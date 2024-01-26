Ошибки налогоплательщика при выездной налоговой проверке

История о борьбе с ФНС, в которой первоначальные полтора миллиона доначисленных налогов превращаются в десять, а потом сокращаются до четырех.

Сталкиваясь с проблемами, касающимися налоговой службы, налогоплательщик часто совершает принципиальную ошибку — пытается решить их своими силами, не прибегая к помощи экспертов в области налогового права. Давайте рассмотрим типичный пример и последствия такого поведения.

Как все начиналось

Небольшое предприятие с условным названием «Платформа», занимающееся торговлей горюче-смазочными материалами, привлекло пристальное внимание налоговой инспекции, когда представило декларацию о возмещении НДС по ряду операций.

ИФНС начала расследование, выявившее, что «Платформа», работающая на общей системе налогообложения, незаконно оптимизировала платежи по НДС через две компании-однодневки, выступающие в качестве поставщиков дизельного топлива.

В связи с этим конкретным инцидентом налоговая служба подает иск к «Платформе» на приятную сумму в 1,5 миллиона рублей и рекомендует исправить декларацию.

Что в данных обстоятельствах делает руководство

Руководитель организации решает обойтись без консультаций налоговых юристов и вместе с бухгалтером вступает в философские дискуссии с ИФНС. Он отказывается выполнять требования инспекции, полагая, что налоговая не сможет обосновать незаконность сделок.

Кроме того, поскольку представленная сумма относительно невелика, он считает, что причин для беспокойства нет, оценивает риск как незначительный, не предполагая за предприятием других нарушений.

Этот просчет знаменует начало настоящих трудностей.

Ситуация стремительно ухудшается

ИФНС начала свою хитрую игру. Она возмещает «Платформе» НДС на сумму около 250 000 рублей, а затем инициирует выездную налоговую проверку, отправив на предприятие опытного инспектора.

Было бы чрезмерно оптимистично предполагать, что такой человек остановится на схеме с участием компаний-однодневок, обнаруженной на предпроверочном этапе. Так и вышло: инспектор с непоколебимой решимостью начал копать глубже.

Среди множества безобидных транзакций он выявил единственную операцию с участием аффилированного лица по безвозмездной передаче топлива — другого ООО, работающего по УСН (давайте будем называть его «Речная заводь»).

Основываясь на этом открытии, инспектор составил акт, согласно которому доначисления по налогам выросли до 10,7 млн рублей. Тут уже руководитель в дымящихся брюках помчался за юридической помощью.

Претензии ИФНС: ожидание — реальность

Одно лицо было владельцем и директором взаимосвязанных компаний «Платформа» и «Речная заводь». Нарушение, выявленное инспектором, заключалось в следующем: «Речная заводь» подписала договор на поставку 210 тонн дизельного топлива муниципальному предприятию (МУП) после победы в тендере. В связи с жесткими графиками поставок и недостаточным количеством топлива на балансе «Заводи», она позаимствовала топливо со склада «Платформы» на 15,2 млн рублей.

В тот момент, когда налоговая заинтересовалась особенностями этой сделки, собственнику обязательно следовало обратиться за консультацией к профессионалам, но он этого опять не сделал. Ему пришлось самостоятельно выкручиваться перед выездной проверкой, в результате он запутался в собственных показаниях, а это как раз то, чего ждут налоговики.

Чем больше несоответствий выявляет в таких случаях инспектор, тем сложнее впоследствии их опровергать. Подробнее об этом читайте в статье «Выездная налоговая проверка с юридическим сопровождением и без».

На допросе налоговый инспектор спрашивал руководителя и его подчиненных про особенности процесса поставки топлива, задействованные транспортные средства и даже про их водителей. Одновременно была проведена проверка товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, свидетельствующая о намерении инспектора отнести выручку от этой сделки к «Платформе», действующей по ОСН, с целью взыскания НДС и налога на прибыль.

Компании попытались обосновать передачу топлива договором товарного займа. Первоначально они представили его инспектору во время проверки — стратегически разумный шаг, если все документы были бы оформлены надлежащим образом. Однако позже представители компаний решили дать заднюю, заявив, что это был черновик, и спрятали договор. Все это задокументировано в протоколах.

Что насчитал инспектор

Опытный инспектор придерживался проверенной стратегии: предъявлять максимально возможные требования. В статье «Снижаем долг перед налоговой втрое» можно прочесть, что делать с такими фокусами ФНС.

