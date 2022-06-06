Страхование

Пора отпусков: как туристическому бизнесу обезопасить себя от рисков

Грядет пора отпусков, а это значит, что для отелей начинается «высокий сезон», когда свободных мест нет, а туристы, желающие отдохнуть, не дают прохода. Все бы хорошо, да только не всегда туристы соблюдают правила, установленные в отеле, что может привести к неприятным последствиям. Мы расскажем вам, как уберечь свой бизнес и имущество от наступления рисков.

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Пора отпусков: как туристическому бизнесу обезопасить себя от рисков

Гостиничный бизнес — отрасль с высоким классом страхового риска. По мнению экспертов, по шкале от 1 до 10 гостиницы уверенно могут взять 8 баллов, поэтому страхование — необходимая мера предосторожности, которая поможет сократить потери от разных неприятных ситуаций.

Что страховать?

1. Имущество, которое находится в собственности или по договору аренды:

  • здания и сооружения;
  • внутренняя отделка;
  • инженерные коммуникации;
  • шлагбаумы, навесы, решетки, заборы, КПП, остекление;
  • лифты, эскалаторы;
  • электронное оборудование;
  • мебель и инвентарь;
  • сейфы и наличные деньги в них;
  • товарный запас алкоголя, табака и продуктов питания.

2. Убытки предприятия, связанные с необходимостью расчистки территории после наступления страхового случая.

Какие риски покроет страховка?

Гостиничный бизнес подвержен разному роду рисков: от крупных, таких как стихийные бедствия, до мелких, связанных с порчей имущества постояльцами. И если с крупными рисками все более-менее понятно — наступают не часто, а если и наступают, то с серьезными последствиями, то с мелкими дела обстоят гораздо сложнее: всегда возникает вопрос, как отследить риск, доказать вину и получить страховую выплату.

Оформляя страховой полис, вы получаете гарантию защиты от рисков, покрываемых в рамках полиса, и минимизируете расходы, которые могут произойти при страховом случае. Например, оформив полис страхования в «Ингосстрахе», вы защищаете свой бизнес от таких рисков, как:

  • пожар, взрыв газа, удар молнии;
  • взрыв технологического оборудования;
  • повреждение имущества водой из систем канализации;
  • стихийные бедствия;
  • кража;
  • вандализм, хулиганство и умышленный вред имуществу;
  • наезд наземных транспортных средств;
  • падение летательных аппаратов;
  • террористические акты.

Оформить полис или узнать более детальные условия страхования вы можете на сайте компании, просто отправив заявку на оформление.

Зачем страховать гостиничный бизнес?

Вы можете задаться вопросом, а зачем страховать гостиничный бизнес, если за хулиганство и порчу имущества можно привлечь к административной ответственности, стихийные бедствия случаются редко, да и обычно государство пытается помочь пострадавшим от них компаниям.

Ответ прост — это ваша безопасность и репутация. Вряд ли гость захочет ехать в отель, где постоянно дежурит полиция и разбирается в том, кто сломал мебель в номере.

Потерять имидж и доброе имя для отеля — это подписать себе приговор. Страховой полис будет гарантом вашей стабильности, безопасности и спокойствия.

Как застраховать гостиничный бизнес?

На самом деле все очень легко. Есть несколько простых шагов:

1. Определитесь с компанией-страховщиком — изучите предложения на рынке, посмотрите какие риски страхуются и примите выгодное для вас решение.

2. Составьте список рисков, которые нужно застраховать. Это можно сделать совместно с менеджером компании-страховщика, он подберет для вас самые выгодные условия.

3. Соберите документы для оформления полиса. Важно доказать, что собственность принадлежит вам на праве собственности или по договору аренды. В случае арендованного имущества страховку может оформить как арендодатель, так и арендатор.

4. Оплатите страховую премию и получите полис.

СК «Ингосстрах»
СК «Ингосстрах»