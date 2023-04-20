Психология токсичных отношений

Жертвы абьюза — кто они

Часто, то «особенное», что в нас заложено, мы даже толком не можем охарактеризовать – просто чувствуем этот потенциал и верим, что жизнь подкинет нам возможность точно понять, какие удивительные способности скрыты внутри.

Все женщины, попавшие ко мне на сеанс из-за проблем в отношениях, которым я могла в процессе терапии дать характеристику абьюзивных, рассказывали, что в самом начале формирования пары с токсичным партнером каждая из них, благодаря его появлению, начинала ощущать свою собственную уникальность. Так случилось и с Натальей – одной из моих первых клиенток.

Эта яркая и привлекающая внимание женщина сама нашла меня и попросила о помощи. Именно она перевернула мое представление о жертвах абьюза только как о слабых, ранимых, зависимых от чужого мнения личностях, которые в том или ином контексте были травмированы в детстве каким-то событием.

Сильные личности не менее редко попадают в сети хитрого «охотника».

Наталье 35 лет, предприниматель. Несмотря на заработанный действующий статус «выше среднего класса» на первом из двух сеансов она была очень стеснительна. Ей было стыдно признаваться в проблемах, с которыми она пришла. Причиной её обращения был болезненный и тяжелый процесс разрыва с токсичным партнером.

Она хотела понять, верно ли поступает, как облегчить последствия полученных от этих отношений травм. Начав рассказ о себе, свой портрет Наталья характеризовала как «среднестатистическая успешная женщина, которая всего добилась своим трудом». В жизни она много раз проходила более сложные пути, чем хотела бы выбрать, но также много раз ей везло – как по мелочи, так и по-крупному. И всегда, как она признавалась, у неё была высокая самооценка: даже в самые сложные школьные годы, она, будучи гадким утенком, умела собирать вокруг себя не только шумную компанию преданных друзей, но и заводить поклонников.

Не малую роль в этом сыграло отношение родителей: полная, любящая семья, родители, не чаявшие души в своей дочери и убеждение – ты достойна только лучшего. Когда же прошел этап созревания, Наталья стала неотразима не только в части ума, но и внешности. При этом в её подсознании всегда жило чувство, что она – «особенная» и на её пути возникают только неслучайные обстоятельства и судьбоносные события.

Это ощущение ей давало убежденность, что, несмотря на возраст в 35 лет, она обязательно встретит идеально подходящего ей мужчину. А все, кто были до – это жизненный опыт и уроки для реализации счастливого будущего.

К моменту наступления рубежа, когда на вопрос о возрасте смело можно говорить, что у женщины его нет, она уложила в область «жизненные достижения» два высших образования, хорошую работу, финансовую независимость, жизненную стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Наталья находилась в том положении, когда могла позволять себе наслаждаться маленькими и более крупными житейскими радостями, проводить время с подругами в модном, только открывшемся ресторане, обсуждать там будущие путешествия в новые интересные места, а затем воплощать эти планы в жизнь.

В моменты грусти она, никого не спрашивая, могла устроить себе СПА процедуры или шоппинг только потому, что ей хочется этого для самой себя. Обычный поход в театр в полном одиночестве в какой-то момент стал одним из любимых способов проведения времени, потому что нет необходимости и потребности искать себе компанию.

В этот период к Наталье пришло осознание независимости, ей было с собой комфортно и интересно. И это давало особое удовлетворение собственной позицией в жизни.

Она любила готовить, заниматься дизайном дома, делать выпечку, играть на фортепиано, танцевать танго, рисовать, вязать, сидеть в седле, держать теннисную ракетку и даже вышивать крестиком, иными словами – жить со вкусом.

К концу очередного года, подводя итоги во всех областях своей жизни, она вынесла вердикт, что практически полностью довольна каждой из них. И, возможно, здесь нужно поставить точку в рассказе о сильной и успешной женщине, но это жизненная история, а в жизни нет ничего идеального.

Было кое-что, что немного омрачало все достижения Натальи – рядом отсутствовал человек, с которым можно было бы разделить спокойное счастье размеренной, идеально выстроенной жизни.

В эту новогоднюю ночь, впопыхах несясь по улице на вечеринку к друзьям, сквозь стеклянные окна Наталья заметила, что помимо больших компаний во всех окружающих ресторанчиках города сидели обычные семейные парочки. Женщина остановилась. Впервые её посетила мысль о том, что она несется куда-то вдаль, чтобы не повеселиться от души, а заглушить свое одиночество в кругу друзей и знакомых, рассказывая о том, как здорово провела время в минувшем году.

