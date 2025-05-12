Электронная подпись для Госуслуг: инструкция по установке и настройке

Самый высокий уровень, предоставляющий доступ к всему функционалу, присваивается после подтверждения аккаунта с помощью электронной подписи (ЭП или ЭЦП). Возможности портала Госуслуги становятся шире с подтвержденным аккаунтом.
Регистрация учетной записи на Госуслугах
Госуслуги — это государственный портал, где гражданин, организация и индивидуальный предприниматель могут получать различные услуги в электронном виде. Для работы на портале клиенту формируется личный кабинет (ЛК).
Учётные записи для совершеннолетних граждан бывают трех видов:
упрощённая — даёт доступ к записям к врачу, автоштрафам, задолженностям, ЖКХ. Понадобятся имя, фамилия, телефон, email;
стандартная — дополнительно позволяет проверить налоговую задолженность. Требуются СНИЛС и паспорт;
подтверждённая — открывает доступ ко всем услугам. Требует подтверждения данных в личном кабинете (ЛК).
Для чего нужна ЭП пользователю Госуслуг
Для начала необходимо зарегистрироваться в сервисе, указать данные, а после — подтвердить личность. Это можно сделать через приложение банка, лично в центре обслуживания, письмом по Почте России либо с применением ЭЦП — простой или квалифицированной.
Простая ЭП (ПЭП) бесплатна и формируется при регистрации. По сути она представляет собой связку «логин-пароль» для идентификации личности. С её помощью вы получаете доступ только к минимальному набору услуг. Юридическую значимость документами она не придаёт, поэтому не подойдёт для работы в других системах или для корпоративных задач.
Усиленная квалифицированная ЭП (УКЭП или КЭП) позволяет получить доступ ко всему функционалу портала.
С последней обычные люди могут:
поменять российский паспорт или получить заграничный;
сменить или оформить регистрацию по месту пребывания или жительства;
зарегистрировать или снять с регистрации автомобиль;
сдать декларацию по налогам;
подать заявление в ЗАГС;
зарегистрировать юрлицо, добавить филиалы.
Оформите электронную подпись самостоятельно
Выберите тариф «Базовый для физических лиц», заполните заявку, оплатите счёт, запишите УКЭП на защищённый носитель. На любом этапе вы можете связаться с менеджером по телефону или в онлайн-чате.
Компании (юридические лица) могут с помощью КЭП:
пройти регистрацию в Единой информационной системе (ЕИС), чтобы участвовать в госзакупках;
подать документы по страховым взносам;
оформить разрешение на строительство;
взаимодействовать с Соцфондом, в том числе подтвердить вид деятельности;
оплачивать штрафы, которые выписала ГИБДД, и прочее.
Что даёт ЭЦП на Госуслугах
Помимо доступа ко всем возможностям портала квалифицированная подпись имеет ряд дополнительных преимуществ:
Не понадобится заверение нотариуса. КЭП является полным аналогом собственноручной подписи, она придаёт документам юридическую значимость.
Не придётся каждый раз вводить типовые данные: они заполняются автоматически из той информации, что хранится в КЭП. Помимо экономии времени это снижает риски ошибок из-за человеческого фактора.
Как получить электронную подпись для Госуслуг: инструкции для физлиц и юрлиц
Порядок оформления зависит от того, кем является пользователь — руководителем компании, обычным человеком или должностным лицом.
Госуслуги: ЭП физлицам
ЭЦП для Госуслуг для физических лиц выдают удостоверяющие центры (УЦ), аккредитованные Минцифры. Список таких организаций можно изучить на сайте ведомства. Физлицо может получить подпись для Госуслуг и дистанционно, без личного визита в УЦ.
Получение сертификата происходит в несколько шагов. Опишем порядок на примере аккредитованного удостоверяющего центра «Инфотекс Интернет Траст»:
Установите приложение Госключ, выпустите в нём НЭП и КЭП (бесплатно, с помощью загранпаспорта или биометрических данных).
Подайте заявку в УЦ и оплатите услугу.
Подпишите документы, которые поступят в Госключ из УЦ.
Получите КЭП в личном кабинете на сайте УЦ.
Запишите данные на специальный защищённый носитель.
Виртуальную подпись можно использовать не только на портале. Она подходит, например, для торгов или сдачи отчётности в качестве представителя компании. Но для этого понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД). Её можно также оформить в УЦ.
Сертификат действует 1 год, затем его нужно перевыпустить.
Госуслуги: ЭП для юрлиц и ИП
ЭЦП для ИП для Госуслуг и для юридических лиц оформляют в Удостоверяющем центре Федеральной налоговой службы (ФНС) бесплатно. Для этого главе компании нужно заполнить заявление и подать вместе с документами. Отправить заявление можно не только лично, но и онлайн. Получение же возможно только при личном визите в УЦ ФНС. С собой нужно взять сертифицированный носитель. Некоторым категориям заявителей обращаться нужно в УЦ Федерального казначейства или УЦ Центробанка. Это, например, касается кредитных компаний и должностных лиц.
Стоимость ЭП для Госуслуг
Стоимость зависит от тарифа и того, какие задачи может выполнять владелец сертификата и что ему доступно. Например, некоторые сертификаты предусматривают возможность участвовать в торгах на региональных электронных торговых площадках (ЭТП).
При покупке электронной подписи удостоверяющие центры предоставляют клиентам и другие услуги, включающие:
специальное лицензионное ПО;
защищённый сертифицированный носитель (токен);
удалённую настройку компьютера и параметров для отдельных систем, установку сертификата, драйверов;
техподдержку т консультации.
Как установить и начать использовать ЭП
Как поэтапно подготовиться к работе:
Установите криптопровайдер, например, КриптоПро. Для этого загрузите дистрибутив с официального сайта, запустите установщик и введите номер лицензии. Перезагрузите компьютер.
Установите драйверы для USB-токенов, скачав их с официального сайта производителя. Возможно, вам вновь понадобится перезагрузить ПК.
Настройте браузер (только Google Chrome или Mozilla Firefox). Для начала нужно обновить его до последней версии или скачать таковую. Установите плагин (можно найти и скачать с портала) и расширения. Первый подгружается автоматически. Если этого не происходит, выполните настройку через меню. Расширение включается в соответствующем разделе любого из браузеров.
Как подтвердить учётную запись на Госуслугах с УКЭП
Подтвердить учётную запись с использованием КЭП можно только с компьютера. Это легко объяснить: она хранится на отдельном защищённом носителе, который на первый взгляд похож на обычную «флешку». Такой носитель можно подключить и использовать только на компьютере, на котором установлено необходимое ПО. Исключение — когда речь идет про компании или ИП, которые могут подтвердить «учётку» с помощью Госключа.
Как подтвердить учётную запись:
Подготовьте носитель с записанным на него ключом.
Установите плагин на ПК.
Авторизуйтесь на Госуслугах, перейдите в настройки и начните подключение входа с ЭП.
Выйдите из ЛК и заново начните авторизацию — теперь с подключением подписи.
Подключите носитель к ПК.
Выберите нужный сертификат.
Введите ПИН-код или продолжите без него.
Дождитесь, пока в ЛК появится значок подтверждённой учётной записи.
При перевыпуске сертификата настройку необходимо повторить.
Дистанционное получение электронной подписи
Узнайте, как оформить электронную подпись без посещения удостоверяющего центра
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