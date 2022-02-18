Как защитить бизнес от претензий налоговиков в 2022 году

Государству нужно перестать сравнивать налоговые системы России и стран Запада, так как это дает ложную, искаженную информацию. Систему налогообложения в РФ нужно сравнивать с Казахстаном, Узбекистаном и другими развивающимися странами. Сегодняшнее положение, когда нашу налоговую систему сравнивают с США или ФРГ, приводит к тому, что отпадает надобность в развитии налоговой системы и экономики. Налогоплательщики не очень адекватно начинают оценивать свои налоговые возможности.

Ошибки налогоплательщика во время ВНП и при истребовании документов

Основное упущение налогоплательщиков — отсутствие налогового консультанта при принятии ключевых решений.

Нужно запомнить главное — чудес не бывает. Если кто-то вам обещает решить проблемы в налоговой, либо инспектор успокаивает вас, что нечего бояться, то таким обещаниям верить нельзя. Так как все действия налоговых инспекций и налогоплательщиков регламентированы, то в первую очередь нужно следовать процедуре, описанной в НК.

Например, если вам вручен акт выездной налоговой проверки, то необходимо обратится к налоговому юристу (консультанту), чтобы все шло согласно процедуре:

Ознакомление с материалами налоговой проверки. Написание возражений. Рассмотрение возражений. Вынесение решения о продлении рассмотрения возражений. Вынесение решения о дополнительных мероприятиях. Акт по дополнительным мероприятиям. Возражения по дополнительным мероприятиям. Рассмотрение возражений по дополнительным мероприятиям. Вынесения решения по выездной налоговой проверке и т. д.

Только налоговый специалист сможет зафиксировать нарушения при данных мероприятиях налогового контроля, чтобы потом можно было оспорить решение по процедурным вопросам.

Обжаловать сразу действия налоговиков в ходе ВНП бесполезно с точки зрения результата. Но это имеет смысл, если налогоплательщик хочет потянуть время. Как правило, налоговый орган не выносит решение в тот момент, когда налогоплательщик обжалует в судебном порядке его действия. А результат такого обжалования будет таким:

«оценка существенности допущенных налоговым органом нарушений процедуры проведения проверки имеет значение при оспаривании решения налогового органа по результатам налоговой проверки, поскольку именно установление факта наличия либо отсутствия данных обстоятельств влияет на вывод о законности или незаконности решения налогового органа».

Определение ВС по делу № 305-ЭС20-15614 от 26.10.2020 года. Представителем налогоплательщика был Илларионов А.В.

Таким образом, процедурные моменты по ВНП обжалуются вместе с решением по выездной налоговой проверке. Для нормального прохождения проверки, также разумно привлекать налогового юриста, чтобы был составлен регламент отбора ключевых контрагентов, изложена версия заключения договоров по спорным сделкам, подготовлены свидетели и т.д.

Еще один момент. В письме ФНС от 2 декабря 2021 № ЕА-4-15/16838 перечислены следующие нарушения, в рамках ст. 31 НК:

направление уведомлений с целью истребования у налогоплательщиков документов; в уведомлениях содержится требование налоговых органов представить уточненные налоговые декларации (расчеты), в связи с выявленными налоговыми органами ошибками (противоречиями, несоответствиями) в представленных налогоплательщиками налоговых декларациях (расчетах); отсутствие в уведомлениях подробного описания оснований вызова; вызов в налоговые органы на заседание комиссии по легализации налоговой базы.

Таким образом, налоговыми органами до сих пор нарушается порядок истребования документов, предусмотренный статьями 93, 93.1 НК, а также подменяются мероприятия налогового контроля, предусмотренные пунктом 3 статьи 88 НК, но это не значит, что вы можете не отвечать на требования или вызовы налогового органа. Вы должны подготовить письменный ответ и указать налоговой инспекции на нарушение ваших прав.

Легальные способы оптимизации

1. Некоторые налогоплательщики, видя, что оборотных средств не хватает, подменяют в договоре аванс задатком. Ведь задаток, в отличии от аванса, не облагается НДС. Аналогичная ситуация возможна, когда налогоплательщик не хочет выходить за пределы лимита выручки по УСН (в 2021 году лимит выручки равен 206,4 млн рублей) и также заменяет аванс на задаток.

Но дело в том, что задаток нужно очень грамотно оформить — как обеспечение обязательства, а не аванс. Иначе можно нарваться на серьезные неприятности.

Поэтому, при оформлении такой сделки необходимо обратится к налоговому юристу, иначе есть риск, что такие действия признают схемой для уклонения от налогов. Кроме сделки по задатку необходимо также документально оформить первичное обязательство, по которому будет выдан этот задаток.

2. Казалось бы, ст. 260 НК ясно гласит:

«Расходы на ремонт основных средств и иного имущества, произведенные налогоплательщиком, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат.»

Однако, Верховный суд сделал неожиданный вывод, что для отнесения расходов на ремонт основных средств, используемых для производственной деятельности, к косвенным расходам требуется дополнительное экономическое обоснование.

Верховный суд в своем определении от 30 сентября 2021 по делу № 307-ЭС21-13032 указал, что учитывая специфику производственной деятельности общества, спорные ремонтные работы, связанные с поддержанием оборудования и основных средств в работоспособном состоянии, отнесенные к основному производству, входят в состав материальных затрат и используются при формировании себестоимости продукции. Таким образом, Верховный суд согласился с выводом налоговой о том, что включение затрат на ремонт производственных основных средств в состав косвенных расходов не соответствует требованиям статьи 318 НК.

Остается только надеяться, что данный вывод ВС РФ в дальнейшем будет пересмотрен.

Чтобы избежать таких споров, налогоплательщикам можно посоветовать создавать резерв на ремонт основных средств в соответствии со ст. 324 НК. Создание такого резерва должно быть предусмотрено учетной политикой для целей налогообложения.

3. Для уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль также разумно создавать резерв по сомнительной дебиторской задолженности. Это позволит не только уменьшить налог на прибыль, но и избежать споров о списании просроченной дебиторской задолженности за пределами трех лет. Так как позиция судов по данному вопросу неоднократно менялась.

4. В конце 2021 года были опубликованы Перечни объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на 2022 год. Предприятиям необходимо проверить, не попала ли их недвижимость случайно в данный Перечень. Мой клиент, уже не в первый раз сталкивается с такой ситуацией, что его здание заводоуправления попадает в вышеуказанный Перечень.

А теперь на практике

Ситуация: здание заводоуправления было включено Правительством Москвы в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на 2020-2021 гг.

Указанное здание расположено на земельном участке, имеющего вид разрешённого использования — «эксплуатация здания завода по выпуску химической продукции».

Позиция Правительства Москвы: здание включено в оспариваемый Перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций», исходя из критерия его фактического использования на основании акта обследования фактического использования здания.

В ходе проведения мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения осуществляется:

фотосъёмка (при необходимости видеосъёмка), фиксирующая фактическое использование указанного здания (строения, сооружения) и нежилого помещения;

фотосъёмка (при необходимости видеосъёмка) информационных стендов с реквизитами организаций, осуществляющих деятельность в указанном здании (строении, сооружении) и нежилом помещении, указателей наименований улиц и номеров домов (при наличии), расположенных на зданиях (строениях, сооружениях), в которых осуществляются мероприятия по определению вида фактического использования.

Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы составлен акт обследования фактического использования здания, из которого следует, что 92% площади здания используется для размещения офисов, 8% — для целей промышленности и производства. В акте содержится вывод, что здание фактически используется под размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Позиция предприятия: вид разрешённого использования земельного участка, на котором расположено здание, не предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания.

Следовательно, здание не обладает признаками объекта налогообложения, предусмотренными пунктом 1 статьи 1.1 Закона города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций», в связи с чем не подлежало включению в Перечень по названным признакам.

