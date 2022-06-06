Пора отпусков: как туристическому бизнесу обезопасить себя от рисков

Гостиничный бизнес — отрасль с высоким классом страхового риска. По мнению экспертов, по шкале от 1 до 10 гостиницы уверенно могут взять 8 баллов, поэтому страхование — необходимая мера предосторожности, которая поможет сократить потери от разных неприятных ситуаций.

Что страховать?

1. Имущество, которое находится в собственности или по договору аренды:

здания и сооружения;

внутренняя отделка;

инженерные коммуникации;

шлагбаумы, навесы, решетки, заборы, КПП, остекление;

лифты, эскалаторы;

электронное оборудование;

мебель и инвентарь;

сейфы и наличные деньги в них;

товарный запас алкоголя, табака и продуктов питания.

2. Убытки предприятия, связанные с необходимостью расчистки территории после наступления страхового случая.

Какие риски покроет страховка?

Гостиничный бизнес подвержен разному роду рисков: от крупных, таких как стихийные бедствия, до мелких, связанных с порчей имущества постояльцами. И если с крупными рисками все более-менее понятно — наступают не часто, а если и наступают, то с серьезными последствиями, то с мелкими дела обстоят гораздо сложнее: всегда возникает вопрос, как отследить риск, доказать вину и получить страховую выплату.

Оформляя страховой полис, вы получаете гарантию защиты от рисков, покрываемых в рамках полиса, и минимизируете расходы, которые могут произойти при страховом случае. Например, оформив полис страхования в «Ингосстрахе», вы защищаете свой бизнес от таких рисков, как:

пожар, взрыв газа, удар молнии;

взрыв технологического оборудования;

повреждение имущества водой из систем канализации;

стихийные бедствия;

кража;

вандализм, хулиганство и умышленный вред имуществу;

наезд наземных транспортных средств;

падение летательных аппаратов;

террористические акты.

Оформить полис или узнать более детальные условия страхования вы можете на сайте компании, просто отправив заявку на оформление.

Зачем страховать гостиничный бизнес?

Вы можете задаться вопросом, а зачем страховать гостиничный бизнес, если за хулиганство и порчу имущества можно привлечь к административной ответственности, стихийные бедствия случаются редко, да и обычно государство пытается помочь пострадавшим от них компаниям.

Ответ прост — это ваша безопасность и репутация. Вряд ли гость захочет ехать в отель, где постоянно дежурит полиция и разбирается в том, кто сломал мебель в номере.

Потерять имидж и доброе имя для отеля — это подписать себе приговор. Страховой полис будет гарантом вашей стабильности, безопасности и спокойствия.

Как застраховать гостиничный бизнес?

На самом деле все очень легко. Есть несколько простых шагов:

1. Определитесь с компанией-страховщиком — изучите предложения на рынке, посмотрите какие риски страхуются и примите выгодное для вас решение.

2. Составьте список рисков, которые нужно застраховать. Это можно сделать совместно с менеджером компании-страховщика, он подберет для вас самые выгодные условия.

3. Соберите документы для оформления полиса. Важно доказать, что собственность принадлежит вам на праве собственности или по договору аренды. В случае арендованного имущества страховку может оформить как арендодатель, так и арендатор.

4. Оплатите страховую премию и получите полис.