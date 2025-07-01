Открываем онлайн-школу: какую платформу для курсов выбрать

На что обратить внимание при выборе LMS-платформы для курсов
LMS (Learning Management System) — это платформа для организации электронного обучения. На ней можно размещать онлайн-курсы, тесты, практические задания и собирать аналитику: проверять, как ученики справляются с заданиями и какие уроки вызывают сложности. На некоторых также получится проводить онлайн-вебинары, давать обратную связь и составлять базу знаний.
Чтобы выбрать подходящую платформу, обратите внимание на параметры:
Интерфейс — насколько сложно разобраться в функциях и управлять обучением. На некоторых платформах есть возможности для персонализации, например настройка оформления в корпоративных цветах компании.
Тип установки. Облачная или коробочная версия — от этого зависит, сколько времени займет настройка платформы и нужно ли участие разработчиков. Проверяйте, есть ли приложение или адаптация сайта для мобильных устройств — так ученикам будет удобно проходить уроки в любом месте.
Возможности платформы — в каких форматах можно загружать контент, есть ли разработка лекций или заданий с нуля на платформе. Получится ли собирать аналитику и проводить вебинары или ставить курс на паузу. А также насколько защищены материалы от копирования и есть ли геймификация.
Цена — некоторые решения требуют больших вложений на старте и не подходят для первого запуска онлайн-школы.
По этим критериям мы отобрали 7 платформ для онлайн-школ.
1. iSpring Learn
iSpring Learn — платформа для организации онлайн-обучения. У нее есть все функции, чтобы запустить онлайн-школу и отслеживать успеваемость. iSpring Learn используют больше 60 тысяч клиентов, а платформа поддерживает 172 языка.
Интерфейс. Современный и интуитивно понятный — как для пользователей, так и для администратора. Аккаунт можно оформить в корпоративных цветах и добавить логотип.
Тип установки. iSpring Learn — облачная платформа, но при необходимости доступна серверная установка и интеграция с другими сервисами: например, CRM или вебинарной комнатой. Лекции и тесты доступны как в веб-версии на компьютере, так и в приложении для iOS и Android — с ним можно учиться даже офлайн.
Возможности платформы. В iSpring Learn можно загружать готовые материалы, создавать лонгриды и отслеживать прогресс слушателей. Платформа поддерживает большинство форматов текста, изображений, аудио и видео.
Загрузка готовых SCORM-курсов. Минимальный объем хранилища — 50 ГБ, этого хватит на 2500+ курсов. Загружайте видеолекции, лонгриды, презентации, тесты и тренажеры, не думая о том, сколько места осталось на диске.
Тестирование. Составляйте задания из пяти типов вопросов: выбор одного или нескольких вариантов, самостоятельный ответ, установка соответствия или правильной последовательности. Дополнительно настраиваются баллы, ограничения по времени и количеству попыток, а также уведомления о прохождении, чтобы вовремя оставлять обратную связь.
Аналитика. С помощью детальных отчетов можно проанализировать, какие темы вызывают сложности, увидеть прогресс по классам и отдельно по каждому человеку. Если в онлайн-школе много учеников, разделите их на группы, например на новичков и продолжающих. Статистика будет собираться отдельно. Ученики могут проверить личную статистику: места в рейтингах, количество баллов.
Создание единого учебного плана. Можно задать траекторию обучения, например чтобы каждый следующий урок открывался только после предыдущего. У обучающихся также есть возможность ставить курс на паузу, а потом начинать с того же места. Удобно, что не нужно каждый раз вспоминать, где остановился.
Вебинары. Сервис интегрирован с Zoom — прямо на платформе получится проводить онлайн-занятия. После трансляции iSpring Learn собирает отчет: сколько человек слушали лекцию и как долго оставались на связи.
