Как не дать налоговой включиться в реестр требований кредиторов

Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы в процедуре банкротства оставить ФНС не у дел.

Поиск нарушений в работе оппонентов: кредиторов, гос. служб, арбитражных управляющих ― один из способов одержать победу в суде. Мы как раз недавно писали о нарушенияхарбитражных управляющих (АУ), которые повышают вероятность выиграть дело. Сегодня расскажем о некоторых проколах налоговой и как это может помочь избежать включения ФНС в число кредиторов в процедуре банкротства.

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Как работает ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) ― цербер от государства, отвечающий за гос. регистрацию физических и юридических лиц и последующее поступление сборов с этих лиц в бюджет. Физики и юрики обязаны регулярно отчитываться о своей деятельности перед налоговой. Если кто-то проказничает и не платит взносы, именно ФНС ломает голову, как взыскать эти деньги = пополнить казну. Неуплаченный налог, сбор или страховой взнос называется недоимкой. Недоимку налоговая может выявлять так:

ООО «Ромашка» сдала регулярную отчетность; Налоговая проверила документы и увидела, что ООО «Ромашка» не доплатила налоги; В течение 3-х месяцев налоговая направляет в ООО «Ромашка» требование в формате: «Хэй, Ромашка, ты тут не заплатила 99999999 руб. Даем тебе столько-то времени, чтобы оплатить долг, или арестуем твои счета. О, а если денег не найдем, еще и на имущество позаримся»; Если ООО «Ромашка» не выполняет требование, налоговая выносит решение о взыскании долга в бесспорном порядке, т.е. без обращения в суд ― да-да, налоговая так может.

Но это идеальный сценарий для ФНС, в реальности же нагрузка налоговой растет, а налоговых инспекторов больше не становится. По этой причине ФНС порой нарушает собственные процедуры, предписания и даже Федеральные законы ― эти проколы мы используем в нашей работе.

Как ФНС включается в реестр кредиторов

Чтобы в процедуре банкротства включиться в реестр кредиторов, ФНС должна предоставить пакет документов, включая:

Требование об уплате недоимки ― это когда «Хэй, Ромашка, оплати столько-то до такого-то, иначе…»;

Решение о взыскании долга. Решение выносится как раз если «Ромашка» не оплатила долг по требованию налоговой. На вынесение такого решения у налоговой есть 2 месяца.

После вынесения решения о взыскании долга налоговая в первую очередь обращает внимание на денежные средства должника, хранящиеся на счетах в банках ― этого требует закон. Если денег нет, взыскание долга может происходить путем продажи домов, квартир, автомобилей ― короче, реализации имущества должника.

Сложность в том, что налоговой не нужно чье-то разрешение, чтобы применить меры взыскания. Главное ― направить требование об оплате долга и потом вынести решение о взыскании в предусмотренные законом сроки. Взыскание долга без подачи заявления в суд называется бесспорным порядком взыскания.

Оставьте свой e-mail и мы пришлем соответствующие статьи из Налогового Кодекса:

Как не дать ФНС включиться в реестр кредиторов

Если ФНС пытается включиться в реестр кредиторов в рамках процедуры банкротства, обратить внимание нужно на:

1. Сроки взыскания задолженности

При вынесении требования о взыскании недоимки в законе указаны четкие сроки, в пределах которых налоговая вправе применять меры. У ФНС есть:

3 месяца , чтобы направить должнику требование погасить задолженности;

, чтобы направить должнику требование погасить задолженности; 2 месяца, чтобы вынести решение о взыскании денег с банковских счетов должника; причем налоговая обязана уведомить должника о принятом решении в течение 6 дней ;

чтобы вынести решение о взыскании денег с банковских счетов должника; причем налоговая обязана уведомить должника о принятом решении ; Если же денег на счетах недостаточно или их нет и не предвидится, взыскание может быть обращено на имущество: квартиры, машины, и т. д. Чтобы принять такое решение у налоговой будет не больше 1 года.

Нарушение любого из этих сроков может лишить налоговую права взыскивать недоимку с должника в бесспорном порядке.

В случае нарушения любых сроков, принятое ФНС решение считается недействительным.

Восстановить пропущенные сроки ФНС может только через суд, но на это потребуются веские основания ― к примеру, вся налоговая инспекция, включая уборщицу, была на карантине или сотрудники скопом уволились одним днем и некому было работать. Если же все были здоровы и на местах, восстановить срок не получится.

