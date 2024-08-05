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Микрообучение: почему популярно онлайн-обучение и как создать микрокурс

Не все сотрудники стремятся проходить корпоративные курсы. Они ссылаются на нехватку времени или считают, что в курсе много информации, которая им в работе не пригодится. На помощь приходят микрокурсы. Расскажем о них подробнее.
Микрообучение: почему популярно онлайн-обучение и как создать микрокурс
Иллюстрация: iSpring

Микрообучение: новые знания и навыки «небольшими порциями»

Микрообучение — это подход, при котором учебный материал подают небольшими блоками. Изучить блок можно за несколько минут.

Микрокурс позволяет учиться в любом месте: освоить модуль реально, пока слушатель едет в метро или ждет своей очереди в поликлинике.

В компаниях обычно прибегают к микрокурсам, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность персонала к обучению. 

Плюсы микрокурсов:

  • Сотрудники могут учиться в удобное для них время, не отрываясь надолго от работы.

  • Каждый микрокурс обычно посвящен одной конкретной теме или навыку. Так работники получают информацию без лишних деталей.

  • Микрокурсы обычно доступны на различных устройствах (смартфоны, планшеты, ПК). Сотрудники могут учиться в любом месте с доступом к интернету.

  • Небольшие порции информации легче запоминаются и усваиваются. Короткие уроки не перегружают мозг, что способствует лучшему усвоению материала.

  • Микрокурсы легче обновлять и адаптировать к изменяющимся потребностям компании.

  • Сотрудники могут выбирать курсы, наиболее подходящие для их работы и уровня знаний.

  • Легко отслеживать прогресс и эффективность обучения через короткие тесты и задания.

  • Создание и обновление микрокурсов обычно требует меньше ресурсов, чем традиционные форматы обучения. Такой формат помогает быстро отреагировать на тренды.

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Как создать микрокурс — 5 шагов

Создание курса включает несколько шагов:

1. Выберите тему.

Сначала определитесь с тематикой обучения. Выбирайте такую, которую реально изучить в рамках микрокурса.

Один микрокурс = один навык или одно знание. 

Расскажите о том, как решить конкретную задачу. Например, дизайнеру с небольшим опытом будет полезен курс, как сверстать карточки товара в «Фигме». Бухгалтеру или специалисту по контекстной рекламе — как работать с формулами в Excel. Также микрокурсы подходят, чтобы ввести нового сотрудника в должность. Такое обучение можно составить в формате «вопрос–ответ» и при необходимости быстро обновить. 

2. Определите формат.

Для микрокурса можно выбирать разные форматы. Главное — чтобы информация была изложена кратко и доступно. Среди популярных форматов:

  • презентации;

  • подкасты;

  • короткие видеоролики;

  • игры;

  • приложения.

3. Сформулируйте цель.

Когда вы определите цель, то поймете, какой информацией вам наполнить курс. Задача упрощается, если у вас есть материалы, которые можно преобразовать в микрокурс. 

4. Создайте контент для курса.

Соберите максимум доступной информации по теме курса и переходите к изложению материала. Не забудьте о практической части. Информацию нужно преподнести просто и последовательно, а также дополнить интересными кейсами. 

С сервисом iSpring Suite вы без труда превратите презентацию в качественный микрокурс. В курс можно добавить видео, тесты, тренажеры и обучающие игры: все, что нужно для создания интересного и эффективного обучения. 

5. Оформите курс и разместите его на платформе.

В специализированных сервисах есть готовые шаблоны. Это самый быстрый способ запуска микрокурса. Достаточно добавить свои материалы и при необходимости подкорректировать шаблон под айдентику вашего бренда.

Затем разместите курс на выбранной платформе. На портале iSpring для запуска онлайн-обучения нужен всего один день.

Как избежать ошибок при создании микрокурса

  1. Не игнорировать практические задания. Отсутствие практических инструментов может свести эффективность обучения к нулю. Даже при подаче материала в очень сжатой форме нужно включать 1-2 практических задания. 

  2. Не просто дробить объемные курсы, а прорабатывать материал. Например, у вас есть объемный курс, который вы решили адаптировать под микрообучение. Для этого вы разделили его на небольшие модули. В результате можно получить пару действительно информативных блоков и несколько модулей, которые не представляют образовательной ценности. Оставляйте только полезную информацию.

  3. Не отказываться от оформления: продумать инфографику, иллюстрации, оформить все в едином стиле. У стильно оформленного курса больше шансов заинтересовать потенциальных слушателей.

  4. Сформулировать цель и результат обучения. Отсутствие четких целей и результатов обучения — ошибка. Сначала сформулируйте, какие знания или навыки обучающийся приобретет после прохождения обучения, и разрабатывайте материалы с учетом этой информации.

С iSpring создать собственный онлайн-микрокурс может каждый. Готовые шаблоны и удобные инструменты помогают сделать все самостоятельно: помощь дизайнера и программиста не потребуется.

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