Календарь мероприятий. Чтобы ученики не забыли об уроке и вовремя узнали об изменениях в расписании, можно настроить напоминания и уведомления.
iSpring Learn совместим с разными конструкторами, но удобнее использовать сервисы в единой экосистеме. Например, создавать лекции, записывать скринкасты, настраивать геймификацию, диалоговые тренажеры, тесты и оформление в конструкторе курсов iSpring Suite. Он работает как надстройка для PowerPoint — после установки в программе появляются инструменты для создания обучающего контента с нуля. Готовый материал можно выгрузить в iSpring Learn за пару кликов.
Техподдержка. Специалисты iSpring на связи 24/7. Сервис бесплатно выделяет персонального менеджера на время внедрения — он поможет настроить аккаунт школы, добавить первых учеников и загрузить курсы.
Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней для команды до 10 человек. После — от 131 рубля за пользователя (при подключении от 300 человек) или от 103 рублей за пользователя (при подключении от 1000 человек). В тарифе учитываются только активные пользователи, которые использовали платформу в течение месяца.
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2. АнтиТренинги
«АнтиТренинги» — платформа для продажи курсов и запуска онлайн-школы.
Интерфейс. Оформление сервиса напоминает социальную сеть «ВКонтакте». Авторам интуитивно понятно, как собирать программу обучения на платформе, а ученикам — как проходить лекции и решать тесты. Оформление можно персонализировать.
Тип установки. Чтобы использовать платформу, достаточно зарегистрироваться на сайте. Создавать курсы, проходить обучение и проверять домашние задания удобно через мобильное приложение.
Если у вас уже есть онлайн-школа на другой платформе, специалисты сервиса без оплаты перенесут курсы и добавят учеников. А еще предоставят бесплатный доступ до конца срока действия тарифа на прошлой платформе.
Возможности платформы. Сервис подходит для продажи обучения, проверки знаний учеников, общения и сбора статистики.
Загрузка контента. Достаточно загрузить статьи, видео, презентации или подкасты — и объединить в учебную программу. Создавать лонгриды и видео на платформе не получится.
Тесты. Доступно 9 видов вопросов.
Геймификация. На платформе есть рейтинги, достижения, персонажи и внутренняя валюта. Баллы за выполненные задания можно потратить на консультацию с преподавателем или покупку новых материалов.
Магазин курсов. «АнтиТренинги» можно интегрировать с платежным модулем ATPlay и настроить оплату картой, в рассрочку или по подписке.
Прокторинг. Специальная программа для камеры и микрофона фиксирует списывание и позволяет убедиться, что тестирование проходит именно тот, кто должен.
Безопасность. Информацию с сайта нельзя скопировать — защита предотвращает даже запись экрана.
Техподдержка. Специалисты на связи ежедневно с 6:00 до 24:00. Задавать вопросы можно по телефону, электронной почте, в боте или чате на сайте. После регистрации каждый клиент получает персонального менеджера: он знакомит с платформой, подсказывает, какие функции подойдут для вашего направления, и помогает настроить оплату.
Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 3100 рублей в месяц за 30 активных учеников.
3. Zenclass
Zenclass — сервис, который подходит для экспертов, которые впервые запускают свою онлайн-школу. Для больших компаний функциональности может быть недостаточно.
Интерфейс. Простой и интуитивно понятный. Есть инструкции по регистрации и настройке. Доступно минимальное брендирование — можно добавить название школы, описание и логотип.
Тип установки. Платформа облачная, можно бесплатно подключить собственный домен. Приложения нет, но есть мобильная версия сайта — она адаптирована под разные устройства.
Возможности платформы. Zenclass ориентирован на быстрый запуск онлайн-школы без помощи IT-специалистов. При этом на платформе доступны необходимые функции для разработки программы обучения:
Настройка курсов. Возможна загрузка контента в популярных форматах: текст, видео, аудио, Google Docs, презентации и HTML. Можно выбрать вид курса: календарный (с датой начала и конца) или асинхронный (доступный в любое время). Получится добавить любое количество пользователей и назначить им разные роли — на стоимости это не отразится.
