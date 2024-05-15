5 платформ для онлайн-обучения персонала в бизнесе

Когда в компании собираются запустить онлайн-обучение, возникает вопрос, какую платформу для этого выбрать. По-другому они называются LMS (от англ. Learning Management System) — системы управления обучением.

В LMS проводят онлайн-курсы: загружают на платформу уроки, вебинары и тесты. В системе есть возможность отслеживать прогресс, распределять задания, назначать дедлайны и собирать единую базу знаний.

В статье расскажем, как выбрать платформу для онлайн-обучения, и разберём пять популярных LMS по следующим критериям:

особенности систем;

сложность настройки без привлечения дополнительных специалистов;

тарифные планы;

преимущества и недостатки.

Критерии выбора платформы для онлайн-обучения

При выборе LMS важно, чтобы она была удобной, эффективной и соответствовала потребностям компании. Чтобы подобрать LMS, которая будет подходить под ваши задачи, следуйте пяти критериям:

Скорость запуска платформы. Насколько быстро получится начать обучение, зависит от типа системы. Они бывают серверные и облачные. Первую покупают один раз и устанавливают на свой сервер с помощью программистов — на внедрение может уйти до нескольких месяцев. Облачные LMS работают по подписке — устанавливать ничего не нужно, а обучение начинается сразу после регистрации.

Доступные виды контента. Какие форматы поддерживает LMS. Это могут быть видео, таблицы, презентации, подкасты, текст, тесты, тренажёры. А ещё стоит изучить, получится ли интегрировать LMS с другими сервисами, например с вебинарными площадками или HRM-системами.

Удобство интерфейса. Насколько прост и понятен интерфейс. Если на платформе сложно найти задание, это снизит мотивацию к обучению.

Аналитика обучения. Есть ли функции, которые позволяют следить за прогрессом сотрудников и проверять их вовлечённость. С аналитикой вы сможете скорректировать программу для всех обучающихся или конкретного человека.

Работа службы поддержки. Узнайте, есть ли техподдержка, какие вопросы она может решить и насколько быстро отвечают специалисты.

5 сервисов для онлайн-обучения

iSpring Learn — быстрый запуск корпоративного обучения

На платформе iSpring Learn можно запустить курс за один день. Достаточно загрузить в систему материалы, зарегистрировать сотрудников, распределить роли и начать отслеживать прогресс. Помощь программистов не потребуется — всё легко настроить самостоятельно.

Интерфейс iSpring Learn простой и понятный. В нём легко найти материалы, а в календаре можно посмотреть назначенные тренинги

Для обучения на iSpring Learn есть все необходимые инструменты. Вы сможете писать обучающие статьи, загружать на платформу тесты, видеоуроки и тренажёры, анализировать результаты и создавать единую базу знаний, в которой будут храниться документы и инструкции. Кроме того, с помощью сервиса iSpring Suite удобно создавать интерактивные статьи и сложные тесты.

Лекции можно объединить в учебный план и настроить последовательную траекторию. Так легче планировать обучение новых сотрудников и составлять стратегию повышения квалификации для конкретных должностей.

На платформе есть библиотека из 47 готовых курсов по софт-навыкам, которые доступны по платной подписке. Курсы подходят любой сфере и развивают навыки продаж, работы с персональными данными и личную эффективность сотрудников. Также есть 35 готовых профильных курсов — например, для ретейла и сферы отелей и ресторанов.

Кому подойдёт? Малому и среднему бизнесу, которые хотят быстро запустить корпоративное обучение.

Преимущества:

Мобильное приложение доступно без интернета.

Встроенный календарь мероприятий — сотрудники не забудут про тренинг.

Можно создать единую базу знаний.

Оформить платформу в корпоративном стиле получится через панель управления в пару кликов.

Геймификация: сертификаты, рейтинги, баллы, награды.

Можно провести оценку квалификации по методу 360 градусов.

Понятные автоматические отчёты, в которых отображается, сколько курсов прошли сотрудники, за какое время, сколько баллов набрали.

Открытый API позволяет настроить сквозную авторизацию, интеграцию с кадровыми системами и корпоративным порталом.

Поддерживает стандарты электронного обучения: SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Круглосуточная техподдержка.

Бесплатный пробный период 14 дней.

Недостатки:

На тарифе START нет безлимитного хранилища — бесплатно только 50 Гб.

За iSpring Suite для разработки курсов нужно доплатить отдельно.

У iSpring Learn гибкие тарифные планы. Стоимость зависит от количества сотрудников, которые будут обучаться. Для любого количества учеников доступны два тарифа:

START. На тарифе можно управлять обучением, есть мобильное приложение, аналитика, возможность создавать курсы и траектории обучения.

BUSINESS. В тариф входит всё, что есть в тарифе START. Более того, доступна гибкая настройка прав доступа, безлимитное хранилище, неограниченное число проектов, настройка уникальных типов отчётов и автоматическая отправка данных на почту. Также есть корпоративный портал с лентой новостей компании и API для интеграции с другими сервисами.

