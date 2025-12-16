Заявки на расходование денежных средств и платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 3.0

Как добавить в 1С:Бухгалтерию 3.0 заявки на расходование денежных средств, планируемые поступления и платежный календарь без доработки типового кода: статусы согласования, реестр платежей, контроль лимитов и снижение риска кассовых разрывов.

1С:Бухгалтерия 3.0 отлично подходит для учета фактов, но не для управления будущими платежами. Отсутствие заявок и планирования поступлений повышает финансовые риски. Рассказываем про расширение, которое дополняет конфигурацию необходимым функционалом казначейства без вмешательства в типовой код.

Типовая конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» ориентирована на учет фактически совершенных хозяйственных операций. При этом в ней отсутствуют инструменты предварительного планирования денежных потоков. В частности, в системе нет документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Планируемое поступление денежных средств», что затрудняет контроль будущих платежей и поступлений.

Для решения этой задачи разработано специализированное расширение, которое добавляет в 1С:Бухгалтерию 3.0 базовый функционал казначейства без вмешательства в типовую конфигурацию.

Какие задачи не решает стандартная 1С

Для предприятий любого масштаба важно не только фиксировать факты оплаты, но и управлять денежными потоками до момента их фактического движения. В стандартной версии 1С:Бухгалтерии отсутствует возможность:

зафиксировать потребность подразделений в денежных средствах до оплаты;

спланировать будущие поступления денежных средств;

сформировать платежный календарь на основе планов по поступлению и расходу денег;

предотвратить несогласованные или несвоевременные выплаты.

Отсутствие этих инструментов повышает риск кассовых разрывов и затрудняет оперативное управление ликвидностью.

Заявка на расходование денежных средств: инструмент контроля

Ключевой элемент расширения – документ «Заявка на расходование денежных средств». Документ создает бухгалтер и по составу реквизитов заявка соответствует типовому платежному поручению.

Основная задача заявки – фиксация потребности в денежных средствах до момента оплаты и контроль ее согласования.

Статусы согласования

Документ проходит последовательную цепочку статусов:

Черновик – фиксация первичной потребности;

Проверенная – контроль корректности заполнения;

Согласованная – разрешение на оплату.

Рабочее место по заявкам 1С

В системе реализована настройка прав доступа: каждому пользователю устанавливается, какие статусы он может выставлять. Это исключает возможность отправки в банк несогласованного платежа.

Права на статусы заявок на расходование денежных средств в 1С

Рабочее место и реестр платежей

Для удобной работы с заявками в расширении предусмотрено отдельное Рабочее место. В нем отображается общий список заявок, а изменение статусов осуществляется с помощью перетаскивания мышью (Drag-and-Drop).

Рабочее место по заявкам

Реестр платежей

Заявки со статусом «Согласованная» автоматически включаются в документ «Реестр платежей». Реестр позволяет:

собрать заявки на определенную дату;

отобрать платежи по конкретному расчетному счету или по всем счетам;

сформировать печатную форму для подписи руководителем.

На основании реестра автоматически создаются документы «Платежное поручение». При этом система контролирует остаток суммы по заявке и уменьшает его по мере оплаты.

Реестр платежей

Планирование поступлений и платежный календарь

Для полноценного контроля денежных потоков важно учитывать не только расходы, но и будущие доходы.

Планируемое поступление денежных средств

Расширение добавляет документ «Планируемое поступление денежных средств», который создается на основании «Счетов покупателям». Документ автоматически заполняется данными из счета и используется для учета ожидаемых поступлений.

Платежный календарь

Данные из заявок на расходование и планируемых поступлений объединяются в отчете «Платежный календарь». Отчет:

рассчитывает остатки денежных средств на начало периода;

показывает плановые поступления и выплаты по дням;

позволяет заранее выявить возможную нехватку денежных средств.

Платежный календарь

Технические требования

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (управляемые формы);

Адаптация под актуальные релизы, включая 3.0.180.14 ;

Код расширения открыт;

Реализация выполнена с использованием механизма расширений и не мешает обновлению типовой конфигурации.

Важно: расширение работает только в версиях ПРОФ и КОРП. В базовых версиях 1С:Бухгалтерии данный функционал недоступен.

Реклама: ООО «Инфостарт-Сервис», ИНН: 7816642037, erid: 2W5zFG8BRAx