Проверочные задания. Тесты, вопросы с ответом в свободной форме или с прикреплением файла.
Общение. Есть чаты и возможность отправлять личные сообщения.
Уведомления. Оповещения о регистрации учеников, оплате и выполненных заданиях — внутри сервиса или по email.
Статистика. Открываемость уроков, выполнение заданий и отчеты по успеваемости.
Встроенный эквайринг. Можно продавать курсы в рассрочку или по подписке, предложить промокод.
Безопасность. Видео защищены от копирования водяными знаками. Есть проверка по IP-адресу для защиты от складчиков, которые покупают одно обучение на несколько человек.
Техподдержка. Отвечает в чате на сайте, по email или в соцсетях. Круглосуточно доступен сервисный центр — база знаний с инструкциями.
Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 2700 рублей в месяц, если опубликовано 3 курса или меньше.
4. GetCourse
GetCourse — платформа для создания онлайн-школы и публикации курсов. Совмещает LMS, площадку для тренингов, CRM и вебинарную комнату.
Интерфейс. Интуитивно понятный, но, чтобы разобраться во всех функциях, потребуется время. Оформить платформу в фирменных цветах школы можно, только зная HTML.
Тип установки. GetCourse работает онлайн, можно бесплатно подключить домен компании. Сайт адаптирован для смартфонов и планшетов — создавать и проходить лекции и тесты можно с любого устройства с доступом в интернет.
Есть мобильное приложение. При разработке курсов можно сделать версию для смартфонов, настроить push-рассылки и дополнительно защитить контент от копирования.
За дополнительную плату доступна настройка аккаунта под ключ или перенос материалов и данных учеников с других платформ.
Возможности платформы. На GetCourse можно создавать программу обучения, организовать процесс общения с учениками и оценку знаний:
Конструктор курсов. Создать лекции с нуля на платформе не получится, но загружать учебные материалы можно в любом формате: текст, изображения, аудио и видео, тест.
Индивидуальная траектория обучения. Отдельно настраивается доступ к урокам по расписанию и стоп-уроки, без прохождения которых нельзя продолжить курс.
Геймификация. Можно добавить бонусы и сертификаты.
Продвижение. Есть встроенный конструктор для посадочной страницы — хостинг включен в стоимость. Если у школы уже есть лендинг или сайт, их получится подключить к LMS.
Контакты пользователей сохраняются во встроенной CRM. Это позволяет настраивать рассылки или подключить автоворонку. Оплату можно принимать через GetМодуль — без дополнительного подключения платежных сервисов.
Интеграция со сторонними сервисами. Если базовой функциональности GetCourse недостаточно, по API можно добавить различные инструменты: платежные системы, CRM, email-маркетинг и другие.
Статистика. Система аналитики собирает информацию об успеваемости учеников и открываемости рассылок, аналитику продаж.
Техподдержка. Работает круглосуточно. Специалисты отвечают на вопросы по телефону, электронной почте или в телеграм-боте.
Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 5900 рублей в месяц за 1000 пользователей.
5. Эквио LMS
«Эквио LMS» — платформа для запуска онлайн-обучения и хранения материалов. Подходит для компаний от 20 человек.
Интерфейс. Сделан по принципу страницы в соцсетях. В системе доступно 18 языков. Чтобы управлять платформой, специальные знания не нужны, но один администратор от компании может пройти бесплатный мини-курс.
Тип установки. Платформа облачная, запуск занимает один день. Мобильное приложение повторяет веб-версию LMS — с ним проходить обучение получится офлайн. Результаты загрузятся, как только у пользователя появится доступ в интернет.
Возможности платформы. «Эквио LMS» позволяет одновременно организовать пять процессов внутри онлайн-школы: обучение, мотивацию, оценку, коммуникацию и контроль:
Создание контента. Можно записывать видео и создавать лонгриды во встроенном редакторе без дополнительных инструментов. Текст лонгрида легко верстать: добавлять картинки, видео или ссылки на внешние источники.
