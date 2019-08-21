Как мы отбились от субсидиарки в 220 млн. Дело А40-18821/2017

Разбор кейса по защите генерального директора и третьего лица от субсидиарной ответственности

Дело: А40-18821/2017

Размер проблемы: 220 млн рублей

Начало проекта: октябрь 2017г.

Внедрение: 7 месяцев

Сложность: 4/5

Трудозатраты: 210 н/час

Темп: в рабочем порядке

Результат: выигран суд

Стоимость: семизначная, в рублях

В 2013 году в Москва-Сити было завершено строительство самого высокого небоскреба Европы: башни «Меркурий Сити». Заказчиком строительства, инвестором и застройщиком выступали структуры Кесаева Игоря Альбертовича, миллиардера и владельца крупнейшего табачного дистрибьютора «Мегаполис», розничной сети «Дикси», девелоперской компании «Меркурий» и ряда заводов и пароходов поменьше.

Ответственным за стройку и отделку в этом небоскребе был Сизых Юрий Васильевич. Солидный бюджет ему доверили не случайно. Но вот беда, его команде не удалось выдержать внутриполитической борьбы, и он был уволен всего через полгода работы.

Группировке, занявшей его пост, требовалось обосновать серьезное повышение сметы расходов. «Крайним» в такой ситуации было логично назначить предыдущего руководителя и организацию, привлеченную им для выполнения основного объема работ. Идея знакомая каждому строителю, но в данном случае потребовавшая дополнительных усилий для ее большей убедительности.

И вот в октябре 2017 в Арбитражный суд г. Москвы поступает заявление о привлечении Сизых Ю.В. и Ахметова Р.Р. к субсидиарной ответственности на сумму 220 млн рублей. Основанием для привлечения является вывод денег в пользу строительной компании «Спайс», которая не выполнила оплаченные работы. По мнению наших будущих оппонентов, реальным бенефициаром этого юридического лица является Сизых Юрий, а Ахметов Ренат – «номинальный» директор, действовавший в его интересах.

Вот в этот момент на сцене и появляется мы. Диспозиция выглядит так:

Плюсы проекта

Проект с «нуля»

Рассмотрение дела было на начальном этапе, и мы имели возможность выстроить правильную защиту со старта.

Один ответственный за результат

В деле не успели «поковыряться» широкопрофильные юристы и адвокаты, поэтому нам не требовалось исправлять чужих ошибок.

Запас времени

До первого судебного заседания у нас было больше месяца, что давало нам возможность нормально подготовиться.

Вина бенефициара требует доказывания

В данной конкретной ситуации Сизых Ю.В. не являлся виновным лицом, пока истцом не было доказано обратное. Презумпция вины у Юрия отсутствовала, т.к. он юридически никак не относился к компании «Спайс» (не являлся ни участником, ни одним из директоров).

Знакомая тема

Не первый суд по субсидиарке, с которым мы имеем дело.

Минусы проекта

Строители

Редкостные расп*здяи, да простит меня заказчик. Всегда проблемы с документами и обилие мутных схем, выполненных на уровне школьника. Но справедливости ради признаю, что строители приносят нам не только головняк, но и неплохой доход, как только попадают в переплет.

Профессиональное нападение

Нашими оппонентами были практикующие арбитражные управляющие и юристы по банкротству, а не вчерашние студенты.

Административное влияние

Мы осознавали, что с нами борется не лично Кесаев И.А. (на кону не те деньги), но не до конца понимали, насколько сильные рычаги были задействованы, чтобы выставить ситуацию в нужном свете. Учитывая, что на наших клиентов уже выходили служивые люди, мы должны были предусматривать и такой вариант развития событий.

Несколько стейкхолдеров

Что важно для ген. директора, не имеет значения для бенефициара бизнеса. И наоборот. Поэтому в деле должно быть две самостоятельных линии защиты, каждая из которой потребует согласования и корреляции с другой.

Гендир виновен по умолчанию

Ахметов Р.Р. являлся директором и единственным участником «Спайс», а значит признавался виновным лицом по умолчанию. Доказывать обратное должны были мы.

«Ценные» советы

По уже имеющемуся опыту сотрудничества с клиентом мы знали, что придется бороться с массой «полезных» советов, как нам делать свое дело. Здесь главное – не поддаться и не сорваться на косметические процедуры, вместо работ по существу.

