Зачем бизнесу страхование: обзор страховых продуктов

Страхование для компаний, предоставляющих бухгалтерские услуги

Финансы любят порядок. Если что-то будет упущено, то организация может понести не только серьезные финансовые убытки, но и получить проблемы с налоговыми органами. Сейчас все больше организаций свои финансовые и бухгалтерские вопросы передают решать на аутсорсинг или квалифицированным профессионалам бухгалтерского дела. Но ошибки могут допустить все.

Современные аутсорсинговые и консалтинговые компании выбирают страхование своих рисков. Это позволяет обеспечить себя дополнительной защитой профессиональных действий, получить важный пункт в повышение рейтинга благонадежности своих услуг. Поэтому наличие такой страховой защиты стоит проверять еще до заключения договора обслуживания с аутсорсинговой организацией.

С помощью страхования аутсорсинговая компания защищена перед своими клиентами (заказчиками и другими лицами) от возможных случаев:

Непредвиденных (непредумышленных, случайных) ошибок при оформлении документов, постановки и восстановлении бухгалтерского учета, расчетах налогов, заработной платы, кадровых вопросов, письменных консультаций и др.

Повреждения или утраты документов заказчика.

Заявку на оформление такого полиса страхования легко оформить на сайте компании «Ингосстрах».

Страхование аудиторской организации

От деятельности аудитора зависит, как будет работать, развиваться организация, для которой готовится аудиторский отчет. При проверке финансового состояния организации аудитор дает оценку действий компании, предоставляет рекомендации по устранению недостатков работы и дальнейшему развитию бизнеса, а в некоторых случаях может спасти организацию от рискованных действий и финансового краха.

Поэтому риски аудитора могут возникнуть из-за допущенных им ошибок при проверке бухгалтерского и налогового учета, деклараций, постановки и восстановления учета, некорректного консультирования и рекомендации.

Чтобы обезопасить как свою работу, так и бизнес клиента (заказчика) от существенных финансовых и репутационных потерь, уже просто необходимо иметь страховой полис ответственности при осуществлении аудиторской деятельности.

Страхованием могут быть компенсированы убытки, которые возникнут у заказчика аудиторских услуг, включая и его упущенную выгоду, дополнительные расходы и средства, затраченные на защиту аудитора в судебных разбирательствах, если дело будет решаться в судебном порядке.

Если вы частный аудитор или владелец (руководитель) аудиторской компании, рассмотрите вопрос страхования — размер страховых взносов за такой полис намного ниже тех затрат, которые вы можете понести в случае ошибки, а клиенты лояльнее к организациям, которые дают гарантии возмещения возможных убытков.

Если Вы — заказчик аудита, то обратите внимание не только на репутацию аудитора и членство в саморегулируемой организации (без него проводить аудит такая компания права не имеет), но и на наличие гарантий и обязательств по возмещению убытков на случай ошибок аудитора, в т.ч. через механизм страхования.

Оформите страхование ответственности аудитора в «Ингосстрахе» — это повысит рейтинг компании в глазах клиентов.

Страхование имущества и гражданской ответственности арендаторов

Не всегда недвижимость (складское или жилое помещение, торговые площади, офисы) находится в собственности, часто необходимые площади просто арендуют.

Это особенно удобно, если помещение нужно на ограниченный срок. Например, поступает крупная партия товара, который будет реализовываться покупателю по госконтракту небольшими партиями. Обычно компания не хранит товар, а сразу направляет его клиентам, поэтому для хранения этой партии ей приходится снять склад, а после того, как контракт закончится, договор аренды будет прекращен.

Однако в период аренды помещения могут произойти непредвиденные ситуации, в которых может быть нанесен ущерб имуществу арендатора или арендодателя:

Пожар или затопление.

Стихийное бедствие — ураган, штормовой ветер, наводнение и т. д.

Кража имущества и др.

Для этих случаев также существуют продукты страхования. Можно застраховать гражданскую ответственность арендатора перед третьими лицами, например арендодателем или другими арендаторами по соседству; а также защитить свое имущество, которое находится на арендованной территории.

Существуют и особые виды страхования, например страхование ответственности арендаторов при проведении строительно-монтажных работ.

Обычно для того, чтобы застраховать недвижимость, представитель страховой компании должен выехать на место и осмотреть ее, дать оценку рискам. Но сейчас получить подробную информацию о здании, его владельцах, состоянии и т. д. можно удаленно, онлайн, поэтому и полис оформить можно через интернет.

За несколько минут полис можно оформить на сайте «Ингосстраха» — посчитайте стоимость полиса (можно внести в него сразу несколько объектов), изучите договор и оплатите продукт. Полис придет к вам на e-mail.

Этот вид страхования выгоден и арендодателю, и арендатору:

Арендодатель сможет с уверенностью сдавать помещение в аренду и не бояться неправомерных действий арендатора.

Арендатор будет спокойно оставлять свое имущество в арендованном помещении, и не бояться, что с ним что-то случится.

Страхование ответственности директоров

Управление даже небольшой компанией — это высокая степень ответственности. Да, на эту ступень карьерной лестницы приходят уже с внушительным багажом знаний и опыта, но о человеческом факторе забывать не стоит. Можно ошибиться при выборе контрагента или не согласовать вовремя крупную сделку с учредителями, или решиться на слишком рискованные действия — это может принести компании убытки.

Если вы занимаете должность директора, страхование ответственности убережет вас от затрат в случае убытков предприятия, предъявления претензий от клиентов, сотрудников или партнеров.

Это не значит, что после страхования можно рисковать и ошибаться направо и налево. Умышленные действия директора, приведшие к убыткам и тем более к банкротству, нарушающие закон, под покрытие не подпадают. Действовать застрахованному руководителю нужно также предусмотрительно и рассчитывать свои шаги наперед.

Подать заявку на страхование ответственности директора можно на сайте компании «Ингосстрах».

Страхование ответственности оценщика и оценочной компании

Обязательное наличие полиса страхования своей ответственности для оценщика, как и для оценочной компании, уже не в новинку. Выполняя требования Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценочное сообщество дополнительно обеспечивает себя гарантией и рейтингом доверия перед своими клиентами. Поэтому очень важно, чтобы приобретаемый страховой полис полностью отвечал не только требованиям законодательства, но гарантировал получения возмещения заказчиков оценочных услуг, на случай если оценщик или оценочная компания

В Ингосстрахе мы строго следим за корректностью и юридически правильно оформленных документов, полностью соответствующих требованиям законодательства. Кроме того, рекомендуем свои клиентам рассматривать приобретение расширенного пакета страхового продукта по страхованию ответственности оценщика и оценочной компании, включающего в себя дополнительную защиту самого оценщика или оценочной компании на случай судебных разбирательств.