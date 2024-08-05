Микрообучение: почему популярно онлайн-обучение и как создать микрокурс

Микрообучение: новые знания и навыки «небольшими порциями»

Микрообучение — это подход, при котором учебный материал подают небольшими блоками. Изучить блок можно за несколько минут.

Микрокурс позволяет учиться в любом месте: освоить модуль реально, пока слушатель едет в метро или ждет своей очереди в поликлинике.

В компаниях обычно прибегают к микрокурсам, чтобы повысить мотивацию и вовлеченность персонала к обучению.

Плюсы микрокурсов:

Сотрудники могут учиться в удобное для них время, не отрываясь надолго от работы.

Каждый микрокурс обычно посвящен одной конкретной теме или навыку. Так работники получают информацию без лишних деталей.

Микрокурсы обычно доступны на различных устройствах (смартфоны, планшеты, ПК). Сотрудники могут учиться в любом месте с доступом к интернету.

Небольшие порции информации легче запоминаются и усваиваются. Короткие уроки не перегружают мозг, что способствует лучшему усвоению материала.

Микрокурсы легче обновлять и адаптировать к изменяющимся потребностям компании.

Сотрудники могут выбирать курсы, наиболее подходящие для их работы и уровня знаний.

Легко отслеживать прогресс и эффективность обучения через короткие тесты и задания.

Создание и обновление микрокурсов обычно требует меньше ресурсов, чем традиционные форматы обучения. Такой формат помогает быстро отреагировать на тренды.

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Как создать микрокурс — 5 шагов

Создание курса включает несколько шагов:

1. Выберите тему.

Сначала определитесь с тематикой обучения. Выбирайте такую, которую реально изучить в рамках микрокурса.

Один микрокурс = один навык или одно знание.

Расскажите о том, как решить конкретную задачу. Например, дизайнеру с небольшим опытом будет полезен курс, как сверстать карточки товара в «Фигме». Бухгалтеру или специалисту по контекстной рекламе — как работать с формулами в Excel. Также микрокурсы подходят, чтобы ввести нового сотрудника в должность. Такое обучение можно составить в формате «вопрос–ответ» и при необходимости быстро обновить.

2. Определите формат.

Для микрокурса можно выбирать разные форматы. Главное — чтобы информация была изложена кратко и доступно. Среди популярных форматов:

презентации;

подкасты;

короткие видеоролики;

игры;

приложения.

3. Сформулируйте цель.

Когда вы определите цель, то поймете, какой информацией вам наполнить курс. Задача упрощается, если у вас есть материалы, которые можно преобразовать в микрокурс.

4. Создайте контент для курса.

Соберите максимум доступной информации по теме курса и переходите к изложению материала. Не забудьте о практической части. Информацию нужно преподнести просто и последовательно, а также дополнить интересными кейсами.

С сервисом iSpring Suite вы без труда превратите презентацию в качественный микрокурс. В курс можно добавить видео, тесты, тренажеры и обучающие игры: все, что нужно для создания интересного и эффективного обучения.

5. Оформите курс и разместите его на платформе.

В специализированных сервисах есть готовые шаблоны. Это самый быстрый способ запуска микрокурса. Достаточно добавить свои материалы и при необходимости подкорректировать шаблон под айдентику вашего бренда.

Затем разместите курс на выбранной платформе. На портале iSpring для запуска онлайн-обучения нужен всего один день.

Как избежать ошибок при создании микрокурса

Не игнорировать практические задания. Отсутствие практических инструментов может свести эффективность обучения к нулю. Даже при подаче материала в очень сжатой форме нужно включать 1-2 практических задания. Не просто дробить объемные курсы, а прорабатывать материал. Например, у вас есть объемный курс, который вы решили адаптировать под микрообучение. Для этого вы разделили его на небольшие модули. В результате можно получить пару действительно информативных блоков и несколько модулей, которые не представляют образовательной ценности. Оставляйте только полезную информацию. Не отказываться от оформления: продумать инфографику, иллюстрации, оформить все в едином стиле. У стильно оформленного курса больше шансов заинтересовать потенциальных слушателей. Сформулировать цель и результат обучения. Отсутствие четких целей и результатов обучения — ошибка. Сначала сформулируйте, какие знания или навыки обучающийся приобретет после прохождения обучения, и разрабатывайте материалы с учетом этой информации.

С iSpring создать собственный онлайн-микрокурс может каждый. Готовые шаблоны и удобные инструменты помогают сделать все самостоятельно: помощь дизайнера и программиста не потребуется.

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