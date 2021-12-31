Похороны налоговой реконструкции, автоматизация уплаты налогов и другие ключевые события 2021 года

В этой статье ведущие эксперты рассуждают, чем им запомнился 2021 год.

Для меня лично, 2021 год запомнился крушением надежд, связанных с либерализацией ответственности налогоплательщика за третьих лиц, и в частности, с фактическими похоронами метода налоговой реконструкции. А ведь 2020 год подарил нам надежду и на метод налоговой реконструкции, и на возрождение института должной (коммерческой осмотрительности).

Экономическая обоснованность оплаты за третье лицо

Так в Определении № 305-ЭС19-16064 от 28.05.2020, ВС РФ указал, что при оспаривании правомерности применения налоговых вычетов по основаниям, связанным с отсутствием экономического источника для вычета (возмещения) НДС налогоплательщиком-покупателем, к обстоятельствам, подлежащим установлению помимо данного факта также относится реальность приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой налогом деятельности, и то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, либо в отсутствие такой цели — знал или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях.

Данная позиция была «творчески» переосмыслена ФНС, и была отражена в письме ФНС № БВ-4-7/3060@ от 10.03.2021 года. Указано, что для применения расчетного метода исчисления налогов, налогоплательщик обязан указать лицо, фактически осуществившее исполнение по сделке, и помочь осуществить его налогообложение. 29 мая 2021 года ВС РФ поддержал данную позицию налоговиков, в Определении по делу № А76-46624/2019.

И хотя ВС РФ в конце 2021 года вынес Определение от 15 декабря 2021 года по делу № 305-ЭС21-1800, которое оставляет шанс на налоговую реконструкцию, но без разработанного механизма налоговой реконструкции, большинству налогоплательщиков налоговая реконструкция не грозит.

2021 год задал тренд на ужесточение ответственности налогоплательщиков за возможные правонарушения, как по налоговому законодательству (увеличение штрафов), так и ужесточение ответственности в рамках УК РФ.

Автоматизация расчета и уплаты налогов

Вторым трендом, является идея ФНС, что теперь налоговая стремится к тому, чтобы самостоятельно за налогоплательщиков исчислять, а в дальнейшем и удерживать налоги. В данный момент, зачастую такой подход ведет к неразберихе, так как, если живой налоговой инспектор тебя понять может, но исправить алгоритм в машине он не в силах.

Из хорошего, я бы отметил, законопроект, который может позволить холдинговым компаниям, регистрировать свой бизнес в специальных административных районах, которые были созданы для привлечения капитала контролируемых иностранных компаний. В настоящее время, таких компаний зарегистрировано в количестве 52 организаций.

В целом, плохого в этом году было больше, но ведь, как писал писатель Пелевин: «Космическое назначение российской цивилизации — это переработка солнечной энергии в народное горе». С нами остается надежда на лучшие времена.

Борис Луцет, независимый эксперт:

Чисто математически уходящий год далеко не является рекордсменом по количеству налоговых законов. Если в 2019 и 2020 году внесение изменений в НК предусматривали боле 30 законов ежегодно, то в 2021 году число таких законов значительно скромнее. Это можно было бы считать неким признаком стабилизации нормотворчества в налоговой сфере, но к сожалению сделать это вряд ли возможно. Не позволяют непоследовательность, противоречие принципам налогообложения и непубличность принятия решений. Три фактора — три примера.

Непоследовательность

В конце 2020 года вводился рентный коэффициент К рента в размере 3,5. Минфин тогда подтверждал, что его принятие не приведёт к существенному увеличению налоговой нагрузки.

И уже в весеннюю сессию 2021 года было предложено новое регулирование на основе значительной дифференциации условий.

Далее эта тенденция получит развитие в Федеральном законе от 29.11.2021 N 382-ФЗ.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 309-ФЗ.

Противоречие принципам

Из всех многочисленных изменений, предусмотренных этим законом, одно является наиболее интересным, поскольку в прямое нарушение статьи 5 НК предусматривает вступление с даты официального опубликования и придание обратной силы ухудшающим нормам. Речь о пункте 11 статьи 10, в соответствии с которым новая редакция пункта 11 статьи 342.5 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2021 года.

Эта новая редакция устанавливает ни что иное, как увеличение суммы подлежащего уплате НДПИ.

Подобных новелл налоговое законодательство не видело давно.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Непубличность принятия решений

Это свойство законодательного процесса часто проявляется при рассмотрении и принятии налоговых законов, но 382-ФЗ является наиболее свежим и довольно показательным примером.

Уже при внесении законопроекта правовое управление Государственной Думы обратило внимание на отсутствие каких-либо расчетов и обоснований. Но ко второму чтению Правительством было внесено огромное количество поправок, не имеющих никакого отношения к тексту первого чтения — без какого-либо обоснования, расчетов и даже краткой пояснительной записки. В итоге текст значительно вырос и в него были внесены многочисленные изменения самого различного свойства практически по всем налогам.

