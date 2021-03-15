Как официально оплатить услуги фрилансера за границей, заплатить 0% налогов и не кормить платёжные системы

Такая возможность есть и вполне легальна. Не всё ещё наше государство и банки обложили налогами и комиссиями, чтобы любовницы больших государственных шишек летали частными самолётами на свои 62-метровые яхты. Пользуйтесь пока не прикрыли.

Из статьи вы узнаете с какими проблемами сталкивается бизнес при оплате работ фрилансеров, как отнести данные затраты к расходам, как заплатить с расчётного счёта организации, какие документы и как составить, а так же будут приведены образцы документов.

Детализация проблемы

С фрилансерами сотрудничают многие компании.

Во-первых, потому что с кадрами ★◯□△. Во-вторых, потому что это в некоторых случаях дешевле и быстрее когда нужно выполнить не основную задачу узкой специализации.

Основная проблема — как предпринимателю оплатить работы с минимальными потерями на налогах и комиссиях. Российских фрилансеров можно попросить и даже потребовать зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого. Согласно закону они обязаны зарегистрироваться. Но многие не хотят и в этом, как мы увидим далее, их огромный минус перед заграничными фрилансерами.

Сложнее с фрилансерами из-за границы: проблема и отправить деньги, и документально всё оформить.

Вот пример реквизитов, которые присылает фрилансер: IBAN: UA063220010000026204503011111 Account No: 5333314119999911 Receiver: Vasya Ivanov, Ukraine, reg. Kharkivska, c. Kharkiv, st.***, build. ***, fl. *** Банк получателя Банк: АО УНИВЕРСАЛ БАНК Город: KYIV, UKRAINE К/счет: 16003000300001Банк посредник Банк: АО «ТАСКОМБАНК» Город: КИЕВ, УКРАИНА Счет: 30111810500000000292Корреспондент получателя Банк: ПАО «Сбербанк России» Город: МОСКВА, РОССИЯ ИНН: 7707083893 БИК: 44525225 К/счет: 30101810400000000225 В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ

Нет, чтобы SWIFT и IBAN. А то IBAN есть, но дальше какой-то пугающий треш, который не очень понятно как правильно впихнуть в форму платёжного поручения в личном кабинете российского банка.

Отсюда и дикое количество всяких сервисов, бирж и платёжных систем, которые берут иной раз дикие комиссии за перевод денег, а сами эти деньги нельзя принять к расходу из-за отсутствия необходимых закрывающих документов и непонятно как вообще взять с расчётного счёта не заплатив налоги. Преимущество платёжных систем в том, что они не сношают мозги и позволяют делать переводы по банковским картам. Почему банки всё так усложняют с безналичными переводами непонятно.

Но, оказывается, всё можно сделать легально без переводов с карты на карту или без оплаты комиссии в 6% бирже фрилансеров, которая берёт ещё и с фрилансера 15%.

Когда нам в веб-студии ITSOFT требовалась помощь узкого специалиста под специфичную задачу, мы тоже мучились и искали возможности, как перевести деньги фрилансеру на Украину. Там тоже есть Альфа-банк. Но нельзя из российского Альфа-банка или через российский Альфа-банк отправить деньги в украинский легко и просто. Во всяком случае, в поддержке Альфа-банка украинского банка нам не помогли. Один плюс украинского Альфа-банка перед российским, что туда можно позвонить используя Skype и кучу других мессенджеров и не нужно тратиться на межгород.

Среди общеизвестных вариантов перевода:

Переводы с карты на карту за 1.5% и конвертациях на курсе.

Переводы всякими платёжными системами и посредниками с комиссиями.

Все эти варианты не позволяли списать затраты в расход. Это вызвало наш справедливый гнев. Во времена СССР банковские переводы же наверняка ходили по всему Союзу как сейчас они ходят внутри России. Фрилансер из Украины прислал к тому же какие-то странные реквизиты, которые в форму российского платёжного поручения в банке совсем непонятно как вставить.

