир в Москве: как мы спланировали 132 м² для семьи с двумя детьми
В ЖК «Сити Парк» мы объединили две квартиры в одну на 132 м² для молодой семьи с двумя детьми. Перепланировка согласована и принята.
Заказчице был важен интерьер без визуального шума и перегруженности: пространство не должно давить. Поэтому главной задачей стала не отделка, а планировка.
Как разделили объединённую квартиру на общественный и приватный блоки
Первое решение – разделить квартиру на две части с разной логикой:
● кухня-гостиная-столовая встречает у входа;
● спальни и детские разместились в глубине квартиры;
● кабинет выделен отдельно и присоединён к мастер-блоку;
● вспомогательные помещения распределены так, чтобы гармонично вписаться в основную логику планировки
Приватные помещения увели вглубь планировки, подальше от входа.
Гости остаются в общественной части, а спальни и детские не попадают в их маршрут.
Как работает каждая стена: кухня, детские и мастер-блок
Две бывшие квартиры собирает в одно пространство единая цветовая гамма: пепельный цвет капучино повторяется в кухне, паркетной доске и шпонированных панелях по всей квартире.
Кухня-гостиная-столовая.
✓ Фасады кухни из матового калёного стекла: на них не остаются отпечатки.
✓ Барный стол с закруглением сделан из цельного массива.
✓ Над обеденным столом – композиция из стеклянных шаров.
✓ Вместе с подсветкой и трековыми светильниками она даёт несколько сценариев света.
✓ Стулья Maxalto привезли из Италии, стол – из керамогранита.
Мастер-блок.
✓ В спальне – рифлёные и шпонированные панели, мебель из Италии, прикроватные тумбы с отделкой кожей, стеклом и камнем.
✓ В мастер-санузле – встроенная ванна, которая работает и как душевая, и подвесная тумба со скрытым хранением; инженерия встроена в стены.
✓ В кабинете много шпона, а стол собран с запилами под 45°: эти детали проявляет освещение.
Детские.
Детская девочки – в пепельно-розовом оттенке и рассчитана на взросление: её не придётся переделывать, когда ребёнок станет подростком. Кресло-шар – арт-объект, который хотел сам ребёнок.
В детской почти нет пустых стен: каждая работает как хранение, свет или декор.
Детская мальчика – в синем, с гоночными болидами и спортивным комплексом. В обеих много открытого хранения для рюкзаков, книг и кубков.
🔑 Посмотреть фотографии объединённой квартиры в ЖК «Ситипарк» можно в портфолио студии.
🔑 Видеообзор объединения двух квартир в ЖК «Ситипарк» (Сергей Лашин, арт-директор и учредитель студии, автор трёх её авторских стилей – 7 мин)
Декор мы собирали вместе с профессиональным декоратором: вазы, ткани и подушки подобраны в одной логике с мебелью и светом.
В объединённой квартире планировка решает больше, чем метраж: 132 м² работают, когда у каждой стены есть задача.
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Как узаконить перепланировку в квартире, если она уже сделана?
Уже сделанную перепланировку узаконивают через обследование, техническое заключение и акт Мосжилинспекции – если она не нарушает запреты. То, что нарушает, возвращают в прежнее состояние.
👉🏻 Квартира с неузаконенной перепланировкой может достаться новому владельцу на вторичном рынке.
Прежний собственник снёс перегородки или перенёс санузел, а документы остались старыми. Вместе с квартирой новый владелец получает и её риски.
Как узаконить уже сделанную перепланировку квартиры:
◆ обследуем квартиру и сверяем её с документами;
◆ определяем, что можно узаконить, а что придётся вернуть;
◆ готовим техническое заключение и документы;
◆ возвращаем то, что нарушает запреты, – как в примере со стиральной машиной;
◆ получаем акт и вносим изменения в ЕГРН.
Узаконивание удобно совместить с ремонтом. То, что всё равно придётся переделывать, переделывают сразу по новой планировке, а не дважды.
Узаконить можно только то, что не нарушает запреты, – всё остальное возвращают.
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Почему проект перепланировки квартиры делают вместе с дизайн-проектом?
Проект перепланировки делают вместе с дизайн-проектом, потому что стены, мокрые зоны, свет, розетки и мебель решаются в одной планировке. Тогда согласование и ремонт идут по одному комплекту документов, а перепланировку согласуют до ремонта, а не узаконивают после.