Гендир виновен по умолчанию

Ахметов Р. Р. являлся директором и единственным участником «Спайс», а значит признавался виновным лицом по умолчанию. Доказывать обратное должны были мы.

«Ценные» советы

По уже имеющемуся опыту сотрудничества с клиентом мы знали, что придется бороться с массой «полезных» советов, как нам делать свое дело. Здесь главное – не поддаться и не сорваться на косметические процедуры вместо работ по существу.

Версия конкурсного управляющего

Как и всегда работу по проекту мы начали с ознакомления с материалами судебного дела.

Из полученных копий стало ясно, что конкурсный управляющий считал Сизых и Ахметова виновными в реализации следующей банальной схемы:

Сизых Юрий имел единоличное право принимать решение о выборе того или иного подрядчика для осуществления строительных и отделочных работ в башне «Меркурий Сити». Он без проведения тендера заключил договора подряда с компанией «Регион» во главе с Ахметовым Ренатом.

При этом Ахметов, являясь квалифицированным прорабом, не мог выполнять функции генерального директора и осуществлял эти обязанности номинально. Всей деятельностью компании управлял Сизых, который вывел на «Регион» денежные средства девелопера. После чего подрядчик выполнение работ прекратил, экономическую деятельность завершил, был переименован в «Спайс» и переоформлен на супер-массового руководителя.

Вина же Ахметова и Сизых заключается в том, что они действовали совместно и заведомо с целью причинения ущерба заказчику. А чтобы скрыть следы правонарушения Ахметов не сдавал бухгалтерскую отчетность, провел мероприятия по изменению названия и смене руководителя юридического лица и затем «бросил» компанию.

В подтверждение своей версии, конкурсный управляющий ссылался на официальный ответ налоговой, согласно которому Ахметов Р. Р. не сдавал бухгалтерскую и налоговую отчетность за период своего руководства. А также на судебный акт, вступивший в законную силу по другому делу, в соответствии с которым с ООО «Спайс» было взыскано 220 млн рублей в счет возмещения неосновательного обогащения и договорной неустойки за неоказанные заказчику работы. Таким образом, вину указанных лиц управляющий считал доказанной на 100%.

А при чем тут Беня?

Если логический ход мысли в отношении бывшего директора Ахметова Р.Р. можно было хоть как-то понять, то с Сизых Ю.В. у нас осталась полная неясность. Каким образом, заявитель собирается доказывать, что Юрий был реальным бенефициаром компании «Спайс»?

Ситуация прояснилась на первом же судебном заседании 13 декабря 2017 года: конкурсный управляющий изъявил желание вызвать в качестве свидетелей несколько человек, которые работали совместно с Сизых Ю. В. и могли подтвердить его управление данной компанией.

Судьей у нас была Кузнецова Л. В. – женщина неторопливая, аккуратная и вникающая в детали – поэтому проскочить «на шару» тут рассчитывать не приходилось. Она любит разбирать дело до последнего: пока у сторон не исчерпаются все доводы. Закономерно, что просьбы о вызове свидетелей были удовлетворены. Впрочем, как и все последующие ходатайства об истребовании доказательств.

Но в тот момент важнее было то, что мы окончательно поняли тактику наших оппонентов и могли прогнозировать дальнейшее развитие событий с учетом личности судьи. Следующий ход был за нами.

Кто тут юристы: мы или клиент?

И вот в этот момент со стороны клиента начался мощный креатив: что нам следует сделать, проработать и доказать…

Были и «ценные» указания восстановить сроки и оспорить в апелляции судебный акт о взыскании 220 млн рублей со «Спайс», т.к. данное решение лежит в основе заявления о привлечении к субсидиарке, а между тем привлекаемые лица не участвовали в его вынесении.

Еще были мнения обосновать выполненные «Спайс» работы с проведением соответствующих строительных экспертиз со ссылками на ГОСТы и СНИПы.

И каких еще только «гениальных» идей мы не услышали в то время и последующие полгода… И будь мы добрее, вы бы сейчас читали кейс о провале миссии, а не историю успеха. Но к нашей чести нам удалось культурно и почти без мата убедить заказчика в необходимости сосредоточиться на Правде и на Главном, а не распылять усилия на второстепенные задачи. Итак, Правда и Главное.

