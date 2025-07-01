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Открываем онлайн-школу: какую платформу для курсов выбрать

Открываем онлайн-школу: какую платформу для курсов выбрать

Когда выбираете платформу для курсов, нужно учитывать сразу много факторов: тип установки, возможности для загрузки контента и аналитики, стоимость, а еще ученикам должно быть удобно проходить уроки и выполнять задания. Чтобы изучить и сравнить все решения на рынке, потребуется много времени, поэтому мы сделали это за вас — отобрали 7 популярных платформ для запуска онлайн-школ и рассказали, на какие критерии обращать внимание при выборе. 

На что обратить внимание при выборе LMS-платформы для курсов

LMS (Learning Management System) — это платформа для организации электронного обучения. На ней можно размещать онлайн-курсы, тесты, практические задания и собирать аналитику: проверять, как ученики справляются с заданиями и какие уроки вызывают сложности. На некоторых также получится проводить онлайн-вебинары, давать обратную связь и составлять базу знаний.

Чтобы выбрать подходящую платформу, обратите внимание на параметры:

  • Интерфейс — насколько сложно разобраться в функциях и управлять обучением. На некоторых платформах есть возможности для персонализации, например настройка оформления в корпоративных цветах компании.

  • Тип установки. Облачная или коробочная версия — от этого зависит, сколько времени займет настройка платформы и нужно ли участие разработчиков. Проверяйте, есть ли приложение или адаптация сайта для мобильных устройств — так ученикам будет удобно проходить уроки в любом месте.

  • Возможности платформы — в каких форматах можно загружать контент, есть ли разработка лекций или заданий с нуля на платформе. Получится ли собирать аналитику и проводить вебинары или ставить курс на паузу. А также насколько защищены материалы от копирования и есть ли геймификация.

  • Цена — некоторые решения требуют больших вложений на старте и не подходят для первого запуска онлайн-школы.

По этим критериям мы отобрали 7 платформ для онлайн-школ. 

1. iSpring Learn

iSpring Learn — платформа для организации онлайн-обучения. У нее есть все функции, чтобы запустить онлайн-школу и отслеживать успеваемость. iSpring Learn используют больше 60 тысяч клиентов, а платформа поддерживает 172 языка.

Интерфейс. Современный и интуитивно понятный — как для пользователей, так и для администратора. Аккаунт можно оформить в корпоративных цветах и добавить логотип. 

Панельадминистраторанапоминаетсоциальнуюсеть:дляудобстваслевазакрепленыразделыплатформы
Панель администратора напоминает социальную сеть: для удобства слева закреплены разделы платформы

Тип установки. iSpring Learn — облачная платформа, но при необходимости доступна серверная установка и интеграция с другими сервисами: например, CRM или вебинарной комнатой. Лекции и тесты доступны как в веб-версии на компьютере, так и в приложении для iOS и Android — с ним можно учиться даже офлайн. 

МобильноеприложениеiSpringLearnпозволяетустановитьплатформуналюбоеустройствоипроходитькурсыкогдаудобно,дажебездоступавинтернет
Мобильное приложение iSpring Learn позволяет установить платформу на любое устройство и проходить курсы когда удобно, даже без доступа в интернет

Возможности платформы. В iSpring Learn можно загружать готовые материалы, создавать лонгриды и отслеживать прогресс слушателей. Платформа поддерживает большинство форматов текста, изображений, аудио и видео.

  • Загрузка готовых SCORM-курсов. Минимальный объем хранилища — 50 ГБ, этого хватит на 2500+ курсов. Загружайте видеолекции, лонгриды, презентации, тесты и тренажеры, не думая о том, сколько места осталось на диске. 

  • Тестирование. Составляйте задания из пяти типов вопросов: выбор одного или нескольких вариантов, самостоятельный ответ, установка соответствия или правильной последовательности. Дополнительно настраиваются баллы, ограничения по времени и количеству попыток, а также уведомления о прохождении, чтобы вовремя оставлять обратную связь.

  • Аналитика. С помощью детальных отчетов можно проанализировать, какие темы вызывают сложности, увидеть прогресс по классам и отдельно по каждому человеку. Если в онлайн-школе много учеников, разделите их на группы, например на новичков и продолжающих. Статистика будет собираться отдельно. Ученики могут проверить личную статистику: места в рейтингах, количество баллов. 

