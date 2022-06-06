Пора отпусков: как туристическому бизнесу обезопасить себя от рисков

Гостиничный бизнес — отрасль с высоким классом страхового риска. По мнению экспертов, по шкале от 1 до 10 гостиницы уверенно могут взять 8 баллов, поэтому страхование — необходимая мера предосторожности, которая поможет сократить потери от разных неприятных ситуаций.
Что страховать?
1. Имущество, которое находится в собственности или по договору аренды:
- здания и сооружения;
- внутренняя отделка;
- инженерные коммуникации;
- шлагбаумы, навесы, решетки, заборы, КПП, остекление;
- лифты, эскалаторы;
- электронное оборудование;
- мебель и инвентарь;
- сейфы и наличные деньги в них;
- товарный запас алкоголя, табака и продуктов питания.
2. Убытки предприятия, связанные с необходимостью расчистки территории после наступления страхового случая.
Какие риски покроет страховка?
Гостиничный бизнес подвержен разному роду рисков: от крупных, таких как стихийные бедствия, до мелких, связанных с порчей имущества постояльцами. И если с крупными рисками все более-менее понятно — наступают не часто, а если и наступают, то с серьезными последствиями, то с мелкими дела обстоят гораздо сложнее: всегда возникает вопрос, как отследить риск, доказать вину и получить страховую выплату.
Оформляя страховой полис, вы получаете гарантию защиты от рисков, покрываемых в рамках полиса, и минимизируете расходы, которые могут произойти при страховом случае. Например, оформив полис страхования в «Ингосстрахе», вы защищаете свой бизнес от таких рисков, как:
- пожар, взрыв газа, удар молнии;
- взрыв технологического оборудования;
- повреждение имущества водой из систем канализации;
- стихийные бедствия;
- кража;
- вандализм, хулиганство и умышленный вред имуществу;
- наезд наземных транспортных средств;
- падение летательных аппаратов;
- террористические акты.
Оформить полис или узнать более детальные условия страхования вы можете на сайте компании, просто отправив заявку на оформление.
Зачем страховать гостиничный бизнес?
Вы можете задаться вопросом, а зачем страховать гостиничный бизнес, если за хулиганство и порчу имущества можно привлечь к административной ответственности, стихийные бедствия случаются редко, да и обычно государство пытается помочь пострадавшим от них компаниям.
Ответ прост — это ваша безопасность и репутация. Вряд ли гость захочет ехать в отель, где постоянно дежурит полиция и разбирается в том, кто сломал мебель в номере.
Потерять имидж и доброе имя для отеля — это подписать себе приговор. Страховой полис будет гарантом вашей стабильности, безопасности и спокойствия.
Как застраховать гостиничный бизнес?
На самом деле все очень легко. Есть несколько простых шагов:
1. Определитесь с компанией-страховщиком — изучите предложения на рынке, посмотрите какие риски страхуются и примите выгодное для вас решение.
2. Составьте список рисков, которые нужно застраховать. Это можно сделать совместно с менеджером компании-страховщика, он подберет для вас самые выгодные условия.
3. Соберите документы для оформления полиса. Важно доказать, что собственность принадлежит вам на праве собственности или по договору аренды. В случае арендованного имущества страховку может оформить как арендодатель, так и арендатор.
4. Оплатите страховую премию и получите полис.