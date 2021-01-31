Как сохранить материнский капитал при банкротстве?

Рассказываем, что сделать, чтобы при банкротстве материнский капитал не достался кредиторам.

Эта статья для людей, которые когда-то получили материнский капитал, а сейчас готовятся стать банкротами. Объясняем, как защитить деньги, которые государство выделило на ребенка, и рассказываем, в каком случае отстоять маткапитал все-таки не удастся.

Пара вводных

Материнский капитал — это деньги, которые государство платит родителям при рождении ребенка. Выплату можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка или на формирование накопительной части пенсии матери.

По статистике Минтруда, 61% семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий. Разбираемся, что делать, если после получения материнского капитала родители приобрели жилье, влезли в долги, а теперь на это жилье претендуют кредиторы.

Возможных раскладов четыре.

1. Материнский капитал еще не использовали

Итак, у людей родился ребенок, им выдали сертификат на получение материнского капитала, а через неделю суд признал их банкротами.

Вопрос: имеют ли право кредиторы претендовать на 483 тысячи рублей (размер маткапитала на одного ребенка в 2021 году), если родители еще не воспользовались материнским капиталом?

Ответ: нет, не имеют.

Сертификат на получение материнского капитала — это документ, на который не распространяются никакие правила взыскания. Кредиторы не имеют права требовать, чтобы родители вернули сумму, равную стоимости сертификата, потому что, по сути, эти деньги родителям не принадлежат.

Эти деньги государство платит ребенку, и родители не могут использовать их для погашения своих долгов.

В общем, пока маткапитал существует только в виде сертификата, забрать его никто не сумеет.

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2. Материнский капитал вложен в единственную квартиру, купленную без ипотеки

Тоже удачный расклад.

Допустим, родители получили материнский капитал, добавили сумму к своим накоплениям и без ипотеки купили квартиру, а через какое-то время отца или мать признали банкротом.

Если квартира — единственное жилье, то ни на саму квартиру, ни на сумму маткапитала кредиторы претендовать не могут. По закону у единственного жилья есть исполнительский иммунитет: это значит, забрать его никто не имеет права.

3. Материнский капитал потратили на покупку квартиры в ипотеку

Это достаточно безнадежный случай.

Итак, родители получили маткапитал и использовали его как первоначальный взнос на покупку квартиры. Через какое-то время финансовое состояние семьи ухудшилось, родители перестали платить по кредиту и подали на банкротство. Квартиру, находящуюся в залоге у банка, точно заберут, ее сохранить не удастся. Материнский капитал, к сожалению, тоже, скорее всего, заберут.

Рассмотрим два возможных варианта развития событий.

1. Сумму материнского капитала вернут родителям

При разборе подобных дел есть одна фундаментальная проблема. С одной стороны, закон говорит, что материнский капитал — собственность ребенка. С другой, маткапитал разрешено использовать только один раз.

Если родители потратили материнский капитал на первоначальный взнос, государство им больше ничего не должно: возможность распорядиться этими деньгами они использовали. Но из-за того, что родители не смогли выполнить свои финансовые обязательства, ипотечную квартиру заберут и ребенок потеряет деньги, которые ему положены по закону. В таких ситуациях суд встает перед непростым выбором: нарушить права ребенка или нарушить требования государства. Отсюда и совершенно разная судебная практика при рассмотрении подобных дел.

Что делать родителям, чтобы все-таки сохранить маткапитал?

Настаивать на том, что права ребенка нарушены. У него была доля в квартире, а теперь ее забирают. Вот что нужно сделать, чтобы суд прислушался к этому аргументу:

а) При покупке квартиры выделите ребенку долю, равную сумме материнского капитала.

б) Когда началась процедура банкротства, привлеките опеку представлять интересы ребенка. Если ребенку меньше 18 лет, суд и сам должен обратиться к опеке, но на практике это происходит не всегда. На первом заседании сообщите, что хотели бы, чтобы в деле участвовали органы опеки.

в) Требуйте, чтобы в положении о торгах залоговой квартиры прописали, что часть принадлежит ребенку. Попросите не включать эту долю в общую конкурсную массу.

Увы, даже если вы выполните все рекомендации, шанс на успех небольшой: 1 к 10.