  • Создание единого учебного плана. Можно задать траекторию обучения, например чтобы каждый следующий урок открывался только после предыдущего. У обучающихся также есть возможность ставить курс на паузу, а потом начинать с того же места. Удобно, что не нужно каждый раз вспоминать, где остановился.

  • Вебинары. Сервис интегрирован с Zoom — прямо на платформе получится проводить онлайн-занятия. После трансляции iSpring Learn собирает отчет: сколько человек слушали лекцию и как долго оставались на связи. 

  • Календарь мероприятий. Чтобы ученики не забыли об уроке и вовремя узнали об изменениях в расписании, можно настроить напоминания и уведомления. 

iSpring Learn совместим с разными конструкторами, но удобнее использовать сервисы в единой экосистеме. Например, создавать лекции, записывать скринкасты, настраивать геймификацию, диалоговые тренажеры, тесты и оформление в конструкторе курсов iSpring Suite. Он работает как надстройка для PowerPoint — после установки в программе появляются инструменты для создания обучающего контента с нуля. Готовый материал можно выгрузить в iSpring Learn за пару кликов.

Техподдержка. Специалисты iSpring на связи 24/7. Сервис бесплатно выделяет персонального менеджера на время внедрения — он поможет настроить аккаунт школы, добавить первых учеников и загрузить курсы. 

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней для команды до 10 человек. После — от 131 рубля за пользователя (при подключении от 300 человек) или от 103 рублей за пользователя (при подключении от 1000 человек). В тарифе учитываются только активные пользователи, которые использовали платформу в течение месяца.

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2. АнтиТренинги

«АнтиТренинги» — платформа для продажи курсов и запуска онлайн-школы.

Интерфейс. Оформление сервиса напоминает социальную сеть «ВКонтакте». Авторам интуитивно понятно, как собирать программу обучения на платформе, а ученикам — как проходить лекции и решать тесты. Оформление можно персонализировать.

Добавляйтефирменныецветашколы,логотипиобложкубезупоминания«АнтиТренингов»
Добавляйте фирменные цвета школы, логотип и обложку без упоминания «АнтиТренингов»

Тип установки. Чтобы использовать платформу, достаточно зарегистрироваться на сайте. Создавать курсы, проходить обучение и проверять домашние задания удобно через мобильное приложение. 

Если у вас уже есть онлайн-школа на другой платформе, специалисты сервиса без оплаты перенесут курсы и добавят учеников. А еще предоставят бесплатный доступ до конца срока действия тарифа на прошлой платформе. 

Возможности платформы. Сервис подходит для продажи обучения, проверки знаний учеников, общения и сбора статистики.

  • Загрузка контента. Достаточно загрузить статьи, видео, презентации или подкасты — и объединить в учебную программу. Создавать лонгриды и видео на платформе не получится. 

  • Тесты. Доступно 9 видов вопросов.

  • Геймификация. На платформе есть рейтинги, достижения, персонажи и внутренняя валюта. Баллы за выполненные задания можно потратить на консультацию с преподавателем или покупку новых материалов.

  • Магазин курсов. «АнтиТренинги» можно интегрировать с платежным модулем ATPlay и настроить оплату картой, в рассрочку или по подписке.

  • Прокторинг. Специальная программа для камеры и микрофона фиксирует списывание и позволяет убедиться, что тестирование проходит именно тот, кто должен. 

  • Безопасность. Информацию с сайта нельзя скопировать — защита предотвращает даже запись экрана. 

Техподдержка. Специалисты на связи ежедневно с 6:00 до 24:00. Задавать вопросы можно по телефону, электронной почте, в боте или чате на сайте. После регистрации каждый клиент получает персонального менеджера: он знакомит с платформой, подсказывает, какие функции подойдут для вашего направления, и помогает настроить оплату.

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 3100 рублей в месяц за 30 активных учеников.

3. Zenclass

Zenclass — сервис, который подходит для экспертов, которые впервые запускают свою онлайн-школу. Для больших компаний функциональности может быть недостаточно.

Интерфейс. Простой и интуитивно понятный. Есть инструкции по регистрации и настройке. Доступно минимальное брендирование — можно добавить название школы, описание и логотип.

Послерегистрациинаплатформеавтоматическиоткрываетсяокнопомощниканастройки,гдепошагамрасписано,какзаполнятьинформациюидобавлятьдокументы
После регистрации на платформе автоматически открывается окно помощника настройки, где по шагам расписано, как заполнять информацию и добавлять документы

Тип установки. Платформа облачная, можно бесплатно подключить собственный домен. Приложения нет, но есть мобильная версия сайта — она адаптирована под разные устройства.

