Госконтракт по 44-ФЗ: полное руководство для бизнеса

Контрактная система государственных закупок формирует особое экономическое пространство, где пересекаются интересы государства и предпринимательского сообщества. Ежегодно через систему госзаказа проходят триллионы рублей, создавая возможности для развития бизнеса любого масштаба. Однако путь к подписанию первого госконтракта усеян подводными камнями: нужно разобраться в нюансах законодательства, овладеть навыками работы со специализированными системами, научиться формировать документацию особым образом.
Рассмотрим детально, как устроена эта система, какие опасности подстерегают неопытных участников и как минимизировать риски, выстраивать долгосрочную стратегию взаимодействия с государственными заказчиками.
Государственный контракт: определение и общее назначение
Государственный контракт — это юридический договор между органом государственной власти, муниципальным образованием (заказчиком) и коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем (поставщиком). Целью такого соглашения является закупка товаров, выполнение работ или оказание услуг за счет бюджетных средств в целях удовлетворения государственных и общественных потребностей.
Нормативная база госконтрактов содержится в законе от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Этот акт является одним из наиболее значительных в российской коммерческой практике, так как регулирует объем закупок в триллионы рублей ежегодно.
Целевое назначение закона состоит в том, чтобы обеспечить справедливое распределение государственных ресурсов, сделать процесс прозрачным и защищенным от коррупции, предоставить равные возможности всем добросовестным участникам рынка. Предмет контрактации может быть чрезвычайно разнообразным: от закупок лекарственных препаратов и медицинского оборудования для региональных клиник до строительства мостов, закупки школьных учебников, технического обслуживания государственных зданий, услуг IT-поддержки и многое другое.
Ключевое отличие госконтракта от обычного коммерческого соглашения заключается в том, что первый подлежит целому ряду публичных и правовых ограничений. Каждый этап его жизненного цикла — от опубликования извещения до подписания, исполнения и завершения — регламентирован законом. Нарушение этих требований может привести к аннулированию контракта, финансовым санкциям, репутационному урону и включению компании в реестр недобросовестных поставщиков.
Различие между 44-ФЗ и 223-ФЗ: где проходит граница
На российском рынке государственных закупок существуют два параллельных режима, и понимание их различий критически важно для стратегического планирования участия в тендерах.
Закон № 44-ФЗ применяется к закупкам органов государственной власти (центральных и региональных), органов местного самоуправления, а также казенных и бюджетных учреждений (школ, больниц, ВУЗов, библиотек и подобных). Это жестко структурированная система с детальной регламентацией каждого действия. Заказчик обязан публиковать извещение в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru), проводить конкурентные процедуры, взаимодействовать с участниками прозрачно, размещать все документы в открытом доступе. Контроль осуществляют федеральные органы — Казначейство, Федеральная антимонопольная служба, прокуратура.
Закон № 223-ФЗ охватывает закупки государственных корпораций (РЖД, Ростех, Газпром и подобные), компаний с государственным участием (свыше 50%), естественных монополий (энергетические компании, водоканалы), отдельных унитарных предприятий. Здесь заказчикам предоставлена большая свобода. Они могут разработать собственное положение о закупках, выбирать процедуры на свое усмотрение, устанавливать критерии отбора победителя, требовать дополнительные условия. Это позволяет быстрее реагировать на рыночные изменения, но создает менее унифицированную среду.
Практическое различие проявляется в следующем:
По 44-ФЗ обязательно наличие предварительного уведомления о начале работ в ЕИС, по 223-ФЗ заказчик сам определяет, публиковать ли извещение.
По 44-ФЗ обязателен электронный аукцион как основной способ, по 223-ФЗ способ выбирает заказчик.
По 44-ФЗ есть квоты для малого и среднего бизнеса, по 223-ФЗ нет.
По 44-ФЗ контролируют федеральные органы, по 223-ФЗ — сами заказчики и их органы контроля.
По 44-ФЗ установлены четкие сроки, по 223-ФЗ они более гибкие.
