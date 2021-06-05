Как обжаловать акт налоговой проверки

Поговорим о том, как отменить результаты выездной или камеральной проверки.

В этой статье мы опишем порядок действий при обжаловании акта налоговой проверки и поговорим о взаимодействии налогоплательщика с налоговой инспекцией, проводившей проверку.

К вам едет ревизор

По правилам результаты налоговых проверок оформляются актами, в которых фиксируются все найденные налоговиками нарушения. Если вы намудрили, схитрили или просто ошиблись при расчетах, вам предложат уплатить доначисленную сумму налогов, а также пени и штрафы.

Но бывает так, что налогоплательщик не согласен с требованиями налоговой, и тогда начинается процедура досудебного (административного) обжалования акта налоговой проверки. Процедура является стандартной независимо от того, акт какой налоговой проверки вам вручен: камеральной или выездной.

Акт камеральной налоговой проверки должен быть подготовлен в течение 10 дней с даты ее окончания. Акт составляется только в случае выявления нарушений законодательства о налогах и сборах.

Акт выездной налоговой проверки готовится в течение двух месяцев с даты составления справки о ее проведении.

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Шаг 1. Подготовка письменных возражений

Итак, вы получили акт налоговой проверки, но что-то вам в нем не нравится. Вы имеете право подготовить и представить в налоговую свои возражения.

Возражения на акт проверки — это письменный документ, в котором изложены ваши контраргументы по поводу установленных нарушений законодательства о налогах и сборах.

Важный момент: срок представления письменных возражений — один месяц с даты получения акта налоговой проверки (п. 6 ст. 100 Налогового кодекса РФ), поэтому работаем оперативно.

Пример: акт проверки вручен 29.03.2021, в этом случае срок представления письменных возражений — 30.04.2021, так как он начинает исчисляться с 30.03.2021.

В ходе подготовки возражений на акт налоговой проверки нам предстоит пройти несколько этапов:

Изучаем акт налоговой проверки. Проверяем фактические обстоятельства и обязательно арифметику. В резолютивной части решения арифметические ошибки встречаются нередко. Знакомимся с материалами налоговой проверки. Помните: налоговики прикладывают к акту проверки только те доказательства, которые выгодны им, так как подтверждают найденные нарушения. Доказательства, которые помогут вам и которые тоже, возможно, есть в материалах проверки, к акту не приобщаются. Наша задача — найти и исследовать такие доказательства. Кропотливо, но оперативно готовим тексты возражений и дополнительные документы. Возражения могут быть представлены по акту в целом или по его отдельным положениям. Представляем наши возражения в налоговую. Не забываем, что текст возражений должен быть подписан уполномоченным лицом. Способ представления: ТКС, почта, непосредственно в инспекцию.

Шаг 2. Рассмотрение материалов проверки в налоговой инспекции

На этом этапе акт налоговой проверки и представленные налогоплательщиком возражения и дополнительные документы рассматривается в налоговой инспекции.

Это один из важнейших моментов урегулирования спора, когда стороны имеют возможность обсудить все вопросы при личной встрече. О дате и времени рассмотрения налоговая уведомляет налогоплательщика заблаговременно, направляя ему извещение установленной формы.

Формат мероприятия — оффлайн, ведется видеозапись. Рассмотрение происходит в присутствии высокопоставленных должностных лиц налоговой: начальника либо зама по направлению, проверяющего лица, руководителя правового отдела. Со стороны налогоплательщика обычно участвуют руководитель либо его заместитель, руководитель финансовой службы, главный бухгалтер, юрист либо привлеченный налоговый консультант.

Есть одна тонкость, связанная со сроками. В соответствии с п. 4 ст. 101 Налогового кодекса РФ налогоплательщик вправе представить объяснения позднее срока, установленного п. 6 ст. 100 НК. Объяснения, по сути те же возражения, будут приняты и обсуждены непосредственно на рассмотрении материалов налоговой проверки.

Плюсы этого варианта: выиграете время на подготовку аргументации, к одному месяца дополнительно получите бонусом около недели.

Минусы: на момент рассмотрения у налоговой обычно уже бывает сформирована позиция по возражениям, поступившим, так сказать, в штатном режиме. При поздней подаче вы, вероятнее всего, не успеете получить обратную связь от налоговиков. Они не будут знакомы с вашей позицией заранее, и примут ли ваши аргументы или нет, неизвестно.

СПРАВОЧНО: Сроки, установленные ст. 100, 101 Налогового кодекса РФ, исчислены с учетом положений ст. 6.1 этого же кодекса. Нарушение указанных сроков налоговиками не является действенным основанием для оспаривания.

Шаг 3. Решение налоговой

По итогам рассмотрения акта проверки, ее материалов и возражений налогоплательщика налоговая инспекция выносит решение. Вариантов два.

