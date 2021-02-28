О лицемерии Модульбанка про малый бизнес

Омбудсмен Титов выступил недавно, что индивидуальных предпринимателей (ИП) надо бы ликвидировать. Правительство удочку закинуло. Понятно, что не сам он такое придумал. Он вроде как омбудсмен, а не глава налогового ведомства. Хотя у нас и умолномоченные по правам человека и глава совета по правам человека не видят ничего такого в том, что несопротивляющихся граждан избивают дубинками и электрошокерами полицейские в масках. Уж не знаю, чем ему ИП помешали. Может обиделся на ИП Навальный, который в фильме Дворец Путина по нему прошёлся. И решил под корень вырубить всех ИП...

Модульбан отозвался такой кампанией:

И я это горячо поддерживаю. И отлично, что Модульбанк об этом говорит, хотя там в комментариях, кто-то испугался за Модульбанк, что он осмелился голос против государства подать.

Но тут же сталкиваемся с лицемерием самого банка. Подошла карта к концу. Мне нужно карту получить не лично, а отдать сотруднику. Не я решаю вопросы всяких мелких трат. Модульбанк как и все банки и так уже давно дали нам понять, что деньги в банке — это не наши деньги, а деньги банка. Казалось бы, государство сказало, платите 6% с оборота и живите. К 6% надо прибавить ещё 2-3% за эквайринг. Но и и этого мало, сказал ЦБ РФ и банки, мы с вас ещё будем брать конские комиссии в 3-7% за снятие и переводы ваших же денег со счёта.

А Модульбанк, как впрочем и другие банки, тоже решил, что комиссий мало, мы ещё по рукам и ногам свяжем и не дадим снимать даже копейки наличных по неименной карте для сотрудника. Модульбанк, что с вами случится, если мой сотрудник со счёта снимет на корпоративные нужды до 50 000р. в месяц?! Я уже заплатил с оборота 8-9%. Я плачу взносы на зарплату, удерживаю с сотрудников 13% НДФЛ.

Банки, когда ж вы успокоитесь?! Когда тихо станет как на кладбище?! У нас в стране 20 000 000 нищих, миллионы скрытой безработицы в виде вахтёров, охранников и росгвардии, которые ничего не производят.

И всё же как у путина и единой россии и кпсс, всё под предлогом заботы о народе. Так нас этой заботой обложили, что количество предпринимателей сокращается дико. Тех, кто производит добавочную стоимость, вяжут по рукам и ногам как в СССР, отучают работать. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте — попытка к бегству, расстрел на месте. Хотят чтобы вся страна в вахтёры пошла и ничего не делала. Тогда наверное успокоятся со своими запретами дурацкими.

Банки, дайте людям распоряжаться своими деньгами! Дайте свободы! Если нужно снимать наличность на мелкие расходы, то в этом нет преступления. Всякие комиссии в процентах — это узаконенный грабёж! Что же Россия делать будет когда вы добьёте предпринимателей?! В СССР после расправы с кулаками был голод. Миллионы умерли.