Важный момент: государственные корпорации и компании с госучастием могут работать и по 44-ФЗ (если их подразделение является бюджетным учреждением), и по 223-ФЗ одновременно. Это означает, что один и тот же потенциальный заказчик может проводить разные закупки по разным правилам.
Для малого и среднего предпринимательства 44-ФЗ часто выглядит более привлекательно благодаря обязательным квотам (не менее 15% для МСП). По 223-ФЗ таких гарантий нет.
Участники госзакупок: роли и ответственность
Государственная закупка — это не одностороннее действие, а сложное взаимодействие нескольких категорий субъектов, каждый из которых играет определенную роль.
Заказчики инициируют процесс и определяют его направление. Это органы власти (Минфин, Минздрав, Минобороны, региональные администрации), муниципальные образования (администрации муниципальных районов, городские администрации), казенные учреждения (органы полиции, пожарные службы), бюджетные учреждения (школы, больницы, университеты), государственные унитарные и муниципальные предприятия. Заказчик разрабатывает техническое задание на основе реальных потребностей, выбирает способ закупки (аукцион, конкурс, запрос котировок, закупка у единственного поставщика), формирует проект контракта, проводит конкурентную процедуру, выбирает победителя и управляет исполнением контракта на протяжении всего срока.
Участники закупок — это коммерческие организации и индивидуальные предприниматели, которые готовы поставить товары, выполнить работы или оказать услуги. Они должны отвечать целому ряду требований: быть зарегистрированными в соответствующем реестре, иметь при необходимости необходимые лицензии (для фармацевтики, медицинских услуг, строительства и т.д.), не иметь задолженности перед налоговой и социальными фондами, не находиться в процессе ликвидации или банкротства, не быть включенными в реестр недобросовестных поставщиков. Участники должны иметь техническую возможность подать заявку на электронной площадке (получить ЭЦП, зарегистрироваться в системе), внимательно изучить требования контракта и убедиться, что могут их выполнить.
Электронные торговые площадки — это технические операторы, которые обеспечивают проведение торгов в интернете. К ним относятся Сбер-Аукцион, РТС-тендер, ЭТП ГПБ, Национальная электронная площадка, ТЭК-Торг, АСТ ГОЗ и другие. Они должны быть аккредитованы в соответствии с требованиями закона, обеспечивают техническую безопасность, защиту информации, фиксирование ставок, ведение протоколов, архивирование документов.
Контрольные и надзорные органы следят за соблюдением законодательства на каждом этапе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет соблюдение антимонопольного законодательства, не нарушаются ли принципы конкуренции, не установлены ли дискриминационные требования к участникам. Казначейство проводит мониторинг и аудит закупок, Счетная палата осуществляет внешний аудит крупных закупок, Генеральная прокуратура, территориальные прокуратуры и органы внутренних дел могут подключиться при обнаружении коррупционных элементов или прямых нарушений закона.
Архитектура процесса: от замысла к подписанию
Жизненный цикл государственного контракта начинается задолго до его подписания. Заказчик исходит из реальной потребности — например, ремонт школы, закупка лекарств, услуги IT-поддержки. На основе этой потребности формируется техническое задание, где максимально подробно описывается, что именно нужно закупить.
Здесь начинаются первые подводные камни. Техническое задание не должно содержать ограничивающих конкуренцию условий. Нельзя указывать конкретные марки и производителей, если это исключает других участников. Нельзя требовать параметры, которые может обеспечить только один поставщик. Все требования должны быть обоснованы и пропорциональны потребностям.
Заказчик выбирает способ закупки. Основной способ по 44-ФЗ — электронный аукцион, где побеждает участник с наименьшей ценой при соответствии всем требованиям. Альтернативные способы — конкурс (оценивается не только цена, но и другие критерии), запрос котировок (для небольших закупок), закупка у единственного поставщика (при авариях, для безопасности, при стоимости до 600 тысяч рублей).
Затем заказчик подготавливает проект контракта, опираясь на типовые формы, рекомендованные Минэкономразвития. Проект размещается в Единой информационной системе (zakupki.gov.ru) и на выбранной электронной торговой площадке вместе с извещением о закупке. Потенциальные участники должны иметь возможность ознакомиться с полным текстом проекта, техническим заданием, графиком оплаты, условиями приемки.