Если заказать проект перепланировки квартиры отдельно, а дизайн-проект – потом, интерьер приходится подгонять под уже согласованные стены. Или наоборот: менять согласованное решение и проходить согласование заново.
Мы в VPROEKTE работаем как бюро полного цикла: согласование перепланировки квартиры в Москве под ключ ведём вместе с проектом и ремонтом.
Что входит в перепланировку квартиры под ключ
✅ анализ дома и замеры 3D-сканированием;
✅ планировочное решение и дизайн-проект;
✅ проект перепланировки, техническое заключение и согласование;
✅ до 13 документов по инженерным и скрытым работам: электрика, кондиционирование, а если в квартире умный дом – вся его инженерия;
✅ ремонт по проекту и авторский надзор;
✅ акт и изменения в ЕГРН.
Кабинет выделили отдельно и присоединили к мастер-блоку.
Реализация или сопровождение: кто отвечает за перепланировку на объекте
🔹 Реализация. Ремонт квартиры в Москве ведут подрядчики студии, и за перепланировку от проекта до акта отвечает одна команда.
🔹 Сопровождение. Если работы ведёт сторонняя бригада, мы сопровождаем собственный дизайн-проект: авторский надзор, комплектация, управление строительством.
Мы работаем с квартирами премиум- и бизнес-класса, преимущественно от 80-100 м², и опыт этих объектов закреплён в правилах работы:
● каждое решение проходит двойную проверку: дизайнер, старший дизайнер, арт-директор;
● над объектом работают не менее 5 специалистов;
● срочные проекты не берём: планирование важнее скорости;
● на скрытые работы и инженерные системы даём гарантию до 3 лет.
🔑 Из чего состоят инженерные проекты в составе дизайн-проекта, – на сайте студии.
Проект, согласование и ремонт, которые ведёт одна команда, не расходятся друг с другом.
Проект, согласование и ремонт – одной командой.
🔑 Рассчитайте стоимость проекта для своей квартиры.
Перепланировку согласуют до ремонта, а не узаконивают после
Безопасная перепланировка – та, где ограничения дома учтены в проекте раньше, чем начался демонтаж. Тогда на объекте не приходится спорить с инспекцией, соседями и бригадой.
С чего начать перепланировку квартиры или объединение? С анализа дома и проекта: они покажут, что возможно именно в вашей квартире.
Частые вопросы о перепланировке и объединении квартир
● Что считается перепланировкой квартиры, а что переустройством?
Перепланировка – изменение границ и конфигурации помещений: перенос перегородок и проёмов, расширение комнат. Переустройство – перенос сантехники и плиты, замена ванны на душ, изменение инженерных сетей. В многоквартирном доме согласуют и то и другое.
● Можно ли объединить кухню с гостиной в квартире с газом?
Перепланировка в квартире с газом ограничена: газифицированную кухню нельзя объединять с жилой комнатой и нельзя делать между ними проём без двери. Остаётся вариант с перегородкой и дверью. Какое решение подойдёт конкретному дому, показывает проект.
● Нужно ли согласие соседей на перепланировку квартиры?
Если работы затрагивают общее имущество, нужно решение собрания собственников. Если затрагивают общие стояки – согласие соседей по стояку.
● Можно ли продать квартиру с неузаконенной перепланировкой?
Продать квартиру с перепланировкой без согласования можно, но план в документах не совпадёт с квартирой. Это увидят покупатель и банк, и сделка усложнится. Надёжнее узаконить перепланировку до продажи.
● Нужен ли дизайн-проект, если перепланировка небольшая?
Даже перенос одной перегородки меняет расстановку мебели, точки света, розетки, а иногда и вентиляцию. Проект увязывает эти изменения и даёт документы для согласования.
● Кто готовит проект перепланировки квартиры для согласования?
Проект и, если работы затрагивают несущие конструкции, техническое заключение готовят специалисты с допуском к таким работам. У нас весь пакет готовят свои специалисты и партнёры, а согласование перепланировки квартиры в Москве мы ведём сами.
🔑 Начать перепланировку можно с расчёта стоимости проекта.
12+ лет мы проектируем интерьеры премиум- и бизнес-класса и доводим их до готового объекта: проект, согласование перепланировки и ремонт ведёт одна команда. Оставьте заявку на сайте – менеджер свяжется с вами и обсудит ваш объект.
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