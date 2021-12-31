В чем отличие среднесписочной и средней численности работников, и зачем они нужны

Понятия «среднесписочная численность» и «средняя численность» часто путают. Расскажем, чем они отличаются, как их правильно считать, и зачем они нужны.

Среднесписочная численность

В среднесписочную численность (ССЧ) включают только тех работников, которые оформлены по трудовым договорам.

Так в расчет ССЧ попадает постоянный персонал, сезонные и временные работники, а также собственники предприятия, которые получают зарплату.

Внешних совместителей в ССЧ не включают.

Порядок расчета ССЧ приведен в приказе Росстата от 27.11.2019 № 711 «Указания по заполнению форм статнаблюдения» (далее — Указания).

Чтобы подсчитать ССЧ за нужный период (например: квартал, полугодие), сначала рассчитывают ССЧ за каждый месяц.

ССЧ за месяц рассчитывают так:

суммируют численность персонала за каждый день месяца (включая выходные, праздники и нерабочие дни);

делят полученный результат на количество календарных дней в месяце.

Количество работников в выходные (праздничные, нерабочие) дни считается равным списочной численности в предшествующий рабочий день.

Если работник уволился в пятницу, то его исключают из подсчета численности со следующего дня.

Данные для расчета списочной численности берут из табелей учета рабочего времени.

В списочную численность не включают (п. 79.1 Указаний):

работников, которые находятся в неоплачиваемом отпуске в связи с прохождением обучения;

женщин, которые находятся в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком (кроме тех, кто продолжает работать на условиях неполного дня).

В списочную численность включают работников, которые находятся на больничном, в командировке, в отпуске.

Важно: внутренний совместитель учитывается в списочной численности один раз по месту основной работы.

Тех, кто трудится неполное рабочее время, тоже нужно подсчитать (п. 77 Указаний). Расчет выполняют отдельно, а затем суммируют полученный результат с величиной ССЧ по работникам на полном дне.

Среднюю численность работников на неполном графике рассчитывают пропорционально отработанному времени.

1. Сначала считают количество отработанных дней каждым сотрудником.

Для этого количество отработанных часов сотрудником за месяц делят на количество часов в рабочем дне (например: 8 часов). Если сотрудник в рабочие дни был в отпуске (болел и т. д.), то количество отработанных часов в эти дни ставят такое же, как в предыдущий рабочий день.

2. Затем считают ССЧ работников на неполном графике за месяц.

Для этого суммируют количество отработанных дней каждым сотрудником и делят результат на количество рабочих дней в месяце.

ССЧ измеряют в целых единицах, поэтому полученный результат всегда округляют до целого числа.

Пример:

На 1 октября 2021 года на предприятии трудится 15 работников. Из них двое — внешние совместители. А трое — работают на условиях неполного рабочего дня (4 часа в день при 8-ми часовом рабочем дне). На протяжении октября никто из сотрудников не увольнялся, не уходил в декрет, новых работников не принимали. Рассчитаем ССЧ за октябрь.

Внешние совместители в расчете не участвуют.

ССЧ сотрудников с полным рабочим днем составит:

10 человек * 31 день / 31 день = 10 человек.

ССЧ сотрудников с неполным рабочим днем:

1. Каждый работник отработал в октябре: 4 часа * 21 рабочий день = 84 часа в месяц.

Количество отработанных дней каждым сотрудником составит: 84 часа в месяц / 8 часов в день = 10,5 рабочих дней

2. ССЧ сотрудников на неполном дне:

(10,5 рабочих дней * 3 человека) / 21 рабочий день = 1,5 человек.

ССЧ по предприятию за месяц:

10 человек + 1,5 человека = 11,5 человек = 12 человек.

Средняя численность

Понятие средняя численность (СЧ) более широкое. Так, согласно п. 75 Указаний средняя численность включает:

ССЧ сотрудников по трудовым договорам;

среднюю численность внешних совместителей;

среднюю численность исполнителей по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

Важно! В состав средней численности исполнителей по договорам ГПХ не включают: самозанятых, ИП, а также лиц, с которыми заключены авторские договоры на передачу имущественных прав (п. 81 Указаний).

Среднюю численность внешних совместителей рассчитывают так же, как и ССЧ работников на неполном дне — пропорционально отработанному времени.

Среднюю численность исполнителей по договорах ГПХ рассчитывают так же, как и ССЧ работников на полном дне. То есть исполнитель учитывается за целую единицу каждый день, пока действует его договор. В выходные (праздничные, нерабочие) дни численность исполнителей по ГПД определяют по предшествующему рабочему дню.

Когда нужна среднесписочная численность

Во-первых, показатель ССЧ входит в ряд отчетов, которые сдают предприятия в контролирующие органы. Например, ССЧ отражается в расчете по страховым взносам, расчете 4-ФСС, некоторых формах отчетности в Росстат (П-4, П-5 и т. д.)

Во-вторых, на основе величины ССЧ бухгалтер определяет способ подачи отчетности в госорганы.

Так согласно п. 3 ст. 80 НК РФ налогоплательщик обязан сдать декларацию электронно, если его ССЧ за предшествующий год больше 100 человек.

А расчет 4-ФСС в Соцстрах сдают электронно, если ССЧ за предшествующий расчетный период больше 25 человек (ст. 24 закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

Важно: способ подачи некоторых форм отчетности определяется иным способом. Так, форма 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам сдаются электронно, если количество получателей доходов в отчетном (расчетном) периоде превысило 10 человек (п. 10 ст. 431 НК РФ, п. 6.1. приказа ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@). Аналогичным образом определяется способ подачи отчетности в ПФР: электронно отчитываются страхователи, которые выплачивали в отчетном периоде вознаграждения 25 и более застрахованным лицам (п. 2 ст. 8 закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

Важен показатель ССЧ и для применения некоторых льгот.

Так, вновь созданные IT-компании вправе претендовать на льготу по страховым взносам, если их ССЧ не меньше 7 человек (ст. 427 НК РФ).

А предприятия, на которых трудятся инвалиды, могут получить освобождение от НДС, если ССЧ инвалидов среди работников не меньше 50% (письмо Минфина № 03-01-11/82904 от 22.09.2020).

Когда нужна средняя численность

Средняя численность важна для организаций и ИП, которые применяют спецрежимы.

Так, компания (ИП) потеряет право на применение УСН, если по итогам отчетного (налогового) периода ССЧ превысит 130 человек. А лимит ССЧ для применения патента предпринимателем — не более 15 человек.