Про то, что скрывают авансовые отчеты

«Бухгалтер проверяет счета, которые привез служащий из командировки.

– Это что за астрономическая сумма?

– Счет за гостиницу.

– А кто Вас уполномочил покупать гостиницу?»

(Офисная история)

Любой офисный сотрудник периодически лажает и косячит. И частенько это сходит ему с рук. Но есть один отдел, где косячить и лажать никак невозможно. В этом отделе все строго и четко. Догадались, что это за отдел? Правильно, бухгалтерия! Священное хранилище бумажек, отчетов и самых сокровенных офисных историй.

Ни один отдел не сможет состязаться в этом с бухгалтерией. Именно по этой причине на компьютере самого опытного бухгалтера в нашем офисе висела бумажка с надписью: «Не болтать!».

Маргарита Станиславовна проработала в компании больше 25 лет и помнила много интересных событий: как сменялись директора, как ОБЭП приходил в офис с выемками и допросами, как судились с конкурентами. У Маргариты Станиславовны была слабость: она любила рассказывать сотрудникам компании про эти древние события.

Чтобы случайно не выплеснуть секретную информацию до истечения срока давности, она и повесила бумажку «Не болтать!» перед своими глазами. Ее послание к самой себе очень нам помогало. Бумажка с четким приказом маячила перед Маргаритой Станиславовной, и, видимо, действовала на нее.

Со временем она стала меньше предаваться воспоминаниям в доверительных беседах с сотрудниками, и весь офис вздохнул с облегчением: слушать в сотый раз ее истории из далекого прошлого было уже не под силу никому.

Возможно, вы думаете, что бухгалтерия – это занудно и муторно, а работа с бумагами и документами – однообразная рутина, в которой нет ничего интересного. Отчасти вы правы. Но если копнуть глубже, включить фантазию и заглянуть чуть дальше? Скажем, за бланк авансового отчета... Давайте вместе заглянем.

Во всех без исключения офисах, где я работала, бывали моменты, когда руководство накрывала волна экономии, когда ему начинало казаться, что расходы компании слишком велики и растут непропорционально доходам, что контроля за расходами никакого нет, а это форменное безобразие. И руководство начинало лихорадочно метаться в поисках надежных инструментов контроля издержек.

Сидит бухгалтер на авансовых отчетах и регистрирует все, что ему ни принесут. Чек есть, приказ есть, линейный руководитель согласовал.

– А что, нужно что-то еще делать? – недоумевает бухгалтер.

– Нужно! – рявкает руководитель. – А вдруг сотрудник не бизнес-встречу проводил, а друзей водил в ресторан и с ними прогулял деньги компании? – не унимается дотошный директор.

– Ну как, же, – лепечет бухгалтер, – видите, и количество людей в чеке совпадает с приказом и время в чеке не позднее, да и руководитель согласовал все.

– Нет, надо жестче проверять и глубже копать, – не сдается директор. – А если сотрудник договорился со своим руководителем? И они эти деньги потратили вместе? Докажите мне, что он действительно по служебной необходимости там был! Если Вы не выявите необоснованные траты, то налоговая инспекция выявит!

Ну, прям не директор, а инквизитор. За мои долгие годы работы в бухгалтерии ни один налоговый инспектор внимательно авансовые отчеты сотрудников не проверял. Оно и понятно, зачем ковыряться в такой мелочи, куда интересней что-то крупное найти.

Принимаю огонь на себя, и говорю разбушевавшемуся директору миролюбивым тоном:

– Владимир Иванович, Вы все верно говорите, конечно, нужен тщательный и глубокий контроль. Я сама все внимательно перепроверю. Но уверена, что Вы зря волнуетесь, у нас добросовестные сотрудники и бухгалтера все проверяют дотошно.

Я себе благодарна за то, что вызвалась проверять авансовые отчеты. Потому что мне открылся новый мир – непознанный и радостный! Я никогда так не веселилась, выполняя другую работу. Беру очередную папку и начинаю просматривать документы, листаю, листаю.... И начинаю давиться от смеха.

К одному из авансовых отчетов приложен чек – ни за что не поверите – на посещение гинеколога. Надо добавить, что сотрудник, который приложил этот документ, был мужчиной. Он отвечал за проведение мастер-класса для приглашенных слушателей.

Я вызываю сотрудника к себе в кабинет и начинаю расследование:

– Дмитрий, как-то некрасиво получается, – говорю я и многозначительно смотрю на него. Дмитрий не понимает, что именно получается некрасиво, он ерзает и явно чувствует себя неуютно. Раз главный бухгалтер говорит «некрасиво», значит, так оно и есть.

– Ну как Вы докатились до такой жизни? – я продолжаю пристально смотреть ему в глаза, выдерживая театральную паузу.