Некоторые из них не могли и не должны были приниматься без соблюдения полной процедуры с пояснительной запиской, ФЭО и рассмотрением в трёх чтениях — например льготы для семей с детьми, изменение налоговых правил по лизингу или льгота по НДПИ при добыче нефти на 100 млрд. рублей.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Крохина Юлия Александровна, доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой правовых дисциплин Высшей школы государственного аудита (факультет) МГУ:

Федеральный закон от 28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», которым для несырьевого неэнергетического экспорта отменена обязательность репатриации резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты. Закон разрешил зачислять экспортную валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами территории РФ, а также дополнил перечень разрешенных переводов иностранной валюты на счета официальных представительств РФ за пределами территории РФ.

Полагаю, что такое ослабление валютных ограничений упростит работу несырьевых экспортеров, снимет для них необоснованные меры валютного контроля.

В настоящее время ФНС России обладает мощными и разнообразными возможностями для контроля за движением денежных средств. Контроль операций по зарубежным счетам стал частью процесса международного автоматического обмена информацией. Валютный контроль давно перестал играть ту роль, которая была заложена в преамбуле к Федеральному закону «О валютном регулировании и валютном контроле» (№ 173-ФЗ); теперь он работает не на экономические интересы страны, а как дополнительный административный инструмент ФНС России.

В начале 90-х годов валютный контроль внедрялся в законодательство в определенной экономической ситуации для определенных целей, но времена изменились: институт устарел, социалистическая экономика трансформировалась в рыночную, да и сами экономические отношения претерпели изменения.

Поэтому непонятно, каково теперь место жесткого валютного контроля. При отсутствии обязательной продажи валютной выручки экономическая суть валютного контроля минимальна.

Особенно актуален этот вопрос в свете глобализации российской экономики, поскольку валютный контроль в его существующем виде снижает конкурентоспособность российских компаний на зарубежных рынках.

В странах ОЭСР с 1961 года валютного контроля нет. Это необходимо учитывать в свете стремления России к цивилизованному развитию и недискриминации российских экспортеров по сравнению с экспортерами зарубежными.

В странах ОЭСР в 1961 г. был принят Кодекс либерализации движения капитала. Кодекс определил операции, в отношении которых должна быть проведена либерализация регулирования, в их число в частности вошли операции с иностранной валютой. Такое ограничение, как репатриация, согласно Кодексу, должно быть устранено.

Вместе с тем ОЭСР понимает, что в странах с переходной развивающейся экономикой элементы валютного контроля встраиваются в системы налогового контроля и противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем. Таким образом, при отсутствии монополии государства на внешнюю торговлю валютный контроль выступает лишь сдерживающем фактором.

Кузнецов Иван, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс решения»:

На финансовый климат влияют в том числе предсказуемое налоговое законодательство и правоприменительная практика, но 2021 год не принес определённости для бизнеса.

Во-первых, еще более усилилось расхождение процедур, налогового контроля, предусмотренных НК РФ и не процессуальных методов «побуждений» к доплате налогов, которыми фактически пользуются налоговые органы: при планировании бюджета компании на 2022 год, можно сразу учитывать не только инфляцию и повышение ключевой ставки, но и возможные расходы, связанные с подачей уточненных налоговых деклараций по практически любым сделкам или готовиться к налоговому спору.

Во-вторых, пропагандируемые ФНС налоговые оговорки, приводят к «круговой поруке» и ответственность за уплату налогов всеми контрагентами, участвующими в движении товара, включая тех, с кем у налогоплательщика договорные отношения отсутствуют и которых он ни контролировать, ни проверить не мог (контрагенты 2 и последующих уровней).

18.11.2021 г. Государственной Думой в первом чтении был принят Законопроект № 20281-8 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».

Несмотря на то, что новый налоговый режим ориентирован на микробизнес (выручка не более 60 млн р. в год, численность наемных работников не более 5 человек), именно он является первым шагом для достижения стратегической задачи ФНС по автоматическому исчислению и уплате всех налогов без участия налогоплательщиков, что вызывает серьезные опасения в правильности определения налоговой базы и налога.

В случае успеха эксперимента (на который он обречен), так же как и ранее режим для «самозанятых», он может досрочно распространиться на все субъекты РФ, с увеличением лимитов для применения.

Для среднего и крупного бизнеса 2021 год однозначно показал, что должно измениться налоговое планирование не только по сделкам внутри РФ, но и при использовании КИК: Федеральным законом от 26.05.2021 № 139-ФЗ денонсировано соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами. Таким образом, в 2022 году либо все СИДН будут изменены (как договоры с Кипром, Люксембургом и Мальтой), либо денонсированы.

