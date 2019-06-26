Как с главбухов взыскивают долги бизнеса

Разбираемся, в каких случаях бухгалтерам грозит субсидиарная ответственность и как защитить свои активы

Главбух – не учредитель и не бенефициар бизнеса, а просто наемный работник, пусть и высокооплачиваемый. Такой же, как дизайнер или HR. Вот только в отличие от этих ребят, в случае банкротства компании он рискует собственным имуществом.

За что могут привлечь

Список обязанностей главного бухгалтера определяется законом о бухучете, трудовым договором и должностной инструкцией. Обычно он включает в себя:

организацию бухгалтерского учета деятельности компании;

составление отчетности на основе этого учета;

контроль за оформлением бухгалтерских документов.

Среди оснований для привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности одно напрямую связано с обязанностями главбуха — это искажение бухгалтерской отчетности и/или непередача ее арбитражному управляющему. По этому основанию к ответственности может быть привлечено только то лицо, на которое соответствующие обязанности были возложены приказом.

До лета 2017 привлекали, в основном, директоров. Но с 01.07.2017 все изменилось: законодатели расширили список КДЛ и в него впервые попали главные бухгалтеры.

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Одновременно увеличили срок для привлечения должников к субсидиарке. Вот в этой статье мы подробно разобрали изменения.

Итого: основанием для привлечения бухгалтера к субсидиарной ответственности могут стать как ошибки или нарушения в отчетности, так и участие бухгалтера в серых схемах. Вот, на что управляющий точно обратит внимание:

Не хватает ключевых документов бухгалтерского учета. Особенно плохо, если нет первичных документов, подтверждающих цифры, указанные в балансе (или обосновывающие изменение этих цифр от периода к периоду).

Бухотчетность содержит не всю информацию о хозяйственной деятельности компании. Часть сделок не отражена в учете.

Бухгалтерская отчётность была специально искажена, чтобы скрыть информацию о доходах и снизить налоговую базу.

Бухгалтер участвовал в выводе активов, фиктивном банкротстве, уклонении от выплат по кредиторской задолженности.

Выглядит довольно угрожающе. Теоретически у АУ есть масса возможностей привлечь главбуха к субсидиарке на значительные суммы даже за мелкие ошибки в отчетности.

Нет чека на ручку? Арифметическая ошибка? Просрочен платеж? ― отлично, привлекаем.

Но может быть, все не так плохо? Дальше мы посмотрим, как обстоят дела на практике.

Кого уже привлекли

Я порылся в кейсах по субсидиарке с участием бухгалтеров и отобрал самые интересные. Вот они.

Совмещение должностей

Банк «СахаДаймондБанк» признали банкротом в 2011 году. В 2017 АСВ обратилось в суд, чтобы привлечь к субсидиарной ответственности его бывших руководителей – директора и главного бухгалтера.

АСВ удалось доказать, что в результате их совместных действий банк выдал несколько займов без обеспечения и потерял платежеспособность. Кроме того, из банка были выведены ценные бумаги на общую сумму 28,5 млн руб., и на распоряжениях об их переводе стояла подпись главбуха. Еще один немаловажный фактор ― главбух входил в совет директоров.

Этого оказалось достаточно, чтобы бухгалтера признали контролирующим должника лицом и привлекли к ответственности солидарно с бывшим директором. В этом кейсе сыграли роль два фактора:

бухгалтера поймали на выводе денег. Это не ошибка по невнимательности, а явный умысел;

главбух входил в совет директоров, а значит, речь идет не о наемном счетоводе, а об одном из руководителей банка. Поэтому неудивительно, что суд признал его КДЛ.

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Степень вины

Это дело печально известного «Инкасбанка». Его основателя, Александра Гительсона, сначала посадили за мошенничество, а когда он отбыл срок, АСВ тут же предъявило иск по субсидиарке.

В качестве ответчиков по заявлению были указаны сам Александр Гительсон, как председатель совета директоров, а еще председатель правления банка Татьяна Лебедева и главбух Людмила Саморукова.

В 2007-2008 г.г. они перевели на зарубежные счета Гительсона сотни млн долларов и еще на 1 млрд. руб. выдали необеспеченных кредитов. После того, как Гительсона признали виновным по уголовному делу, доказать это было нетрудно: работает преюдиция.

