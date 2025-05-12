Электронная подпись для Госуслуг: инструкция по установке и настройке

Как получить электронную подпись для Госуслуг: инструкции для физлиц и юрлиц

Порядок оформления зависит от того, кем является пользователь — руководителем компании, обычным человеком или должностным лицом.

Госуслуги: ЭП физлицам

ЭЦП для Госуслуг для физических лиц выдают удостоверяющие центры (УЦ), аккредитованные Минцифры. Список таких организаций можно изучить на сайте ведомства. Физлицо может получить подпись для Госуслуг и дистанционно, без личного визита в УЦ.

Получение сертификата происходит в несколько шагов. Опишем порядок на примере аккредитованного удостоверяющего центра «Инфотекс Интернет Траст»: Установите приложение Госключ, выпустите в нём НЭП и КЭП (бесплатно, с помощью загранпаспорта или биометрических данных). Подайте заявку в УЦ и оплатите услугу. Подпишите документы, которые поступят в Госключ из УЦ. Получите КЭП в личном кабинете на сайте УЦ. Запишите данные на специальный защищённый носитель.

Виртуальную подпись можно использовать не только на портале. Она подходит, например, для торгов или сдачи отчётности в качестве представителя компании. Но для этого понадобится машиночитаемая доверенность (МЧД). Её можно также оформить в УЦ.

Сертификат действует 1 год, затем его нужно перевыпустить.