После долгих мучений, мы нашли решение. Оказывается, ларчик просто открывался.

Описание решения со ссылками на законы

Минтруд РФ разъясняет, что ТК РФ не предусматривает возможности заключения трудового договора о дистанционной работе с иностранными гражданами, осуществляющими свою деятельность за пределами РФ (письмо Минтруда РФ от 07.08.2015 № 17-3/В-410). Там же Минтруд рекомендует сотрудничать с данной категорией физических лиц в рамках гражданско-правовых отношений.

Следовательно, все что нам нужно, это заключить договор возмездного оказания услуг между организацией, как заказчиком и иностранным гражданином, как исполнителем.

Необходимо обратить внимание, что такой договор не должен содержать условий, указывающих на наличие трудовых отношений. Поэтому никаких рабочих дней и времен работы. В условиях прописываются конечные результаты и итоговая стоимость услуг.

Самое для нас главное, что при заключении договора с иностранным гражданином в соответствии с пп.6 п.3 ст. 208 НК РФ вознаграждение за услугу, оказанную за пределами РФ, признается доходом от источников за пределами РФ и не подлежит налогообложению в РФ (письма ФНС №ЕД-3-3/384@ от 06.02.2013 и Минфина № 03-04-06-01/206 от 11.08.2009) и соответственно обязанности выступать налоговым агентом у организации не возникает, как, например, при заключении такого же договора с гражданином РФ. Таким образом организация не платит НДФЛ.

Также, при заключении такого договора не возникает обязанности уплаты страховых взносов (п. 5 ст 420 НК РФ).

В данной ситуации все обязанности уплаты налогов ложатся на плечи самого фрилансера в рамках законодательства той страны, резидентом которой он является.

Расчеты происходят через расчетный счет. Обязательно проходят валютный контроль. Банк запросит у вас договор с исполнителем. В нем должна быть указана его стоимость равная сумме платежного поручения.

Так же, можно заключить рамочный договор и при каждой оплате подписывать с фрилансером акт об оказании услуг. Один платеж — один акт. Он должен быть подписан с двух сторон. Такой акт одновременно будет и закрывающим документом.

При работе на УСН, выплаты по договору можно будет принять к расходам.

Прежде чем подписывать договор, узнайте у своего банка, какие реквизиты нужно заполнить, при переводе суммы в рублях заграничному контрагенту. Если контрагент из Украины, укажите это в вопросе. Для данной категории существуют дополнительные реквизиты. В договоре их необходимо отразить.

При запросе реквизитов у фрилансера, попросите его сделать запрос в свой банк, запросив конкретно реквизиты для переводов из России.

После того, как договор будет оформлен, дело останется за малым: заполнить платежное поручение и прикрепить (либо переслать отдельно в банк) договор или акт на сумму платежа.

Примеры документов

Образцы договора и акта для работы с иностранным фрилансером вы можете загрузить с сайта, там же доступны и другие образцы договоров и документов на создание сайтов. И вот как выглядит платёжное поручение:

и как форма для его заполнения в банке Точка

Валюта договора

Ещё важно отметить, что договор можно заключить в любой валюте. И у этих вариантов есть свои плюсы и минусы. При изменении курса кто-то проиграет, кто-то выиграет. Фрилансеры считают в долларах. В то же время рубль укрепляется, за последний год укрепился на 7% и платить сейчас в долларах выгоднее.

ЗВР России 540 ярдов и в следующем 2020 году скорее всего достигнет абсолютного исторического максимума и превысит даже 600 ярдов. Я бы верил в рубль и платил бы долларах в ближайшее время. Но на горизонте нескольких лет как учит наша история лучше верить в доллары и заключать контракты в рублях.

Выводы

Итак, получается, что нанимать заграничных фрилансеров даже выгоднее, чем российских, если российские не зарегистрированы как ИП или самозанятый и не принимают оплату по безналу с выдачей актов об оказании услуг.

Поделитесь в комментариях как в вашей организации оплачивают услуги фрилансеров.