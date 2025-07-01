Открываем онлайн-школу: какую платформу для курсов выбрать

1. iSpring Learn

iSpring Learn — платформа для организации онлайн-обучения. У нее есть все функции, чтобы запустить онлайн-школу и отслеживать успеваемость. iSpring Learn используют больше 60 тысяч клиентов, а платформа поддерживает 172 языка.

Интерфейс. Современный и интуитивно понятный — как для пользователей, так и для администратора. Аккаунт можно оформить в корпоративных цветах и добавить логотип.

Панель администратора напоминает социальную сеть: для удобства слева закреплены разделы платформы

Тип установки. iSpring Learn — облачная платформа, но при необходимости доступна серверная установка и интеграция с другими сервисами: например, CRM или вебинарной комнатой. Лекции и тесты доступны как в веб-версии на компьютере, так и в приложении для iOS и Android — с ним можно учиться даже офлайн.

Мобильное приложение iSpring Learn позволяет установить платформу на любое устройство и проходить курсы когда удобно, даже без доступа в интернет

Возможности платформы. В iSpring Learn можно загружать готовые материалы, создавать лонгриды и отслеживать прогресс слушателей. Платформа поддерживает большинство форматов текста, изображений, аудио и видео.

Загрузка готовых SCORM-курсов. Минимальный объем хранилища — 50 ГБ, этого хватит на 2500+ курсов. Загружайте видеолекции, лонгриды, презентации, тесты и тренажеры, не думая о том, сколько места осталось на диске.

Тестирование. Составляйте задания из пяти типов вопросов: выбор одного или нескольких вариантов, самостоятельный ответ, установка соответствия или правильной последовательности. Дополнительно настраиваются баллы, ограничения по времени и количеству попыток, а также уведомления о прохождении, чтобы вовремя оставлять обратную связь.

Аналитика. С помощью детальных отчетов можно проанализировать, какие темы вызывают сложности, увидеть прогресс по классам и отдельно по каждому человеку. Если в онлайн-школе много учеников, разделите их на группы, например на новичков и продолжающих. Статистика будет собираться отдельно. Ученики могут проверить личную статистику: места в рейтингах, количество баллов.

Создание единого учебного плана. Можно задать траекторию обучения, например чтобы каждый следующий урок открывался только после предыдущего. У обучающихся также есть возможность ставить курс на паузу, а потом начинать с того же места. Удобно, что не нужно каждый раз вспоминать, где остановился.

Вебинары. Сервис интегрирован с Zoom — прямо на платформе получится проводить онлайн-занятия. После трансляции iSpring Learn собирает отчет: сколько человек слушали лекцию и как долго оставались на связи.

Календарь мероприятий. Чтобы ученики не забыли об уроке и вовремя узнали об изменениях в расписании, можно настроить напоминания и уведомления.

iSpring Learn совместим с разными конструкторами, но удобнее использовать сервисы в единой экосистеме. Например, создавать лекции, записывать скринкасты, настраивать геймификацию, диалоговые тренажеры, тесты и оформление в конструкторе курсов iSpring Suite. Он работает как надстройка для PowerPoint — после установки в программе появляются инструменты для создания обучающего контента с нуля. Готовый материал можно выгрузить в iSpring Learn за пару кликов.

Техподдержка. Специалисты iSpring на связи 24/7. Сервис бесплатно выделяет персонального менеджера на время внедрения — он поможет настроить аккаунт школы, добавить первых учеников и загрузить курсы.

Стоимость и пробный период. Бесплатно — 14 дней для команды до 10 человек. После — от 131 рубля за пользователя (при подключении от 300 человек) или от 103 рублей за пользователя (при подключении от 1000 человек). В тарифе учитываются только активные пользователи, которые использовали платформу в течение месяца.