Есть интерактивные вставки. Например, можно добавить в видео тест — при неправильном ответе платформа автоматически отмотает ролик к нужному моменту, чтобы ученик повторил материал.
База знаний. На стартовом тарифе администратор может загружать до 200 ГБ обучающих материалов в разных форматах и сортировать их по папкам. К базе знания можно настроить офлайн-доступ.
Тесты. Доступны общие и индивидуальные тесты. Их можно поставить в конце урока или встроить в видео. Продолжить урок смогут только те, кто ответит на вопросы.
Администратор настраивает количество вопросов теста, время на прохождение и количество попыток. Результаты участников автоматически сохраняются в отчетах — можно оценить прогресс группы или отдельного человека.
Сообщения. В этом разделе ученики просматривают новости школы, ставят лайки, оставляют комментарии. Администратор может настроить блокирующее сообщение на главном экране, без просмотра которого невозможно использовать платформу, — подойдет для важных объявлений.
Техподдержка. Перед запуском технические специалисты проведут консультацию. Кроме того, можно обратиться в круглосуточную техподдержку.
Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней. После — от 58 500 рублей в год (при подключении 50 активных пользователей). Платформа работает по модульной системе — можно докупать отдельные функции.
6. Moodle
Moodle — платформа для онлайн-обучения. Подходит для дистанционки в вузах и корпоративного обучения.
Интерфейс. Без опыта разработать программу на сервисе сложно: можно заблудиться в большом количестве функций. Вид платформы для учеников зависит от настроек.
Основной язык Moodle — английский, что также усложняет освоение платформы для русскоязычных пользователей.
Тип установки. Есть две версии Moodle: облачная и серверная. Они отличаются по стоимости и времени, которое требуется для установки.
Чтобы использовать серверную версию платформы, нужно скачать программу на компьютер. Настройка происходит через плагины — можно загружать готовые или создавать самостоятельно. Плагины — это ZIP-архивы, которые при установке на платформу добавляют новые функции или меняют дизайн. Сейчас платформа поддерживает свыше 2400 плагинов.
Облачная версия работает по подписке — система уже полностью настроена и готова к использованию.
Для учеников доступно мобильное приложение. Внутри — вся функциональность основной платформы, а также возможность изучать материалы без подключения к интернету.
Возможности платформы. На Moodle можно добавить готовые лекции и тесты, разработать новые, придумать дизайн, настроить аналитику:
Создание онлайн-курсов. Загружайте образовательные материалы в любом формате: тексты, изображения, видео, презентации, готовые курсы в SCORM.
Оценка знаний. На встроенном редакторе тестов создавайте анкеты, опросы и другие задания. Чтобы ученики не списывали, можно ограничить количество попыток и время на прохождение.
Обратная связь. Есть встроенный форум для общения с преподавателем. Ученики могут задать вопрос в чате, обсудить тему урока или оставить комментарий под заданием.
Статистика. Moodle отслеживает успеваемость учеников, посещаемость, время на прохождение тестов и количество ошибок. Преподаватели могут собирать статистику в отчеты.
Интеграция сторонних сервисов. В серверной версии с помощью плагинов можно добавлять любую функциональность. Например, канбан-доску, чат с AI или стриминговый видеосервис.
Техподдержка. Чтобы связаться со специалистами, нужно заполнить форму заявки на сайте. Здесь же можно записаться на обучение по управлению платформой.
Стоимость и пробный период. Серверная версия Moodle бесплатная, но запуск обучения все равно потребует вложений: нужно приобрести сервис для настройки платформы, заплатить техническому специалисту за установку плагинов и интеграцию с другими сервисами. А после платить системному администратору за управление, например добавление пользователей и исправление технических ошибок.
Стоимость облачной версии начинается от 200 $ в год за 50 пользователей. Ее можно попробовать бесплатно на 28 дней.
