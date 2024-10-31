Как получить гражданство Болгарии и стать гражданином ЕС

Гражданство Болгарии дает право жить и работать в ЕС, а также свободно передвигаться по всем государствам Евросоюза. При этом для россиян получение болгарского гражданства доступно на упрощенных условиях — без знания языка и за срок всего от 18 месяцев.

Гражданство Республики Болгария как страны ЕС дает полную свободу передвижения по государствам Евросоюза и возможность жить, работать, учиться, вести бизнес, открывать счета в любом из них.

Россияне же и раньше не могли похвалиться правом на свободные путешествия по Европе, а сейчас тем более ― оформить визу стало крайне сложно, а некоторые страны вовсе закрылись для граждан РФ. Большинство российских банков находится под санкциями, поэтому их платежные карты принимают только в нескольких странах бывшего СССР, что также очень усложняет и поездки за границу, и ведение бизнеса с зарубежными партнерами.

Выходом из сложившейся ситуации может стать получение второго гражданства, тем более что российское законодательство это разрешает. При этом оформить его не так уж сложно, как может показаться.

Приобретение гражданства Болгарии по происхождению ― программа, которая доступна многим россиянам. Она позволяет оформить паспорт ЕС в срок всего от года без проживания в республике и изучения языка.

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10 преимуществ гражданства Болгарии для россиян

Болгарский паспорт ― это возможность свободно ездить в 171 страну, включая закрытые для россиян Норвегию, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву и другие. 31 марта 2024 года Болгария присоединилась к Шенгенской зоне и теперь ее граждане могут въезжать в другие страны объединения без прохождения пограничного контроля.

Другие преимущества болгарского гражданства:

проживание в Болгарии без ограничения по времени и необходимости подтверждать законность своего нахождения в стране;

официальное трудоустройство в республике без оформления специального разрешения, возможность работать на государственной службе;

высокие шансы на положительный результат при оформлении визы в США и другие страны, которые в большинстве случаев отказывают во въезде владельцам российского паспорта;

проживание в любом государстве ЕС неограниченное время с правом работы, обучения, ведения бизнеса без получения местного ВНЖ;

доступ к системе социального обеспечения (пособиям, пенсиям, льготам) наравне с другими болгарами;

оформление европейской карты медстрахования EHIC, что позволит получать высококачественные медицинские услуги бесплатно или по низким тарифам в любом государстве Евросоюза, Норвегии, Лихтенштейне, Исландии, Великобритании, Швейцарии;

учеба в государственных вузах стран ЕС бесплатно или по символической стоимости;

открытие любых счетов в европейских банках, оформление дебетовых и кредитных карт, которые принимают во всем мире;

возможность покупать жилую и коммерческую недвижимость на всей территории Евросоюза.

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Условия получения гражданства Болгарии

Закон «О болгарском гражданстве» устанавливает несколько способов приобретения статуса ― по натурализации, за особые заслуги, по происхождению. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Чтобы стать гражданином Болгарии по стандартной процедуре натурализации, нужно провести в республике в статусе долгосрочного или постоянного резидента не менее 5 лет. Это означает, что фактически срок проживания перед подачей на гражданство может растянуться на десятилетие.

На первом этапе вам нужно оформить долгосрочную визу на законном основании (например, бизнес, работа, воссоединение семьи). Далее ― приехать в страну и получить ВНЖ, затем, если требуется, продлить его. Обычно приобрести статус долгосрочного или постоянного жителя можно через 5 лет, спустя такой же срок разрешается податься на гражданство.

Период натурализации можно сократить до 5 лет, поскольку разрешается получить сразу ПМЖ, минуя ВНЖ ― такая норма предусмотрена для инвесторов. Но кроме сокращения общего срока проживания больше никаких упрощений не предусмотрено. Кроме того, требуются крупные капиталовложения ― от миллиона болгарских левов, по курсу на октябрь 2024 это 510 000 EUR.

Дополнительные обязательные условия для получения паспорта по натурализации ― владение болгарским языком, наличие постоянного дохода, выход из предыдущего гражданства, отсутствие судимости в Болгарии и в стране происхождения.

Для определенных категорий иностранцев предусмотрена упрощенная натурализация ― могут не применяться некоторые стандартные требования и сокращается срок проживания. Это люди, родившиеся в Болгарии, супруги ее граждан, беженцы, апатриды и некоторые другие.

Получить гражданство Болгарии также можно за особые заслуги перед республикой в социальной, экономической, культурной, научной, технической или спортивной сферах. Не применяются требования, актуальные для натурализации. Но это очень редкие и специфические случаи, которые рассматриваются в индивидуальном порядке.

Наиболее простой способ стать болгарским гражданином ― по происхождению. Для этого не нужно жить в стране, оформлять ВНЖ и ПМЖ, учить язык, предъявлять данные о доходе, отказываться от предыдущего паспорта. Требуется подтвердить, что вы состоите в родстве хотя бы с одним болгарином по восходящей линии. Это может быть мать или отец, дедушка или бабушка, прадедушка или прабабушка. Дополнительные требования ― отсутствие судимостей и приемлемое состояние здоровья.

