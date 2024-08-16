Мобильное приложение Госключ: что это такое и как его использовать

Технологии выпуска и применения электронных подписей трансформируются и становятся ближе к обычным пользователям, удобнее для них. Одним из решений, не имеющих аналогов, стало приложение Госключ, которое было запущено в 2021 году и поэтапно совершенствуется.

Госключ — это мобильное приложение, которое позволяет бесплатно получать сертификаты неквалифицированной (УНЭП) и квалифицированной (УКЭП) электронной подписи для физических и должностных лиц, создавать и хранить ключи, а также подписывать электронные документы, в том числе договоры. С этим приложением носители (токены, флешки) больше не нужны, как и внешние криптопровайдеры. Всё это в определённой степени заменяет связка мобильного устройства (аппаратная часть), системы портала Госуслуг и функционала сервиса (программная часть).

На текущий момент программа доступна только в версии для мобильных устройств. Приложение есть в RuStore, Google Play, App Store и AppGallery.

Основные функции сервиса Госключ: Получение сертификатов электронных подписей — УНЭП, УКЭП физических лиц и УКЭП должностных лиц. Хранение ключей проверки электронных подписей. Подписание электронных документов.

Приложение, в частности, позволяет дистанционно получать госуслуги, подписывать с работником кадровые документы, заключать сделки, подавать документы для регистрации бизнеса и в целом взаимодействовать с физическими, юридическими лицами, государственными и муниципальными органами власти в электронном виде.

Владелец приложения — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).

Компания «Инфотекс Интернет Траст» является технологическим партнёром и подрядчиком государственного заказчика в части поддержки работоспособности сервиса. Также аккредитованный удостоверяющий центр «Инфотекс Интернет Траст» создаёт сертификаты УКЭП для физических лиц, которые клиенты получают через Госключ. Олеся Шамыкаева, владелец продукта

Как выпустить сертификаты УНЭП и УКЭП ФЛ с помощью приложения Госключ

Для начала работы нужно скачать и установить Госключ на своё устройство, а затем войти в приложение с логином и паролем от Госуслуг. Для авторизации нужно ввести код, который придёт в СМС-сообщении. Далее останется принять условия лицензионного соглашения, придумать и установить свой пароль.

Для выпуска УНЭП потребуется выполнить только два условия: иметь подтверждённую учётную запись в ЕСИА (на Госуслугах) и номер телефона, привязанный к этой учётной записи — он используется для активации приложения. Сертификат УНЭП будет выпущен практически автоматически — необходимо только запустить генерацию случайного числа и после завершения этого этапа подтвердить получение сертификата.

За всё время работы мобильного приложения Госключ пользователи успешно получили более 9 миллионов неквалифицированных сертификатов, с помощью которых подписывают договоры с операторами сотовой связи и договоры купли-продажи авто, а также согласия на получение налоговых уведомлений на портале Госуслуги. Кроме того, пользователи имеют возможность отправлять самим себе любой документ на подписание в Госключ с портала Госуслуги и подписывать его в мобильном приложении. Олеся Шамыкаева, владелец продукта

Чтобы получить сертификат УКЭП физического лица в Госключе, нужна идентификация личности, которую пользователь может пройти любым удобным способом:

дистанционно по загранпаспорту — через мобильное устройство с NFC при наличии действующего загранпаспорта нового образца;

дистанционно по биометрическим параметрам — при наличии подтверждённой биометрии;

очно в точках идентификации (банках и МФЦ, представляющих такую услугу) — ближайшие можно посмотреть на карте.

Обязательная идентификация при выпуске УКЭП — требование закона об электронной подписи. Приложение Госключ позволяет пройти идентификацию удалённо, но только при соблюдении определённых условий.

Для выпуска сертификата УКЭП нужно запустить в Госключе соответствующую задачу (она есть в меню), пройти идентификацию, выбрав удобный способ, и дождаться получения (загрузки) сертификата.