Изосимов Станислав Всеволодович, адвокат:

Я бы назвал одним из значимых событий года определение СКЭС ВС РФ от 10.11.2021 по делу АКБ «Гринфилд» (305-ЭС19-14439 3-8). На первый взгляд, может показаться, что это обычное дело, касающееся субсидиарной ответственности. Тем не менее это не так.

Если в 2015 или 2016 году мало кто слышал о субсидиарной ответственности и статистика рассматриваемых споров это подтверждает, то последние 4 года риск привлечения к ней существенно возрос. А мы должны понимать, что всегда существовали и будут появляться судебные ошибки. И ошибка в оценке обстоятельств, имеющих значение для привлечения к субсидиарной ответственности, как правило выражается в огромных суммах, которые оказываются должны директора, участники корпораций, члены советов директоров.

Часто конкурсные управляющие включают в число ответчиков всех, и тех кто виноват в причинении вреда кредиторам, и тех, кто не совершал каких-либо порочных действий. К сожалению, далеко не все суды рассматривают подобные споры, тщательно взвешивая все обстоятельства. А когда речь идет о банкротстве банков, то большинство судов питают в АСВ особый пиетет.

В деле АКБ «Гринфилд» внимательным к деталям оказался лишь суд апелляционной инстанции. Суд же первой инстанции и Арбитражный суд Московского округа просто проигнорировали доводы, которые были столь очевидны, что их нельзя было не принять во внимание. Без их учета привлечение к субсидиарной ответственности тех, кто заведомо не должен был бы к ней привлечен, граничит с просто неправовым решением. А речь шла, между прочим, о сумме более 6 000 000 000 рублей.

Верховному Суду РФ пришлось вмешаться и сформулировать ряд, на самом деле, вполне очевидных позиций, прямо указав, какие обстоятельства имеют правовое значение при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной ответственности в случае банкротства банков.

Да, это маленький шажок, но, как говорят китайцы, дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Тем не менее, из таких маленьких шажков и складывается развитие права. А дело АКБ «Гринфилд» — хороший вклад в копилку решений, которые постепенно пытаются вернуть субсидиарную ответственность в рамки редкого исключения из общего правила ограниченной ответственности коммерческих организаций. Поэтому, на мой взгляд, определение СКЭС ВС РФ по данному спору одно из позитивных событий года.

Кузнецов Владимир Александрович, Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов, Вице — Президент Ассоциации юристов и юридических компаний по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, Член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Бизнес — Посол Деловой России в государстве Израиль:

Одной из важнейших сфер экономики является малый и средний бизнес. В малом предпринимательстве занята большая часть населения, что улучшает социальную обстановку и благотворно сказывается на развитии экономики в целом. Эти общеизвестные постулаты должны находиться в основе идейной составляющей любой государственной реформы в сфере администрирования общества, в первую очередь, в налоговом администрировании.

Последние годы российский бизнес испытывает непосильное давление со стороны налоговых органов, применяющих к предпринимателям различные меры налогового администрирования и контроля. В частности, только за 2019 год ФНС России было проведено 9 334 выездных налоговых проверки, по результатам которых в 96% случаях были выявлены нарушения и доначислено 212 млрд рублей (без учёта штрафов) и это несмотря на то, что количественный показатель проведённых за 2019 год проверок в сравнении с 2018 и 2017 годами снизился почти в два раза.

Проблема доначислений, в частности, связана с так называемыми «разрывами по НДС»: в цепочке плательщиков НДС один из них признается налоговым органом недобросовестным и, таким образом, конечный плательщик НДС — проверяемый добросовестный налогоплательщик вынуждается дважды уплачивать налог в бюджет.

В этой связи мы предлагаем следующее:

1. Изменить текущий порядок уплаты НДС — установить уплату данного налога банком продавца и за счет денег первого покупателя:

1.1. Возложить обязанность по удержанию и перечислению в бюджет сумм НДС на банки.

1.2. Ввести понятие «НДС производителя», установив ставку налога в соответствии с текущей общей ставкой в размере 20% и указав банкам уплачивать налог в бюджет на этапе получения производителем оплаты за товар, при этом при поступлении денег в банк продавца установить, что сначала происходит оплата НДС, и только потом зачисляются деньги на расчетный счет продавца.

1.3. Ввести понятие «НДС посредника», установив ставку налога в размере 5% и указав банкам удерживать налог при каждой последующей перепродаже товара, при условии что по данному товару ранее оплачивался НДС производителя.

1.4. В случаях, когда товар от производителя был отгружен в адрес покупателя без оплаты (на реализацию, с отсрочкой платежа и так далее) и, соответственно, «НДС производителя», указанный в п.1.2, не был удержан и перечислен банком производителя в бюджет, «НДС производителя» должен быть оплачен банком покупателя на этапе поступления первых же средств на расчетный счет в банке покупателя.

