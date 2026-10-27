ИИ в финансах: 8 сценариев для финансового директора из практики крупных компаний

Искусственный интеллект в финансах уже используют не только для подготовки текстов и поиска информации. Он помогает выявлять аномалии в платежах, объяснять отклонения план-факт, контролировать ковенанты, моделировать сценарии и быстрее готовить материалы для руководителей.

Эти и другие практические задачи обсуждали участники закрытого клуба Национальной ассоциации финансовых директоров (НАФД) и ИТ-интегратора «К2Тех». В ходе встречи CFO крупных компаний выделили 8 сценариев применения ИИ: от поиска ошибок в платежах и контроля ковенантов до стресс-теста операционной модели и подготовки материалов для совета директоров. Переход от единичных экспериментов к нескольким прикладным сценариям заметен и на глобальном рынке. По данным McKinsey, в 2025 году 44% CFO использовали генеративный ИИ более чем в пяти сценариях — годом ранее таких респондентов было только 7%.

Раскрываем эти сценарии и поясняем, что потребуется для запуска каждого из них, как оценить эффект и какие решения нельзя передавать алгоритму.