Вариант 1: решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении. Это решение является итоговым на уровне налоговой инспекции. С решением об отказе вы вряд ли будете спорить, а вот решение о привлечении можете обжаловать путем подачи апелляционной жалобы в вышестоящий налоговый орган — соответствующее Управление ФНС России. Но это уже отдельная тема.

Вариант 2: решения о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля и о продлении сроков рассмотрения материалов налоговой проверки.

Такие решения принимаются, если в ходе рассмотрения материалов проверки налоговики решат, что собрано недостаточно доказательств, подтверждающих нарушения. Это означает, что вы идете на второй круг.

СПРАВОЧНО: Второй вариант развития событий встречается в 99 случаях из ста при выездных налоговых проверках и камеральных проверках налоговых деклараций по НДС.

Второй круг. Шаг 1. Проведение мероприятий дополнительного налогового контроля

В решении о дополнительных мероприятиях излагаются причины, сроки и форма их проведения. Допмероприятия должны длиться не более одного месяца и проводиться в форме истребования документов, допросов свидетелей, проведения экспертизы. Это значит, что выемку в ходе допмероприятий уже не проведут.

Важно: в ходе дополнительных мероприятий не следует искать новые нарушения. Налоговикам надлежит собирать доказательства только тех фактов, которые уже установлены актом проверки.

Интересно: Налоговый кодекс в качестве одного из оснований проведения допмероприятий рассматривает сбор доказательств с целью подтверждения отсутствия фактов нарушений, установленных актом. На практике я с таким не встречалась.

Шаг 2. Дополнение к акту налоговой проверки

Результатом дополнительных мероприятий является документ под названием «Дополнение к акту». В нем налоговики излагают и анализируют новые доказательства вашей виновности, собранные в ходе допмероприятий. Проще говоря, «компромата» на вас становится еще больше, а шансов на благоприятное решение еще меньше.

Срок составления дополнений — 15 дней с даты окончания допмероприятий. Помним, что это дни рабочие.

Дополнение должно быть вручено лицу, в отношении которого проводилась налоговая проверка (его представителю), под расписку или передано иным способом, подтверждающим дату его передачи.

Важно: к дополнению обязательно прилагаются все материалы, полученные налоговиками в результате проведения допмероприятий. Это дает вам возможность самостоятельно оценить новые доказательства.

Шаг 3. Возражения на дополнение к акту

Как и в случае с актом налоговой проверки, налогоплательщику предоставлено право не согласиться с доводами инспекции, приведенными в дополнении. Форма выражения несогласия — письменные возражения на дополнение к акту налоговой проверки.

Срок представления возражений — 15 рабочих дней со дня получения дополнения к акту. Время ограничено, поэтому четко, собранно и по существу опровергаем доводы налоговой и прикладываем необходимые документы.

На этом этапе выкладывайте на стол все имеющиеся в вашем распоряжении козыри, включая те, что приберегли на стадии представления возражений на акт проверки (первый круг).

Шаг 4. Повторное рассмотрение

В течение десяти рабочих дней с даты истечения срока представления возражений на дополнение к акту проверки налоговики проводят рассмотрение всех материалов налоговой проверки.

На финишное рассмотрение вас пригласят заблаговременно извещением с указанием даты, времени и места встречи. Порядок проведения такой же, как на первом круге, и участвуют, как правило, те же должностные лица от налоговой и ваши представители.

Игнорировать подобные заседания не рекомендуется. На этом этапе есть возможность прийти к компромиссному решению. Помните: уменьшение количества налоговых споров — одна из задач фискальных органов. Поэтому в определенный момент всем сторонам выгодно прийти к единому решению.

Шаг 5. Финальное решение

По итогам налоговой проверки вашей компании может быть вынесено одно из двух возможных решений: о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения либо об отказе в привлечении.

Увы, должны вас предупредить, что второй вариант встречается не более, чем в 1% случаев.

Итоговое решение должно быть вынесено в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока представления возражений на дополнения к акту налоговой проверки. На его вручение отведено еще пять рабочих дней.

Здесь второй круг урегулирования на уровне налоговой инспекции завершается, и мы снова оказываемся в точке «А если вы недовольны, то можете жаловаться...». В случае несогласия с результатами мероприятий дополнительного налогового контроля можно обратиться в соответствующее Управление ФНС России. О том, как налогоплательщику действовать на этом уровне, мы поговорим в следующей статье. Если же у вас вопросы по теме, обращайтесь к нам.

Информация в статье актуальна на дату публикации на сайте igumnov.group.

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Шаховцева Наталия

профи по налоговым спорам,

аттестованный налоговый консультант,

советник государственной гражданской службы РФ 3 класса

Специализация: индивидуальное юридическое сопровождение налоговых проверок. Досудебное обжалование актов и решений налоговых органов. Представительство в суде.