Работники-иностранцы: что нужно знать всем работодателям

Иностранные работники — кадровый и бухгалтерский участок с серьезными нюансами. Знать детали важно, чтобы не нарваться на штрафы в сотни тысяч рублей. Контрольные точки: от постановки на миграционный учет до выплаты зарплаты.

Когда работодатель ставит иностранца на миграционный учет

Чтобы понять, должен ли работодатель ставить иностранца на миграционный учет, нужно ответить на один вопрос: является ли компания (ИП) принимающей стороной? Ответ будет положительный, если, например, компания предоставляет будущему сотруднику жилье. В таких случаях непосредственно работодатель ставит работника-иностранца на миграционный учет.

Для этого подают уведомление в ГУВМ МВД на бланке из приложения № 4 к приказу МВД от 10.12.2020 № 856 (о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания).

Срок подачи уведомления — 7 рабочих дней со дня прибытия иностранца (п. 3 ст. 20 Закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ). Но есть страны, для граждан которых действуют свои, удлиненные дедлайны. Некоторые особые периоды мы привели в таблице 1.

Не путайте это уведомление с уведомлением о заключении трудового или ГПХ-договора. Это два разных уведомления. Сообщать в миграционную полицию о заключении договора с иностранцем должны все работодатели, независимо от статуса иностранца. И об этой процедуре мы подробно расскажем далее, в отдельном разделе статьи.

Таблица 1. Льготные сроки для постановки иностранца на миграционный учет

* Из иностранных государств в Евразийский экономический союз входят: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

Если работодатель не является принимающей стороной, иностранцы сами встают на миграционный учет. Это касается всех иностранцев, в т.ч. граждан Беларуси, Казахстана, Армении и Киргизии.

Когда понадобится разрешение на иностранную рабочую силу

Получить разрешение на привлечение и использование иностранных работников нужно, если работодатель заключает трудовой договор или ГПД с визовыми иностранцами. И визовый иностранец не поименован в перечне исключений. Например, разрешение не надо получать в отношении журналистов, аккредитованных в России. Полный перечень исключений — в пункте 4 статьи 18 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.

К иностранцам, прибывающим в Россию в визовом порядке, относится:

большинство граждан дальнего зарубежья;

большинство граждан бывших советских республик, которые после распада СССР ввели в отношениях с Россией визовый режим. Например, Эстония, Литва.

Какой режим въезда в Россию установлен для граждан каждой страны смотрите в письме МИД от 27.04.2012 № 19261/кд.

До обращения в МВД за разрешением, необходимо подать в службу занятости населения заявку о потребности в тех или иных специалистах. Если в течение месяца служба занятости не подберет подходящих специалистов, тогда уже можно идти в МВД.

Бланк заявления о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранцев — в приложении № 1 к приказу МВД от 19.06.2017 № 392.

Разрешение дают на год.

Документ, как и самих работников, нельзя передать другой организации (ИП).

В каких случаях оформлять приглашение на въезд в Россию

Еще один документ нужен для привлечения к работе визовых иностранцев. Это приглашение на въезд по форме из приказа МИД от 01.03.2018 № 3026 (приказ МВД от 09.08.2017 № 619). Такое приглашение собственно и будет основанием для выдачи сотрудникам-иностранцам визы.

Приглашение на въезд выдает Главное управление по вопросам миграции МВД (ст. 16 Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ). Туда будущий работодатель представляет, в частности (п. 28–28.4 Регламента из приказа МВД от 29.09.2020 № 677):

письменное ходатайство в двух экземплярах;

копию документа, удостоверяющего личность иностранного работника.

Для обращения в МВД используйте возможности Госуслуг. В частности, приглашение на въезд иностранца можно получить через данный портал.

С 25 сентября 2020 работодатели должны контролировать, чтобы приглашенный иностранец соблюдал цель въезда в Россию и вовремя уехал из страны. Для этого власти ввели следующие обязанности работодателей (постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1428):

сообщить сотруднику любым удобным способом, при оформлении приглашения или уже после въезда в страну, контактные данные;

предоставить на период пребывания в РФ гарантии материального, медицинского и жилищного обеспечения, которые заявили при приглашении;

оформить с иностранцем трудовой или гражданско-правовой договор, предоставить рабочее место;

сообщить в МВД в произвольной форме в течение двух рабочих дней, если потеряли связь с сотрудником.

Какие документы брать у новичка

Для оформления трудового договора с иностранным гражданином понадобятся (ст. 65 ТК):

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность иностранца: разрешение на временное проживание, вид на жительство и др.

Для временно пребывающих иностранцев — миграционная карта, виза, разрешение на работу или патент на работу.

Разрешение на работу не путайте с разрешением на привлечение и использование иностранной рабочей силы, которое получает работодатель.

Патент на работу не путайте с патентом, который покупают ИП, чтобы вести бизнес на налоговом режиме ПСН.

Также имейте в виду: гражданам ЕАЭС, временно пребывающим из этих стран, патент не нужен;

трудовая книжка (при наличии) или сведения о трудовой деятельности, если трудовая ведется в электронном виде;

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (при наличии);

договор (полис) добровольного медицинского страхования на территории России (для временно пребывающих иностранцев). Договор не нужен, если работодатель заключил с медицинской организацией договор о платных медуслугах;

документ об образовании, квалификации, специальных знаниях, если этого требует должность;

справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении преследования по реабилитирующим основаниям. Требуется, если работа связана с деятельностью, к которой согласно закону не допускаются лица с судимостью, а также те, в отношении которых проводят или проводили уголовное преследование.