Как россиянину оформить болгарское гражданство

Процедура приобретения болгарского гражданства на первый взгляд может показаться сложной. Но давайте рассмотрим, как на самом деле происходит этот процесс с участием наших юристов.

1️⃣Подготовка документов

Наиболее важный момент — это сбор документов, подтверждающих ваше болгарское происхождение. Если в домашнем архиве их нет, нужно знать, где и как их найти. При этом собрать досье мало, нужно еще перевести документы на болгарский язык, заверить в установленном порядке.

Вы можете рассчитывать на комплексную помощь наших юристов в подготовке досье. Мы восстановим недостающие документы о болгарском происхождении, проинструктируем, как получить справки о состоянии здоровья и отсутствии судимостей. Наши специалисты также проследят, чтобы собранное досье было полным, выполнят перевод и легализацию в соответствии с болгарским законодательством.

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2️⃣Поездка в Болгарию для подачи досье

Вы должны подать документы лично, поэтому в оговоренное время нужно приехать в столицу Болгарии Софию и посетить Министерство правосудия. Во время визита вас будет сопровождать наш юрист. По закону можно обратиться с ходатайством и в болгарское посольство / консульство в РФ, но в таком случае придется ждать дольше, так как уходит время на пересылку документов, поэтому мы рекомендуем подаваться сразу через министерство.

При подаче заявления вы проходите собеседование с представителем уполномоченной службы. Стандартный список вопросов и ответов мы дадим вам заблаговременно, так что вы сможете подготовиться. Интервью проходит на болгарском, но углубляться в изучение языка нет необходимости, так как допускается присутствие переводчика.

По итогам рассмотрения вашего досье и приема заявки вам выдадут регистрационный номер для отслеживания статуса запроса. После этого можно возвращаться домой и заниматься обычными делами. Ориентировочное время пребывания в Софии ― три рабочих дня. Вы можете сами следить по номеру за ходом рассмотрения дела или доверить это нашим специалистам — как только будет результат, мы вас сразу уведомим.

3️⃣Получение гражданства Болгарии

После рассмотрения вашего досье Министерство правосудия вносит предложение президенту Болгарии об издании указа о предоставлении вам гражданства. После того как вам сообщат, что указ подписан и опубликован, нужно снова приехать в Софию в Министерство правосудия ― уже чтобы получить свидетельство о гражданстве Болгарии, а значит и Евросоюза.

Юристы International Expert также помогут оформить заграничный и внутренний паспорта, болгарскую прописку, идентификационный номер. Это вторая и последняя в процессе оформления гражданства ваша поездка в Болгарию.

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Какие документы нам нужно будет собрать

В начале процесса вы предоставляете юристам первую фотографию загранпаспорта для составления договора. После заключения соглашения мы приступаем к поиску документов, подтверждающих ваше болгарское происхождение ― то есть, тех, где указана национальность предка, его имя, и тех, что доказывают вашу родственную связь.

Для подачи на гражданство Болгарии также нужно собрать такие документы:

ваше свидетельство о рождении + копия;

справка о несудимости в стране вашего текущего гражданства;

заключение лечебной консультационной комиссии об отсутствии острых заразных и инфекционных заболеваний;

декларация о том, в каких странах вы проживали последние 10 лет;

если имела место смена имени и/или фамилии ― соответствующие официальные документы;

автобиография;

актуальное фото паспортного формата;

копия действующего удостоверения личности.

Мы проверим полноту досье и наличие всех необходимых копий, правильность составления документов, переведем их на болгарский язык и заверим в установленном законом порядке.

Какие документы вы получите вместе со статусом гражданина Болгарии

Сроки и стоимость оформления гражданства

Учитывая то, что заявления о приобретении гражданства Болгарии рассматриваются только в Министерстве правосудия около 9 месяцев, весь период от сбора документов до получения статуса длится от года.

Стоимость включает госпошлины и оплату услуг юристов нашей компании, точный расчет выполнят наши специалисты в зависимости от ситуации клиента. Сумма прописывается в договоре и не меняется в течение всего периода сотрудничества, поэтому вы можете рассчитывать свой бюджет и не беспокоиться о непредвиденных тратах.

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Последние кейсы International Expert

С паспортом Болгарии открываются широкие перспективы, в том числе, в плане самореализации. Любимое хобби можно превратить в высокооплачиваемую работу в любой стране Евросоюза, легко туда переехав. Главное, грамотно подойти к приобретению статуса, и в этом помогут наши юристы.

Юрий Получил гражданство Болгарии, чтобы переехать в Германию Я давно увлекаюсь техникой и электроникой, могу ремонтировать любые гаджеты, хоть ноутбук, хоть смартфон. Но в РФ это приносит не особо много денег. Два года назад уволился, чтобы поехать на заработки за границу. Решил посоветоваться с юристами и на консультации выяснил, что могу сразу получить паспорт ЕС, оформив болгарское гражданство. Ухватился за эту возможность и, благодаря International Expert, я теперь гражданин Болгарии. Поехал работать в Германию, там предложили пройти курсы, и я свое хобби подкрепил еще и «корочкой». Сейчас живу в Германии, работаю в крутой сервисной компании, получаю 4000 евро.

