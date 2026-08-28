Технический долг и его причины: как решения «на потом» бьют по бизнесу

В этой статье разберем, где в типичной компании прячется техдолг, как он выглядит в каждом из трех слоев и почему именно сейчас имеет смысл его посчитать.

Привет, на связи Авдей Мартынович, руководитель подразделения по работе с СМБ в ALP ITSM. Коротко о нас: ALP ITSM с 1996 года занимается ИТ-аутсорсингом, ИТ-аудитом и сопровождением инфраструктуры для малого, среднего бизнеса и ритейла, с финансовыми гарантиями по SLA.

При этом техдолг часто сводят к старым серверам и древнему софту. Но реальная картина шире: долг копится сразу в трех плоскостях — в людях, процессах и технологиях. И пока вы смотрите только на железо, именно люди и процессы чаще всего становятся точкой отказа.

Давайте честно. Годы быстрых запусков и временных решений в ИТ превратились для компаний в технический долг — скрытый «налог» на бизнес. Где‑то что‑то прикрутили, где‑то не доделали, где‑то сознательно пожертвовали качеством или устойчивостью ради быстрого запуска, потому что «надо запуститься уже завтра». Но позднее за эти решения, как и в случае любого долга, придется неизбежно заплатить.

С ИТ‑инфраструктурой и сервисами все устроено точно так же.

Вторая метафора — нелеченые зубы. Пока не болит, кажется, что можно подождать. Но каждый месяц откладывания делает лечение дороже и болезненнее, а часть зубов уже не лечат — их просто удаляют.

Удобно думать о техдолге как о кредите под проценты. Каждый раз, когда вы откладываете «неприятное» обновление или замену старого сервера, вы как будто продлеваете этот кредит еще на месяц. Проценты набегают в виде все более дорогих ремонтов, растущей сложности поддержки и увеличивающихся рисков простоя.

В бухучете техдолга нет — там есть только сервера, лицензии и строчки затрат. Из‑за этого финблок его просто не видит, хотя техдолг съедает прибыль, увеличивает убытки и в какой‑то момент начинает влиять на стоимость компании. Из‑за него вы недополучаете выручку, теряете клиентов, срываете обязательства и переплачиваете за «ремонт по скорой».

Нормальный разговор про техдолг выглядит как сравнение двух цифр: сколько стоит починить сейчас и сколько стоит не чинить до первого серьезного сбоя. Если вторая цифра заметно больше, вопрос «дорого ли чинить» обычно отпадает.

Если чуть приземлить разговор, у техдолга всегда есть две стороны. На инженерном уровне это человеко‑часы, лицензии, новое железо, миграции, тестирование, сопровождение. На бизнес‑уровне — стоимость часа простоя, SLA перед клиентами, штрафы, срыв поставок, упущенная выручка.

Технический долг — это цена прошлых ИТ‑компромиссов, которые позволили вам когда‑то сделать быстрее или дешевле, но теперь возвращаются рисками и дополнительными затратами. Техдолг это те самые решения «потом как-нибудь починим», которые принимали год, два, пять назад. Вы экономили на архитектуре, отказоустойчивости, документации, людях и процессах — и сегодня платите за это простоями, аварийными работами и ограничениями для бизнеса.

Три источника техдолга: люди, процессы, технологии

Давайте смотреть не абстрактно на «какой‑то ИТ», а комплексно, через зрелый ITSM‑подход.

В нем ИТ всегда состоит из трех блоков: люди, процессы, технологии. И ровно в этих трех местах накапливается техдолг.

Не бывает так, что все плохо только в серверах, а люди и процессы идеальны — всегда где‑то еще есть просадка. Большинство смотрит только на железо и софт: «старый сервер, старая версия, надо обновить».

А реальные проблемы начинаются там, где сходятся все три компонента: не хватает людей, процессы собраны на коленке, а технологии держатся на временных костылях. Если у вас уже проседает хотя бы один из блоков, вы потихоньку создаете техдолг.

Если дыры есть во всех трех, вопрос звучит не «случится ли авария», а «когда именно и сколько это будет стоить».

Сотрудники: когда все держится на одном герое

Очень частая картина: у компании есть «тот самый» ИТ‑специалист, который тянет на себе один или несколько критичных сервисов. Он единственный, кто знает, как все устроено, где лежат бэкапы, какие там временные решения и что нужно «подкрутить, чтобы поехало». Снаружи кажется, что это удобно: есть свой человек, все к нему ходят, он все чинит, бизнес доволен. По факту это кадровая мина замедленного действия. Как только у этого человека случается что‑то из набора «заболел, выгорел, уехал, уволился» — бизнес‑критичный сервис просто встает. А вместе с ним встают счета, отгрузки, закрывающие документы, отчетность и все, кто от этого сервиса зависел. При этом параллельно копятся дыры в карте компетенций команды. Нагрузка растет, ИТ‑ландшафт усложняется, появляются новые сервисы и интеграции, требования по безопасности, а команда все так же работает в режиме «тушим пожары, остальное как‑нибудь потом». В какой‑то момент вы внезапно обнаруживаете, что люди физически не вытягивают объем и сложность задач. Но честной инвентаризации компетенций, рисков и емкости никто не делал — все просто «героически тащили». Это такой же техдолг, как старый сервер: долг по «людям» и по управлению ИТ‑командой.

Процессы: поддержка «как‑нибудь в чате»

Второй крупный источник технического долга — это процессы.

Чаще всего все начинается очень по‑простому: завели чат, посадили туда ИТ, сказали бизнесу «пишите сюда, ребята помогут». Пока компания небольшая и сервисы не критичны, эта схема еще как‑то живет.

Но как только растет количество пользователей и систем, начинаются классические симптомы: заявки теряются или месяцами лежат «на подумать»;

у всех все горит, но никто не понимает, что действительно критично;

за время реакции и восстановления фактически никто не отвечает. Нет формализованных соглашений об уровне сервиса — за сколько времени ИТ реагирует на проблему и в какие сроки обязано ее решить. Все держится на личных договоренностях и доброй воле отдельных сотрудников. В результате любой более‑менее серьезный инцидент превращается в хаос: бизнес ждет, что «поднимут за полчаса», ИТ что‑то делает, но общих правил игры нет. По сути, все типы обращений — аварии, обычные запросы пользователей и изменения в системе — сваливаются в один общий поток. Нет понятного разделения по срочности и влиянию на бизнес, нет единых правил, как инициировать изменения и кто их согласует. В результате команда тратит время не на самое важное, а на то, кто громче всех попросил. На слайдах для руководства могут быть красивые целевые цифры по срокам реакции и восстановления сервисов. Но в реальной работе их никто не отслеживает. Нет учета фактических сроков, нет привязки к KPI команды и прозрачной статистики по инцидентам. Процессы инцидентов и запросов на обслуживание часто остаются недостроенными, потому что когда‑то их запускали «как временное решение, потом доведем до ума». Потом, как обычно, не наступило — и временное решение стало постоянным. Каждый раз, когда вы говорите «ладно, сейчас не до процесса, потом улучшим», вы создаете техдолг в процессах управления ИТ. И расплачиваетесь за это тогда, когда все падает в самый неудобный момент.

Технологии: от тестового сервиса до критичной точки отказа