Дмитрий переминается с ноги на ногу в попытке понять, до какой именно жизни он докатился.

– Ну ...эээ, – тянет он.

– От кого-кого, а от Вас я такого не ожидала...

Мне смешно смотреть на несчастного сотрудника, который пытается вспомнить в этот миг все свои прегрешения и на работе, и, видимо, не только.

– Светлана Александровна, не тяните! Что я натворил? – Дмитрий напоминает школьника, которого застукали за курением в туалете, и это грозит вызовом родителей в школу.

– Дмитрий, Вы женаты?

– Нет, а что? – он удивленно вскидывает брови.

– Что, что, – передразниваю я его, – поздравляю, у Вас скоро свадьба.

– Чтооооо??? При чем тут свадьба?

– Ну как, при чем? Вы же порядочный мужчина? А что делают порядочные мужчины? Порядочные мужчины обычно женятся на девушке, которая в положении.

Сотрудник в полуобморочном состоянии смотрит на меня, не понимая, о чем я говорю, но мой серьезный вид подтверждает, что ситуация действительно тревожная. Я бы могла продолжить мою воспитательную лекцию, и возможно, он уже был готов сделать ответственный шаг в своей жизни. Но я решила не мучить больше беднягу и раскрыла папку на его авансовом отчете, тыкнув пальцем в документ.

– Я ничего не делал, – оправдывается Дмитрий.

-Да верю я Вам, верю, – с участием произнесла я, а потом добавила, – А с девушкой все хорошо? Кого ждать-то в итоге?

Дмитрий уже не понимал, серьезно я говорю или нет, и я прекратила пытку:

– Ладно, с вас просто рассказ о том, что случилось и причем здесь гинеколог. И идите уже отсюда.

А история на самом деле была самая обыкновенная.

В момент, когда Дмитрий проводил тренинг и демонстрировал свойства наших продуктов, одной из участниц стало плохо. Девушка была чуть с животиком. И мужчины, которые были на тренинге, повели себя галантно. Они были уверены, что округлый животик девушки вызван не полнотой, а как пить дать беременностью. Поэтому ее, практически бесчувственную, отвезли к гинекологу, чтобы исключить всевозможные осложнения.

Девушка, придя в себя, не ожидала такого поворота событий, но решила, что это входит в программу тренинга. Поняв, что сопротивляться бесполезно и получив подтверждение, что платить за это не нужно, она забралась на кресло.

В этой истории все закончилось хорошо. Девушка не была беременной. У нее просто разболелся живот. Дмитрий, как настоящий мужчина, оплатил прием врача, а чек сдал в авансовый отчет. А как же иначе? Это тоже расходы на тренинг, хотя и непредвиденные.

Но если бы только один сотрудник отличался таким трепетным отношением к документам, я бы решила, что это случайность. Подобные случайности случаются в документах постоянно.

Авансовый отчет – это кладезь полезной информации. Главное, как на него посмотреть. А разглядывать его можно иногда с разных сторон...

Как-то в процессе очередной оптимизации руководство компании приняло решение, что пора экономить не только финансовые средства, но и природные ресурсы. Долго думали, как эти ресурсы начать экономить и приняли оптимальное решение – экономить бумагу. Решение гласило, что теперь нужно использовать вторую сторону бумаги – как черновик. Компания бедной не была, скорее наоборот – весьма процветающей, но экономия должна быть экономной во всем.

Этот принцип дошел до того, что строго–настрого было запрещено прикреплять чеки в авансовых отчетах на чистую бумагу – обязательно, чтобы было двойное использование. И народ так привык к экономии на работе, что стал внедрять этот принцип и дома.

Подписываю я как-то очередную стопку документов, и один из них оказался в пачке оборотной стороной вверх. Меня привлек размашистый почерк, от которого веяло уверенностью и строгостью. Знаю-знаю: читать чужие записки плохо. Но это вроде и не чужое, а документ мне на подпись.

«Когда проснешься, не забудь позвонить маме. Носки свои собери и запусти в стиральную машинку. Только белые с черными не клади, стирай отдельно! Машинку ставь на 30 градусов. Когда постирается, достань и развесь, чтобы высохнуть успели. Чистых носков дома нет!

Обед на плите. Когда поешь, убери все в холодильник. А то прокиснет, как в прошлый раз. Ложкой в кастрюлю не лазь! Твои таблетки на столе. На упаковке сверху написала, как принимать. На всякий случай дублирую: 3 раза в день после еды. Поел, потом таблетку и водой запить!

Не забудь следить за форточкой. Если кошка опять убежит, будешь сам ее искать!»

Записка не содержала подписи, но я не сомневалась, что оставить ее могла только любящая жена, которая удушливой заботой окружила своего благоверного.

