Кажется, абсурдные идеи и решения — главный тренд 2021. Вот вам еще одна в копилку: ИП у нас, оказывается, нелогичная форма бизнеса.

Где логика

И это не название шоу, а главная вина индивидуальных предпринимателей, по мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Мол, то, что у ИП и деньги компании, и личные деньги вместе, и он не платит за вывод денег из бизнеса — это очень нелогично.

Рано или поздно к переменам в этом придется прийти, считает Титов:

«Но так просто рубить это топором невозможно. И надо находить какие-то меры, очень постепенного, не сложного и не наносящего ущерб людям пути»

Иными словами, убирать ИП? Популярный Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик» очень точно описал ситуацию:

— Как говорится, «— Сынок, у нас стало меньше денег. — А что это значит, папа? Ты будешь меньше пить? — Нет, сынок, ты будешь меньше есть».

А вот и логика

Хочешь работать в Крыму и не попасть под санкции? Просто стань анонимом. Власти предложили создать «особые правовые районы» на полуострове: они будут призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности.

Не прошло и года, как ФНС готовит бланк для отказа в уменьшении патента на страховые взносы. Вы же помните, как до этого окружили ореолом загадочности форму заявления об этом от предпринимателей?

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В блокнот бухгалтера

Дайджест важного, как всегда:

Скучно, девочки

Что думает бизнес про четырехдневную рабочую неделю? Некоторые эксперты считают, что в этом вопросе все будет зависеть от того, какие условия смогут предложить сотрудникам работодатели.

И вот они-то как раз вряд ли за. Потому что производительность труда как ни крути упадет — как людям тогда сохранять зарплату?

Так что действительно скучно. Тут и обсуждать нечего.

Тем более что бизнес занят гораздо более важными размышлениями. Например, как привлечь инвестиции, когда денег совсем нет.

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