Субсидиарная ответственность: что это? Простыми словами

Статья для тех, кто столкнулся с субсидиаркой в первый раз, ничего не понял и хочет разобраться

Вы владелец или топ-менеджер компании, которая скоро разорится. Знакомые пугают вас субсидиарной ответственностью, вы об этом что-то слышали, но до конца не понимаете, что же это значит. Этот гид для вас.

Что это такое?

Субсидиарная ответственность — это когда долги разорившейся компании выплачивают руководители или владельцы этой компании (своими собственными деньгами). Она применяется только по решению суда: сначала нужно доказать, что фирму специально довели до банкротства мошенничеством или необдуманными действиями.

Что значит «компанию специально довели до банкротства»?

Это значит, совершались действия, которые навредили бизнесу.

Невыгодные сделки

Суд рассматривает все сделки, которые выглядят сомнительно. Не только ситуации, когда недвижимость стоимостью 100 млн продали за 10 млн — тут все очевидно, это вывод активов. Но и случаи, когда партию товара продали дешевле себестоимости — если это привело к разорению.

Причем судят не только за действие, но и за бездействие. Если вы являетесь совладельцем бизнеса и ваш партнер заключал мутные убыточные сделки, а вы ему не помешали — вас тоже привлекут к ответственности.

Вот наша свежая статья о том, как это бывает.

Неточности в бухгалтерских документах

Любой обман в бухгалтерских документах (попытки спрятать актив или информацию о его продаже, искажение или отсутствие данных) — почти стопроцентное доказательство вашей виновности для суда.

Отсутствие первичных документов проблему не решает, а только усугубляет. Некоторые руководители пытаются избежать наказания, сказав, что документы сгорели при пожаре или потерялись. Стоит помнить, что для суда это не оправдание, а еще одно правонарушение. Если с документами и правда что-то произошло — восстанавливайте их как можно скорее.

Заявление о банкротстве подано слишком поздно

На банкротство нужно подать в течение месяца с того момента, как наступили финансовые проблемы.

Часто бывает так: у бизнеса появились долги, которые нечем вернуть. Вместо того, чтобы подать на банкротство, компания берет новый займ, надеясь расплатиться с предыдущими кредиторами и наладить работу. План не срабатывает. В этом случае кредиторы, которые дали денег уже неблагополучной компании, имеют право потребовать выплатить долг личным имуществом топ-менеджеров и бенефициаров фирмы.

А если я не доводил компанию до банкротства специально, но она все равно разорилась?

Тогда ничего страшного не будет. Если вы действовали добросовестно, но все равно разорились, к субсидиарной ответственности вас не привлекут.

Пример:

Вы покупали медицинское оборудование в Европе, а продавали в России. Курс евро вырос. Техника, которая обошлась бы вам в 500 миллионов рублей, теперь стоит миллиард. Столько у компании нет. Это просто стечение рыночных обстоятельств, вины владельцев тут нет.

Главное, подайте заявление о банкротстве вовремя.

Кого привлекают к субсидиарной ответственности?

Людей, которые принимали важные решения о финансах компании: владельцев бизнеса, директоров, акционеров и членов правления, топ-менеджеров, бухгалтеров. Всех, кто получал от бизнеса финансовую выгоду. Это не обязательно собственники бизнеса: родственники владельцев, их друзья и знакомые тоже считаются, если докажут, что они получали деньги компании.

Погодите, при чем тут мои родственники?

Ни при чем, если вы не покупали им ничего ценного на деньги бизнеса. Если за время вашей работы у них появилось имущество, акции или крупные суммы на счетах — все это могут забрать.Три варианта развития событий:

Руководитель разорившейся компании сначала покупал имущество себе, а потом дарил родным. После того, как его привлекут к субсидиарной ответственности, сделки дарения оспорят, а все подаренное заберут. Руководитель снимал деньги со счетов бизнеса, а потом у его детей волшебным образом появились квартиры, дорогие машины и акции «Газпрома». Если у детей нет своего дохода (или есть, но небольшой) кредиторы будут доказывать, что эти квартиры и машины — не чудо господне, а подарок отца. Если получится это доказать, все заберут. У родственников есть свой высокий доход. Но их близкий попал под статью о субсидиарной ответственности, а они покупали недвижимость, пока он еще не разорился.

В этом случае суд проверит, хватило бы их собственных денег на все дорогостоящие покупки. Когда родственники покажут выписки со счетов и станет понятно, что хватило бы, все претензии суда будут сняты. Имущество никто не отнимет.

Подробнее о субсидиарной ответственности детей и наследников — здесь.

Кто может привлечь к субсидиарке?

Все, кому разорившаяся компания задолжала. Кредитор, не получивший своих денег. Банк-заемщик. Поставщики, которым не заплатили за товар. Даже работники, если им так и не выплатили зарплату.

Главное условие — пострадавшие должны подать заявление о банкротстве фирмы или включиться в реестр требований кредиторов, если процедура уже идет.

Что могут забрать?

Все имущество, кроме единственного жилья и личных вещей. Деньги, акции, недвижимость, автомобили, предметы роскоши, часы, ювелирку, даже бытовую технику.

Важный момент: забирают не только то, что вы купили, пока работали в компании, которая обанкротилась. Забирают вообще все. Даже если что-то досталось вам по наследству или было куплено двадцать лет назад на мамины накопления.

А если у меня нет денег отдать долги?

Возможные расклады:

Кредиторы возбудят исполнительное производство. Ваши счета арестуют, денег на них нет, имущество ищут, ничего не находят. Тогда вам запретят выезжать за границу — на два-три-четыре года, пока исполнительное производство не прекратят. Кредиторы подадут на ваше личное банкротство. Их цель: оспорить все ваши сделки за последние годы и вернуть обратно движимое и недвижимое имущество. Потом его оценят и выставят на торги, а вырученные деньги распределят между кредиторами.

А какие вообще шансы, что меня привлекут к субсидиарке?

Довольно высокие. За первые шесть месяцев 2020 года суды удовлетворили 57% исков по привлечению к субсидиарной ответственности — и эта цифра постоянно растет.

Например, в 2019 году обвинительных судебных актов по этой статье было только 30%.

Кошмар. А что сделать, чтобы защититься?

Самый простой совет: не затягивать с банкротством и сходить к юристам на консультацию по предбанкротной подготовке. Даже в прозрачном бизнесе бывают сделки, которые суд может расценить как подозрительные.

Ну и еще стоит почитать наши статьи о том, как уменьшить риски при банкротстве:

«Как уйти в банкротство и остаться живым»

«Как избежать субсидиарной ответственности»

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

Чтобы быть в курсе последних трендов по субсидиарке, банкротству и защите личных активов — приезжайте в гости.

Игумнова Анна

старший партнер «Игумнов Групп»,

эксперт по сохранению активов,

юрист-судебник

Специализация: подготовка и сопровождение сделок с недвижимостью и землей в предбанкротный период. Судебная защита интересов добросовестного приобретателя. Организация и сопровождение публичных торгов по реализации имущества должника