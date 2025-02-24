Как зарегистрироваться в ЕГАИС: пошаговая инструкция

Система ЕГАИС (алкоголь) — федеральная учетная система, с помощью которой государство отслеживает производство, оборот и сбыт алкоголя, этилового спирта и продукции, которая содержит такой спирт.

В системе должны регистрироваться все юрлица и ИП, которые занимаются оборотом подконтрольных объектов — производители, поставщики, розничные магазины, предприятия общественного питания. Исключение сделано только для отдельных лиц, например для кондитеров, которые используют алкогольную продукцию в качестве добавок в продукты.

Система работает с 2006 года, в новой версии — с 2007 года, регулярно дорабатывается. За это время менялись и требования к участникам рынка. Сейчас регистрация в ЕГАИС актуальна для нового бизнеса или тех, кто расширяет его, выходя на алкогольный рынок. Этот учёт не заменяет выполнение требований к подакцизной продукции и необходимость работы в системе маркировки — все средства мониторинга и контроля дополняют друг друга.

Кто обязан регистрироваться в ЕГАИС

К ЕГАИС должны подключиться и передавать сведения все участники рынка подконтрольной продукции:

производители;

импортёры;

поставщики (дистрибьюторы);

розничные продавцы (общепит, торговые точки).

Обязанность регистрации обусловлена видами деятельности по кодам по ОКВЭД и оборотом подконтрольной продукции, для которой есть свой перечень, или классификатор. В перечне указаны виды продукции и соответствующие им коды в ЕГАИС, ТН ВЭД ТС и общероссийском классификаторе.

Для некоторых участников рынка сделано исключение. Не нужна регистрация, например, частным виноделам, которые производят вина из своего сырья, кондитерам и производителям кваса.

Как подключиться к ЕГАИС

Процедуру можно разделить на два этапа: подготовка и непосредственно подключение. В ходе подготовки нужно получить КЭП, приобрести необходимое оборудование и программное обеспечение, а также выполнить необходимые настройки. Если всё это уже сделано, нужно проверить соответствие требованиям ЕГАИС и при необходимости внести корректировки.

Для подключения и работы в ЕГАИС требуются:

1. Компьютер с интернет-доступом или несколько ПК в зависимости от количества точек, по которым будет идти учёт. Например, в рознице ПК нужен в каждом магазине.

2. Аппаратный двухконтейнерный криптоключ со встроенным криптопровайдером.

3. Средства создания электронной подписи — квалифицированный сертификат и закрытый ключ или, проще говоря, КЭП. Подпись нужна юрлицу или ИП, а также каждому сотруднику, который будет работать в ЕГАИС. Предприниматели и юрлица получают сертификат бесплатно в УЦ ФНС (доверенного лица), а физлица, в том числе сотрудники, — в аккредитованном удостоверяющем центре (АУЦ) за определённую плату.

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4. Онлайн-касса, 2D-сканер штрих-кодов — для розничной торговли.

5. Программно-технический комплекс для фиксации данных на производственной линии, учёта и передачи в ЕГАИС — для производителей.

6. Учётная система, которая автоматизирует рабочие задачи, помогает вести учёт и контроль, составлять документы, декларации, обеспечивает ЭДО, в том числе с ЕГАИС. Она может быть интегрированы с другими системами, например, Честный ЗНАК (маркировка).

7. УТМ — транспортная программа (модуль), которую нужно скачать с сайта ЕГАИС и установить на ПК. Эта программа необходима для взаимодействия учётной системы участника рынка и ЕГАИС.

Базовые требования:

Требования к ПО

Регистрация в ЕГАИС (алкоголь) — это подключение к системе. Она включает установку УТМ (транспортного модуля), генерацию RSA-ключа (обеспечивает соединение с сервером ЕГАИС) и подключение своей учётной системы.

Сценарий регистрации в ЕГАИС зависит от статуса участника рынка.

Регистрация в ЕГАИС производителей и импортёров

Производителей и импортёров Росалкогольрегулирование подключает к ЕГАИС в порядке, предусмотренном Приказом №193 от 01.08.2013 г. Процедура включает рассмотрение заявления, предоставление программных средств и подключение к системе.

Порядок следующий:

1. Подача в территориальное подразделение Росалкогольрегулирования заявления по форме, установленной Приложением 3 к вышеуказанному Приказу.

2. Предоставление вместе с заявлением носителя для записи ПО.

3. Получение уведомления о предоставлении программных средств и их получение.

4. Установка ПО на ПК.

5. Настройка системы, проверка готовности оборудования и ПО к подключению к ЕГАИС, составление акта.

6. Подача в ведомство заявления о готовности к подключению и акта.

Готовность технических средств производителя подразумевает наличие и соответствие оборудования установленным требованиям. Производственные линии оснащают автоматическими средствами измерения и учёта этилового спирта в продукции и объёма продукции. Если в продукцию не добавляют этиловый спирт, нужно только оборудование для учёта готовой продукции.

Программный комплекс включает средства фиксации информации (приёма от оборудования), её передачи в ЕГАИС, программное обеспечение, предоставленное Росалкогольрегулированием, а также ПО для обеспечения работы технических средств и защиты данных.

Регистрация в ЕГАИС: инструкция для поставщиков, розницы и общепита

Эти категории участников взаимодействуют непосредственно с ЕГАИС. Предварительно нужно самостоятельно проверить соответствие оборудования рекомендуемым требованиям.

Для подключения нужно:

1. Установить драйвер криптоключа.

2. Загрузить и установить программное обеспечение — УТМ.

3. Запустить УТМ, сгенерировать ключ доступа (сертификат) и записать его на тот же носитель, на котором записаны средства создания КЭП.

4. Добавить необходимые данные в систему.

Для корректного подключения, настройки и первичного внесения данных нужно руководствоваться инструкцией Росалкогольрегулирования по работе с УТМ. Это программное обеспечение, которое ведомство предоставляет бесплатно. Оно будет связующим звеном и посредником между учётной системой пользователя, онлайн-кассой и ЕГАИС. ПО устанавливают на ПК в каждой торговой точке, где реализуются алкогольные напитки.

Санкции за неподключение к системе, продажу без ЕГАИС

Основная ответственность — административная, предусмотрена ст. 14.19 КоАП РФ:

Штрафы за нарушения

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