7. Google Classroom
Google Classroom — интернет-сервис для дистанционного обучения в школах и вузах. Подходит для запуска онлайн-курсов, проведения вебинаров и тестирования.
Интерфейс. Платформа объединяет несколько сервисов Google: диск для хранения файлов, документы и презентации для публикации лекций, опросы, почту и чат, а также видеовстречи и календарь. Большинству пользователей эти сервисы хорошо знакомы, поэтому разобраться будет легко.
Возможности индивидуального оформления ограничены. Можно выбрать обложку из предложенных, но поменять шрифты, добавить логотип и цвета оформления не получится.
Тип установки. Чтобы создать виртуальный класс, достаточно зарегистрировать аккаунт на Google. Сервисы работают онлайн — в браузере или в приложении.
Возможности платформы. Функциональность платформы ограничена, но подходит для базовых образовательных задач: создания курсов, проведения тестов и вебинаров. Однако, если нужна глубокая аналитика, автоматизированная проверка заданий, интеграция с CRM или гибкая настройка ролей пользователей, лучше поискать другой вариант.
Разработка курсов. Сервис не поддерживает формат SCORM, поэтому курсы больше напоминают электронные учебники. Можно объединить в курс готовые текстовые документы, видео и презентации.
Тесты. В сервисе «Google Формы» доступно 8 видов заданий — от выбора правильного ответа до эссе на заданную тему. В задания можно добавлять изображения или создавать видеовопросы — достаточно вставить ссылку на YouTube.
Дополнительно получится настроить сроки тестирования и необходимое количество баллов для сдачи теста. А вот защиты от списывания нет — нельзя установить таймер и ограничить количество попыток.
Видеовстречи. Вместо вебинаров в платформу встроен сервис для видеовстреч Google Meet. С его помощью можно проводить лекции и индивидуальные занятия. Максимальное количество участников вебинара в бесплатной версии — 100 человек.
Техподдержка. С любыми вопросами можно обратиться напрямую к специалистам Google. Однако они отвечают на английском и рассматривают запрос около двух рабочих дней.
Стоимость и пробный период. Есть бесплатная версия, которая рассчитана на 200 учеников. Для масштабных программ нужен платный тариф, стоимость которого начинается от 3$ за пользователя в год.
Список лучших LMS для онлайн-школ
Сравнили платформы для онлайн-школ в одной таблице и указали основные характеристики для каждой, чтобы вам было проще выбрать.
Сервис
Российский разработчик
Русский язык
Приложение
Встроенный конструктор курсов
Масштабируемость
Тестовый период
Стоимость
iSpring Learn
✅
✅
✅
✅
От 25 человек, максимальное количество не ограничено
14 дней
От 131 рубля за пользователя
АнтиТренинги
✅
✅
✅
❌
От 30 до 10 000 человек
14 дней
От 3100 рублей в месяц
Zenclass
✅
✅
❌
❌
От 3 до 60 опубликованных курсов
14 дней
От 2700 рублей в месяц
GetCourse
✅
✅
✅
❌
От 1000 до 400 000 человек
14 дней
От 5900 рублей в месяц
Эквио LMS
✅
✅
✅
✅
От 20 человек, максимальное количество не ограничено
14 дней
От 58 500 рублей в год
Moodle
❌
❌
✅
✅
От 50 человек, максимальное количество не ограничено
28 дней
От 200 $ в год
Google Classroom
❌
✅
✅
❌
Количество пользователей не ограничено
Есть бесплатная версия
От 3 $ за пользователя в год
Один из оптимальных вариантов для запуска онлайн-школы — iSpring Learn. Это простая в использовании платформа с установкой через облако и с мобильным приложением, которое работает без доступа в интернет.
Запустить обучение получится за день — достаточно загрузить на платформу материалы. У iSpring Learn пробный период, который длится 14 дней — этого достаточно, чтобы запустить тестовый курс и собрать обратную связь.
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