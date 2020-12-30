Личный опыт: я стал банкротом и списал 4 млн долгов по кредиту

Полгода назад Борис, тридцатилетний юрист из Санкт-Петербурга, стал банкротом и списал долги по кредитам на 4 млн рублей.

Несмотря на банкротство, его жизнь не сильно изменилась: он сохранил две квартиры, продолжает работать юристом, путешествовать и расплачиваться банковскими карточками.

Мы узнали у Бориса, как сделать, чтобы банкротство не превратило твою жизнь в ад.

Я стал банкротом полгода назад. У меня было два кредита на 7 млн рублей, брал их на ремонт двух квартир. По кредитам платил 70 тысяч рублей в месяц. Пришел ковид, зарплату снизили в два раза — до 75 тысяч, а ежемесячные премии от 30 до 50 тысяч и вовсе убрали. Отдавать 70, когда ты зарабатываешь 75, нереально.

При этом я не сразу ушел в банкротство, а сделал попытку реструктуризироваться. Один банк пошел навстречу, но при условии, что второй тоже согласится. А второй банк добро не дал. Тогда я подал заявление на банкротство.

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Подготовка к банкротству

Вообще я никогда не планировал становиться банкротом. Есть люди, которые набирают кучу кредитов, заранее зная, что не будут расплачиваться. Я не из их числа. Но при этом, когда стало понятно, что без банкротства не обойтись, я принял некоторые меры, чтобы подготовиться.

Во-первых, так получилось, что я подстраховался задолго до банкротства. Две квартиры, которые у меня есть, я покупал за наличные и оформлял на близких родственников. По бумагам мне ничего не принадлежит, поэтому кредиторы мою недвижимость забрать не могут. Изначально я начал все на родственников записывать потому, что, работая юристом на крупных бизнесменов, понял, что готовиться нужно к самому плохому. В принципе первое правило любого юриста — готовься к худшему. У меня, например, был проект, когда я временно переписал на себя 11 квартир своего клиента из Томска. Если бы возникли проблемы, с меня бы могли взыскать не только эти квартиры, но и все остальное, что у меня было.

Во-вторых, незадолго до банкротства я начал аккуратно выводить деньги с банковских счетов. Мое банкротство длилось 6 месяцев, я понимал, что на это время доступ ко всем счетам будет закрыт. Поэтому за несколько месяцев до процедуры я начал потихоньку деньги снимать. Снимал наличными по 10, 20, 30 тысяч. А еще переводил деньги с приписками «за бар», «за билеты» друзьям, маме и девушке. Переводы были небольшими, от 3 до 10 тысяч, при моих расходах они не выглядели странно.

Важно пользоваться счетом примерно так же, как раньше. Я обычно тратил чуть больше 100 тысяч в месяц, поэтому выводил тоже чуть больше 100. Главное не снимать крупную сумму сразу, это вызовет подозрения. А потихоньку можно.

Я такими мелкими частями вывел сумму, которой мне бы хватило на год.

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Суд

Долг списали достаточно беспроблемно. Тут основную роль сыграло, что у меня долгая кредитная история: я много кредитов брал и отдавал, не просрочил ни одного платежа. По последним двум кредитам до банкротства я платил уже 4 года: выплатил все проценты и значительную часть основного долга.

Мое банкротство объективно не было каким-то способом обмануть кредиторов, так сложились обстоятельства. 4 млн — не та сумма, чтобы так напрягаться. Сами банки не могли этого не понимать.

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Как не превратить жизнь в ад после банкротства

Часть 1. Серая зарплата

В течение всего банкротства все, что ты официально зарабатываешь, зачисляется на счет, доступ к которому имеет только финансовый управляющий. Деньги лежат на твоем счету, но распорядиться ты ими не можешь: эти средства управляющий должен переводить кредиторам.

Но (эту штуку почему-то мало кто знает) раз в месяц ты можешь получать из тех денег, которые зачисляются на карточку, прожиточный минимум. В Питере он составляет около 13 тысяч рублей. Я, когда начал банкротиться, договорился с работодателем, что мне официальную зарплату уменьшат до 17 тысяч. Остальные деньги просто получаю наличными в виде премии.

