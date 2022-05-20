Зачем директору страховать свою ответственность: защита по полису D&O

За что в ответе директор

Известно, что управленец всегда должен действовать в интересах компании в соответствии с условиями гражданского оборота в пределах обычного предпринимательского риска, неизменно добросовестно и разумно.

Например, как единоличный исполнительный орган, гендиректор ООО отвечает за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием). Это общее правило, закрепленное в п. 2 ст. 44 Закона об ООО. По убыткам, связанным с деятельностью общества, к субсидиарной ответственности так же чаще привлекают именно руководителя, а не участников общества. Учредителями, как правило, покрываются риски лишь в пределах их долей (п. 1 ст. 87 ГК).

Абстрактные понятия ведут к реальным убыткам

Понятия «добросовестно», «разумно», в пределах «обычного» риска — оценочные. Порой один и тот же суд выносит различные суждения по ситуациям, в зависимости от конкретных обстоятельств их возникновения.

Практика показывает, что исполнительные директора, члены совета директоров и наблюдательного совета все чаще становятся ответчиками по искам в связи с ошибками, допущенными в ходе управленческой деятельности, а предъявляет их весьма широкий круг третьих лиц: акционеры, учредители, сотрудники (в т. ч. бывшие), клиенты, госорганы, активисты и т. п.

Вот примеры ситуаций, когда действия (бездействие) руководителя стали причиной убытков:

1. Директор подписал документы по приемке работ удаленно, не проверив их качество на месте.

При выполнении работ были допущены нарушения безопасности конструкций и готовые строения не прошли технический контроль в результате проверки Ростехнадзора. Затраты на перестройку невозможно было взыскать с подрядчика, т. к. такой вид ответственности не был прописан в договоре.

Руководитель не предусмотрел ответственность в соглашении, не выехал на место приемки, подписав документы «не глядя». Результат его действий — убытки компании, затраты на перестройку, штрафные санкции и неустойка перед покупателями недвижимости.

2. Руководитель решил уволить одного из сотрудников.

При этом он руководствовался первоначальным трудовым договором, в котором не были указаны размеры выходного пособия в связи с увольнением, положенной выплаты сотрудник не получил.

Однако, оказалось, что трудовой договор изначально заключался на срок 1 год, а затем был продлен на неопределенный срок, в связи с чем было заключено дополнительное соглашение, в нем же был прописан размер выходного пособия в размере 3-х окладов сотрудника. Работник, после получения расчетного листка, не обнаружил в нем положенного пособия и обратился в суд. Результатом ошибки руководителя стала не только выплата работнику положенного пособия, но и пени за задержку оплаты, а также суммы компенсации морального ущерба и расходов на адвоката.

Основаниями для предъявления исков могут стать и другие факты:

неосторожные публичные заявления;

нарушение служебных обязанностей;

неполное раскрытие информации;

некачественный менеджмент;

недостаточный контроль деятельности сотрудников.

Практика показывает, что собственники организации могут так же обвинить директоров в том, что:

акции компании упали вследствие неосмотрительного заявления должностного лица;

инвестиционная политика велась неосмотрительно;

то или иное слияние или поглощение было неоправданно;

допущена утечка инсайдерской информации и т. п.

Процессы по этим делам требуют длительных, детальных разбирательств, исследований, экспертиз, привлечения специалистов и т. д. В итоге все эти абстрактные понятия ведут к реальным убыткам — не только в виде ущерба, который приходится компенсировать, но и к расходам на представителя. Расходы на адвокатов, юридическое сопровождение могут дорого обойтись компании (стоимость таких услуг достигает, в зависимости от суммы спора — от нескольких десятков тысяч до десятков миллионов рублей).

Чтобы защитить руководство без ущерба для финансового здоровья компании, разработаны страховые программы D&O (Directors & Officers Liability). СПАО «Ингосстрах» — одна из немногих компаний на российском рынке, которая предлагает этот вид страхования на высоком уровне.

Какие риски покрывает полис D&O?

Это, в частности, расходы на защиту, связанные с обвинениями в ошибочных действиях управленца, риски претензий по ценным бумагам, которые повлекли за собой ответственность или расходы на защиту в связи с ошибочными действиями директора и (или) компании в целом. Это так же и риски возникновения претензий, убытков, расходов на защиту за рубежом, где произошел страховой случай.

Чем выгоден полис D&O?

С его помощью можно покрыть риски, связанные с вышеописанными претензиями. Он компенсирует потери, связанные не только с конкретным действием (бездействием) директора, но и косвенные убытки, причиненные третьим лицам.

Полис D&O весьма кстати при транснациональном бизнесе. Не секрет, что в Европе или США из обстоятельств, которые в России воспринимаются как несущественные, вырастают дела, например, о сексуальных домогательствах. Страховую защиту по полису D&O можно распространить на весь мир и за счет возмещения покрывать расходы на представительство в том числе в иностранных судах.

Полис гарантирует спокойствие и финансовую безопасность (в рамках условий договора страхования), позволяет компенсировать крупные расходы и защитить интересы управленцев. Полисы D&O от надежных страховых компаний имеются у всех крупных отечественных корпораций, кредитных организаций, групп компаний, публичных обществ федерального уровня.