Решения суда: в ходе рассмотрения дела судом установлено, что спорное нежилое здание является заводоуправлением, в помещениях здания размещены административные службы акционерного общества, в частности:

на первом этаже: актовый зал, помещения большого и малого обеденного зала для сотрудников предприятия, банкетный зал, склад технических изделий, производство кондитерских изделий;

актовый зал, помещения большого и малого обеденного зала для сотрудников предприятия, банкетный зал, склад технических изделий, производство кондитерских изделий; на втором этаже: приемная генерального директора, архив отдела кадров, отдел обеспечения и складского хозяйства, отдел продаж и маркетинга, технический директор, финансово-экономический отдел, конференц-зал.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля инспектор Госинспекции по недвижимости не смог вспомнить, выходил ли он на объект в октябре 2019 года, при этом подтвердив, что при обследовании здания в мае 2019 года в спорном здании размещались службы завода.

При таких обстоятельствах и на основании части 4 статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации суд считает необходимым признать акт обследования Государственной инспекции по недвижимости города Москвы фактического использования здания и нежилых помещений ненадлежащим доказательством, так как содержащиеся в нем сведения и заключение не нашли своего подтверждения предоставленными суду доказательствами и не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.

При этом суд обращает внимание на то, что спорное здание ранее неоднократно исключалось из аналогичных Перечней за предыдущие периоды решениями Московского городского суда.

При таких обстоятельствах спорное здание на основании названного акта нельзя признать офисным центром по смыслу положений статьи 378.2 Налогового кодекса, поскольку акт не подтверждает факт использования более 20% площади здания для осуществления самостоятельной деловой, административной или коммерческой деятельности.

Решение суда отражено в Решении Мосгорсуда по административному делу № 3а-2348/2021 от 30 сентября 2021 года.

Комментарий: проверяйте Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость на 2022 год, не попала ли туда Ваша недвижимость и на сколько цена, указанная в кадастровой стоимости соответствует рыночной.

5. Дело № 305-ЭС21-18005, определение ВС от 15 декабря 2021 года

Как неоднократно указывалось в решениях Конституционного Суда (постановления от 28.03.2000 № 5-П, от 17.03.2009 № 5-П, от 22.06.2009 № 10-П, определение от 27.02.2018 № 526-О и др.), налоговые органы не освобождаются от обязанности в рамках контрольных процедур принимать исчерпывающие меры, направленные на установление действительного размера налогового обязательства налогоплательщика, что исключало бы возможность вменения ему налога в размере большем, чем это установлено законом.

Контроль за полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, включающий мероприятия по пресечению злоупотреблений налогоплательщиков, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, осуществляется налоговыми органами в рамках полномочий, предоставленных им федеральным законодателем.

На необходимость определения объема прав и обязанностей налогоплательщика, исходя из подлинного экономического содержания соответствующей операции, также указано в пункте 7 постановления Пленума ВС № 53. Применительно к операциям налогоплательщика, совершенным с использованием «технических» компаний это означает, что возможность применения «налоговой реконструкции», в том числе в условиях действия статьи 54.1 НК, определяется не формальными, а материальными условиями — установлением по результатам налоговой проверки, в том числе при содействии самого налогоплательщика.

Принимая во внимание изложенное, противодействие злоупотреблениям в сфере налогообложения не должно приводить к определению налоговой обязанности в относительно более высоком размере — превышающем потери казны от неуплаты налогов, возникшие на той или иной стадии обращения товаров (работ, услуг), приобретенных налогоплательщиком. Иное означало бы применение санкции, что выходит за пределы мер, необходимых для обеспечения всеобщности и равенства налогообложения.

Если в цепочку поставки товаров включены «технические» компании, и в распоряжении налогового органа имеются сведения и доказательства, в том числе раскрытые налогоплательщиком — покупателем, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках легального хозяйственного оборота (осуществило фактическое исполнение по сделке с товаром и уплатило причитавшиеся при ее исполнении суммы налогов), то необоснованной налоговой выгодой покупателя может быть признана та часть расходов, учтенных при исчислении налога на прибыль организаций, и примененных им налоговых вычетов по НДС, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» компаниями.

Из-за отсутствия точного механизма по применению налоговой реконструкции, налоговая реконструкция вряд ли будет носить массовый характер. Для применения налоговой реконструкции, налогоплательщик сам должен будет указать на легального производителя товаров, а вероятная возможность применения налоговой реконструкции по услугам и работам, на мой взгляд, является очень низкой.

А. В. Илларионов, руководитель налоговой практики компании «Юрлов и партнеры»