Возможности платформы. Zenclass ориентирован на быстрый запуск онлайн-школы без помощи IT-специалистов. При этом на платформе доступны необходимые функции для разработки программы обучения:

  • Настройка курсов. Возможна загрузка контента в популярных форматах: текст, видео, аудио, Google Docs, презентации и HTML. Можно выбрать вид курса: календарный (с датой начала и конца) или асинхронный (доступный в любое время). Получится добавить любое количество пользователей и назначить им разные роли — на стоимости это не отразится. 

  • Проверочные задания. Тесты, вопросы с ответом в свободной форме или с прикреплением файла. 

  • Общение. Есть чаты и возможность отправлять личные сообщения.

  • Уведомления. Оповещения о регистрации учеников, оплате и выполненных заданиях — внутри сервиса или по email.

  • Статистика. Открываемость уроков, выполнение заданий и отчеты по успеваемости. 

  • Встроенный эквайринг. Можно продавать курсы в рассрочку или по подписке, предложить промокод. 

  • Безопасность. Видео защищены от копирования водяными знаками. Есть проверка по IP-адресу для защиты от складчиков, которые покупают одно обучение на несколько человек.

Техподдержка. Отвечает в чате на сайте, по email или в соцсетях. Круглосуточно доступен сервисный центр — база знаний с инструкциями.

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 2700 рублей в месяц, если опубликовано 3 курса или меньше. 

4. GetCourse

GetCourse — платформа для создания онлайн-школы и публикации курсов. Совмещает LMS, площадку для тренингов, CRM и вебинарную комнату. 

Интерфейс. Интуитивно понятный, но, чтобы разобраться во всех функциях, потребуется время. Оформить платформу в фирменных цветах школы можно, только зная HTML.

Таквыглядитготовыйтекстовыйуроквличномкабинетеавтора 
Так выглядит готовый текстовый урок в личном кабинете автора 

Тип установки. GetCourse работает онлайн, можно бесплатно подключить домен компании. Сайт адаптирован для смартфонов и планшетов — создавать и проходить лекции и тесты можно с любого устройства с доступом в интернет. 

Есть мобильное приложение. При разработке курсов можно сделать версию для смартфонов, настроить push-рассылки и дополнительно защитить контент от копирования. 

За дополнительную плату доступна настройка аккаунта под ключ или перенос материалов и данных учеников с других платформ. 

Возможности платформы. На GetCourse можно создавать программу обучения, организовать процесс общения с учениками и оценку знаний:

  • Конструктор курсов. Создать лекции с нуля на платформе не получится, но загружать учебные материалы можно в любом формате: текст, изображения, аудио и видео, тест. 

  • Индивидуальная траектория обучения. Отдельно настраивается доступ к урокам по расписанию и стоп-уроки, без прохождения которых нельзя продолжить курс.

  • Геймификация. Можно добавить бонусы и сертификаты.

  • Продвижение. Есть встроенный конструктор для посадочной страницы — хостинг включен в стоимость. Если у школы уже есть лендинг или сайт, их получится подключить к LMS.

Контакты пользователей сохраняются во встроенной CRM. Это позволяет настраивать рассылки или подключить автоворонку. Оплату можно принимать через GetМодуль — без дополнительного подключения платежных сервисов.

  • Интеграция со сторонними сервисами. Если базовой функциональности GetCourse недостаточно, по API можно добавить различные инструменты: платежные системы, CRM, email-маркетинг и другие. 

  • Статистика. Система аналитики собирает информацию об успеваемости учеников и открываемости рассылок, аналитику продаж.

Техподдержка. Работает круглосуточно. Специалисты отвечают на вопросы по телефону, электронной почте или в телеграм-боте. 

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 5900 рублей в месяц за 1000 пользователей.

5. Эквио LMS

«Эквио LMS» — платформа для запуска онлайн-обучения и хранения материалов. Подходит для компаний от 20 человек.

Интерфейс. Сделан по принципу страницы в соцсетях. В системе доступно 18 языков. Чтобы управлять платформой, специальные знания не нужны, но один администратор от компании может пройти бесплатный мини-курс.