На этом этапе участники могут задать вопросы заказчику или подать возражение, если считают условия контракта несправедливыми или дискриминационными. Возражения рассматриваются ответственным комитетом, и при выявлении нарушений контракт может быть переделан или закупка отменена.
Затем проводится конкурентная процедура. На электронном аукционе участники в режиме реального времени конкурируют в цене, каждый может видеть ставку другого и сделать более низкую предложение. Это давит на цены, что выгодно государству. На конкурсах участники подают предложения, которые затем оцениваются комиссией, и победитель определяется по совокупности критериев.
После определения победителя заказчик размещает финальный проект контракта с указанием победителя. Победитель обязан подписать контракт в течение 5 рабочих дней (при электронном порядке) или в течение периода, указанном в извещении (при других способах). Подписание осуществляется с использованием электронной цифровой подписи через электронную торговую площадку.
Если победитель отказывается подписывать, его признают уклонившимся, и ему грозит включение в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) на 2 года. Это означает фактический запрет на участие в государственных закупках.
После подписания участником контракт переходит к заказчику, который имеет 3 рабочих дня на подписание со своей стороны. После подписания обеих сторон контракт вступает в силу.
Обязательные элементы государственного контракта
Статья 34 закона № 44-ФЗ является чем-то вроде конституции для содержания госконтракта. Упущение даже одного элемента может создать проблемы при исполнении и контроле.
Идентификация и описание объекта закупки должны быть предельно конкретными. Если закупается оборудование, указываются его технические характеристики, объем памяти, скорость обработки, энергопотребление. Если закупаются лекарства, указываются международное непатентованное наименование, форма выпуска, дозировка, количество единиц. Если выполняются работы, описываются объемы, этапы, материалы, нормативы качества. Как правило, техническое задание становится неотъемлемой частью контракта и имеет юридическую силу.
Цена и условия оплаты фиксируются твердо, без вариативности и скидок (если иное не предусмотрено в контракте). Указывается общая стоимость, возможно разбиение по видам работ или периодам. Указывается размер авансового платежа, если он предусмотрен (обычно 10–30% от цены). Фиксируются сроки расчета — например, оплата производится в течение 30 дней после подписания акта приемки. Для долгосрочных контрактов может быть указан график оплаты с разбиением по месяцам или кварталам.
Сроки выполнения определяются конкретной датой начала и окончания работ. Для длительных контрактов (свыше 3 лет, стоимость свыше 100 млн рублей) обязателен подробный календарный план с указанием промежуточных этапов, сроков их выполнения, размера платежей за каждый этап.
Процедура и критерии приемки устанавливают, как будут оцениваться результаты. Если закупаются товары, указывается, что приемка производится на основании подписанной накладной, проверки соответствия упаковки, проверки количества и качества. Для работ указывается, что приемка производится на основании акта выполненных работ, подписанного представителями обеих сторон после проверки качества выполнения. Указываются сроки, в течение которых заказчик должен рассмотреть результаты (обычно 3–5 дней), ответственные лица со стороны заказчика.
Ответственность и штрафные санкции определяют, какие денежные штрафы применяются за нарушения. За просрочку в поставке товаров может устанавливаться штраф в размере 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки (но не более 5% от цены). За поставку товара ненадлежащего качества может устанавливаться штраф в размере 5–10% от цены поставки. За неявку к работе может быть штраф 1000–5000 рублей за день. Указываются также форс-мажорные обстоятельства (война, стихийные бедствия, эпидемии), при которых стороны освобождаются от ответственности.
Обеспечение исполнения описывает гарантии, что поставщик выполнит свои обязательства. Обычно это банковская гарантия от кредитной организации или денежные средства, зачисленные на специальный счет. Размер обычно составляет 5–10% от цены контракта. Обеспечение возвращается после надлежащего исполнения контракта или удерживается в качестве компенсации убытков.
Гарантийные обязательства указывают, на какой срок поставщик гарантирует качество поставленного товара или выполненных работ. Для бытовой электроники это обычно 12 месяцев, для строительных работ — 3–5 лет. Поставщик обязуется устранять выявленные в этот период дефекты за свой счет.
