Как пробивать электронные чеки при приеме оплаты по ссылкам СБП через 1С

Фирма 1С добавила в свои программы полезную для бизнеса функцию — выставление ссылок на оплату по Системе Быстрых Платежей (СБП).

Прием оплат через СБП позволяет бизнесу существенно сократить расходы за счет экономии на комиссии интернет-эквайринга. Сравните сами: комиссия СБП для медицинских и образовательных услуг составляет 0,4%, для сферы ЖКХ — 0,2%, для остальных — 0,7%, когда средняя комиссия банковского интернет-эквайринга стартует от 2,5%.

Это довольно ощутимая выгода как для крупного бизнеса с большим оборотом, так и для начинающих предпринимателей. Еще одно очевидное преимущество СБП: платежи зачисляются на расчетный счет продавца в день, что создает оборотную денежную массу для развития бизнеса.

Покупатели также охотно пользуются СБП, ведь Банк России мотивирует их различными стимулирующими акциями (кешбэк, участие в розыгрышах призов и пр.).

Сам способ автоматической генерации и отправки ссылки на оплату СБП из 1С позволяет более гибко настраивать сценарии продаж.

Еще один вопрос, о котором уже позаботились в 1С, — выдача онлайн-чека за СБП платежи по ссылкам. В соответствии с 54-ФЗ оплата по ссылке СБП будет считаться безналичной дистанционной оплатой, следовательно, на такие расчеты должен быть сформирован и направлен покупателю на email или смс электронный чек. Фирма 1С уже выполнила интеграцию с кассовым сервисом КОМТЕТ Касса, чтобы продавцу не пришлось вручную проверять поступление денежных средств на расчетный счет, делать каждый чек вручную и самостоятельно отправлять его покупателю.

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Вот несколько кейсов компаний, которые уже работают со связкой СБП — 1С — КОМТЕТ Касса.

Пример 1. Фирма ООО «Ромашка» (название изменено) занимается продажами дорогой уходовой косметики. Широкий ассортимент, высокая стоимость и необходимость консультации специалиста часто приводят покупателя в чат/мессенджер. После успешной консультации менеджер формирует заказ в 1С, там же формирует ссылку СБП на оплату и отправляет ее покупателю.

Такой сценарий продаж позволяет увеличить конверсию в оплату в разы, так как покупателю не нужно после консультации самому собирать корзину, переходить на страницу эквайринга и вводить данные карты.

В соответствии с 54-ФЗ при приеме оплаты по СБП необходимо применять онлайн-ККТ. В этом случае выгоднее подключить облачную КОМТЕТ Кассу, чтобы не приобретать полного комплекта кассового оборудования (примерная стоимость комплекта онлайн-кассы 35000 рублей). Для подключения этого решения необходимо оплатить фискальный накопитель и стоимость ежемесячного тарифа. Настройка кассы занимает всего 60 минут.

Пример 2. Популярный глэмпинг в Подмосковье использует 1С:Управление нашей фирмой. Гости часто уточняют по телефону детали перед бронированием на сайте или в популярных агрегаторах. Менеджер бронирует даты отдыха в системе, сразу формирует ссылку СБП и отправляет клиенту. Таким образом бизнес одновременно экономит на комиссии интернет-эквайринга и на комиссии сервиса-агрегатора.

Также этому бизнесу удалось сэкономить на покупке фискального накопителя, так как у него уже имелся смарт-терминал Эвотор 5i для приема оплат на ресепшен. Приложение КОМТЕТ Касса для онлайн-касс Эвотор расширяет стандартные возможности терминала: теперь эта ККТ формирует чеки при оплате на сайте и по СБП в фоновом режиме без участия кассира.

Пример 3. Магазин мягкой и корпусной мебели, в офисе продаж которого установлена онлайн-касса Атол 30Ф, использует программу 1С в облаке 1С:Fresh. У предпринимателя также есть интернет-магазин с разными вариантами приема онлайн-оплаты.

КОМТЕТ Касса предложила следующую схему для соблюдения требования 54-ФЗ: настроить программу КОМТЕТ Касса в 1С как «внешнее кассовое оборудование». Теперь чеки за продажи в торговой точке, за онлайн-продажи и оплаты по СБП автоматически фискализируются на Атол 30Ф. Стоимость такого решения 54-ФЗ составила всего 7300 рублей за год.

«Тройная экономия» — хорошая основа для роста бизнеса.

Совместное решение от 1С и КОМТЕТ Кассы помогает бизнесу внедрять новые сценарии продаж, увеличивать конверсию в оплату, сокращать расходы на интернет-эквайринг, а также экономить более 35000 рублей на обязательных расходах, связанных с соблюдением 54-ФЗ.

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