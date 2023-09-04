Битва за 11 квартир

В этом видео мы расскажем вам о нашем кейсе, в котором Денис инвестировал в строительство на этапе «котлована», получил 11 квартир и чуть их не лишился, когда застройщик ушел в банкротство.
Наши реализованные проекты: https://igumnov.group/idv/projects/
Прочитать статью по этой теме вы можете в нашем блоге по ссылке: https://igumnov.group/kak-my-zashhishhali-sdelku-s-zastrojshhikom/.
Сделка с застройщиком-банкротом: как ее защитить от оспаривания?
Застройщик ушел в банкротство. Что делать, чтобы не потерять имущество и сделка с застройщиком осталась в силе? Разбираем на реальном примере
Реклама: ООО «Геракл», ИНН 7705186043, erid: LjN8KLSbf
Комментарии