Условия изменения и расторжения определяют исключительные обстоятельства, при которых условия контракта могут быть изменены. По 44-ФЗ изменения допускаются в очень ограниченных случаях: снижение цены без изменения объема, продление сроков при форс-мажоре, индексация при повышении МРОТ. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями и размещаются в ЕИС.
Реквизиты сторон — полное наименование заказчика и поставщика, ИНН, КПП, адреса, банковские счета, телефоны, адреса электронной почты, подписи уполномоченных лиц с указанием должности.
Временные рамки: спешка и ловушки
Сроки заключения государственного контракта строго регламентированы, и нарушение этих сроков имеет серьезные последствия.
При электронном способе закупки (аукцион, конкурс, запрос котировок) действует трехдневный ускоренный порядок. Заказчик обязан разместить проект контракта с указанием победителя в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня определения победителя. Победитель имеет ровно один рабочий день, чтобы подписать контракт электронной подписью через площадку. После этого заказчик получает ровно один рабочий день на подписание со своей стороны. Если победитель не подписывает в срок, ему грозит включение в РНП с запретом на участие в госзаказах на 2 года. Если нарушает сроки заказчик, ему может быть выписан штраф от Казначейства.
При неэлектронном порядке сроки более растянуты, но также чётко определены. Заказчик готовит проект в течение 2 рабочих дней, участник подписывает в течение 5 рабочих дней (этот срок указывается в извещении), заказчик подписывает в течение 2 рабочих дней. Итого до 9 рабочих дней.
Если у победителя возникают разногласия с условиями контракта, он может подать протокол разногласий. Заказчик рассматривает его в течение 3 рабочих дней и либо согласен пересмотреть условия, либо обосновывает отказ. В этом случае сроки увеличиваются еще на 3 дня. Если разногласия не устранены, контракт может быть расторгнут или заключен со следующим участником.
Определение победителя: от ставок до протоколов
На электронном аукционе участники видят ценовые предложения друг друга и могут делать ставки в режиме реального времени. Система работает по принципу Dutch auction — цена снижается, пока не останется один или несколько участников. Побеждает участник с наименьшей ценой при соблюдении всех требований контракта. Аукцион проводится в течение нескольких часов, иногда дней, в зависимости от сложности закупки.
На конкурсах побеждает участник, набравший наибольшее количество баллов по комбинированным критериям. Критерии могут быть самыми разнообразными: цена (вес, например, 60%), качество товара или квалификация исполнителя (20%), гарантийный период (10%), наличие сертификатов (10%) и так далее. Оценивает комиссия, состоящая из представителей заказчика, общественных организаций, независимых экспертов. Результаты голосования оформляются протоколом.
После определения победителя его должны уведомить официально. Другие участники имеют право обжаловать результаты в течение 10 дней, подав претензию. Если претензия содержит обоснованные возражения, может быть проведена переоценка, результаты изменены, переподписан контракт с другим участником.
Если победитель не согласен с условиями контракта, он может подать протокол разногласий. Это не означает автоматический отказ от контракта — это инструмент для согласования условий. Заказчик должен рассмотреть возражения, выслушать обоснование и либо согласиться с изменением условий, либо обосновать отказ. Если согласиться, подписывается дополнительное соглашение. Если отказать, контракт может быть заключен со следующим участником или закупка признана несостоявшейся.
Этапы исполнения контракта: от авансов к финалу
После подписания контракта обе стороны начинают выполнять свои обязательства. Поставщик начинает производить товары, выполнять работы или оказывать услуги. Заказчик начинает готовить документы для проведения платежей.
Часто контракт предусматривает авансовый платеж — предварительный платеж до начала выполнения работ, обычно в размере 10–30% от общей стоимости. Это необходимо поставщику для закупки материалов, найма рабочих, подготовки к выполнению контракта. Авансовый платеж может быть проведен после подписания контракта, но иногда заказчик требует предоставления дополнительных документов — например, счета-фактуры, банковской гарантии возврата аванса.
