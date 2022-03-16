Лишит ли бухгалтеров работы автоматизированная упрощенная система в 2022 году

На подходе новый налоговый режим — автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН), которую смогут применять организации и предприниматели с оборотом не более 60 млн рублей. Предполагается, что АУСН поможет упростить налоговую отчетность и снизить непроизводственные издержки. Но отпадет ли тогда необходимость в работе бухгалтера — выясняем в этой статье.

Что такое АУСН?

В качестве эксперимента Правительство введет новшества пока только в нескольких регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

Официально сроки внедрения с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 г.

То есть времени, чтобы попробовать и убедиться, что вашему бизнесу эта система подходит, предостаточно.

Режим автоматизированной УСН предполагает:

Освобождение от сдачи налоговой отчетности в ФНС (деклараций, расчета по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М). Нулевые взносы на пенсионное, медицинское страхование, на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Взносы на травматизм будут фиксированными — 2 040 рублей в год. Освобождение от некоторых налогов (с рядом исключений) — налога на прибыль, налога на имущество, НДФЛ, НДС. Расчет налога непосредственно самой ФНС — данные о доходах и расходах субъекта налоговая получает от ККТ, уполномоченного банка или через личный кабинет налогоплательщика и по ним производит самостоятельно расчет.

Перейти на новую систему налогообложения могут компании (ИП), у которых:

годовой оборот не превышает 60 млн рублей;

в штате не более 5 сотрудников;

сумма основных средств не более 150 млн рублей;

в структуре нет филиалов и «обособок».

У нового режима ожидается два объекта налогообложения: «доходы» (ставка — 8%) и «доходы минус расходы» (ставка — 20%).

Компания IAS предоставляет услуги бухгалтерского аутсорсинга. В рамках сопровождения вы получаете: обработку первичной документации, ведение бухгалтерского и налогового учета, расчет заработной платы, подготовку и сдачу отчетности. Наши специалисты взаимодействуют с банками и налоговой — направляют ответы на требования и запросы.

Значит ли это, что после перехода на АУСН можно увольнять бухгалтера?

С одной стороны бизнесмены не верят в альтруизм налоговиков («сами собрали данные — сами налог посчитали, а если неправильно?»). С другой стороны надеются, что новый режим действительно позволит снизить издержки и упростить учет.

Если вы решили, что теперь можно смело увольнять бухгалтера или отказаться от услуг аутсорсера, то попробуйте простой прием — скачайте из своего банка выписку, например, за месяц и посчитайте сколько налога на АУСН придется заплатить, исходя из полученных данных.

Зачем? Потому что вам необходимо будет сравнивать данные ФНС с собственными расчетами, чтобы точно знать — налоговики верно посчитали ваши налоги. Скорее всего, вы поступите так же, как ФНС — возьмете все поступления и умножите на ставку налога или из поступлений вычтите списания и потом разницу умножите на ставку. В зависимости от того, считаете вы налог по доходам или с разницы между доходами и расходами.

Но если вы попросите посчитать налог по тому же принципу вашего бухгалтера, то может оказаться, что ваш и его результаты совсем разные. Почему?

Если у вас есть поступления по эквайрингу , то они зачисляются на счет за минусом комиссии, эти же суммы поступлений конечно отражены и в чеках онлайн-кассы. Как это будет учитываться при выгрузке данных в ФНС пока не понятно. Не произойдет ли задвоения данных или искажений? Вы могли учесть в доходах суммы, которые не относятся к ним, например, заем или возврат денег от поставщика.

Советуем обратить внимание также на следующие моменты:

Предпринимателям не придется платить страховые взносы и сдавать РСВ, но кто-то все равно должен направлять в банк информацию о суммах выплат , признаваемых объектом обложения «нулевыми» страховыми взносами, в отношении каждого сотрудниками с указанием кодов. Останется обязанность подтверждать все расходы и доходы документами. Запросить их ФНС сможет в любой момент. От бухгалтерского учета законодательство компании не освобождает , только пытается облегчить налоговый учет. Не забывайте, что некоторые расходы и доходы не проходят через кассу или банковский счет, а отражать их в личном кабинете все равно придется. Кадровый учет и расчет зарплаты все равно остаются обязанностью работодателя, ФНС и банки вам не помогут.

Как видите, бухгалтерия компании совсем без работы не останется.

Если вам хочется соблюдать закон, но не хочется нанимать бухгалтера, отличной альтернативой станет аутсорсинг. Вам не нужен офис для бухгалтерии, не нужно переживать из-за компетенции наемного сотрудника. В IAS с вами на связи всегда будет закрепленный специалист, а наши бухгалтеры проходят регулярное обучение и повышение квалификации. Посчитайте, сколько будет стоить бухгалтерский аутсорсинг для вашей компании. Рассчитать стоимость обслуживания

Что может взять на себя аутсорсинг

ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета;

оказание поддержки во время проверок контролирующих ведомств, подготовка ответов на требования;

оспаривание неправомерных начислений, помощь в выявлении и возврате переплат по налогам и взносам;

аудиторская работа и восстановление учета;

обработка и выписка первичной документации;

взаимодействие с банком;

сдача отчетности, а если она отсутствует, как в случае с АУСН, то проверка достоверности расчетов, которые ФНС производит самостоятельно.

Возможно, АУСН действительно станет удобной альтернативой другим режимам для небольших компаний и предпринимателей. Но полностью избавиться от ведения учета компаниям и ИП все равно не удастся. Останется много аспектов, требующих контроля со стороны грамотных штатных специалистов или аутсорсеров.