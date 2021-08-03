Как открыть счет удаленно через биометрию. Спойлер: а никак!

Если кратко, то пока не работает или работает через одно место с кучи попыток, за исключением Почта банка. В Почта банке оказалось даже биометрия не нужна. Молодцы! В деталях — погнали.

Решил я сдать эту биометрию. Обещают же счастье. Не нужно будет в банки и ещё много куда ходить. Сдал. Профиль, то есть образ подтвердился.

Извините меня, дорогие читатели, что я выкладываю много снимков экрана, просто тут важны доказательства в деталях, чтобы не получилось как в том анекдоте из 90-х, когда мужик звонит в магазин компьютерной техники и говорит:

Купил у вас сегодня компьютер, а он не работает.

А вы его в розетку включили?

Да вы, что, как вы можете, я же инженер с 20-летним стажем… Ой…

А то вдруг окажется, что я что-то забыл в розетку воткнуть.

Пробую открыть счёт. Начинаем с нашего любимого ВТБ.

Далее на камеру нужно было продиктовать числа. Первые четыре попытки мою личность не подтвердили. Я уже почти отчаялся и готов был прекратить эксперимент. Но подумал, что надо сделать больше попыток. И о чудо, с пятого раза они меня признали.

Предоставил. Ай, молодцы.

Ну ладно, с ВТБ не заладилось. Попытаем счастье в других банках. Может там повезёт больше. Следующий в списке Россельхозбанк.

Тут я уже говорил громко и с первого раза моя личность была подтверждена. Опыт всё же великое дело.

И в отличие от ВТБ увидел анкету с моими персональными данными. Осталось заполнить ключевое слово и логин. Почему-то в ключевом слове нельзя вставить дефис, а логин должен содержать цифру. Ну, ладно, переживём. Однако ничего не вышло. Два раза получил сообщение.

Но мы люди упоротые, с советской закалкой ещё. Нас в дверь, а мы в окно. Третий раз нажал. Но и третий раз - ничего. Ок. Идём дальше по списку банков. Всё же Россельхозбанк был на один шаг ближе к победе, чем ВТБ, и следуя методу матиндукции, можно сделать предположение, что следующий банк окажется ещё на один шаг ближе. Идём проверять.

Следующий у нас Промсвязьбанк. Промсвязьбанк решил сначала отправить мне СМС. Ок. Ввёл. Идём в Госуслуги.Там опять даю добро. Но меня даже идентифицировать не собираются:

Ещё попытка. Ой. Сработало. А теперь они получили.

Я опять назвал цифры и личность моя подтверждена.

Идём. Даём добро. Вижу анкету. Жму далее. И ура!!! Метод матиндукции доказал, что с каждым новым банком по списку мы приближались к победе. Шутка, конечно, матиндукция тут совсем ни при чём. Но забавное совпадение.

Я вошёл в интернет-банк. Карту надо заказывать пластиковую. Выпустить виртуальную карту и добавить её в смартфон можно, но у неё два огромных недостатка. Она на 3 месяца и по ней нельзя снимать нал. Промсвязьбанк, ну Сбер же уже заявил, что он от пластика отказывается, ну нафига этот пластик? Почему бы не разрешить клиентам выпускать виртуальные карты с нормальным сроком действия и со снятием наличных?

Интересно, что на сайте Единой биометрической системы (ЕБС) услуги тоже перечислены странно.

Разбивка не нужна. В дебетовых картах у них только Тинькофф. Хотя открыв интернет-банк в Промсвязьбанке я могу тоже заказать дебетовую карту, но не совсем удалённо. Но и Тинькофф, наверное, повезёт свой пластик курьером.

Хорошо, пробуем услугу сберегательный счёт в Почта банке, в надежде, что там не только счёт, но и интернет-банк нам обломится и возможность заказа дебетовых карт.

Переходим на сайт Почта банка и видим, что доступ там нам уже обещают ко всем услугам. Бежим регистрироваться.

Что-то я вообще не понял, что произошло. Я ввёл СМС и оказался в ЛК Почта банка. Меня не идентифицировали по биометрии, не запрашивали доступов через ГосУслуги. Правда, и в ЛК ничего нет, кроме мобилы. Надо вкуривать, как же заполнить профиль. И нужно ли. Можно открыть виртуальную карту с лимитом 15 000 р. на операцию и 40 000 р. в месяц. Пробовать открыть эту карту я не буду. Всё же статья про биометрию, поэтому я пройду идентификацию, чтобы иметь возможность открыть там виртуальную карту с ограничением в 600 000 р. на операцию и без месячных лимитов. Вот тут быстро всё прокликал. Идентифицировался и в течение 5 минут обещают открыть сберсчёт. Это круто! Так и должно работать во всех банках. 5 минут прошло, вижу полноценный ЛК, могу выпускать виртуальную карту.

Ещё отмечу и банк Точка, который открыл счёт нашей компании удалённо без всякой биометрии с собеседованием по скайпу пару лет назад. Молодцы!

На этом пока всё. Надеюсь со следующего года заработает система полноценно для всех банков и не только. Давно пора перестать ходить ногами и быть ждунами в очередях. Кто-то критикует прогресс. Прогресс не остановить. Да, электричество и автомобили иногда убивают, но это не повод ездить на лошадях. Кобыла, тоже может лягнуть копытом и убить. Надо идти вперёд.