По мере выполнения работ поставщик направляет заказчику промежуточные акты выполненных работ или акты приемки товаров. Заказчик проверяет качество, количество, соответствие техническому заданию. Если всё в порядке, акты подписываются обеими сторонами, и проводится платеж. Если обнаружены недостатки, заказчик может потребовать переделки или замены товаров, указав конкретные претензии.
На завершающем этапе, когда все работы выполнены и все товары поставлены, составляется финальный акт приемки. На его основе проводится финальный платеж. Если контракт предусматривал удержание части суммы (обычно 5–10%) в качестве гарантии качества, эта сумма возвращается через определенный период (обычно через 12 месяцев после завершения) при условии, что не выявлены скрытые дефекты.
Контроль и аудит: проверки на всех уровнях
На протяжении исполнения контракта его выполнение контролируют несколько органов.
Контроль со стороны заказчика осуществляется лицом, ответственным за управление контрактом. Этот человек проверяет ход выполнения работ, качество поставляемых товаров, соответствие срокам, правильность оформления документов.
Контроль со стороны Федерального казначейства проводится при казначейском сопровождении. Казначейство проверяет правильность оформления платежных поручений, наличие необходимых документов, соответствие платежей целевому назначению, отсутствие нарушений законодательства.
Аудит со стороны контрольных органов (Счетная палата, органы внутреннего контроля региональных администраций, прокуратура) проводится выборочно, особенно для крупных и значимых контрактов. Аудиторы проверяют, было ли проведено открытое конкурентное размещение, правильно ли определен победитель, соблюдены ли условия контракта, не были ли допущены нарушения бюджетного законодательства.
Если при контроле обнаруживаются нарушения, может быть составлен акт по результатам проверки с указанием выявленных проблем. Поставщику и заказчику дается время на исправление нарушений. В случае серьезных нарушений контракт может быть расторгнут, поставщик может быть оштрафован и внесен в реестр недобросовестных поставщиков.
Опасности и штрафные санкции: как не потерять репутацию
Нарушение условий государственного контракта имеет серьезные последствия, которые могут разрушить деловую репутацию компании.
Реестр недобросовестных поставщиков — это черный список, ведущийся ФАС. Если поставщик нарушил договоры с государственными органами, не выплатил штрафы, был осужден за коррупцию, он включается в этот реестр. На период включения (обычно 2 года) ему запрещается участвовать в любых государственных закупках. Это может означать потерю значительной доли доходов для компании, зависящей от госзаказов.
Штрафные санкции за просрочку — если поставщик не поставил товары или не выполнил работы в установленный срок, на него начисляются штрафы. Размер обычно составляет 0,1% от цены контракта за каждый день просрочки, но не более 5% от цены. Для большого контракта это может быть значительная сумма.
Штрафные санкции за ненадлежащее качество — если товар поставлен ненадлежащего качества или работы выполнены неправильно, заказчик может потребовать снижение цены или переделку. Размер штрафа может быть от 5% до 10% от цены поставки или контракта.
Исковые требования в суд — если убытки значительны или нарушения серьезны, заказчик может подать иск в суд. Судебный процесс может быть длительным и дорогостоящим для поставщика.
Уголовная ответственность — при выявлении коррупционных элементов, мошенничества, дачи взяток должностным лицам могут быть возбуждены уголовные дела. Это самый тяжелый вариант развития событий.
Практические рекомендации для участников государственных закупок
Проверка своей готовности. Перед участием в закупке убедитесь, что ваша компания может выполнить все требования в установленные сроки и по указанной цене. Проверьте, есть ли у вас все необходимые лицензии, свидетельства, сертификаты. Убедитесь, что у вас нет задолженности перед налоговой и социальными фондами.
Ознакомление с проектом контракта. Не подавайте заявку, не прочитав проект контракта полностью. Обратите внимание на все условия: стоимость, сроки, требования к качеству, размер штрафов, условия приемки. Если контракт подлежит казначейскому сопровождению, убедитесь, что вы готовы к этому.
Профессиональная помощь. Для сложных контрактов, особенно с казначейским сопровождением, рекомендуется обратиться к специалистам. Это может сэкономить время, минимизировать риски и обеспечить правильное оформление всех документов.