И пусть это действительно так, и многих из собравшихся настигали не только радость за полученные ею эмоции и восхищение смелостью, но даже зависть – это всё равно не давало ощущения той полноты жизни, стремление к которой так предательски ощущалось сквозь легкое разочарование в настоящем.

Оказавшись под утро дома, случайно открыв старый альбом, к которому потянуло неведомой силой, она смотрела на свои фотографии. И думала о том, почему ей не случилось встретить того настоящего мужчину, который тоже ждет свою единственную – её.

Как известно, чтобы желаемое стало реальностью, его нужно детально спланировать. Со всем присущим ей энтузиазмом моя клиентка стала составлять портрет своего избранника. Занятие было важным и ответственным – как говорится, что нарисуешь, то и получишь.

Список вышел внушительным: тут было и про эмоции, и про финансы, и про душу, и про внешность, и про привычки, и про отношения, и про секс – на этот раз она решила особенно постараться, чтобы точно получилось, как ей того хотелось. Вселенная достаточно быстро услышала её запрос и вскоре в жизни Натальи появился он – как под копирку тот, кого она ожидала.

Но моя клиентка кое-что не предусмотрела: человек, который будет обладать всеми этими качествами, окажется выраженным нарциссом...

В омут с головой

Наталья поначалу не хотела падать в омут с головой. Но когда у них все закрутилось, Он взял бразды правления их отношениями в свои руки и быстро помог ей решиться на совместное проживание. Она отпустила ситуацию и позволила событиям идти своим чередом – может и правда судьба?

Этот умный, красивый и обеспеченный мужчина не на шутку вскружил Наталье голову. Он не распространялся о своём романтическом прошлом, а она не настаивала, чтобы не показаться настойчивой и излишне любопытной.

Чтобы продемонстрировать Наталье силу, уверенность в себе и властность, он нередко повторял, что сложности его закаляют. Строптивые, своенравные и даже роковые женщины – вот круг его любовных интересов. А с другими скучно, приторно, тоскливо.

Его умение блистательно заводить и развивать практически любую беседу – вероятно то, что сразу зацепило Наталью. Умный, обаятельный мужчина, имеющий во многих вопросах свою уверенную позицию, красиво ухаживающий, проявляющий заботу и внимание – в начале отношений она по-настоящему наслаждалась!

И правда, как это может не нравиться: интересный небезразличный человек, с которым всегда есть, что обсудить, готовый поддержать любую злободневную тему, которая то и дело всплывала у Натальи в голове в рабочее время, и вечером нескучно об этом подискутировать. А еще внимание, очень много внимания с его стороны.

«По-моему, я встретила того человека, которого себе загадала», – говорила она себе, сладко засыпая в его объятиях.

По природе Наталье был дан прекрасный аналитический ум, который позволял быстро и успешно продвигаться по карьерной лестнице. Она умела мастерски исследовать любую получаемую информацию и успешно применяла столь полезный навык повсеместно.

Притирка или абьюз?

Благодаря этой способности достаточно быстро моя клиентка стала замечать, что зачастую их диалоги с партнером маскируют под собой какое-то непонятное соревнование за признание, определение, кто опытнее, у кого весомее багаж полученных за жизнь знаний, выше эмоциональный интеллект. И, если по началу конфликтов получалось избегать, то в последующих дискуссиях, словно по какому-то чужому сценарию, навязанному извне, возникала переломная сцена акта и наступала кульминация – жаркий спор и столь же горячо демонстрируемое с обеих сторон неприятие позиций друг друга. И разговор, который начинался так интересно, каждый раз стал завершаться упреками, обвинениями и ссорами.

Вначале моя клиентка приняла эти взрывы и поиск болевых точек, которые ее расстраивали, а порой и оскорбляли, за так называемую «притирку». Однако, последствия ссор были довольно ощутимы несмотря на то, что носили исключительно словесный характер. Прицельность наносимых фразами травм поражала мою клиентку. Ей стало казаться, будто он готовится к каждому нападению – так легко всякий раз им обнаруживались доводы обвинить её в чем бы то ни было: слишком яркий макияж, невзрачный вид, неприятный акцент при общении на английском, странные вкусовые предпочтения, зажатость, неряшливость, легкомысленность – это могло быть что угодно!

Но одновременно с этим Наталья понимала, что в какую-то минуту слабости сама довольно откровенно рассказала ему, что её обижает, ранит, причиняет боль. Почему моя клиентка это делала, она, по началу, не могла найти объяснение и на сеансе со мной.

«Что сделано – то сделано, – думала она про себя. – Сама рассказала, теперь нужно с этим справляться».