Аккаунтполностьюбрендируетсяподзаказчика,поэтомудляучениковплатформабудетвыглядетькаксобственнаяразработкаонлайн-школы
Аккаунт полностью брендируется под заказчика, поэтому для учеников платформа будет выглядеть как собственная разработка онлайн-школы

Тип установки. Платформа облачная, запуск занимает один день. Мобильное приложение повторяет веб-версию LMS — с ним проходить обучение получится офлайн. Результаты загрузятся, как только у пользователя появится доступ в интернет.

Возможности платформы. «Эквио LMS» позволяет одновременно организовать пять процессов внутри онлайн-школы: обучение, мотивацию, оценку, коммуникацию и контроль:

  • Создание контента. Можно записывать видео и создавать лонгриды во встроенном редакторе без дополнительных инструментов. Текст лонгрида легко верстать: добавлять картинки, видео или ссылки на внешние источники.

Есть интерактивные вставки. Например, можно добавить в видео тест — при неправильном ответе платформа автоматически отмотает ролик к нужному моменту, чтобы ученик повторил материал.

  • База знаний. На стартовом тарифе администратор может загружать до 200 ГБ обучающих материалов в разных форматах и сортировать их по папкам. К базе знания можно настроить офлайн-доступ.

  • Тесты. Доступны общие и индивидуальные тесты. Их можно поставить в конце урока или встроить в видео. Продолжить урок смогут только те, кто ответит на вопросы. 

Администратор настраивает количество вопросов теста, время на прохождение и количество попыток. Результаты участников автоматически сохраняются в отчетах — можно оценить прогресс группы или отдельного человека.

  • Сообщения. В этом разделе ученики просматривают новости школы, ставят лайки, оставляют комментарии. Администратор может настроить блокирующее сообщение на главном экране, без просмотра которого невозможно использовать платформу, — подойдет для важных объявлений. 

Техподдержка. Перед запуском технические специалисты проведут консультацию. Кроме того, можно обратиться в круглосуточную техподдержку. 

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 58 500 рублей в год (при подключении 50 активных пользователей). Платформа работает по модульной системе — можно докупать отдельные функции. 

6. Moodle

Moodle — платформа для онлайн-обучения. Подходит для дистанционки в вузах и корпоративного обучения.

Интерфейс. Без опыта разработать программу на сервисе сложно: можно заблудиться в большом количестве функций. Вид платформы для учеников зависит от настроек.

Основной язык Moodle — английский, что также усложняет освоение платформы для русскоязычных пользователей. 

Тип установки. Есть две версии Moodle: облачная и серверная. Они отличаются по стоимости и времени, которое требуется для установки.

Чтобы использовать серверную версию платформы, нужно скачать программу на компьютер. Настройка происходит через плагины — можно загружать готовые или создавать самостоятельно. Плагины — это ZIP-архивы, которые при установке на платформу добавляют новые функции или меняют дизайн. Сейчас платформа поддерживает свыше 2400 плагинов.

Вокругплатформысформировалосьсообщество,котороесоздаетновыеплагиныдляплатформы
Вокруг платформы сформировалось сообщество, которое создает новые плагины для платформы

Облачная версия работает по подписке — система уже полностью настроена и готова к использованию.

Для учеников доступно мобильное приложение. Внутри — вся функциональность основной платформы, а также возможность изучать материалы без подключения к интернету. 

Возможности платформы. На Moodle можно добавить готовые лекции и тесты, разработать новые, придумать дизайн, настроить аналитику:

  • Создание онлайн-курсов. Загружайте образовательные материалы в любом формате: тексты, изображения, видео, презентации, готовые курсы в SCORM.

  • Оценка знаний. На встроенном редакторе тестов создавайте анкеты, опросы и другие задания. Чтобы ученики не списывали, можно ограничить количество попыток и время на прохождение.

  • Обратная связь. Есть встроенный форум для общения с преподавателем. Ученики могут задать вопрос в чате, обсудить тему урока или оставить комментарий под заданием.

  • Статистика. Moodle отслеживает успеваемость учеников, посещаемость, время на прохождение тестов и количество ошибок. Преподаватели могут собирать статистику в отчеты.

  • Интеграция сторонних сервисов. В серверной версии с помощью плагинов можно добавлять любую функциональность. Например, канбан-доску, чат с AI или стриминговый видеосервис.

Техподдержка. Чтобы связаться со специалистами, нужно заполнить форму заявки на сайте. Здесь же можно записаться на обучение по управлению платформой.

