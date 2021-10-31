Как правильно заполнять платежки по страховым взносам: действующие и новые правила

Заполнение платежных поручений – ответственный момент в работе бухгалтера. Из-за ошибок платеж может попасть в невыясненные, поэтому ИФНС вправе начислить пени за неуплату, в некоторых случаях даже заблокировать счет, начислить штрафы. С 1 октября платежные поручения в бюджет заполняйте по новым правилам. Изменился порядок заполнения нескольких полей в документе, подробнее обо всем в статье ниже.

Изменения 2021 в заполнении платежных поручений

Этот год очень богат на изменения в правилах заполнения платежных поручений.

С мая 2021 года изменились реквизиты налоговых органов, а именно наименования получателей, банков, корреспондентских счетов.

С октября 2021 изменения коснулись полей «101», «106» и «108». Основание – Приказ Минфина от 14.09.2020 № 199н.

С 01.10.2021 г. индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, главы крестьянского (фермерского) хозяйства теперь должны указывать в поле «101» (статус плательщика) новое единое значение «13». Коды 09, 10, 11, 12 перестают действовать.

Изменения коснулись и поля 106 «Основание платежа. Теперь в данном поле необходимо указывать только одно значение – «ЗД» в случае уплаты задолженностей по налогам, сборам, взносам. Значения «ТР», «ПР», «АП», «АР» использовать с октября 2021 года нельзя.

Если уплата налога, пени или штрафов выполняется на основании принудительных документов, например, постановления, требования, то необходимо заполнять поле 108 «Номер документа».

Например, ТР000000000 – в случае уплаты по требованию об уплате налога, сбора, страховых взносов; ПР0000000 – в случае уплаты по решению о приостановлении взыскания. Пример: при получении требования № 895758, в поле 108 укажите «ТР895758», в поле 106 «ЗД».

Определение получателя в платежном поручении

С мая 2021 года изменились платежные реквизиты налоговых инспекций, пенсионных фондов, ФСС. Чтобы верно определить реквизиты контролирующих органов рекомендуем использовать следующие сервисы:

Сайт ФНС. Сервис « Определение платежных реквизитов ФНС ». Данный сервис создан для точного определения платежных реквизитов на основании адреса налогоплательщика. Сервисом могут пользоваться и физические лица и юридические лица. Сайт ПФР. На сайте Пенсионного фонда также есть сервис, позволяющий быстро найти реквизиты для уплаты платежей : страховых взносов, уплачиваемых добровольно (например, самозанятыми), допвзносов на накопительную пенсию или штрафов. Достаточно выбрать регион и тип платежа. Сайт ФСС. Чтобы определить платежные реквизиты фонда социального страхования, необходимо открыть сайт регионального ФСС, в котором обслуживается компания и выбрать пункт платежные реквизиты. Ссылку на официальный сайт регионального отделения можно найти на этой странице . Списки разбиты по субъектам — республикам, областям и т. п.

При уплате задолженностей прошлых периодов используйте актуальные реквизиты. Если оплата пройдет по старым данным, платеж попадет в невыясненные.

В таком случае чтобы платеж «встал» правильно в карточку расчетов с бюджетом, необходимо будет написать заявление об уточнении.

Уточнение платежа

Если вы ошиблись при заполнении платежки, то подать заявление об уточнении платежа можно электронно через личный кабинет налогоплательщика, причем отправить заявление можно в любой налоговый орган, независимо от регистрации. Такое право появилось у плательщиков со 2 августа 2021 г.

При уточнении запомните несколько важных правил:

С даты платежа прошло не более трех лет.

Уточнение платежа не приведет к тому, что по налогу или взносу образуется недоимка.

Например: вы ошиблись в КБК и перечислили вместо взносов на пенсионное страхование взносы ФОМС за июль 2021 года (при этом и обычную платежку на взносы ФОМС тоже отправили). Затем, перечисляя взносы ФОМС за август, заплатили меньше, посчитав, что произошла переплата, и далее перечисляли взносы правильно. Когда выяснилась ошибка — в сентябре 2021 года, решили уточнить перечисленный за июль платеж. Но, если вы это сделаете, получится, что по платежу за август появится недоимка по медицинским взносам. Поэтому уточнить платеж можно только после того, как вы переведете взносы на ФОМС за август.

Проверьте — точно ли платеж вообще попал в бюджет. Окончательно потеряться может оплата, которая была перечислена с ошибкой в наименовании банка или в счете Федерального казначейства. В этом случае уточнить платеж не получится.

ФНС сама может провести уточнение — в этом случае инспекция сообщит об этом в течение 5-ти дней после принятия соответствующего решения. Так что перед уточнением лучше проверить личный кабинет на сайте, а в идеале — заказать акт сверки с инспекцией.

Инструкция по заполнению платежек

Форма платежного поручения утверждена Приложением 2 к Положению Банка России от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления банками и кредитными организациями перевода денежных средств в отечественной валюте на территории Российской Федерации».

На картинке ниже, вы видите нумерацию полей платежки:

Для правильного заполнения данных о получателе денежных средств – государственных органах, рекомендуем воспользоваться сервисами, указанными выше. Таким образом, поля 13, 14, 15, 16, 17, 61, 103 будут заполнены верно.

В поле «104» «Код бюджетной классификации» укажите КБК, на которые необходимо уплатить взносы.

В поле «105» «код ОКТМО» укажите код, утвержденный общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (утвержден приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-СТ) — ОКТМО. Этот код должен совпадать с кодом в Расчете по страховым взносам по каждому виду взносов.

При этом ошибочно неверное указание ОКТМО в отчете не является критической ошибкой (Письмо ФНС РФ ОТ 01.10.2018 № БС-4-11/19100@). Но ошибка в ОКТМО как в платежке, так и в расчете может привести к тому, что платеж «не встанет» в карточке расчетов и на взгляд программы налоговой образуется недоимка.

В поле «106» при уплате текущего налога укажите ТП, при уплате задолженности «ЗД».

Как заполнить поле 106, 108, 109 в случае уплаты по документам смотрите в таблице ниже:

№ п/п Ситуация Поле 106 Поле 108 Поле 109 1 Уплата по требованию ИФНС ЗД ТР000000 Дата требования 2 Уплата по решению о приостановлении взыскания ЗД ПР000000 Дата решения 3 Уплата по решению о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ЗД АП0000000 Дата решения 4 Уплата по Исполнительному документу (исполнительное производство) ЗД АР0000000 Дата документа

Примечание: вместо нулей в поле 108 нужно указывать номер документа, на основании которого производится уплата.

Заполнение поля «107» связано с налоговым периодом, за который необходимо произвести оплату. В поле должно быть 10 значений.

Например, при уплате за сентябрь 2021 года необходимо указать «МС.09.2021».

Возможны следующие буквенные обозначения в поле 107:

МС –месяц;

КВ – квартал;

ПГ – полугодие;

ГД – год.

Поле «110» при уплате налогов не используется.

Примеры заполнения платежного поручения

Для наглядности прилагаем примеры заполнения платежных поручений:

Пример 1. Компания уплачивает НДФЛ за сентябрь 2021 года с заработной платы сотрудников

Пример 2. ИП уплачивает пени по УСН по требованию ИФНС № 589652 от 04.10.2021 г.