И не желая казаться «слишком простой», чтобы не потерять с его стороны интерес, Наталья старалась одновременно и дать отпор, и в чем-то подчиниться, чтобы не задеть столь важное для любого мужчины эго. И ей все ещё казалось, что это его подстегивает, заряжает, добавляет остроты. Быструю смену его настроения Наталья объясняла себе тем, что он привык жить со вкусом, и это то, что ему нужно, чтобы чувствовать себя на пике энергии. Моей героине тоже хотелось в полной мере разделять с ним его драйв. Но постепенно это все стало перерастать в процесс попыток удержания и тотального контроля над всем, что ее окружало.

Под сомнение было поставлено все, что Наталья успешно реализовывала все эти годы. Итак, поехали:

«ты, по-моему, очень много времени тратишь на общение с друзьями в ущерб нашему общению»;

«танцы, конечно, хорошо, но тебя нет вечерами дома»;

«тебе не кажется, что твои курсы и повышение квалификации – бесполезная трата денег? Эта инвестиция в никуда, они не отобьются».

Наталья не могла понять, что это на самом деле – демонстративная забота или же все-таки реализуемая через неё подмена понятий, где под ущемлением её желаний замаскирована помощь их отношениям. Вскоре Наталья совершенно точно осознала, что все это является ничем иным, как попыткой подчинить её себе и показать, что она находится ниже его рангом по всем уровням развития и жизненным достижениям.

К этому моменту моя клиентка в полной мере ощутила, что защита собственных границ стала для неё причиной регулярных эмоциональных качелей, а конфликты успели стать циклическим элементом в их взаимоотношениях.

Всё это время он изощренно продолжал выкручивать факты, убеждая, что многое она придумала себе сама. При этом ему не было равных в примирении: подарки, извинения, акты покаяния с мольбами о прощении и шансе начать все с чистого листа. Чтобы получить свою порцию заботы и внимания Наталье было проще согласиться с ним и даже обидеться на себя за то, что сорвалась и позволила конфликту дойти до этой стадии. И так бы, возможно, и продолжалось до тех пор, пока моя клиентка полностью не погрузилась бы в эту эмоциональную зависимость.

Но посягательства с его стороны на границы Натальи в один момент зашли слишком далеко. Работа и бизнес для моей героини были тем, что создавалось годами, – это её независимость и реализация, которыми она живет и дышит полной грудью, дело, которое она действительно любит. Только в состоянии профессионального благополучия она ощущала себя гармоничной, целостной личностью.

Поэтому, когда в очередной раз конфликт дошел до оскорбительной сексистской фразы: «И вообще, ты баба... Твоя работа ничего не будет значить, когда ты будешь старой! Ты должна оставить свои амбиции и заниматься домом, как положено настоящей женщине», – она наконец-то поняла, что живет в иллюзорном мире своих фантазий. Наталья в этот момент задала себе неожиданный, но такой важный вопрос: «Кто же я на самом деле, и кто он в моей жизни?»

Нырнув с головой в анализ происходящего, соединив все детали и факты, она осознала, что подводными камнями этого травматического опыта является систематическое создание партнёром угрозы её личным границам и желание взять все аспекты жизни Натальи под тотальный контроль. Это, в свою очередь, может означать только одно: она состоит в абьюзивных отношениях!

А что говорит психоанализ?

Давайте теперь посмотрим на эту историю с точки зрения психоанализа и выделим, что же сигнализировало о том, что эти отношения могут оказаться токсичными и что было на самой поверхности, чего Наталья своевременно не увидела.

Абьюзер использует «запрещенные» приемы.

В случае с Натальей это были насмешки над теми областями жизни, которые для неё были наиболее важны. Он мог саркастически высказаться о её внешнем виде и образе в день деловой встречи: «Ты как на похороны своей товарки собралась. Выглядишь мрачно и уныло!»

Или мог в момент, когда Наталья позволяла себе редкие послабления в правильном питании под видом доброго совета сказать: «Милая, ну ты же прекрасно понимаешь, что чай с этим кусочком торта тебе-то точно пользы не принесёт».

Абьюзер разными способами изолирует «жертву» от окружающих.

Поначалу Наталью умиляло желание её мужчины постоянно пребывать вместе, знать, где она, сколько планирует там провести, во сколько вернется. Затем с его стороны стали появляться просьбы сократить время пребывания где-то вдали от него, а после и предложения полного отказа от посещения каких-то мероприятий. Он воздействовал на неё угрозами расставания, жалостливыми уговорами, призывами к её совести.

Ему было абсолютно неважно, дружеская это тусовка или встреча с потенциальным деловым партнером – любое важное для неё событие полностью обесценивалось мм как незначительное. «Ты ни на что так не влияешь в этом мире, как на наши отношения», – говорил он Наталье.

Абьюзер скрывает информацию о своих прошлых отношениях.