Правда. Ахметов Ренат

Ахметов Ренат, устав батрачить на дядю, одним прекрасным утром решил создать свой бизнес. Благо накопленный опыт в строительной отрасли был немалым.

В качестве мощной заявки на будущий успех был выбран имиджевый проект: небоскреб «Меркурий Сити». Ради получения бесценной строчки в портфолио выполненных работ, Ренат дал цены на свои услуги по себестоимости, в связи с чем сразу же лишился потенциальных конкурентов на данном объекте, но нажил массу врагов из высшего менеджмента девелопера.

Ему прямым текстом дали понять, что, если он хочет не только «построить», но и сдать работы, цены нужно поднять минимум раза в три и заложить интересы всех участвующих в процессе лиц. Ренат не был готов к такому повороту и от предложения вежливо отказался, тем более что люди, желающие получить «откат», не могли влиять на уже заключенный договор подряда с его компанией. Сразу после отказа, Ренат столкнулся с жестким противодействием служб заказчика, ответственных за контроль, приемку и проведение оплат по выполненным работам.

Малую долю работ он все-таки сдать смог. А по остальной части Рената без устали «катали на лыжах» под разными предлогами. Это длилось ровно до тех пор, пока однажды его людям не заблокировали проход в здание. Ахметов остался без доступа к материалам и оборудованию, а впереди замаячила перспектива бесконечных судебных разбирательств с монстром девелоперского рынка.

Полученные авансы были давно израсходованы, а на последних этапах работы вообще делались за личные деньги Рената. Поэтому он не мог себе позволить многолетнюю юридическую борьбу и стал искать инвесторов, готовых купить компанию с лицензией СРО и потенциальной дебиторкой на несколько десятков миллионов, которую достаточно было грамотно просудить.

Найдя такого желающего, он переоформил компанию на нового владельца. То, что на нем было уже больше сотни юридических лиц, Рената остановить не могло, т.к. закон не содержит запретов на совершение сделок с владельцами холдингов.

В подтверждение нашей версии событий суду были представлены разные доказательства: переписка с соответствующими службами заказчика, направленные в их адрес акты выполненных работ и финансовые сметы, свидетельские показания субподрядчиков и т.д.

Также у Рената, о чудо, внезапно нашлись электронные ответы от налоговой о сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности (как же мы любим такие удачные стечения обстоятельств!).

Правда. Сизых Юрий

С Юрием Сизых картинка также выходила прямо противоположная тому, как это виделось конкурсному управляющему.

Юрий Васильевич был принят на должность директора по строительству. На своем посту он действовал строго в соответствии с приказом о своем назначении и должностной инструкцией. Эти документы давали ему широченные полномочия, в том числе в части привлечения любого подрядчика без проведения тендера. К работе он подходил педантично и руководствовался интересами работодателя, что подтверждается отсутствием дисциплинарных взысканий и каких-либо претензий или исков о взыскании ущерба. С должности был уволен по собственному желанию, а не по статье.

Компанией «Спайс» Юрий не управлял, т.к. на всех совещаниях и планерках присутствовал ген. директор этой компании – Ахметов Р. Р. – который и представлял ее интересы, нанимал сотрудников и контролировал выполнение работ. Что подтверждается копиями соответствующих протоколов и отчетов.

Таким образом, отношения Сизых и Ахметова носили сугубо рабочий характер в формате «заказчик – подрядчик».

При этом конкурсным управляющим не были представлены доказательства того, что Сизых принимал участие в регистрации юридического лица, назначении Ахметова на пост директора, открытии расчетного счета и иных хозяйственных операциях компании «Спайс». Как и не были представлены доказательства того, что он получал от нее деньги или иным способом являлся выгодоприобретателем от ее деятельности. А доказывать это, между прочим, обязанность заявителя иска!

Свидетели

Оппоненты, конечно же, с нашей версией событий не согласились. В ход пошли свидетели.

Надо отметить, что свидетели – это штука непредсказуемая. И дело не в том, что Арбитражные суды признают их пока откровенно слабо. Проблема скорее в том, что если даже заранее хорошо отрепетировать правильные ответы (что делать надо обязательно), всегда остается вероятность шального вопроса от оппонентов, на котором очевидец обязательно облажается. Что и произошло.