Unicraft — для обучения сотрудников и автоматизации HR-процессов

Unicraft — платформа с библиотекой модулей. Основные доступны на любом тарифе, а дополнительные нужно докупать. Например, в дополнительные модули входят база знаний, дашборды, календарь с расписанием и другие функции.

Интерфейс Unicraft интуитивно понятный, поэтому работать с платформой сможет любой сотрудник

На платформе есть встроенный редактор курсов. В нём можно загружать материалы в популярных форматах: текст, видео, таблицы, презентации. Система интегрируется с Zoom, поэтому в обучение получится встроить онлайн-вебинары. Есть возможность добавлять упражнения с оценкой по баллам и таймером, управлять доступами, формировать группы и получать статистику по результатам.

В редактор курсов встроен конструктор заданий. Получится создавать уроки с автоматической или ручной проверкой, добавлять тесты с ограничением по времени и количеством попыток, начислять баллы.

Курсы на платформе хорошо автоматизированы. Новые пользователи могут зарегистрироваться по ссылке — не придётся отслеживать, получил ли сотрудник доступ к урокам. К тому же разработку курсов можно делегировать Unicraft. За дополнительную плату они разработают структуру уроков или курс целиком.

Кому подойдёт? Компаниям, которым, помимо обучения сотрудников, важно автоматизировать HR-процессы. На платформе удобно размещать вакансии, принимать новых кандидатов и производить кадровые перемещения.

Преимущества:

Мобильное приложение.

Курс по запуску онлайн-обучения для быстрой адаптации на платформе.

Библиотека готовых платных курсов по управлению командой и личной эффективности. Стоимость одного курса — 99 000 рублей.

Безлимитное хранилище на всех тарифах, кроме тарифа «Начало».

Бесплатный перенос курсов с другой платформы.

Платформа поддерживает более 30 языков.

Интеграция с 1C, Битрикс-24, SAP, Active Directory, amoCRM на всех тарифах, кроме тарифа «Начало», интеграция с Zoom на всех тарифах.

Геймификация: баллы, медали, шкалы прогресса, сертификаты и обмен баллов на подарки.

Поддерживает стандарты электронного обучения: SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Бесплатный период 14 дней.

Недостатки:

Нет офлайн-доступа.

Нельзя загрузить файлы PowerPoint, Word или Excel — придётся переводить их в Google Docs.

Важные модули, например базу знаний, встроенный чат с сотрудниками и расписание, нужно покупать отдельно.

У Unicraft четыре тарифных плана:

«Начало». В тариф входят 50 Гб для хранения материалов.

«Оптимум». Безлимитное хранилище, индивидуальный стиль и интеграция других сервисов.

«Бизнес» и «Корпорация». Всё, что есть в тарифе «Оптимум», а также специальные тарифы на доработки и box-версия. Тарифы отличаются количеством пользователей.

Skill Cup — учёба маленькими порциями

Skill Cup — платформа для обучения с помощью коротких курсов. Уроки занимают 10–15 минут, поэтому сотрудникам проще найти время для занятий. К тому же курсы доступны в мобильном приложении. В нём легко ориентироваться: по интерфейсу приложение похоже на соцсеть.

Руководители могут управлять обучением в Skill Cup через собственную панель на компьютере, а сотрудники — учиться с любого устройства, где есть интернет

В Skill Cup можно загружать материалы в основных форматах: статьи, фото, аудио, видео. В конструкторе урока получится также создавать тесты, опросы и задания-кейсы. Особый формат тестов с ограничением по времени — дуэли. В них могут участвовать несколько сотрудников одновременно и соревноваться между собой.

На платформе понятная система отчётности и аналитики. Руководители могут проверить, как часто сотрудники заходят в приложение, отследить результаты тестов. Анализировать данные получится по формату контента, конкретному сотруднику или группе.

Особенность Skill Cup — интеграция с Телеграмом. Курсы получится проходить прямо там. Для этого достаточно активировать бота и авторизоваться.

Кому подойдёт? Компаниям, в которых сотрудники сильно загружены. Программа больше подходит для несложного обучения, например адаптации новичков или курсов по продуктам. Создать многоступенчатый курс с интерактивными тренажёрами, вебинарами и презентациями в Skill Cup не получится: система не поддерживает эти форматы.

Преимущества:

Мобильное приложение.

Запустить обучение можно за один день и без помощи разработчика.

На платформу загружены готовые курсы по софт- и хард-навыкам.

Доступ к обучению через Телеграм: сотрудники смогут учиться в привычном мессенджере.

Собственный фотобанк — изображения оттуда можно использовать для иллюстрации уроков.

Поддерживает стандарты электронного обучения: SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Недостатки:

Нет офлайн-доступа.

Нет пробного периода.

Цены выше среднего по рынку.

Ограниченный функционал: нет возможности проводить онлайн-вебинары, доступны только простые тесты.