Пример из судебной практики: В 2018 году Оксана Г. была признана банкротом. Незадолго до этого она купила квартиру в ипотеку, использовав для покупки материнский капитал. Саму сделку Оксана совершила правильно: она выделила долю ребенку и грамотно оформила все документы. А вот во время банкротства женщина действовала неаккуратно. Во-первых, она не привлекла опеку. Во-вторых, судебные заседания по утверждению положения о торгах она пропустила. Женщина попросила выделить сумму маткапитала уже после того, как квартира была реализована с торгов. В итоге Арбитражный суд решил: нормы закона не предусматривают повторного использования материнского капитала. Разумеется, в возврате маткапитала было отказано.

2. Материнский капитал заберут

В России существует уголовная ответственность за обналичивание материнского капитала и его нецелевое использование. Именно поэтому суды, включая Верховный суд, не позволяют повторно использовать материнский капитал. С точки зрения судов, когда человек внес первый взнос или погасил задолженность с помощью маткапитала, право распоряжаться им он уже утратил.

Пример из судебной практики: Владимир Б. получил материнский капитал (453 тысячи рублей) и с помощью этих денег купил квартиру в ипотеку. Через некоторое время он потерял возможность платить по кредиту и был признан банкротом. Суд принял решение: квартиру продать с торгов, а деньги от ее продажи перечислить банку. С таким решением Владимир согласиться не захотел и потребовал, чтобы из конкурсной массы исключили сумму материнского капитала, так как эти деньги принадлежат ребенку. Пытаясь добиться своего, Владимир дошел аж до Верховного суда. Но, увы, Верховный суд тоже высказался вполне однозначно: раз должник использовал маткапитал для погашения ипотеки, право распоряжаться этими деньгами он уже утратил. Следовательно, ни о каком возврате суммы речь идти не может.

Если вы заявляли, что права ребенка были нарушены, а суд к этому доводу не прислушался, остается только два варианта:

а) Подписать мировое соглашение с банком.

Договоритесь, что банк вернет вам сумму материнского капитала, а вы выполните требования, которые он выставит. Вариант фантастический, поэтому самостоятельно вести переговоры мы не советуем, возьмите на встречу профильных юристов.

б) Закрыть ипотеку потребкредитами и тогда уже подавать на банкротство.

Сразу предупреждаем: это опасный метод, который может привести даже к возбуждению уголовного дела о мошенничестве. При этом многие люди им пользуются (и весьма успешно).

После того, как квартира в ипотеку куплена, берутся потребкредиты на сумму, превышающую размер первоначального кредита. Этими деньгами ипотека погашается досрочно. После того, как ипотека погашена, потребительские кредиты выплачиваются в течение некоторого времени, а потом подается заявление о банкротстве.

В итоге долги списываются, ипотека закрыта и даже маткапитал не пострадал. Главное выплачивать кредиты хотя бы полгода с того момента, как погашена ипотека. В противном случае, если вы уйдете в банкротство в течение шести месяцев после погашения ипотеки, то операцию по ее погашению оспорят как преимущественное удовлетворение требований кредиторов. Как следствие, долг по ипотеке будет восстановлен и имущество опять будет передано в залог.

4. Материнский капитал вложен в покупку квартиры без ипотеки. Но купленное жилье — не единственное

Допустим, у родителей несколько квартир и все они куплены без ипотеки. Для покупки одной из квартир использован маткапитал. Что будет с ним?

Как мы писали ранее, есть два подхода к рассмотрению подобных дел, а однозначная судебная практика пока что не сформирована. Мы предполагаем, что в этом случае суды попытаются и волков накормить, и овец сохранить: то есть и требования государства по однократному использованию маткапитала соблюсти, и интересы ребенка защитить. Сделать это можно только одним способом: выставить на продажу только ту часть жилья, которая принадлежить его родителям-банкротам, а долю, принадлежащую ребенку, оставить за ним.

Главное, чтобы при покупке квартиры (до банкротства родителей) доля ребенку была выделена.

Выводы

Если вы потратили маткапитал на покупку жилья, сразу выделяйте долю ребенка в квартире. Это поможет избежать многих неприятностей. Маткапитал почти никогда не могут забрать при банкротстве. Исключение — если маткапитал был вложен в ипотечное жилье. Свои интересы в банкротстве надо вовремя отстаивать. Не знаете как? Обращайтесь к

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Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Литовченко Артемий

спец по банкротствам юридических и физических лиц, юрист-технолог

Специализация: Индивидуальное сопровождение процедур банкротства физических и юридических лиц. Оспаривание сделок, организация торгов.