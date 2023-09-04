Битва за 11 квартир

Что изменится в законах для бухгалтера с 1 сентября 2023 года

Важные изменения НК начали вступать в силу уже с 31 августа, а в сентябре и октябре их станет еще больше. В статье собрали все поправки в законодательстве, которые придется учитывать в работе уже в этом году.