В данном случае «Речная заводь» осуществила поставку на сумму 15,2 миллиона рублей без НДС, учитывая ее упрощенный налоговый статус. А для «Платформы» ИФНС эту же поставку оценила в 18,2 млн. Сюда вошел налог на добавленную стоимость (3 млн рублей). Дополнительно к этой сумме накинули налог на прибыль (еще 3 млн). Плюс штраф за доначисления в размере 40 %, что составило 2,4 млн, и 525 тысяч рублей пеней за все операции. Эти начисления заслуживают отдельного разбора.

На чем можно построить защиту в данном случае

Мы выбрали два варианта действий.

Товарный заем

В первую очередь мы решили отстаивать применение товарного займа.

В таком варианте передача товара освобождалась от подоходного налога. Плюс наш план предусматривал снижение НДС, поскольку в законе отсутствует четкое определение налоговой базы в таких случаях.

Было выдвинуто предложение о том, что налоговой базой должна быть себестоимость, по которой «Платформа» приобрела топливо, а она была на удивление низкой.

Хотя ожидалось, что налоговая служба, скорее всего, отвергнет такую точку зрения, мы решили, что стоит попробовать, и вернули на божий свет соглашение о товарном займе.

А сделка-то убыточная

Вторая линия защиты состояла в том, что структура сделки по поставке топлива, на которой настаивала налоговая служба, была экономически невыгодной, что противоречило духу предпринимательской деятельности. Для «Речной заводи», находящейся на УСН, такая сделка принесла бы одни убытки.

Цена государственного контракта (15,2 миллиона, за которые «Заводь» продала топливо) уже включала НДС. Таким образом, намерение налоговой службы необоснованно приплюсовать налог на добавленную стоимость к этой сделке, увеличив его до 18,2 млн, было поставлено под сомнение.

Мы сослались на пункт 3 статьи 3 НК, предусматривающий, что «налоги и сборы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными». Добавление дополнительных 3 миллионов НДС к еще одному НДС, уже включенному в государственный контракт, и было тем самым произволом, который запрещает Налоговый кодекс.

Кроме того, мы сделали акцент на том , что продажа товара не должна оцениваться изолированно от его себестоимости. Поэтому из суммы сделки следует вычесть 6,9 млн рублей расходов, т. е. себестоимость 210 тонн топлива по средней цене, указанной в бухучете «Платформы».

Для наглядности налоговой службе были представлены три варианта стоимости сделки: минимальная (исходя из стоимости товара), средняя (между стоимостью контракта и себестоимостью) и максимальная (предложенная налоговой службой). Мы заявляли, что цена сделки должна обеспечивать прибыльность как «Платформы», так и «Речной заводи». Такое условие требовало применения варианта со средней стоимостью.

Параллельно при разработке сценария, включающего товарный заем и заведомо убыточную сделку, был составлен перечень смягчающих обстоятельств для уменьшения штрафа.

Обычно клиенты ожидают, что юристы смогут аннулировать все претензии налоговой, но такие исходы чрезвычайно редки. Федеральная налоговая служба стремится укрепить бюджет, а суды сохраняют бдительность. Тем не менее, в данном случае было достигнуто существенное снижение дополнительных налоговых сборов. Вы можете ознакомиться с похожим кейсом в статье «Дробление бизнеса: как отбиться от налоговой».

Отрицать передачу топлива в нашей ситуации было уже невозможно. Этот факт был включен в доказательную базу, поскольку сам клиент признал сделку во время допроса.

Более того, у «Речной заводи» не было других поставщиков. Кроме того, водители «Платформы» перевозили топливо на автотранспорте компании и в накладных был задокументирован маршрут перевозки, начинающийся со склада «Платформы». Если компания, работающая по общей системе налогообложения, передает что-либо кому-либо, даже бесплатно, взимается НДС. Поэтому акцент сместился с обнуления дополнительных налогов на создание минимальной налоговой базы.

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Итак, что же решили налоговики

После обсуждения с нами результатов ВНП налоговая служба думала над проблемой в течение двух месяцев. В конечном счете инспекция решила не усложнять ситуацию и не пытаться выжать из нас максимум, а выбрала промежуточный вариант со средней ценой сделки.

Одновременно налоговой было принято решение воздержаться от отнесения сделки к товарному займу, что укрепило ее позицию для будущих судебных разбирательств.

