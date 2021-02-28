Как мы судились с банком ВТБ за закрытие счёта

Законы у нас, оказывается, не имеют прямого действия. ЭЦП не полноценная ЭЦП. 63-ФЗ, 115-ФЗ и инструкции Банка России легко противоречат законам ГК РФ. И данное решение суда фактически ставит крест на рассмотрении судом переписки, подлинность которой обе стороны не отрицают.

То есть можно теперь в суде сказать: «ну мало ли что там в переписке, а должно быть ещё соглашение с перечнем операций, которые будут иметь силу, а ещё вот инструкцией или письмом такого-то ведомства требуется...».

У нас необычная ситуация. По заголовку вы скорее всего поняли, что нам банк закрыл счёт. А вот и нет! Это мы хотим закрыть счёт в банке удалённо, а банк хочет нас доить вечно, похоже. Банки сами пачками закрывают счета и не открывают счета при обращении. Многие сталкивались с отказом открыть счёт без объяснения причин. Банки любят пугать ещё 115-ФЗ, но очень боятся писать письменный отказ об открытии счёта. И в результате открывают.

Но мы перешли в другой банк из-за желания экономить, ну и ВТБ не устраивал чисто технически. У нас там счёт с 2002 года в Банке Москвы ещё. И они нам не дают нормальную интеграцию по открытому API 1C DirectBank. А у нас выписки давно уже автоматом забираются, платёжки в банк отправляются и зарплата тоже через DirectBank через зарплатный проект.

Согласно пункту 1 статьи 859 ГК РФ договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время. Мы из интернет-банка направили письмо с просьбой расторгнуть договор и закрыть счёт.

Казалось, бы всё просто, всё очевидно, всё логично. Есть закон. Есть интернет-банк в котором мы платежи отправляем. Но оказывается нет! ВТБ отказывается закрывать счёт. Требует личной явки.

Мы идём в суд. Благо в суд личная явка не нужна и исковое отправляется удалённо. Наше исковое см. тут.

Эпидемия коронавируса, конечно, всё затянула и не дала возможности прийти лично в суд. Суд в первой инстанции мы проиграли. И мягко говоря офигели. Вот решение суда.

Логика суда очень витиеватая. Суд не объясняет, почему он отказывается применять пункт 1 статьи 859 ГК РФ. Ведь в статье 859 ГК РФ нет слов: «если иное не предусмотрено другим законом или соглашением сторон». Суд идёт в сторону, цепляется за 115-ФЗ, за 63-ФЗ. И приходит к выводу:

Поскольку законом установлена обязанность кредитной организации идентифицировать клиента (представителя клиента), обратившегося с заявлением о закрытии банковского счета, суд приходит к выводу об отказе в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

То есть платёжки отправлять через интернет-банк мы можем и идентифицированы. А вот выйти из договора мы не можем — не идентифицированы. В суде ВТБ не заявляет, что письмо о закрытии счёта хакеры подделали. Также ВТБ в суде не заявляет, что иск в суд поступил от неидентифицированного лица.

Сейчас мы готовимся к апелляции. Судебное решение по моему мнению противоречит здравому смыслу, логике и закону. Такие судебные решения совсем не способствуют развитию технологий и здоровому бизнес-климату. Даже если с юридической стороны тут всё правильно, то получается, что закон не имеет прямого действия, его отменяют положения Банка России. И тут закладывается прецедент когда обе стороны соглашаются, что одна сторона направила другой стороне письмо, никаких вопросов в подлинности и в получении письма нет, но несмотря на подлинное письмо, оно значения не имеет.

В апелляции планируем писать, что закон был неправильно применён. Что раз в суде ВТБ не заявил, что письмо не от нас, то значит ВТБ нас идентифицировал. А раз идентифицировал, то обязан исполнить пункт 1 статьи 859 ГК РФ.

Если у кого есть идеи, что ещё указать в апелляции, то буду благодарен.