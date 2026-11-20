Как считаем сэкономленные деньги

Подсчет сэкономленных денег тоже потребовал разработки целой схемы. Чтобы оценить бизнес-эффект мы ориентируемся на количество решенных задач сотрудников, а не на другие метрики, например, на количество потраченных токенов. Ориентация на расход токенов может даже стимулировать лишние затраты. Например, инженер Microsoft в беседе с The Pragmatic Engineer признался, что намеренно увеличивает потребление, чтобы не выглядеть сотрудником, который недостаточно использует ИИ.

Для начала мы анализируем обращения к ИИ и объединяем связанные по смыслу в кластеры задач. Несколько обращений к модели могут относиться к одному результату: сотрудник сначала просит подготовить документ, затем уточняет содержание и исправляет отдельные фрагменты. Такую группировку выполняем автоматически с помощью ИИ.

Затем отдельно настроенная оценочная ИИ-модель определяет тип и сложность работы, оценивает её трудоёмкость без ИИ с учётом квалификации сотрудника. Полученные оценки периодически проверяет профильный специалист или руководитель функции; при необходимости их корректируем.

Далее сопоставляем оценку времени без ИИ со временем выполнения задачи с его помощью. Разницу умножаем на усреднённую стоимость часа работы сотрудника:

Денежная оценка высвобождённого времени = (время без ИИ − время с ИИ) × стоимость рабочего часа.

Суммируя результаты по задачам за месяц, получаем показатель, который можно сопоставить с расходами на ИИ за этот период. При этом учитывать нужно весь путь до готового результата, включая работу сотрудника с инструментом, проверку и исправления, а не только скорость генерации ответа. Например, модель подготовила проект письма за минуту, но сотрудник ещё 15 минут проверял цифры и редактировал формулировки. Если без ИИ письмо заняло бы 40 минут, высвободилось 24 минуты, а не 39.

Здесь важно уточнение: денежная оценка высвобождённого времени не равна сокращению выплат. Если задача заняла меньше времени, зарплата сотрудника от этого не уменьшилась. Компания получила возможность использовать освободившиеся часы для другой работы. В нашей модели ценность реализуется через больший объём задач тем же составом и сдерживание роста ФОТ, а не через сокращение штата. Для К2Тех это особенно важно: мы реализуем кастомные ИТ-проекты для крупного бизнеса, где результат зависит от глубокой экспертизы специалистов. Передавая ИИ подготовку черновиков, поиск информации и другие рутинные операции, мы высвобождаем их время для сложных задач, напрямую влияющих на результаты проектов.

Поэтому в обосновании проекта нужно показывать не только количество сэкономленных часов, но и то, как подразделение собирается их использовать. Например, обработать растущий объём документов без дополнительного найма. Тогда финансовый результат можно оценить через предотвращённые расходы на эту позицию.