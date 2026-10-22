Облако отключилось вместе с бэкапами: как бизнесу подготовить запасную площадку и проверить ее до аварии

Что октябрьская авария изменила для бизнеса в облаке

В октябре 2026 были выведены из строя полностью или частично три дата-центра Яндекса. Сроки восстановления оборудования провайдер пока нет называет. Но оперативно внес новые пункты относительно форс-мажора в документы.

Вот чем это обернулось для бизнеса.

Оплата простоя может остаться на клиенте. Если аварию признают форс-мажором, убытки от простоя провайдер не возмещает. Плату за облако он отменил: сервисы Yandex Cloud стали бесплатными для текущих клиентов с 8 по 31 октября включительно, но выручку за дни остановки это не вернет.

Быстро и дешево не починят. Оборудование для замены поставляют до полугода, а один из производителей электроники не исключает роста цен в четвертом квартале из-за дефицита («Коммерсантъ»). По оценке аналитика, которую приводит «Фонтанка», серверы и системы хранения данных за несколько дней подорожали на 10–15%.

Бухгалтерия почувствовала аварию даже в компаниях, у которых своих серверов в облаке не было: в дата-центре Яндекса стоял и сервис, через который работают 1С-Отчетность и 1С-ЭДО. Подробнее об этом ниже, в разделе о том, как устроен теплый резерв.