С тех пор как в Госключе был реализован сценарий получения квалифицированных сертификатов физических лиц, пользователи получили почти 400 тысяч квалифицированных сертификатов, с помощью которых в приложении Госключ можно подписывать любые документы, отправляемые юридическими лицами с портала Госуслуги, а также зарегистрировать бизнес или подать заявление на расторжение брака онлайн. Олеся Шамыкаева, владелец продукта

Чтобы приложение можно было использовать как ЭЦП для подписания документов, были реализованы возможности их получения с помощью сервиса направления документов самому себе через функционал портала Госуслуг, а также из внешних систем, которые интегрированы с приложением Госключ. На портале Госуслуги можно не только отправить документы, но и сформировать некоторые из них. Интеграция внешней системы происходит согласно регламенту и по заданному алгоритму.

Где используется Госключ

Госключ можно использовать для подписания различных электронных документов. Он работает с налоговой декларацией 3-НДФЛ, с заявлениями, запросами и другими обращениями, которые граждане направляют в государственные органы для получения госуслуг, с договорами купли-продажи автомобиля, с заявлениями о возмещении убытков после аварии в рамках ОСАГО, с документами, направляемыми в суд. Из внешних систем можно получать и подписывать, например, кадровые документы, различные договоры и закрывающие сделки акты.

Возможность применения для подписания определенных документов УНЭП и УКЭП определена нормативно. Например, для обращения в суд обязательно нужен квалифицированный сертификат. УНЭП можно подписать любой договор, если оговорить такой вариант подписания в его условиях. В целом же квалифицированная электронная подпись — универсальный вариант: ею можно подписать любой электронный документ, поскольку такая ЭП юридически приравнивается к собственноручной подписи.

Можно ли использовать Госключ на компьютере

Сертификаты усиленной квалифицированной и неквалифицированной электронной подписи, полученные через мобильное приложение Госключ, хранятся внутри самого приложения на смартфоне, их нельзя перенести на носитель и использовать на компьютере.

С помощью мобильного приложения Госключ можно пройти идентификацию онлайн с целью получения квалифицированного сертификата электронной подписи для использования на компьютере. Такая возможность предусмотрена в рамках услуги дистанционного получения сертификата в аккредитованном удостоверяющем центре «Инфотекс Интернет Траст». Для этого понадобится подать заявку в личном кабинете, после чего подписать документы в Госключе, используя сертификат УКЭП физического лица, а затем вернуться в личный кабинет и получить квалифицированный сертификат электронной подписи для использования на компьютере. Таким образом, пользователь получает два квалифицированных сертификата — один в мобильном приложении Госключ, с помощью которого проходит дистанционную идентификацию и в дальнейшем подписывает различные документы, а второй — на десктопе, этим сертификатом можно будет пользоваться на компьютере. Процесс полностью соответствует требованиям Федерального закона №63-ФЗ «Об электронной подписи». Кроме того, оба квалифицированных сертификата можно получить полностью дистанционно, это означает, что работа с электронной подписью становится доступной из любой точки мира. Олеся Шамыкаева, владелец продукта

Заменяет ли Госключ ЭП

Госключ полностью отвечает нормативным требованиям, которые установлены для средств электронной подписи. Получаемые сертификаты неквалифицированной и квалифицированной ЭП ничем не отличаются от тех, которые выпускают удостоверяющие центры при непосредственном к ним обращении. Но в данном случае сертификаты выдаются бесплатно, и при соответствии установленным требованиям даже квалифицированный сертификат можно получить дистанционно. Срок действия сертификата — 12 месяцев. После окончания срока действия потребуется выпустить новый, это также можно сделать дистанционно.

В сервисе предусмотрена возможность внедрения в электронный кадровый документооборот для удалённого взаимодействия с работниками. Можно подписывать любые договоры с самозанятыми — достаточно интегрировать свою информационную систему с продуктовой средой портала Госуслуги. Для этого предусмотрено два варианта: подключение к API Госуслуг и подключение через СМЭВ.