Ни один из опроcов свидетелей не дал 100 % результата в пользу наших оппонентов. Благодаря заранее продуманным вопросам, мы так или иначе выбивали из них ответы, прямо или косвенно подтверждающие нашу версию событий: то один из подрядчиков расскажет о том, что «…на совещаниях присутствовал вместе с Ахметовым…», то руководитель службы надзора подтвердит, что «…хоть Ахметов и работал отвратно, но тем не менее работы к сдаче предъявлял…», то и тот и другой согласятся с тем, что «…не видели и не присутствовали в момент, когда Сизых совершал платежи от имени «Спайса» по его банк-клиенту…» и «…Сизых действовал в соответствии со своими полномочиями и привлекал к работе и других подрядчиков…» и т.д.

Главное. Стратегия и тактика

Чтобы привлечь к субсидиарке одновременно и генерального директора Ахметова Р. Р. и якобы бенефициара Сизых Ю. В., нашим оппонентам необходимо было доказать, что:

1. Ахметов совершал действия/бездействия, которые привели к состоянию неплатежеспособности (в том числе не сдавал или искажал бухгалтерскую отчетность)

2. Сизых был выгодоприобретателем от деятельности «Спайс».

Вот почему наша тактика была прямо противоположной:

1. Доказать, что в составе действий Ахметова нет вины в причинении ущерба кредиторам. Причем здесь надо отметить, что Ахметов Р. Р. – это «ключевой» момент во всей этой истории. Если нет оснований для привлечения к субсидиарке Рената, то Юрий выпадает из зоны претензий автоматически. Поэтому защите в части Ахметова уделялось особое, если не сказать, главное внимание.

2. Доказать, что Сизых не являлся выгодоприобретателем от деятельности «Спайс» и никаким иным образом не определял его деятельность. Этот аспект имел бы значение только в том случае, если суд счел бы обоснованным привлечение Ахметова, тогда его внимание переключилось бы и на Юрия.

Поэтому наши доводы были разбиты по двум указанным направлениям:

1. В случае с Ахметовым мы представили доказательства сдачи бухгалтерской отчетности и настояли на том, чтобы они были направлены в налоговую вместе с судебным запросом. Одновременно мы доказали, что сделки «Спайс» не совершались в убыток и не были направлены на причинение ущерба кредиторам.

Касательно судебного решения о взыскании 220 млн, мы обосновали позицию о том, что данный судебный акт не свидетельствует о наличии вины в действиях нашего клиента, т. к. получение денег Должником не могло причинить ущерб кредиторам. Следовательно, решение суда лишь подтверждает наличие задолженности Должника перед девелопером, чего мы и так не отрицаем.

Ну и было еще немного других доводов по мелочи, которые нет смысла переписывать сюда в полном объеме.

2. С Сизых все было еще проще: здесь мы грамотно раскручивали «вражеских» и опрашивали «дружественных» свидетелей, ссылались на документы, регулирующие деятельность Юрия на посту «Директора по строительству». И доводили до суда информацию о том, что Сизых никогда не получали выгод от деятельности «Спайс», а доказательства обратного нашими оппонентами не представлены.

3. Одновременно мы ломали доводы конкурсного управляющего о том, что «Сизых – Ахметов» – это группа лиц, действовавших в одной связке. С учетом имеющихся документов и показаний всех свидетелей, это было не такой уж тяжкой работой.

К шестому судебному заседанию доводы были исчерпаны, а все свидетели опрошены. Мы вышли на финишную прямую.

Результат

На последнем судебном заседании 28 мая 2018 года, судья еще раз выслушала позицию конкурсного управляющего и наши аргументы. Затем удалилась в совещательную комнату.

Через 30 минут в тишине судебного зала прозвучала версия: «Раз так долго думает, значит привлечет». Наши голоса разделись:

1. «Привлечет обоих»

2. «Привлечет только Рената»

3. «Никого не привлечет. Просто у судьи обеденное время»

На кон была поставлена бутылка «Дом Периньон» и ожидания продолжились.

Ну финал вы уже знаете, никакой интриги. А шампанское было ничего 😊

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор "Игумнов Групп",

эксперт по субсидиарке и защите личных активов,

арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.