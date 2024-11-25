Кто может работать без онлайн-кассы в 2025 году

8 августа 2024 года были внесены правки в 54-ФЗ, в том числе в ст. 2, которая регламентирует особенности применения контрольно-кассовой техники (ККТ). Правки будут вступать в законную силу в 2 этапа: 1.03.2025 и 1.09.2025.

В этой статье мы рассмотрим, кому можно не применять контрольно-кассовую технику в 2025 году.

Итак, без онлайн-кассы в 2025 году могут работать:

1. Кредитные организации.

2. Организации и ИП в автоматических устройствах для расчетов при осуществлении расчетов, совершаемых исключительно монетой Банка России, за исключением автоматических устройств для расчетов, питаемых от электрической энергии (в том числе электрических аккумуляторов или батарей).

Следующий пункт вступает в силу с 1 марта 2025 г.

3. Банк России.

Следующий пункт в данной редакции вступает в силу с 1 марта 2025 г.

4. Организации и ИП, за исключением тех, которые осуществляют торговлю подакцизными товарами, при осуществлении следующих видов деятельности и при оказании следующих услуг:

продажа газет и журналов на бумажном носителе (при условии, что доля продаж газет и журналов составляет не менее 50% товарооборота);

продажа ценных бумаг;

обеспечение питанием обучающихся и работников образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, во время учебных занятий;

осуществляемая организациями и ИП на ЕСХН торговля товарами на розничном рынке, ярмарке, выставке не более чем с трех торговых мест при условии, что совокупная площадь торговых мест не превышает 15 кв. м;

разносная торговля продовольственными и непродовольственными товарами с рук, из ручных тележек, корзин, в том числе в поездах и самолетах;

торговля в киосках мороженым, а также торговля в розлив безалкогольными напитками, молоком и питьевой водой;

торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином; сезонная торговля вразвал овощами, в том числе картофелем, фруктами и бахчевыми культурами;

прием от населения вторичных ресурсов, за исключением лома и отходов цветных и (или) черных металлов, драгоценных металлов и драгоценных камней;

ремонт и окраска обуви;

изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей;

присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами;

реализация изготовителем изделий народных художественных промыслов;

вспашка огородов и распиловка дров;

услуги носильщиков на ж/д вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах;

сдача ИП в аренду (наем) жилых помещений и машино-мест в МКД, принадлежащих этому ИП;

розничная продажа бахил.

5. ИП, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в отношении доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход;

Следующий пункт действует с 1 марта до 1 сентября 2025 г. включительно

6. Сельскохозяйственные потребительские кооперативы при осуществлении торговли на розничном рынке, ярмарке, выставке.

Следующий пункт действует с 1 марта 2025 г.

7. ИП на ПСН, осуществляющие виды предпринимательской деятельности, установленные подпунктами 5, 20, 22, 25, 37, 46–48, 50–56, 64, 66 пункта 2 статьи 346.43 НК, на ярмарках выходного дня, где общее число торговых мест не превышает 50.

8. Аптечные организации в ФАП и обособленные подразделения медицинских организаций (амбулатории, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики), имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и расположенные в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации. Исключение: торговля подакцизными товарами и использование автоматических устройств расчетов.

9. Организации и ИП, оказывающие услуги по проведению религиозных обрядов и церемоний, а также реализующие предметы религиозного культа и религиозной литературы.

10. Организации и ИП при осуществлении расчетов в безналичном порядке (на расчетный счет) между другими организациями и (или) ИП.

11. Организации, реализующие полномочия органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по предоставлению за плату права пользования парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования или на земельных участках, которые находятся в собственности субъектов РФ, муниципальных образований или государства.

12. Государственные и муниципальные библиотеки, а также библиотеки РАН, другие академии, научно-исследовательские институты, образовательные организации при оказании в помещениях указанных библиотек платных услуг населению, связанных с библиотечным делом.

13. ИП при реализации входных билетов и абонементов на посещение театров, являющихся государственными или муниципальными учреждениями, осуществляемой с рук и (или) лотка, без использованием сети Интернет и сетей связи.

14. Муниципальные дома и дворцы культуры, муниципальные дома народного творчества, муниципальные клубы, муниципальные центры культурного развития, муниципальные этнокультурные центры, муниципальные центры культуры и досуга, муниципальные дома фольклора, муниципальные дома ремесел, муниципальные дома досуга, муниципальные культурно-досуговые и культурно-спортивные центры, муниципальные музеи (за исключением указанных муниципальных учреждений культуры, располагающихся в городах, районных центрах (кроме административных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), поселках городского типа) при осуществлении расчетов за оказанные ими услуги населению в области культуры, перечень которых утверждается Правительством.

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Следующие пункты не распространяются на расчеты наличными деньгами, а также расчеты с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с пользователем и действуют с 1 марта 2025 г.

15. Товарищества собственников недвижимости (ТСЖ, СНТ и др.), жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные кооперативы за оказание услуг своим членам, а также при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

16. Образовательные организации и ИП, осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности, при оказании услуг населению в сфере образования.

17. Физкультурно-спортивные организации и ИП, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности, при оказании услуг населению в сфере физической культуры и спорта.

Могут работать без ККТ в 2025 году, но при этом обязаны выдавать покупателю (клиенту) документ, подтверждающий факт осуществления расчета, например, товарный чек или квитанцию на услуги/товары:

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