В России договориться на серую зарплату — раз плюнуть, компании сами рады платить меньше налогов. Я и на прошлой работе договорился на серую, и на нынешней. В итоге управляющему раз в месяц работодатель переводит 17 тысяч, а почти 13 из них мне возвращают.

Часть 2. Работа

Работать юристом банкротство не мешает, если ты не в госкомпании. Во-первых, клиенты не знают о банкротстве до тех пор, пока ты сам не расскажешь. Во-вторых, это может быть даже преимуществом.

У меня есть коллега-адвокат, который сам прошел через банкротство, и сейчас рекламирует услуги по банкротству граждан со слоганом: «Получилось у меня, получится и у вас!».

А вот госкорпорации, да, не особо рады людям, у которых есть доказанные долги. До банкротства я работал в банке, рассказал начальнику, что буду банкротиться, он ответил: «Окей». А потом поменялось руководство, и новый босс сказал: «Извини, нам такие не нужны». И я ушел.

В общем, если вы работаете на госструктуру и решили уйти в банкротство, есть смысл поискать работу заранее. Но это тоже не стопроцентно. У нас в Госдуме несколько действующих депутатов — банкроты. И ничего, заседают.

Часть 3. Банковские карты

Я ненавижу наличку, последние 5 лет ей не пользуюсь, даже чаевые официантам оставляю через переводы. Когда я стал банкротом, первое, о чем я начал думать: «А как платить картой?». Оказалось, что все не так страшно.

Самая лучшая схема выглядит так: ваш друг или родственник открывает себе банковский счет и привязывает к нему карточку на ваше имя. В моем случае это была девушка. Она открыла счет, привязала к нему карту, выданную на мое имя, я отдаю наличку девушке и этой картой пользуюсь абсолютно законно. Лично я пользуюсь Тинькофф банком, но так можно сделать в абсолютно любом крупном банке.

Информацию по карте, привязанной к чужому счету, кредиторы никогда не узнают, это незаконно. А сам способ абсолютно легальный.

До того, как я привязал карту к счету девушки, я платил по безналу с помощью виртуальной карты или зарубежных электронных кошельков. У «Мегафона» есть собственная виртуальная карта, она стоит 199 рублей в месяц. Если ее привязать к Apple Pay, пользоваться ей можно точно так же, как и обычной банковской картой. Отличие в том, что «Мегафон» — не банк, поэтому финансовые управляющие такие карты почти никогда не проверяют. Но если найдется въедливый управляющий, который подаст запрос сотовому оператору, ваши данные выдадут. Так что это способ средней надежности.

А вот иностранные электронные кошельки никакую информацию о клиентах российской налоговой не сообщают. Я пользуюсь эстонским электронным кошельком, открывал его в России. Пополняю наличными через «Киви». Единственный минус: совершать крупные покупки не стоит, платежная система их может заморозить и потом долго разбираться, что это за подозрительная трата. Но для повседневных расходов — кофе купить, билеты в кино, продукты в магазине — этот способ подходит.

Чего точно нельзя делать: пользоваться чужой банковской картой. Если на кассе вам скажут: «Карта принадлежит Ольге, а вы вообще-то мужчина», будет куча проблем.

Мы в «Игумнов Групп» знаем пару незаконных способов расплачиваться картой, когда ты банкрот. Пользоваться такими методами никому не советуем. Но для общей информации собрали их в подборк

Часть 4. Путешествия

Есть миф, что всем, кто пережил банкротство, запрещено выезжать за границу. Это не так: выезд могут закрыть, только пока идет процедура банкротства. И то по отдельному судебному решению. А потом благополучно открывают. Мне ездить за границу разрешено.

После банкротства я несколько раз путешествовал, правда, только по России. Основной принцип: билет должен бронировать друг или родственник. Он покупает билет, вводит твои паспортные данные и платит своей банковской картой. Если кредитор сделает запрос, авиакомпания выдаст информацию о том, кто платил, и к вам никаких претензий не будет.

Я обычно путешествую с девушкой, поэтому билеты и гостиницы оплачивает она со своей карты. А я отдаю наличными.

