Перепланировка и объединение квартир в 2026 году: проект и ремонт квартиры в Москве

Материал подготовлен студией VPROEKTE

Мы – студия дизайна интерьера и архитектуры: 12+ лет проектируем интерьеры премиум- и бизнес-класса и доводим их до готового объекта, за плечами 200+ реализованных элитных проектов.

В статье – опыт нашей практики и разбор реального проекта объединения двух квартир в 132 м² в Москве.

🔑 Посмотреть портфолио студии

Перепланировку и объединение квартир в Москве в 2026 году согласуют до начала работ: сначала проект и, если затронуты несущие конструкции, техническое заключение, затем решение Мосжилинспекции, работы и акт. Самовольные изменения заканчиваются предписанием и переделкой.

Что можно и нельзя, как проходит согласование и как мы объединили две квартиры в 132 м²

Главное

✓ Перегородки в ненесущих стенах обычно согласуют, а несущие конструкции, газ и мокрые зоны над соседями – нет.

✓ Самовольная перепланировка заканчивается предписанием и возвратом квартиры в прежнее состояние.

✓ Перепланировка считается завершённой только после изменений в ЕГРН.

✓ Объединение двух квартир – это перепланировка с отдельными ограничениями по стенам, инженерии и общему имуществу.

✓ Уже сделанную перепланировку можно узаконить, если она не нарушает запреты.

Общественный блок встречает у входа: так объединённая квартира читается как одно пространство.