Стоимость и пробный период. Серверная версия Moodle бесплатная, но запуск обучения все равно потребует вложений: нужно приобрести сервис для настройки платформы, заплатить техническому специалисту за установку плагинов и интеграцию с другими сервисами. А после платить системному администратору за управление, например добавление пользователей и исправление технических ошибок.

Стоимость облачной версии начинается от 200 $ в год за 50 пользователей. Ее можно попробовать бесплатно на 28 дней. 

7. Google Classroom

Google Classroom — интернет-сервис для дистанционного обучения в школах и вузах. Подходит для запуска онлайн-курсов, проведения вебинаров и тестирования.

Интерфейс. Платформа объединяет несколько сервисов Google: диск для хранения файлов, документы и презентации для публикации лекций, опросы, почту и чат, а также видеовстречи и календарь. Большинству пользователей эти сервисы хорошо знакомы, поэтому разобраться будет легко.

Все новые разработки Google сразу становятся частью экосистемы Classroom. Например, недавно туда добавили Gemini app — искусственный интеллект от Google
Все новые разработки Google сразу становятся частью экосистемы Classroom. Например, недавно туда добавили Gemini app — искусственный интеллект от Google

Возможности индивидуального оформления ограничены. Можно выбрать обложку из предложенных, но поменять шрифты, добавить логотип и цвета оформления не получится.

Тип установки. Чтобы создать виртуальный класс, достаточно зарегистрировать аккаунт на Google. Сервисы работают онлайн — в браузере или в приложении.

Возможности платформы. Функциональность платформы ограничена, но подходит для базовых образовательных задач: создания курсов, проведения тестов и вебинаров. Однако, если нужна глубокая аналитика, автоматизированная проверка заданий, интеграция с CRM или гибкая настройка ролей пользователей, лучше поискать другой вариант.

  • Разработка курсов. Сервис не поддерживает формат SCORM, поэтому курсы больше напоминают электронные учебники. Можно объединить в курс готовые текстовые документы, видео и презентации. 

  • Тесты. В сервисе «Google Формы» доступно 8 видов заданий — от выбора правильного ответа до эссе на заданную тему. В задания можно добавлять изображения или создавать видеовопросы — достаточно вставить ссылку на YouTube.

Дополнительно получится настроить сроки тестирования и необходимое количество баллов для сдачи теста. А вот защиты от списывания нет — нельзя установить таймер и ограничить количество попыток.

  • Видеовстречи. Вместо вебинаров в платформу встроен сервис для видеовстреч Google Meet. С его помощью можно проводить лекции и индивидуальные занятия. Максимальное количество участников вебинара в бесплатной версии — 100 человек.

Техподдержка. С любыми вопросами можно обратиться напрямую к специалистам Google. Однако они отвечают на английском и рассматривают запрос около двух рабочих дней.

Стоимость и пробный период. Есть бесплатная версия, которая рассчитана на 200 учеников. Для масштабных программ нужен платный тариф, стоимость которого начинается от 3$ за пользователя в год. 

Список лучших LMS для онлайн-школ

Сравнили платформы для онлайн-школ в одной таблице и указали основные характеристики для каждой, чтобы вам было проще выбрать. 

Сервис

Российский разработчик

Русский язык

Приложение

Встроенный конструктор курсов

Масштабируемость

Тестовый период

Стоимость

iSpring Learn

От 25 человек, максимальное количество не ограничено

14 дней

От 131 рубля за пользователя

АнтиТренинги

От 30 до 10 000 человек 

14 дней

От 3100 рублей в месяц

Zenclass

От 3 до 60 опубликованных курсов 

14 дней

От 2700 рублей в месяц

GetCourse

От 1000 до 400 000 человек 

14 дней

От 5900 рублей в месяц

Эквио LMS

От 20 человек, максимальное количество не ограничено 

14 дней

От 58 500 рублей в год

Moodle

От 50 человек, максимальное количество не ограничено

28 дней

От 200 $ в год

Google Classroom

Количество пользователей не ограничено

Есть бесплатная версия

От 3 $ за пользователя в год

Один из оптимальных вариантов для запуска онлайн-школы — iSpring Learn. Это простая в использовании платформа с установкой через облако и с мобильным приложением, которое работает без доступа в интернет. 

Запустить обучение получится за день — достаточно загрузить на платформу материалы. У iSpring Learn пробный период, который длится 14 дней — этого достаточно, чтобы запустить тестовый курс и собрать обратную связь. 

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