Наталья не хотела портить отношения со своим мужчиной, поэтому не докучала ему просьбами поделиться, какую оценку он дает своим прошлым отношениям, почему расставались и кто был виноват, что представляли из себя те женщины, которые были рядом с ним.

Он лишь говорил ей: «Ты же не хочешь быть похожа на мою бывшую? Ты, насколько я знаю, совсем другая!»

Абьюзер демонстрирует очень быстрый переход от симпатии на первом свидании к сумасшедшей влюбленности и стремится как можно скорее развить отношения вплоть до совместного проживания, чтобы как можно быстрее взять «жертву» под полный контроль.

Из-за нахлынувших чувств Наталья не проявила природной настороженности и дала своему партнёру возможность владеть ситуацией, управлять её динамикой.

Абьюзер в начале отношений проявляет повышенное внимание даже там, где это вовсе не требуется.

Наталья, в скором времени после знакомства, стала ежедневно получать сообщения с вопросом, поела ли она? И если поела, то что именно ела? Моя клиентка воспринимала эти вопросы как наивное проявление заботы, тогда как это был сигнал проявления сомнения в самостоятельности «жертвы», которые впоследствии настигают и её саму – могу ли я действовать и мыслить в одиночку?

Абьюзер проявляет полную заинтересованность жизнью «жертвы».

Какие у Натальи рабочие задачи, интересы, хобби, привычки, особенности иногда её партнер знал лучше, чем она сама. Даже при заказе блюд в ресторане он мог заметить: «Ты же не любишь морепродукты? Так почему решила заказать „Цезарь с креветками“?»

Абьюзер выделяет одну женщину среди всех остальных.

Наталье сначала льстило, что Он говорил ей: «Ты первая, с кем я считаюсь как с собой! Потому что ты особенная, а не как остальные». Затем эти откровения стали манипуляцией: «Ты же не как все остальные, правда?»

Абьюзер подвержен резким сменам настроений.

Множество скандалов пришлось пережить Наталье, прежде чем понять, что дело не в творческой экспрессии его натуры, а в принципиальном желание вывести её из равновесия, заставить потерять контроль над собой и втянуть «во все тяжкие».

Большинство привычно проводят ассоциацию слова «жертва» со словом «слабость», объясняя, почему «жертва» не в состоянии изменить создавшуюся ситуацию абьюза, выйти из токсичной связи, прекратить акт насилия над собой.

Но, как наглядно видно из истории Натальи, не все так просто: в зависимости от интеллекта, манипуляционных способностей абьюзера под его воздействие может попасть практически каждый человек, потому что «насильник» очень умело изучает и выискивает слабые стороны в личности выбранной жертвы.

Так как определенные уязвимости и комплексы существуют практически у каждой, то потенциально жертвой абьюза может стать любая женщина, не успевшая вовремя распознать «план-ловушку», или, желая отношений, принявшая эту «охоту» за искреннее проявление чувств.

Вопрос скорости попадания в сети охотника заключается только в том, какой соперник перед вами и насколько желание любви ослепляет вас перед опасностью оказаться в этой западне. Моя клиентка, не будучи типичной явной «жертвой», находясь в ресурсе, пребывая в состоянии востребованности, все же попала в «ловушку» своего романтического антигероя и... потеряла не только себя, но и доверие к своим чувствам, интуиции. Придя ко мне на сеанс, она всё ещё была несчастна от осознания разрыва. Не смотря на все причиненные ей моральные травмы, Наталья все ещё тосковала по самым лучшим временам в их отношениях и невольно возвращалась к идее, что что-то она и могла бы исправить.

Шаг за шагом, уже совместно занимаясь любимым делом Натальи – анализом всех имеющихся данных, мы постепенно пришли к заключению, что боль, которую испытывает моя клиентка, вызвана не потерей другого человека, а потерей своего собственного «Я» и образовавшейся в душе пустотой. Эта была пронзительная боль предательства по отношению к себе, особенно ощутимая, когда Наталья осталась с собой один на один.

Столь же мучительно для неё было и принятие того, что доверие к своим истинным чувствам, эмоциям, внутреннему голосу придется возвращать, и это может быть нелегко. Но главное – Наталья сделала выбор в свою пользу. И если сильно и искренне любить (себя), то и любые сложности можно преодолеть, чтобы жить долго и счастливо.

Каким бы мучительным не было осознание того, что вы стали жертвой абьюзера, решение всегда есть — обратитесь за консультацией к практикующему психологу Татьяне Изумрудовой. Самый верный путь, чтобы восстановить душевное равновесие, обрести гармонию с собой и окружающими, не попасть в дальнейшем под влияние такой личности.

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