Я представила себе эту семейную идиллию. И честно скажу, мне стало жалко этого сотрудника. Мало того, что бедолага болеет, так еще и носки ему надо в машинку забросить, и за кошкой посмотреть. И таким он показался мне маленьким, беззащитным, а жена его в этот момент предстала в обличье злобной стервы, которая день за днем изводит своего мужа....

Помните старый анекдот?

Женился узбек на украинке. Медовый месяц, то да сё. А потом он ей говорит:

– Слушай, жена, когда я буду приходить с работы и у меня тюбетейка на левый бок сдвинута, значит, я ласковый буду, подарки дарить буду, любить буду. А когда тюбетейка на правый бок – я злой буду, бить тебя буду.

Она ему отвечает:

– Дорогой, когда ты придёшь домой с работы, а у меня руки на груди сложены – значит, и ласки тебе будут, и борщ с пловом приготовлены. А если у меня руки в боки, то учти – мне пофиг, на какую сторону твоя тюбетейка!«

Даааа... Бывают же женщины!

Я перевернула отчет с носками, чтобы посмотреть, кому было адресовано это послание, как дверь моего кабинета открылась без стука.

На пороге стоял один из руководителей среднего звена. Надо сказать, что особой любви к нему в коллективе никто не испытывал, поскольку он методично изводил своих подчиненных доскональными отчетами и лекциями о правилах, стандартах, регламентах и прочей бюрократии – одним словом всем тем, без чего не обходится каждый офис. Но одно достоинство у него все же имелось: у него была феноменальная память.

Политику и процедуры в компании лучше него никто не знал. Мне порой казалось, что он их знает лучше меня самой, которая принимала деятельное участие в разработке этого свода правил. Периодически этот руководитель среднего звена портил мне жизнь, задавая очередной каверзный вопрос по содержанию этого документа. Мы спорили, у каждого было свое мнение. Мне же после очередных дебатов приходилось открывать документ и проверять, кто из нас ошибся. Счет всегда был 1:0, причем в его пользу.

– Ваша бухгалтерия, – пренебрежительно начал он, открыв дверь и не поздоровавшись со мной. Несмотря на корпоративную этику и правила поведения, которые он знал наизусть, это было для него нормой общения. – Ваша бухгалтерия опять три дня мой отчет проверяла, а по регламенту я должен был уже возмещение своих затрат получить.

– Во-первых, добрый день. Во-вторых, не ваша, а наша, – не люблю я таких нахрапистых типов. – Если мы пропустили Ваш отчет, сейчас же проверим и возместим. Где ваш отчет?

– Мне Ваши, – с вызовом, словно не услышав меня, продолжил он, – сказали, что у Вас на подписи. Да вот же он, у Вас на столе! – радостно тычет он мне на документ, который лежит передо мной. Я посмотрела на лицевую сторону документа и увидела фамилию этого хамоватого типа.

До меня дошло, что записка, которую я только что читала, не что иное, как бумажка из семейного архива, на которую ответственный сотрудник прикрепил свои чеки. То, что сейчас лежит у меня на столе, и есть отчет, который он разыскивает.

Я задумалась на секунду. Может быть, мне сейчас взять его отчет и прочитать вслух с выражением отрывок из записки его любимой жены? Поймет ли он смысл моего чтения или развернется и уйдет радостным: отчет найден, компенсация сегодня упадет к нему на карточку, и жена не будет выносить мозг о том, где деньги.

Еще я подумала о том, сколько комплексов у этого человека! Ведь ему приходится день изо дня чувствовать свою никчемность дома. А как ему, бедолаге, повысить собственную значимость? Ясное дело – на работе, хамски разговаривая с коллегами. Интересно, как бы он запел, если бы я поделилась «любовной запиской» его супруги с теми, кого он пытался унижать? Как бы сложилась его жизнь в этой компании дальше?

Пока я раздумывала, он ушел, так же, как и зашел – не попрощавшись.

Хорошо, что я не стала выступать в качестве праведного судьи. Все разрешилось само собой. Видимо, я так долго и столь глубоко размышляла про этого противного типа, что мой мир решил позаботиться обо мне. Он, похоже, счел, что я сделала заказ (помните мантру от коуча над столом Сергея Иннокентьевича?). Этого сотрудника вскоре уволили за неэтичное поведение. Кто-то не выдержал и написал жалобу в штаб квартиру, а там с соблюдением корпоративной культуры дела обстоят строго. Я к этому точно руку не прикладывала. Волей-неволей крепко уверуешь в пользу мудрых коучей...

А замечательный авансовый отчет затерялся в архивных папках и завершил свое существование в котле массового уничтожения по причине истечения срока хранения.

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