В результате мы добились снижения НДС, налога на прибыль, штрафов и сопутствующих неустоек на общую сумму 6 362 449 рублей. Размер штрафа, учитывая смягчающие обстоятельства, был уменьшен в 8 раз.

Однако возникла новая проблема, касающаяся пеней.

О неправомерном применении пеней

Государство не в восторге от физических и юридических лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. Статья 75 НК в качестве карательной меры за это предусматривает штрафные санкции (пени).

С 1 января 2024 года для юридических лиц они составляют 1/150 ставки рефинансирования Центрального банка в день. Пени начинают капать через месяц с даты неуплаты.

Несмотря на то, что суперкомпьютер ФНС точно рассчитывает штрафы, налоговые органы по-прежнему прибегают к некоторым ручным маневрам, чтобы «скорректировать» их.

Мы в «Игумнов Групп» уже несколько раз сталкивались с ситуациями, когда налоговые органы забывали «отключить» начисление пеней во время льготных периодов. Описываемый в этой статье случай не стал исключением.

Льготы и пени

Всего было два льготных периода, в течение которых пени не начислялись:

1. С 6 апреля 2020 года по 6 октября 2020 года — для индивидуальных предпринимателей и организаций, входящих в перечень пострадавших от Covid.

2. С 1 апреля по 1 октября 2022 года — для всех физических и юридических лиц.

Некоторые бухгалтеры и даже налоговые юристы упустили из виду последнее преимущество, поскольку оно отражено в законе о банкротстве, а не в НК.

Правительством 28 марта 2022 года было принято постановление № 497 «О введении моратория на возбуждение дела о банкротстве по заявлениям кредиторов». Документом был установлен льготный период для штрафных санкций, применимых ко всем гражданам и юридическим лицам.

Воспользовавшись этим постановлением, мы выдвинули возражения с требованием к налоговой исключить из расчета пени за этот льготный период. Удивительно, но налоговая служба сопротивлялась, несмотря на наличие недавних судебных прецедентов по этому вопросу.

Подача жалобы в УФНС ничего не изменила.

Оперативный судебный иск

Решение налоговой инспекции по взысканию пеней было оспорено нами в арбитражном суде. Эта стратегия оказалась успешной, и налоговая сама отказалась от претензий во время предварительного заседания. Представитель регионального УФНС заверил: «Мы все исправим, от вас ничего не требуется».

В дополнительном решении налоговой были отменены пени в размере 247 тысяч рублей.

Как и ожидалось, суд отклонил версию договора товарного займа и не пошел на уступки в снижении цены сделки. Столкнувшись с этим, клиент отказался от дальнейших судебных разбирательств в вышестоящих инстанциях.

Выводы из ошибок налогоплательщика

Ситуацию в целом можно оценить так:

Клиент в самого начала неадекватно спрогнозировал риски и не внес изменения в декларации по НДС, что не случилось бы в случае квалифицированной юридической помощи. Это и привело к выездной проверке.

Во время проверки налогоплательщик занял смутную правовую позицию, не смог доказать свою правоту по поводу товарного займа и не представил аргументов относительно цены сделки. Вследствие этого налоговая смогла предъявить максимум претензий.

Обращение за помощью к налоговому юристу только в последний момент, когда дополнительные сборы превысили «десятку», ограничило наши возможности в решении проблемы. В то время как в начале второго этапа обнулить все доначисления было вполне реально, к третьему этапу оставалось работать только над снижением их величины, что было успешно выполнено — сумма долга перед налоговой уменьшилась на 60%.

P.S. Обращаясь к профессионалам в области налогообложения, как только налоговая служба начинает интересоваться вашим бизнесом, вы увеличиваете свои шансы избежать лишних расходов, но одновременно лишаете юристов повышенных гонораров, если им все-таки удается спасти хоть что-то в уже безнадежной ситуации. Как поступать — решайте сами.

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Информация актуальна на дату публикации материала на сайте igumnov.group.

Материал подготовил Куклин Антон, руководитель проектов по налоговым спорам «Игумнов Групп», аттестованный аудитор.

Специализация: аудит бухгалтерского учета, оценка налоговых рисков, сопровождение налоговых комиссий и камеральных/выездных проверок, обжалование решений и актов налоговых органов в вышестоящих инстанциях, сопровождение процедуры возмещения НДС, судебные споры с ФНС в арбитражных судах.

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