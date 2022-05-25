Как застраховать магазин и зачем это нужно?

Страховой случай

Застраховать магазин или торговое помещение можно по нескольким направлениям:

Стандартные события (пожар, наводнение, затопление, взрыв, кража, бой стекол, стихийное бедствие и т. п.).

(пожар, наводнение, затопление, взрыв, кража, бой стекол, стихийное бедствие и т. п.). Убытки, которая компания понесла из-за вынужденной остановки деятельности организации.

Наступление гражданской ответственности — возможность застраховать гражданскую ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинен вред при осуществлении вами бизнес деятельности и эксплуатации вашего имущества (пожар в помещении, травма покупателя, например, из-за неисправного стеллажа в торговом помещении, ущерб соседним помещениям по причине пожара, возникшего в магазине и т. д).

Мы разберем именно первый случай — обстоятельства, которые повлекли порчу имущества.

Компания «Ингосстрах» предоставляет услуги по страхованию имущества торгового бизнеса. Ознакомиться с объектами страхования и оставить заявку можно на сайте.

Страховые компании, как правило, предлагают своим клиентам стандартные пакеты страховых услуг или возможность сформировать индивидуальную программу страхования, которая будет учитывать всю специфику деятельности организации.

Что обязательно нужно застраховать

Для торговых точек, магазинов и крупных розничных сетей важно застраховать все имущество, которое находится в собственности. Что важно застраховать в магазине:

Товар — от любых ситуаций, которые могут возникнуть.

— от любых ситуаций, которые могут возникнуть. Наличные денежные средства , хранящиеся в магазине.

, хранящиеся в магазине. Помещение магазина — если помещение в аренде, то порядок страхования имущества как правило указан в договоре аренды. В случае, если помещение находится в вашей собственности, то обязательно застрахуйте его, в том числе отделку и все торговое оборудование, находящееся в магазине.

— если помещение в аренде, то порядок страхования имущества как правило указан в договоре аренды. В случае, если помещение находится в вашей собственности, то обязательно застрахуйте его, в том числе отделку и все торговое оборудование, находящееся в магазине. Торговое оборудование — застрахуйте свое оборудование отдельным перечнем, чтобы быстрее получить страховое возмещение.

Подберите подходящую вам программу страхования для защиты вашего имущества в СПАО «Ингосстрах». Мы предлагаем защиту наиболее популярных объектов страхования и страховых рисков. Среди наших клиентов торговые сети Ашан, М.Видео, Седьмой континент и пр.

Порядок страхования

Чтобы застраховать свой магазин, а также оборотные и основные средства, которые в нем находятся, вам нужно:

выбрать объекты страхования; определить страховые случаи, от которых вы хотели бы защититься; выбрать страховую компанию; заключить договор; оплатить стоимость страхового полиса.

Перед заключением договора советуем вам обратить внимание на несколько деталей:

До заключения договора проведите комплексную проверку объекта — убедитесь, что на момент заключения договора страхования все системы исправны (например, система пожаротушения, сигнализация и другие), все объекты стоят на балансе предприятия, а учет налажен.

— убедитесь, что на момент заключения договора страхования все системы исправны (например, система пожаротушения, сигнализация и другие), все объекты стоят на балансе предприятия, а учет налажен. Внимательно изучите положения договора страхования — безусловно, вы можете внести изменения и скорректировать договор так, как удобно вам, главное, изучить все права и обязанности сторон при возникновении страхового случая.

страхования — безусловно, вы можете внести изменения и скорректировать договор так, как удобно вам, главное, изучить все права и обязанности сторон при возникновении страхового случая. Обратите внимание на базис страховой суммы. Многие специалисты рекомендуют использовать восстановительную стоимость имущества, которая определяется по результатам независимой оценки, что гарантирует вам полное возмещение ущерба.

Как возместить ущерб

Если страховое событие все-таки произошло, и вам нужно обращаться в страховую компанию, то нужно учесть несколько важных моментов.

Постарайтесь максимально снизить ущерб и спасти имущество. Например, как можно быстрее вызовите полицию, пожарных, аварийную службу, если произошла поломка оборудования, обратитесь к дилеру или в обслуживающую организацию. Срочно свяжитесь со страховщиком и сообщите о происшествии (например, в «Ингосстрах» необходимо обратиться в течение пяти рабочих дней с момента, как вам стало известно о наступлении события). Представитель страховщика свяжется с вами и даст подробные инструкции, а также сообщит о том, какие документы нужно предоставить. Не пытайтесь менять что-то в помещении, перемещать имущество, или как-то по-другому менять картину страхового случая до согласования со страховщиком. Зафиксируйте повреждения с помощью фото и видео. Подробные инструкции, как это сделать вы можете найти на сайте СПАО «Ингосстрах». Получите официальное подтверждение причины. Например, заключение МЧС о причине возгорания, акт от службы ЖКХ с указанием причин залития водой, справку из гидрометеорологической службы о наступившем стихийном бедствии и т.п. Соберите другие документы. Вам могут понадобиться:

Документы на имущество (свидетельства о праве собственности, договоры аренды, документы, подтверждающие приобретение товаров и т. д.).

Документы о возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела.

Претензии о возмещении ущерба, выставленные в адрес виновных лиц (например, в случае кражи средств или имущества сотрудником)

Акт внутреннего расследования от назначенной руководителем предприятия комиссии.

Документы по произведенному ремонту оборудования, помещений — договоры с подрядчиками, сметы, акты сдачи работ и подтверждение оплаты услуг подрядчиков.

Заявление на выплату страхового возмещения.

Список документов не закрытый, в зависимости от страхового события и конкретных обстоятельств он может быть расширен.

Если ваш случай признан страховым, сумма ущерба выявлена и зафиксирована, а страховщик проверил все обстоятельства и согласен с ней — вы получите возмещение.