Основная сложность у АСВ возникла с тем, как разделить сумму субсидиарки между соответчиками.

Суд дважды привлекал всех троих ответчиков к субсидиарной ответственности, при этом сумма делилась пропорционально доказанной вине каждого: 5 млрд. взыскали с Гительсона, 5,9 млрд. — с председателя правления и 282 млн — с главбуха. Но кассация всякий раз возвращала дело на пересмотр.

На третий раз АСВ плюнуло и не стало делить ответственность. В новом заявлении оно попросило взыскать всю сумму с троих ответчиков солидарно. 20.03.2018 г. это требование было удовлетворено.

Вопрос ответственности главбуха действительно непростой. Он подчиняется руководителю компании и начальство при желании может на него надавить. Тем не менее, в делах по субсидиарке главбуха обычно привлекают не на какую-то часть долга (например, только по сделкам, которые он визировал), а на всю сумму солидарно с директором.

На всякий случай поясню, что это значит: суд взыскивает с нескольких ответчиков общую сумму задолженности. Их всех будут трясти одновременно и каждый обнаруженный актив пойдет на погашение долга. Может случиться, что один соответчик погасит 100 %, а другой будет гол как сокол и ничего не потеряет. Солидарная ответственность увеличивает шансы кредиторов получить назад свои деньги, вот только для должников этот механизм справедливым не назовешь.

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Убытки с пенсии

Не могу обойти стороной дело пенсионерки Галины Гавриловны Ахмадеевой. Она подрабатывала бухгалтером в ООО «Темп» по договору. В 2014 выездная налоговая проверка выявила нарушения в отчетности компании: они работали по системе ЕНВД, хотя в некоторые месяцы оборот превышал допустимый для нее лимит.

Ошибка могла быть ненамеренной ― ООО занималось перевозками, и им часто задерживали выплаты компенсаций за проезд льготников. Но по итогам проверки ФНС досчитала «Темпу» еще 2,7 млн руб. налогов.

Этим дело не ограничилось. На пенсионерку завели уголовное дело за уклонение от налогов, правда потом его закрыли по амнистии. И вот после всего этого ФНС подала заявление о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего директора компании и главбуха Галины Гавриловны.

В действиях ответчиков суд не нашел оснований для субсидиарки, ведь ошибка в выборе системы налогообложения не является необходимым условием банкротства. Вместо субсидиарки с них решили взыскать убытки, т. к. своими действиями КДЛ все-таки нанесли вред кредиторам.

По поводу этих убытков пенсионерка обращалась в вышестоящие инстанции, вплоть до Конституционного суда. Это помогло лишь отчасти: из суммы, которую с нее взыскали КС исключил штрафы, но она осталась должна налоговой 5,7 млн.

В этом деле все закончилось хорошо. Галине Гавриловне удалось отбиться от убытков совсем недавно, в 2019 году. Апелляция признала, что пенсионерка не определяла действия должника, а лишь работала по представленным ей документам.

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Но каждый раз надеяться на хэппи-энд было бы наивно. Вместо этого предлагаю осмотреться по сторонам и прикинуть, какие шансы у бухгалтеров пополнить ряды субсидирщиков.

Дальше ― больше

Не буду вас обманывать, пока бухгалтеров нечасто привлекают к субсидиарной ответственности. По этой теме даже нет никакой статистики, видимо, речь идет об очень маленьком проценте среди всех банкротных дел. Но не стоит забывать, что еще 5-7 лет назад такой же экзотикой была субсидиарка.

С 2017 года у кредиторов появилась возможность привлекать главбухов. И такой возможностью грех не воспользоваться, правда? После принятия нового закона обычно наступает небольшое затишье. Нужно время, чтобы разобраться в нюансах и наладить механизмы работы. Так вот, кажется, скоро это затишье для главбухов закончится. Уже есть понимание, за что и как их можно привлечь, кроме того сложилась практика, на которую суды будут опираться в будущем.

Бухгалтеров будут чаще привлекать к субсидиарке. Чтобы защититься, можно сделать одно их двух: поменять профессию или составить план по защите своего имущества с помощью «Игумнов Групп».

Если вы крутой бухгалтер и не хотите бросать любимое дело, мы ждем вас.

Игумнов Дмитрий генеральный директор "Игумнов Групп",

эксперт по субсидиарке и защите личных активов, арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.