Часть 5. Не привлекать внимания

Нужно понимать, что и после банкротства вы все еще можете представлять интерес для кредиторов. Если вы не вернули большие деньги, десятки, сотни миллионов или миллиард, ваши действия точно отслеживают. Я лично знаю человека, который обанкротился, списал долги на пару миллиардов, а после банкротства радостно начал скупать машины и квартиры. И на него быстренько завели уголовное дело о мошенничестве.

Если ваш долг меньше, так пристально за вами следить не станут, но все равно могут наблюдать.

Помню случай, когда финансовый управляющий закрыл должнику выезд за границу, увидев в его инстаграме, что тот веселится на вечеринке в Швейцарии. Чтобы не дразнить кредиторов, я вообще пропал из соцсетей: не выкладываю фотографии из путешествий, не чекинюсь в отелях, просто исчез. Даже если я в ресторане в компании друзей, на общие фотки стараюсь не попадать — мало ли что.

В течение 5 лет я точно не буду совершать крупных покупок, по крайней мере на свое имя. По закону так делать не запрещено, но покупать квартиру или машину, пока не прошло 5 лет с банкротства, я бы не стал и другим не советую.

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Минусы

Не могу сказать, что банкротство совсем не ухудшило мою жизнь. Меня вынудили уйти из госкорпорации, если бы я хотел устроиться в другую госструктуру, не факт, что смог бы.

Есть и разные мелкие минусы. Например, раньше, когда мы с друзьями сидели в ресторане большой компанией, я обычно платил за всех, а потом фоткал чек и скидывал в общий чат. А на следующий день друзья мне деньги на карту по номеру телефона переводили. Когда чек большой, неудобно искать, кто там что заказал, подсчитывать. Сейчас я так расплатиться уже не могу, номер привязан к карте, которую контролирует финансовый управляющий.

Ну и вообще стараюсь не совершать крупных покупок банковской картой, даже той, которая привязана к счету девушки. Возможно, другие люди на моем месте так бы не перестраховывались, но я продумываю худшие расклады. Профессиональная деформация.

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Плюсы

Если есть человек, который будет помогать во время и после банкротства, все пройдет гладко. У меня такой человек есть, это моя девушка. Поэтому быт не особо поменялся: банковскими карточками я пользуюсь, путешествую, никаких проблем.

Главный плюс заключается в том, что я списал долги и перестал платить по 70 тысяч в месяц непонятно кому. И теперь у меня есть 2 прекрасных ремонта.

Советы всем, кто готовится к банкротству

Аккуратно выведите деньги с банковского счета. Постепенно снимайте небольшие суммы наличных, переводите мелкие суммы друзьям и родителям. Важно, чтобы эти суммы были сопоставимы с зарплатой. Если вы зарабатываете 100 тысяч, отправить другу 10 с подписью «за бар» — нормально. Но если вы получаете 15, переводить 10 уже не стоит. Снимать все за один раз нельзя, это подозрительно. Попросите близкого человека открыть банковский счет, к которому будет привязана банковская карта на ваше имя. Так вы сможете не использовать наличные. Заведите электронный кошелек одной из зарубежных платформ. Российским властям информацию о владельцах таких платежных систем не выдают. Пополняйте кошелек наличными через «Киви». Просите близких бронировать вам билеты и гостиницы. Не хвастайтесь в соцсетях. Не выкладывайте фотографии из путешествий, не чекиньтесь в отелях. Помните, что кредиторы могут за вами наблюдать, и ведите себя скромно. Если вы не юрист, обратитесь в юридическую компанию, которая специализируется на банкротстве. Есть шанс, что вам за одну консультацию расскажут, что нужно делать.

Интервью записал Дмитрий Игумнов

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Игумнов Дмитрий

генеральный директор «Игумнов Групп»,

эксперт по субсидиарке и защите личных активов,

арбитражный управляющий

Специализация: представление интересов предпринимателя в государственных структурах всех уровней при привлечении к субсидиарной ответственности, взыскании ущерба, долгов по поручительству и личным займам. Безопасность личных активов.