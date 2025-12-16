Заявки на расходование денежных средств и платежный календарь в 1С:Бухгалтерии 3.0
1С:Бухгалтерия 3.0 отлично подходит для учета фактов, но не для управления будущими платежами. Отсутствие заявок и планирования поступлений повышает финансовые риски. Рассказываем про расширение, которое дополняет конфигурацию необходимым функционалом казначейства без вмешательства в типовой код.
Типовая конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» ориентирована на учет фактически совершенных хозяйственных операций. При этом в ней отсутствуют инструменты предварительного планирования денежных потоков. В частности, в системе нет документов «Заявка на расходование денежных средств» и «Планируемое поступление денежных средств», что затрудняет контроль будущих платежей и поступлений.
Для решения этой задачи разработано специализированное расширение, которое добавляет в 1С:Бухгалтерию 3.0 базовый функционал казначейства без вмешательства в типовую конфигурацию.
Какие задачи не решает стандартная 1С
Для предприятий любого масштаба важно не только фиксировать факты оплаты, но и управлять денежными потоками до момента их фактического движения. В стандартной версии 1С:Бухгалтерии отсутствует возможность:
зафиксировать потребность подразделений в денежных средствах до оплаты;
спланировать будущие поступления денежных средств;
сформировать платежный календарь на основе планов по поступлению и расходу денег;
предотвратить несогласованные или несвоевременные выплаты.
Отсутствие этих инструментов повышает риск кассовых разрывов и затрудняет оперативное управление ликвидностью.
Заявка на расходование денежных средств: инструмент контроля
Ключевой элемент расширения – документ «Заявка на расходование денежных средств». Документ создает бухгалтер и по составу реквизитов заявка соответствует типовому платежному поручению.
Основная задача заявки – фиксация потребности в денежных средствах до момента оплаты и контроль ее согласования.
Статусы согласования
Документ проходит последовательную цепочку статусов:
Черновик – фиксация первичной потребности;
Проверенная – контроль корректности заполнения;
Согласованная – разрешение на оплату.
В системе реализована настройка прав доступа: каждому пользователю устанавливается, какие статусы он может выставлять. Это исключает возможность отправки в банк несогласованного платежа.
Рабочее место и реестр платежей
Для удобной работы с заявками в расширении предусмотрено отдельное Рабочее место. В нем отображается общий список заявок, а изменение статусов осуществляется с помощью перетаскивания мышью (Drag-and-Drop).
Реестр платежей
Заявки со статусом «Согласованная» автоматически включаются в документ «Реестр платежей». Реестр позволяет:
собрать заявки на определенную дату;
отобрать платежи по конкретному расчетному счету или по всем счетам;
сформировать печатную форму для подписи руководителем.
На основании реестра автоматически создаются документы «Платежное поручение». При этом система контролирует остаток суммы по заявке и уменьшает его по мере оплаты.
Планирование поступлений и платежный календарь
Для полноценного контроля денежных потоков важно учитывать не только расходы, но и будущие доходы.
Планируемое поступление денежных средств
Расширение добавляет документ «Планируемое поступление денежных средств», который создается на основании «Счетов покупателям». Документ автоматически заполняется данными из счета и используется для учета ожидаемых поступлений.
Платежный календарь
Данные из заявок на расходование и планируемых поступлений объединяются в отчете «Платежный календарь». Отчет:
рассчитывает остатки денежных средств на начало периода;
показывает плановые поступления и выплаты по дням;
позволяет заранее выявить возможную нехватку денежных средств.
Технические требования
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (управляемые формы);
Адаптация под актуальные релизы, включая 3.0.180.14;
Код расширения открыт;
Реализация выполнена с использованием механизма расширений и не мешает обновлению типовой конфигурации.
Важно: расширение работает только в версиях ПРОФ и КОРП. В базовых версиях 1С:Бухгалтерии данный функционал недоступен.
