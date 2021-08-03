Опоздали с выплатой отпускных, как избежать штрафа?

Разберём, почему возникают задержки с выплатой отпускных, и как действовать бухгалтеру, чтобы спасти компанию от штрафов.

Почему возникают задержки с выплатой отпускных

Ситуация с задержкой выплат происходит часто. Причинами могут быть неопытность и нерасторопность бухгалтера, перерасчёт отпускных в сторону увеличения, отсутствие денежных средств на счету или в кассе фирмы. В свете пандемии и финансовых проблем бизнеса последнее становится частым явлением. Опоздать с оплатой можно и по вине сотрудников. Не будем забывать про категорию лиц, которые могут уйти в отпуск в любое время:

многодетные мамочки (ст. 262.2 ТК РФ);

работники в возрасте до 18 лет (статьи 122, 267 ТК);

усыновители малолетних детей (ст. 122 ТК);

сотрудники, ухаживающие за ребёнком-инвалидом (ст. 262.1 ТК);

инвалиды войны, ветераны боевых действий (п. 17 ст. 14, п. 11 ст. 16 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»);

супруги военнослужащих (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»);

внешние совместители ( ст. 286 ТК ).

Получив от них заявление вне графика отпусков, работодатель обязан предоставить ежегодный оплачиваемый отпуск. Поэтому складывается ситуация вынужденного опоздания с выплатой отпускных.

Но какая бы ни была причина задержки, работодатель обязан её устранить, и выплатить сотруднику отпускные и компенсацию.

Как посчитать компенсацию

Напомним, выплатить причитающиеся отпускные работодатель обязан не позже, чем за три дня до начала отпуска работника (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Всё остальное время считается опозданием.

Однако, в ТК нет точной формулировки, в каких днях следует отсчитывать период для оплаты отпускных сотруднику: в рабочих или же в календарных. Приходится каждому бухгалтеру разбираться в этом вопросе самостоятельно, опираясь на пояснения от Роструда (письмо № 1693-6-1 от 30.07.14, № ТЗ/3464-6-1 от 06.06.2018) и арбитражную практику.

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Согласно разъяснениям для отсчёта берутся календарные дни, таким образом, чтобы первый день отпуска работника не включался в эти три календарных дня. Свои отпускные работник должен получить не позднее, чем за три полных календарных дня до своего отпуска. Допустим, первый день отпуска у работника приходится на понедельник, то получить деньги на руки он должен не позднее четверга.

Если срок пропущен, то вместе с выплатой отпускных следует рассчитать и выплатить компенсацию за каждый календарный день просрочки оплаты (ст. 236 ТК РФ).

Размер компенсации не может быть меньше, чем

Сумма = 1/150 Ставки рефинансирования * Невыплаченная сумма отпускных * Количество дней просрочки.

За ключевой ставкой Центрального Банка следите на его официальном сайте.

Так, если сотрудник из льготной категории просит отпуск со следующего дня, рассчитайте компенсацию со следующего дня после даты, когда приняли заявление на отпуск.

Бухгалтерские проводки оформления отпускных и компенсации

Перед тем как рассчитать компенсацию, надо начислить задержанные отпускные.

В организациях, где специфика вида деятельности и учётная политика позволяют не создавать резервы предстоящих расходов, бухгалтерские проводки будут следующими:

Дт 20, 26, 44 Кт 70 — начислены отпускные.

Дт 20, 26, 44 Кт 68, 69 — начислены страховые взносы и НДФЛ.

Дт 70 Кт 50, 51 — выплачены отпускные.

Дата фактического получения дохода в виде отпускных — это день выплаты этих отпускных, в том числе их перечисления на счёт работника в банке (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Если вы работаете с резервами, то начисление резерва производится следующей проводкой:

Дт 20, 26, 44 и др. Кт 96 (96 «Резервы предстоящих расходов»).

Дт 96 Кт 70 — начислены отпускные за счёт средств резерва на отпуска.

Дт 96 Кт 68, 69 — начислены страховые взносы и НДФЛ за счёт средств резерва.

Следующим действием будет начисление компенсации за просроченную выплату выпускных:

Дт 91-2 Кт 73 — начислена компенсация за задержку зарплаты.

Дт 73 Кт 50,51 — выплачена компенсация.

Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» используем, потому что начисление компенсации не связано с расчётами по оплате труда. Возникшие расходы не относятся к расходам по обычной деятельности, поэтому учитываем компенсации на счёте 91.2. (п. 11 ПБУ 10/99). Компенсация является санкцией за нарушение условий трудового (коллективного) договора.

Последний штрих в оформлении — сумму компенсации за задержку выплаты отпускных отразите в расчётных листках (ст. 136 ТК).

Какими налогами и взносами облагается компенсация за задержку отпускных

Статья 236 ТК РФ регулирует только минимальный размер, а значит работодатель вправе выплатить компенсацию и в большем размере. От оформления такой компенсации будет зависеть порядок ее обложения НДФЛ.

Сразу скажем, что минимальный размер, исходя из 1/150 ставки рефинансирования, не облагается НДФЛ. Также освобождены от налогов компенсации, размер которых больше расчетного и прописан в коллективном или трудовом договорах. В противном случае с суммы, превышающей минимальный размер, вы должны удержать НДФЛ и перечислить его за сотрудника. В поддержку данной позиции выступают письма Минфина России от 18 апреля 2012 г. № 03-04-05/9-526, от 28 ноября 2008 № 03-04-05-01/450, от 6 августа 2007 № 03-04-05-01/261 и ФНС России от 4 июня 2013 № ЕД-4-3/10209.

Сумма компенсации облагается не всеми видами страховых взносов. Взносы в ФСС РФ на травматизм остались за бортом, так как начисляются только в рамках трудовых отношений. Оплата неустойки за отпускные не входит в состав закрытых перечней выплат, не облагаемых страховыми взносами (ст. 9 212-ФЗ, ст. 20.2 125-ФЗ). Переводя на бухгалтерский язык, это будет выглядеть так:

Дт 91.2 Кт 68, 69 — начислены страховые взносы и НДФЛ.

Как только все расчёты и проводки выполнены вместе с отправкой платежного поручения на зарплатную карту сотрудника, в бюджет нужно перечислить налоги и взносы.

Дт 68,69 Кт 51 — перечисление в бюджет начисленных налогов и сборов.

Как предотвратить задержку и устранить последствия

Дело в том, что кроме неустойки должностные лица и организация могут быть подвержены штрафным санкциям со стороны трудовой инспекции. Избежать штрафа при проверке поможет письменное заявление сотрудника, в котором он согласен получить отпускные позднее нужного срока. Это не снизит риск привлечения к ответственности, но поможет оспорить штраф. Установите авансовый способ расчёта отпускных, чтобы потом не пришлось начислять неустойку с доплаты к отпуску. Если бухгалтерия опаздывает с перечислением отпускных, то попробуйте попросить сотрудника сдвинуть начало отпуска на три календарных дня от срока выплаты. Но в итоге нужно переписать заявление и приказ. Предложите на пару дней написать заявление на отпуск за свой счёт, а на оставшееся время — на ежегодный оплачиваемый.

Какие бы сложные ситуации не возникали в организации, всегда старайтесь найти общий язык с работниками. А ваши решения и действия должны всегда быть в рамках трудового законодательства.