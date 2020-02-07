Зарплата через СБП разрушит рынок карт?

Виктор Жидков, председатель правления инвестиционного банка «Веста», рассуждает о том, что для банковской отрасли означает перевод зарплаты через сервисы Системы Быстрых Платежей.

Уверен, это дисрапт для рынка карт (disrupt — англ. «разрушать», «нарушать» — Примеч. ред.).

Сегодня любой переход сотрудника из одной организации в другую — это выпуск новой карты (конечно, если это не карты одного банка), идут расходы на выпуск, открытие счета, идентификацию и доставку.

Да, есть банки, кто по зарплатному проекту разрешает платить на чужие счета, но их единицы.

Теперь представьте, бухгалтер сгружает в банк-клиент реестр ФИО, сумма оплаты и телефон.

Все деньги СБП распределяет по принципу, какой банк по номеру телефона определен как банк по умолчанию, на тот счет деньги и приходят.

То есть ваш работодатель не в курсе, где вы получите деньги. Вы можете менять банк хоть каждый месяц, или аванс зачислять на один счет, вторую часть переправлять на другой банк, а отпускные — на третий, где конверсия лучше и зачисление на валютную карту.

Возможности выбирать банк с лучшими условиями и лучшими продуктами — вот это большое ценность для сотрудника. Он может получать овер с грейсом под приход зарплаты там, где хочет, а не там, где зарплатная карта.

Да, есть сложности с решением, как быть, если банк по умолчанию не выбран? Как быть, если телефон потерял, или не твой, а организации и т. д.

Но вообще, тема очень перспективная.

Вот я бы задумался на месте банков, кто вводит комиссию за перевод по СБП.

Стоит ли делать их счет основным? Большие сомнения. И если ты не даешь доступ к продуктам других банков своему клиенту, то и выбирать тебя расчетным банков не уверен, что будут.