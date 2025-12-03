Инфостарт Биржа заказов: что это даст бизнесу

14 октября 2025 года Инфостарт представил обновлённую Биржу заказов - современный сервис, который помогает бизнесу быстро находить специалистов и команды по 1С без посредников, комиссий и сложных согласований. Площадка объединяет малые компании, интеграторов и независимых разработчиков, превращая поиск исполнителя в прозрачный и предсказуемый процесс.

О новом формате, его преимуществах и роли биржи в экосистеме Инфостарта рассказывает руководитель Web-лаборатории Ян Колосовский.

Ян Колосовский Руководитель отдела WEB-Лаборатория компании Инфостарт. Курирует развитие веб-сервисов, архитектуру и качество высоконагруженных решений, внедрение современных практик и AI-подходов в разработку, работу команд backend и frontend. Отвечает за проектирование API и слоистой архитектуры, стандарты кодирования и документации, производительность и надежность сервисов. Принимает ключевые технические решения, развивает команду и ведёт Биржу заказов на портале Инфостарт.

Ян, расскажите, как появилась идея обновить Биржу заказов и чем новая версия отличается от прежней.



В новой версии Биржи мы сделали процесс удобнее для заказчика: раньше обязательная оплата через «Безопасную сделку» на практике часто обходилась, а бесплатные отклики давали много формальных ответов — исполнители писали «сделаю», но не всегда были готовы реально работать. Сейчас «Безопасная сделка» стала опциональной, а отклик стоит символические 0,5 стартмани, которые можно заработать на Инфостарте или получить по подписке. За счёт этого заказчик получает меньше шума и больше осмысленных предложений от тех, кто действительно готов взять задачу и довести её до результата.

Почему вы отказались от обязательного использования сервиса Безопасная сделка ?

Раньше на Бирже оплата проходила только через «Безопасную сделку», то есть это был обязательный сценарий. Сейчас мы от этого ушли и сделали её опциональной. Причина простая: Биржа развивается как площадка без комиссии, где заказчик и исполнитель могут договориться напрямую и выбрать удобный способ расчёта. При этом сервис «Безопасная сделка» никуда не делся — если нужна защита платежа, то «Безопасную сделку» можно использовать, комиссия платежной системы остаётся 6,5%.

Как заказчику не ошибиться с выбором фрилансера без опыта?



У нас для этого есть понятные фильтры доверия. В профиле исполнителя видно паспорт квалификации в 1С, рейтинг, кейсы, число выполненных заказов и отзывы. Это позволяет быстро отделить новичка без практики от специалиста с реальным опытом. Плюс есть подборки сильных исполнителей — там заказчик сразу видит людей с устойчивой репутацией и примерами проектов. В итоге выбор опирается не на обещания, а на проверенную историю работы.

Для кого вы создавали этот сервис в первую очередь? Кто уже активно пользуется Биржей?

Мы делали Биржу в первую очередь для малого и среднего бизнеса, у которого нет своей 1С-группы. Таким компаниям важно быстро находить проверенных специалистов под конкретную задачу без долгих тендеров и лишних накруток. При этом сервис уже активно используют и крупные компании — чаще для точечных работ или когда нужно временно усилить внутреннюю группу. Для исполнителей Биржа стала стабильным каналом входящих заказов: есть примеры, когда специалисты начинали как одиночные фрилансеры, а со временем через Биржу вырастали в небольшие компании. Поэтому сервис работает в обе стороны — помогает бизнесу закрывать задачи, а исполнителям расти.

Как Биржа заказов связана с другими сервисами Инфостарта? Можно ли назвать её логическим продолжением экосистемы?



Биржа заказов логично дополняет остальные сервисы Инфостарта. База знаний и Маркетплейс помогают человеку найти идею или готовое решение. Но дальше часто нужен тот, кто это решение внедрит или доработает под конкретную задачу. Вот эту точку «перехода от знания к результату» и закрывает Биржа.

В итоге экосистема выглядит цельной:

человек узнаёт → выбирает подходящее решение → находит специалиста → получает внедрение → делится опытом и создаёт новый контент.

То есть Биржа — не отдельный продукт, а следующий шаг для пользователя и механизм, который усиливает экосистему.

Что дальше? Как вы видите развитие Биржи заказов в 2026 году и какие новые возможности появятся?

Биржа заказов будет развиваться прежде всего в сторону совместной работы для компаний. Над одним заказом смогут одновременно работать несколько участников со стороны заказчика и исполнителя. Параллельно будем упрощать связку с экосистемой: например, если человек нашёл решение в Базе знаний, рядом появится кнопка «Найти специалиста», чтобы сразу создать заказ на Бирже с уже подставленным контекстом.



Беседовал Алексей Сулимов