Другой наш клиент узнал о программе получения гражданства Болгарии случайно, из интернета. Он не пролистал публикацию, забыв о ней, а собрал документы и обратился к нашим юристам. И это стало началом больших перемен к лучшему в жизни его семьи.

Иван Получил гражданство Болгарии вместе с сыном У меня отец этнический болгарин, мать русская. Но отец родился и всю жизнь прожил в России. О том, что при таких условиях можно получить гражданство Евросоюза, я вообще не знал, случайно прочитал в интернете о программе репатриации и обратился в International Expert. Они подтвердили, что такая возможность действительно есть, расспросили меня, посмотрели документы отца и сказали, что можно готовить досье и подаваться на гражданство. Так я получил паспорт ЕС. Позже мой 15-летний сын тоже стал гражданином Болгарии на упрощенных условиях. Переехали всей семьей в эту страну и очень этому рады!

О нас также говорят известные блогеры и лидеры мнений. Больше видео можно посмотреть на Ютуб-канале International Expert.

Получение гражданства Болгарии ― это не обязательно переезд. Какие преимущества дает болгарский паспорт, даже если вы остаетесь жителем России, рассказала наша клиентка.

Наталья Получила гражданство Болгарии для путешествий по Европе и Америке Недавно я стала обладательницей второго паспорта ― болгарского. Насколько это увеличило качество и комфорт моей жизни, даже словами не передать. Я живу в России, но теперь свободно, без всякой бумажной волокиты, путешествую по Европе, открыла счет в болгарском банке, сейчас планирую оформить визу в США и съездить туда к друзьям. С российским паспортом это все сейчас практически недоступно. Без помощи специалистов я бы не обошлась, ведь я вообще не ориентируюсь в болгарском законодательстве.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вадим Вильде Руководитель юридического отдела компании International Expert Задать свой вопрос

Сохраняется ли российское гражданство при получении болгарского❓

По общему правилу при приобретении болгарского гражданства нужно отказаться от предыдущего статуса. Но вы освобождаетесь от выполнения этого требования, если становитесь гражданином Болгарии по происхождению. В таком случае, если вы не хотите отказываться от российского паспорта, можете его оставить, и это будет законно. Единственный нюанс ― нужно уведомить органы МВД РФ о приобретении статуса в другой стране в установленном законом порядке.

Нужно ли постоянно проживать в Болгарии после получения гражданства❓

Получение болгарского паспорта не обязывает вас жить в стране ни постоянно, ни даже временно. Вы можете остаться в России или переехать в любую другую страну на свое усмотрение. Это не будет поводом для лишения гражданства, статус сохраняется за вами пожизненно.

Сколько времени длится процесс получения гражданства❓

Срок зависит от программы приобретения статуса, правильности подготовки пакета документов, соблюдения сроков, предусмотренных процедурой. Обычно процесс растягивается более чем на 10 лет. Но клиенты нашей компании получают болгарский паспорт максимум за полтора–два года.

Юристы International Expert досконально знают нюансы законодательства страны, индивидуально подходят к ситуации каждого клиента. Это позволяет избежать ошибок в составлении досье и любых процедурных нарушений, а соответственно ― свести к минимуму риски отказа и получить второй паспорт в кратчайшие сроки.

Нужно ли знать болгарский язык, чтобы получить гражданство❓

Учить болгарский для получения гражданства по репатриации не нужно, в отличие от стандартной программы натурализации. Да, процедура предусматривает прохождение собеседования с представителем Министерства правосудия, которое проводится с целью проверки базовых знаний об истории и культуры страны. Но мы заранее даем нашим клиентам ответы на стандартные вопросы (обычно их 10–15), чтобы вы смогли подготовиться и успешно пройти этот этап.

Волноваться не стоит в любом случае, так как на интервью допускается переводчик.

Как узнать есть ли у меня право на оформление гражданства Болгарии❓

Вы можете самостоятельно проверить свою родословную ― изучить семейные архивы, опросить родственников. Но если у вас нет подтверждающих документов, и вы сомневаетесь в своем происхождении, лучше обратиться к нашим юристам.

Мы поможем восстановить генеалогическое древо и выяснить с максимальной точностью, есть ли у вас есть болгарские корни. Если вы имеете предка-болгарина, мы найдем документальные доказательства этого. Наши юристы успешно сотрудничают с архивами и ЗАГСами, знают, как правильно сформулировать и подать запрос, чтобы его приняли и обработали в кратчайшие сроки, а ответ был точным и полным.

Как с вами связаться ❓

Оставить заявку на обратный звонок можно на официальном сайте https://international.expert. Общение со специалистом возможно по телефону, в мессенджерах или по электронной почте.

У нас есть офисы в Москве, Софии, а также других городах России и Болгарии. Посещать офис для начала сотрудничества не обязательно (по вашему желанию, например, договор может быть подписан в режиме онлайн).

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