Например, чтобы занять должность школьного учителя, иностранцу надо иметь такую справку.

Получить ИНН обязаны все лица, работающие на территории России, но сделать это можно и после заключения трудового договора.

Также не требуйте документы воинского учета у иностранных граждан.

Для договора ГПХ запрашивайте те же самые документы, что в случае с трудовым договором, кроме трудовой книжки.

Как уведомлять МВД о заключении договора с иностранцем

О том, что заключили или прекратили трудовой договор и договор ГПХ с иностранным гражданином, необходимо уведомить МВД. Изменение условий договора не в счет, тут ничего предпринимать не нужно (постановление Конституционного суда РФ от 04.02.2020 № 7-П).

Срок уведомления о заключении (прекращении) договора с иностранцем — не позднее трех рабочих дней с даты заключения или расторжения соглашения. Форма уведомления — в приказе МВД от 30.07.2020 № 536.

Будьте осторожны: обязанность эта не формальная. За невыполнение — очень существенные штрафы по пунктам 3 и 4 статьи 18.15 КоАП:

для компаний и ИП — от 400 до 800 тыс. руб. То есть ИП в данном случае отвечают за себя не как должностные, а как юрлица (примечание к статье 18.1 КоАП). В качестве альтернативы могут приостановить деятельность на срок от 14 до 90 суток;

для должностных лиц — от 35 до 50 тыс. руб.

Верхний порог штрафа выше, если нарушение совершили в Москве, Санкт-Петербурге, в Московской или Ленинградской области. Это соответственно: 1 млн руб.;

70 тыс. руб.

Статья 18.15 КоАП предусматривает и другие штрафы за незаконное привлечение к труду иностранного гражданина или лица без гражданства.

Штраф могут заменить на предупреждение, если нарушение совершили впервые и в результате никому не причинили вред или имущественный ущерб и вообще отсутствует такая угроза (ст. 4.1.1 КоАП). Решение по этому поводу может быть достаточно субъективным, поэтому надеяться, что освободят от штрафа не стоит.

Если не уведомили о приеме и увольнении граждан из Беларуси, от штрафа поможет отбиться постановление Верховного суда РФ от 30.05.2017 № 78-АД17-19.

Как платить мигранту зарплату

Здесь нужно запомнить один важный нюанс: нерезидентами в терминах валютного законодательства являются все иностранцы без вида на жительство. То есть временно пребывающие и временно проживающие в Российской Федерации.

Так вот рублевая выплата в пользу нерезидента, включая зарплату, считается валютной операцией. Это значит, расчеты с временно пребывающими и временно проживающими в РФ должны быть только в безналичной форме, то есть через банковские счета в уполномоченных банках (подп. 6–7 п. 1 ст. 1 и ст. 14 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

В поле «Назначение платежа» перед текстовой частью ставьте код валютной операции из приложения 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И. Это шифр 70060 — расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту зарплаты и других видов оплаты труда.

Код валютной операции указывайте в следующем виде, обязательно с фигурными скобками и символом из двух латинских прописных букв: {VO<код вида валютной операции>}. Пробелы внутри скобок не ставьте. Смотрите пример формулировки. {VO70060} Расчеты, связанные с выплатой резидентом нерезиденту заработной платы и других видов оплаты труда за апрель 2021 года (55 000 руб.)

Если запрет нарушить и рассчитаться из кассы, работодателю грозит штраф от Росфиннадзора в размере от 75 до 100% выплаченной суммы. А его должностному лицу — от 20 до 30 тыс. руб. (п. 1 ст. 15.25 КоАП).

По каким ставкам считать зарплатные налоги с выплат иностранцу

НДФЛ

Основная ставка НДФЛ для работодателей по нерезидентам — 30%. Доходы-исключения, когда с первого дня сотрудничества с иностранцем работает общая ставка 13% и новая прогрессивная 15%по доходам свыше 5 млн руб. (п. 3.1 ст. 224 НК):

зарплата высококвалифицированных специалистов;

зарплата иностранцев, работающих по патенту на осуществление трудовой деятельности;

зарплата граждан из стран ЕАЭС. Только если по итогам года ЕАЭСовец так и остался налоговым НЕрезидентом, налог, удержанный с начала года с его доходов, работодатель должен пересчитать по повышенной ставке 30% (письмо Минфина от 23.07.2019 № 03-04-05/54647);

зарплата беженцев, переселенцев.

Напомним: для целей расчета НДФЛ человек считается налоговым резидентом, если находится на территории России минимум 183 дня в течение 12 месяцев подряд.

Иностранцы — налоговые резиденты РФ имеют право получать стандартные, социальные и имущественный налоговые вычеты по НДФЛ.

Страховые взносы

Чтобы не запутаться в многочисленных статусах мигрантов, мы составили удобную таблицу 2 с возможными тарифами взносов, уплачиваемых в ФНС.

Взносы в ФСС РФ на страхование от травматизма начисляйте с оплаты труда всех иностранных работников независимо от их миграционного статуса. По ГПД взносы в ФСС начисляют, только если прописали соответствующее условие в договоре (п. 2 ст. 5 и п. 1 ст. 20.1 Закона от 24.07.98 № 125-ФЗ).

Таблица 2. Взносы в ФНС по иностранным работникам с выплат в рамках предельной базы по взносам

* Если работодатель — субъект МСП, с выплат за месяц свыше федерального МРОТ вместо общей ставки применяется пониженная: соцстрах — 0, медстрах — 5, пенсионные взносы — 10 (подп. 17 п. 1 и п. 2.1 ст. 427 НК).