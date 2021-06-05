Как получать платежи по QR-коду: экономим на банковских комиссиях

QR-коды на квитанциях и счетах позволяют физическим лицам быстро их оплачивать. Непонятно почему его не поддерживали раньше приложения для юридических лиц и ИП. Но сейчас при подготовке статьи выяснили, что Тинькофф, Точка и Модуль уже реализовали.

Далеко не все знают, что банковские приложения для физиков поддерживают два типа QR-кодов. Второй — это мгновенная оплата типа того же интернет-эквайринга по картам через систему быстрых платежей (СБП) по номеру телефона. И там как с интернет-эквайрингом банк берёт комиссию с продавца. А первый — это просто оплата по обычным банковским реквизитам — распознавание реквизитов для платёжного поручения (ГОСТ Р 56042-2014). Вот так выглядит этот QR-код:

Попробуйте навести на него свой мобильный банк и увидите просто платёжное поручение. В большинстве нормальных банков платежи по безналу для физиков бесплатные.

Как сгенерировать QR-код для оплаты в мобильном приложении

Генерируется такой код в PHP и других языках элементарно просто и быстро:

Размещаете его на своих счетах, договорах, квитанциях и упрощаете жизнь своим клиентам, избавляя их от необходимости вводить реквизиты и назначение платежа. Не будет возможности у них ошибиться.

В других языках программирования примерно также.

Проверить сгенерённый QR-код можно на сайте Сбера.

Включите в свои счета и квитанции QR-код

Если ваши банки не распознают обычный QR-код (особенно для РКО юрлиц и ИП), то обратитесь в их поддержку, чтобы добавили распознавание.

И получайте платежи без комиссий. Хватит кормить банки! Безналичные платежи сейчас доходят за пару часов в рабочий день.