1.5. Подключить банки к Единой информационной базе данных (ЕИБД) для предоставления возможности контроля уплат сумм НДС и обеспечить реализацию контроля за фактом и размером оплаты НДС с использованием технологии Блокчейн, позволяющей получать информацию о факте и размере оплаты НДС, без доступа к иным данным по совершенным хозяйственным сделкам.

С учётом действующей системы государственного администрирования и контроля, отдельные отрасли предпринимательства, в силу своей низкой рентабельности не способны полноценно существовать и тем более развиваться. Приведем в качестве примера сферу общественного питания и ресторанного бизнеса, которая особенно подвержена негативному влиянию несовершенства порядка уплаты НДС.

Во-первых, действуя в рамках общей системы налогообложения (ОСНО, ставка по НДС 20%), рестораторы несут экономически неоправданные расходы в связи с невозможностью принятия к вычету сумм НДС по сделкам со своими поставщиками, которые, как правило, являются сельскохозяйственными производителями, работающими по пониженным ставкам НДС — 10% и 0%. Эта одна из «налоговых гильотин» которая вынуждает отрасль общественного питания держаться в «тени», изыскивая различные схемы по дроблению бизнеса и агрессивной оптимизации налогообложения.

Во-вторых, необходимо отметить, что действующее законодательство устроено так, что при росте бизнеса и открытии нескольких торговых точек одним предпринимателем — он быстро лишается возможности применения упрощенной системы налогообложения, что тут же вгоняет предпринимателя в убытки. Это и ограничивает рост законного бизнеса и провоцирует предпринимателей на дробление бизнеса и открытие новых точек под формально не связанными юридическими лицами.

Приведем варианты решения этих проблем:

Отменить специальные системы налогообложения для производственной, торговой сферы и сферы услуг, и установить различные ставки НДС и налога на прибыль для различных отраслей Определить перечень услуг, по которым могут уплачиваться налоги путем покупки патента или путем оплаты ЕСХН. Этот список должен носить не региональный характер, а федеральный.

Сафонова Ольга, аттестованный налоговый консультант, юрист АБ CTL

Сложно выделить какой-то один нормативно-правовой акт в налоговой сфере, оказавший наиболее сильное влияние на финансовую систему России. На законодательном уровне ведется системная работа по оптимизации налогового регулирования. Расширение возможностей доступа налоговиков к информации о бизнесе и гражданах приводит к установлению налоговой прозрачности и глобальным изменениям в системе уплаты налогов. Отмена ЕНВД с 2021 года тому подтверждение. Данный налог вводился в условиях отсутствия у налоговых органов надлежащего контроля за реальными доходами бизнеса по отдельным видам предпринимательской деятельности. С 1 января 2021 года налогоплательщики вынуждены выбрать иные системы налогообложения, которые, в ряде случаев, привели к увеличению налоговой нагрузки.

ФНС взяла курс на бесконтактное и цифровое администрирование, в частности, разработала Концепцию электронного документооборота в хозяйственной деятельности бизнеса, внедрение которой значительно облегчит контроль за уплатой налогов бизнесом.

Декларируемая Главой Налоговой службы Даниилом Егоровым цель налоговых органов перейти к самостоятельному расчету размера обязательств граждан и бизнеса, приобрела очертания в 2021 году в виде нового налогового режима. С 1 июля 2022 года планируется внедрение «Автоматизированной системы налогообложения». Данные о доходах и расходах компании ФНС будет получать при помощи онлайн-ККТ, банковских платежей. В конце ноября 2021 года подписан закон о включении в Налоговый кодекс новой статьи 45.2., позволяющая организациям и индивидуальным предпринимателям погашать свои обязательства единым налоговым платежом (ЕНП). Инспекция с января 2022 года будет вправе самостоятельно проводить зачет ЕНП в отношении недоимки, налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов, а потом и в счет пеней.

С мая 2021 года, благодаря изменениям в администрировании, граждане получили возможность в упрощенном порядке получать инвестиционные и имущественные (на приобретение объектов недвижимого имущества и по уплате процентов по ипотеке) налоговые вычеты по НДФЛ, без предоставления декларации 3-НДФЛ и подтверждающих документов. Такой результат достигнут за счет информационного взаимодействия налоговой службы с банками.

После подписания ФНС с налоговой службой Греции Меморандума о взаимопонимании по техническому сотрудничеству в области налогового администрирования, ожидаем в 2022 году внедрения технологий для контроля сбора налогов с доходов электронной коммерции. В частности, речь идет о цифровом решении, которое позволит сообщать в налоговые органы о сдаче в аренду имущества через интернет-платформы, что в разы увеличит поступление НДФЛ в бюджет.

А. В. Илларионов, руководитель налоговой практики ООО «МКГ»