2. Оформление документов

Иногда налоговики вообще теряют всякий стыд и предоставляют суду незаверенные документы ― причем здесь уже неважно, речь об оригинале или копии. Если на доке нет гербовой печати или подписи начальника ФНС, документ недействителен.

Документы без печатей и подписей считаются недействительными.

Указав суду на такое нарушение, можно обеспечить налоговой геморрой или и вовсе отбить требование налоговой о включении в реестр кредиторов.

3. Отсутствие уведомления

Отсутствие уведомлений ― профессиональное заболевание всех гос. служб. Приставы забывают уведомить должника о возбуждении исполнительного производства, налоговая ― о необходимости оплатить задолженность.

Как правило, ФНС не может предоставить никаких доказательств отправки должнику требования об оплате долга. В таких ситуациях налоговая разводит руками, опускает глаза в пол и голосом провинившегося ребенка мямлит, мол, извините-с, не можем найти-с. По факту, просто ребята не всегда заморачиваются отправкой документов: «Авось прокатит», ― с «Игумнов Групп» точно нет! Наша позиция проста: нет уведомления, значит, человек не знал о долге, какие могут быть вопросы? Кстати, для электронных уведомлений бумажное подтверждение тоже нужно.

Если указать на отсутствие уведомления, суд обяжет ФНС собирать копии почтовых квитанций ― то ещё веселье. Причем, даже если уведомление действительно отправлялось, объяснение «ой, ну оно точно где-то было, точно-точно, просто не можем найти» суд не примет. Главное ― обратить внимание суда на этот момент, иначе налоговой все сойдет с рук.

Отсутствие подтверждения отправки уведомлений может привести к отказу удовлетворении иска.

Кстати, пару недель назад мы отбились от налоговой как раз за счет отсутствия подтверждения отправки уведомления должнику. Итого: минус один кредитор и 255 472 руб. из общей суммы долга.

4. Срок исковой давности

Общий срок исковой давности составляет 3 года со дня нарушения или со следующего дня после окончания налогового периода, в котором возникло нарушение. При этом Налоговым Кодексом предусмотрены специальные сроки исковой давности в зависимости от этапа, на котором допущено нарушение. Работает это так:

Если налоговая пропустила срок вынесения решения о взыскании недоимки со счетов должника в бесспорном порядке, у неё будет 6 месяцев , чтобы обратиться в суд;

, чтобы обратиться в суд; Если налоговая вынесла решение о взыскании средств со счетов, но пропустила срок для принятия решения о взыскании недоимки за счет имущества, она сможет обратиться с заявлением в суд в течение 2-х лет.

Часто налоговая пытается взыскать долги и за пределами этих сроков. Суд думает так: «Раз должник не изъявил своё фи, значит, его все устраивает» ― после чего выносит решение в пользу ФНС ― увы, так бывает. Когда такое пытаются провернуть с нашими клиентами, мы просто тыкаем пальцем в ст. 46 и ст. 47 Налогового кодекса РФ ― всё, вопросы снимаются.

Кстати, как раз в мае 2019 года у нас было дело, в котором налоговая выдала комбо косяков: нарушила сроки принудительного взыскания, не уведомила должника о необходимости оплатить долг, а в документах не было нужных печатей. Результат ― ФНС не была включена в реестр кредиторов.

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А вот если серьезно, найти нарушения сразу по нескольким пунктам ― большая удача. Чаще, чтобы выявить нарушение, приходится десятки раз перепроверять документы, отслеживать и сверять все сроки ― это долгая и кропотливая работа.

Выводы

ФНС может быть отказано во включении в реестр кредиторов, если:

Отсутствуют подписи и печати ФНС на копиях или оригиналах документов, поданных в суд; Должнику не отправили уведомление о наличии задолженности; Нарушены предусмотренные законом сроки направления должнику требований и решений; Истек срок исковой давности для взыскания недоимки.

Не забывайте: налоговики ― обычные люди, которые могут забывать, уставать, не успевать и лениться. Если налоговая обратила на вас внимание, приходите на консультацию к нам на Раушскую ― расскажем, разберёмся, победим.

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Кондратьева Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи по банкротствам юридических и физических лиц, специалист-схемотехник

Специализация: Индивидуальное сопровождение банкротства. Защита от субсидиарной ответственности в суде и юридическая помощь в исполнительном производстве.