Нет геймификации и выдачи сертификатов.

Нельзя создать базу знаний.

На всех тарифах функционал одинаковый, а стоимость зависит от количества пользователей.

Mirapolis — для дистанционного обучения крупных корпораций

Mirapolis — платформа, которая состоит из трёх самостоятельных модулей:

Mirapolis HCM — система управления человеческим капиталом для автоматизации HR-процессов;

Mirapolis Portal — корпоративный портал для хранения документов;

Mirapolis LMS — система дистанционного обучения, которая настраивается под запрос.

На платформе Mirapolis LMS сотрудники легко найдут информацию по каждому курсу: период проведения, количество пройденных материалов и оценки за тесты

На платформу можно загружать лонгриды, презентации, документы, аудио и видео, книги из электронных библиотек, изображения, тесты и опросы. Есть встроенный конструктор, календарь запланированных курсов и возможность создать базу знаний.

Mirapolis LMS показывает статистику обучения в 40 шаблонных отчётах. Их можно автоматизировать и регулярно отправлять руководителям.

За прохождение курсов и тестов сотрудники будут получать опыт и игровую валюту, которую можно потратить в магазине товаров. Например, купить сувениры, книги, платные курсы, а по согласованию с работодателем — отгулы и сокращённые рабочие дни.

Особенность Mirapolis LMS — встроенная система вебинаров Mirapolis Virtual Room. На онлайн-уроках наставник может создавать опросы, отвечать на вопросы сотрудников в общем чате, транслировать экран и рисовать на интерактивной доске. Записи лекций сохранятся в медиатеке.

Кому подойдёт? Крупным компаниям, которым нужно настроить комплексную аттестацию сотрудников или регулярно проводить обучение. Для быстрого старта обучения Mirapolis LMS не подходит: платформу настраивают под заказ, что занимает несколько месяцев.

Преимущества:

Мобильное приложение и мобильная версия сайта.

Участники могут сами подавать заявки на обучение — сотруднику не придётся обращаться к руководителю, чтобы он добавил его на курс.

Адаптивное тестирование — можно создать тесты, в которых следующий вопрос будет зависеть от ответа на предыдущий.

Интеграции с популярными учебными системами, базами данных, системами 1С, а также API для самостоятельной настройки интеграций.

Встроенная вебинарная комната.

Автоматическое назначение обучения при переходе на новую должность.

Геймификация: игровая валюта, звания и доска почёта.

Поддерживает стандарты электронного обучения: SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Демодоступ.

Недостатки:

Нет офлайн-доступа.

Нет вводного курса по работе на платформе.

Пользователи жалуются на долгие ответы техподдержки.

На сайте не обозначены тарифные планы. Стоимость рассчитывается индивидуально, узнать её можно у менеджера.

Moodle — чтобы полностью настроить платформу под себя

Moodle — иностранная система для онлайн-обучения с открытым кодом. У платформы две версии — серверная и облачная.

Moodle — полностью англоязычная платформа как для администраторов, так и для учеников

Moodle поддерживает любой тип контента: тексты, изображения, видео, презентации. Для обратной связи с наставником есть встроенный форум, чаты и доска объявлений.

Функционал можно настроить в серверной версии с помощью более 2000 бесплатных плагинов. Например, получится добавить канбан-доску и чат с AI, создать тесты и опросы, установить стриминговый видеосервис и сформировать отчёт по заданному критерию.

Кому подойдёт? Компаниям, которым нужно создать обучение с нуля, персонализировать интерфейс и добавить функции под свои задачи.

Преимущества:

Мобильное приложение доступно без интернета.

Благодаря открытому коду платформу получится кастомизировать.

Поддерживает стандарты электронного обучения: SCORM 1.2 и SCORM 2004.

Неограниченное количество пользователей в серверной версии.

С помощью плагинов можно настроить интеграции со множеством сервисов, например с Zoom, WordPress, CRM.

Недостатки:

Серверную версию платформы нельзя настроить без помощи веб-разработчика, а облачная версия доступна с ограниченными возможностями.

Чтобы увеличить функционал, нужно устанавливать плагины.

Нет технической поддержки.

Нет гарантий безопасности, поэтому не подойдёт для госсектора и крупного бизнеса.

Не подойдёт, если нужно быстро запустить обучение.

Moodle предлагает два тарифа:

Бесплатная серверная версия. Для её установки предстоит приобрести сервер и оплачивать работу системного администратора. Облачная версия с ежегодной оплатой в зависимости от количества пользователей. Например, за 50 пользователей и 250 Мб памяти придётся платить 180 $ ежегодно. Второй вариант — приобрести пакет «Премиум» с неограниченным числом пользователей. Цена рассчитывается по запросу.

При выборе платформы для онлайн-обучения изучите её сайт, тарифы и функционал. Если есть возможность, воспользуйтесь тестовым периодом или демодоступом. Так вы поймёте, действительно ли эта LMS подходит для ваших задач.

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