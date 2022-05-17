Как работает лизинг и зачем он нужен вашему бизнесу

Что такое лизинг?

Лизинг, пожалуй, самая популярная финансовая услуга, при которой дорогостоящее имущество передается организации или предпринимателю в долгосрочную аренду с правом последующего выкупа.

Это же и является основным отличием лизинга от классического банковского кредита. Когда мы берем кредит, то мы занимаем именно деньги, а в данном случае речь идет об оборудовании или ином имуществе.

Для того, чтобы лизинговая сделка состоялась, необходимы следующие участники:

лизингополучатель — юридическое или физическое лицо, которому необходим предмет лизинга;

лизингодатель — компания, физлицо или даже банк, которые приобретают имущество, необходимое лизингополучателю для последующей передачи его в аренду;

поставщик имущества — тот, у кого есть имущество, требуемое лизингополучателю;

страховая компания. Необходима для того, чтобы застраховать все возможные риски, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации имущества.

Страхование не является обязательным элементом сделки лизинга, но как правило лизингодатель инициирует необходимость страхования, чтобы обезопасить сделку.

Отправить заявку на расчет страхового полиса по защите имущества, приобретаемого в лизинг, можно в СПАО «Ингосстрах».

Предмет лизинга

Опираясь на букву закона, скажем, что предметом лизинга могут быть любые непотребляемые вещи, в том числе предприятия и другие имущественные комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое движимое и недвижимое имущество (закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 14.03.2022) «О финансовой аренде (лизинге)»).

Иными словами, предметом лизинга может быть любое имущество, которое можно использовать в бизнес-целях. Наиболее популярным является лизинг автомобилей и специальной техники.

Опираясь на все тот же 164-ФЗ, уточняем — предметом лизинга не могут быть земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое федеральными законами запрещено для свободного обращения или для которого установлен особый порядок обращения.

Значит, никак нельзя взять в лизинг землю, но можно: недвижимость, оборудование или технику.

Как работает лизинг?

Классическая схема по осуществлению сделки лизинга выглядит следующим образом:

Компания, которой необходимо приобрести какое-либо имущество, обращается к лизингодателю. На первом этапе им необходимо обсудить все возникающие по сделке вопросы, уточнить нюансы, чтобы можно было переходить ко второму пункту сделки — подписанию договоров. Договор будет не один. Сначала заключается договор между лизингодателем и лизингополучателем, потом с поставщиком необходимого имущества и по договоренности со страховой компанией. Лизингодатель приобретает необходимое имущество у поставщика и передает его лизингополучателю. В случае, если лизингополучатель выполнил все условия договора, не имеет задолженности перед лизингодателем, то в срок окончания договора имущество переходит в его собственность. В случае нарушения условий договора, лизингополучатель будет нести ответственность, которая была предусмотрена в договоре.

Таким образом, основное отличие лизинга от банковского кредита в том, что в кредит берутся не средства, а непосредственно имущество, причем у того поставщика, который необходим лизингополучателю. Давайте обратимся к плюсам и минусам лизинга.

Преимущества и недостатки лизинга

Сначала поговорим о хорошем, то есть о плюсах лизинга:

продолжительные сроки договора, что позволяет спокойно выполнить все условия;

процентная ставка зачастую ниже, чем по кредиту;

не обязательно приобретать только новое имущество, можно купить и б/у, главное, чтобы цена соответствовала состоянию имущества ;

; гибкий график платежей, который согласуется лизингодателем и лизингополучателем;

для юридических лиц — право на возврат НДС, главное, чтобы предмет лизинга при этом участвовал в деятельности, облагаемой НДС;

быстрый срок рассмотрения заявок;

при незначительных затратах можно обновить парк оборудования и обеспечить технологическое развитие предприятия.

Теперь о недостатках, которые тоже есть, несмотря на такой внушительный перечень плюсов:

лизингополучатель не является собственником имущества, по сути это долгосрочная аренда с правом выкупа, а значит нет возможности распоряжаться им по собственному усмотрению до момента перехода имущества в собственность по окончании договора;

лизингодатель является собственником имущества до конца срока действия договора, а значит, если компания-лизингодатель станет банкротом , то лизингополучатель может лишиться имущества, за которое честно вносил платежи;

, то лизингополучатель может лишиться имущества, за которое честно вносил платежи; в сумму платежей по лизингу включается НДС, ведь это, по сути, платежи за покупку имущества.

Во время пользования техникой, оборудованием и другим имуществом в процессе лизинга могут возникнуть риски, которые могут навредить такому имуществу (прим.: кража, пожар, наводнение и т. д.), в результате которых имущество будет повреждено или утрачено. При этом подобные риски несет лизингополучатель, ведь он пользуется имуществом. Это еще одна причина для того, чтобы застраховать предмет лизинга. Сделать это можно в СПАО «Ингосстрах» прямо сейчас, отправив заявку на сайте компании.

Напоследок обсудим тех, для кого выгоден лизинг.

Кому подходит лизинг?

Безусловно, выгоднее всего брать имущество в лизинг юридическим лицам. Давайте посмотрим, почему именно им:

Взять лизинг может даже компания, у которой уже есть кредитные обязательства, т. к. это совершенно другой продукт, он также не влияет на кредитную историю.

У организации нет средств на приобретение нужного оборудования или техники прямо сейчас, в то же время при ее наличии она может активно развить производство или освоить новый рынок. Например, запустить сервис доставки или увеличить темпы выпуска продукции. Сейчас на российском рынке востребована бумага. Те, кто оперативно предложат оптовым покупателям такую актуальную продукцию, смогут получить хорошую прибыль.

Выплаты по лизингу производятся по удобной схеме, размер платежа можно отрегулировать увеличением срока, причем об изменении договора всегда можно договориться. В отличие от кредита, который обычно неохотно пересматривается банком;

Можно воспользоваться возможностью уменьшения НДС.

По окончании срока договора имущество остается в собственности у лизингополучателя, что невозможно при обычной аренде. Чем-то лизинг напоминает ипотеку — можно снимать жилье и платить каждый месяц, но при этом квартира все равно остается чужой, а можно взять ипотеку и вносить аналогичные платежи, но жить уже в квартире, которая не принадлежит другому человеку.

Выбор между арендой, кредитом и лизингом остается за организацией, все зависит не только от наличия свободных средств, но и инвестиционных, и рыночных амбиций ее владельцев.

Мы рекомендуем внимательно изучать договор лизинга до его подписания, его ключевые условия: