Госконтракт по 44-ФЗ: полное руководство для бизнеса

Обязательные элементы государственного контракта

Статья 34 закона № 44-ФЗ является чем-то вроде конституции для содержания госконтракта. Упущение даже одного элемента может создать проблемы при исполнении и контроле.

Идентификация и описание объекта закупки должны быть предельно конкретными. Если закупается оборудование, указываются его технические характеристики, объем памяти, скорость обработки, энергопотребление. Если закупаются лекарства, указываются международное непатентованное наименование, форма выпуска, дозировка, количество единиц. Если выполняются работы, описываются объемы, этапы, материалы, нормативы качества. Как правило, техническое задание становится неотъемлемой частью контракта и имеет юридическую силу.

Цена и условия оплаты фиксируются твердо, без вариативности и скидок (если иное не предусмотрено в контракте). Указывается общая стоимость, возможно разбиение по видам работ или периодам. Указывается размер авансового платежа, если он предусмотрен (обычно 10–30% от цены). Фиксируются сроки расчета — например, оплата производится в течение 30 дней после подписания акта приемки. Для долгосрочных контрактов может быть указан график оплаты с разбиением по месяцам или кварталам.

Сроки выполнения определяются конкретной датой начала и окончания работ. Для длительных контрактов (свыше 3 лет, стоимость свыше 100 млн рублей) обязателен подробный календарный план с указанием промежуточных этапов, сроков их выполнения, размера платежей за каждый этап.

Процедура и критерии приемки устанавливают, как будут оцениваться результаты. Если закупаются товары, указывается, что приемка производится на основании подписанной накладной, проверки соответствия упаковки, проверки количества и качества. Для работ указывается, что приемка производится на основании акта выполненных работ, подписанного представителями обеих сторон после проверки качества выполнения. Указываются сроки, в течение которых заказчик должен рассмотреть результаты (обычно 3–5 дней), ответственные лица со стороны заказчика.

Ответственность и штрафные санкции определяют, какие денежные штрафы применяются за нарушения. За просрочку в поставке товаров может устанавливаться штраф в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки (но не более 5% от цены). За поставку товара ненадлежащего качества может устанавливаться штраф в размере 5–10% от цены поставки. За неявку к работе может быть штраф 1000–5000 рублей за день. Указываются также форс-мажорные обстоятельства (война, стихийные бедствия, эпидемии), при которых стороны освобождаются от ответственности.

Обеспечение исполнения описывает гарантии, что поставщик выполнит свои обязательства. Обычно это банковская гарантия от кредитной организации или денежные средства, зачисленные на специальный счет. Размер обычно составляет 5–10% от цены контракта. Обеспечение возвращается после надлежащего исполнения контракта или удерживается в качестве компенсации убытков.

Гарантийные обязательства указывают, на какой срок поставщик гарантирует качество поставленного товара или выполненных работ. Для бытовой электроники это обычно 12 месяцев, для строительных работ — 3–5 лет. Поставщик обязуется устранять выявленные в этот период дефекты за свой счет.

Условия изменения и расторжения определяют исключительные обстоятельства, при которых условия контракта могут быть изменены. По 44-ФЗ изменения допускаются в очень ограниченных случаях: снижение цены без изменения объема, продление сроков при форс-мажоре, индексация при повышении МРОТ. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями и размещаются в ЕИС.

Реквизиты сторон — полное наименование заказчика и поставщика, ИНН, КПП, адреса, банковские счета, телефоны, адреса электронной почты, подписи уполномоченных лиц с указанием должности.