Ведение документации. Сохраняйте все документы, связанные с контрактом: акты, счета, спецификации, письма, согласования. Это может потребоваться при проверках или разрешении споров.
Раздельный учет при казначейском сопровождении. Ведите четкий раздельный бухгалтерский учет расходов по государственному контракту отдельно от остальной деятельности компании. Это обязательно для соответствия требованиям законодательства и прохождения проверок.
Соблюдение сроков. Любые сроки — подписания, подачи заявок, исполнения работ — должны быть соблюдены неукоснительно. Даже одного дня просрочки при подписании контракта достаточно, чтобы быть включенным в РНП.
Казначейское сопровождение госконтрактов
Не все контракты подпадают под этот вид контроля. Законодательство четко определяет случаи, когда казначейское сопровождение обязательно.
Первая категория — крупные государственные контракты стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Здесь логика очевидна: чем больше бюджетных средств задействовано, тем выше требования к прозрачности их расходования.
Особое место занимает государственный оборонный заказ. Все средства, выделяемые по закону № 275-ФЗ, находятся под пристальным контролем казначейства независимо от суммы контракта. Специфика оборонной сферы требует максимальной защиты от финансовых нарушений, поскольку речь идет о национальной безопасности.
Также под казначейский контроль подпадают бюджетные инвестиции и субсидии, предоставляемые на основании соглашений или правовых актов. Сюда относятся средства, направляемые на приобретение долей в уставном капитале организаций или их имущества.
Важный нюанс: казначейское сопровождение распространяется не только на основной контракт, но и на всю цепочку договоров, заключаемых в рамках его исполнения. Если генподрядчик привлекает субподрядчиков, их расчеты также проходят через систему казначейства.
Подводя итоги (краткая выжимка)
Этапы заключения госконтракта
Этап 1. Определение победителя закупки. Заказчик проводит конкурентную процедуру (аукцион, конкурс, запрос котировок или предложений). Победитель определяется в зависимости от способа закупки — по наименьшей цене при аукционе или по лучшим условиям исполнения при конкурсе.
Этап 2. Размещение проекта контракта. После определения победителя заказчик размещает проект контракта в Единой информационной системе (ЕИС) на сайте zakupki.gov.ru и на электронной торговой площадке.
Этап 3. Подписание контракта поставщиком. Победитель должен подписать контракт в течение 5 рабочих дней с момента его размещения. Одновременно с подписанием необходимо предоставить обеспечение исполнения контракта — банковскую гарантию или денежные средства.
Этап 4. Подписание контракта заказчиком. После получения подписанного поставщиком контракта и обеспечения, заказчик подписывает его в течение 3 рабочих дней.
Обязательные условия госконтракта
Согласно статье 34 закона 44-ФЗ, в госконтракте обязательно должны быть указаны:
Предмет контракта — точное описание товаров, работ или услуг с указанием количества, характеристик, требований к качеству.
Цена контракта и порядок расчетов — твердая цена (за исключением особых случаев), условия и сроки оплаты, размер аванса.
Сроки исполнения — даты начала и окончания работ, промежуточные этапы.
Порядок приемки — процедура проверки результатов, сроки подписания актов, ответственные лица.
Обеспечение исполнения — размер (от 0,5% до 30% от цены контракта), форма, условия возврата.
Ответственность сторон — штрафы, пени, неустойки за нарушение условий.
Условия изменения и расторжения — основания и порядок внесения изменений.
Исполнение госконтракта и приемка результатов
После заключения контракта начинается этап его исполнения. Поставщик должен:
Выполнить работы или поставить товар в установленные сроки
Обеспечить соответствие результатов требованиям контракта
Подготовить все необходимые документы для приемки
Заказчик проводит экспертизу результатов — самостоятельно или с привлечением экспертов. При электронных закупках документ о приемке формируется в ЕИС. На проверку и подписание документа заказчику дается не более 20 рабочих дней.
Заключительные мысли
Государственные контракты по 44-ФЗ открывают перспективы для компаний, готовых соблюдать требования законодательства и работать с повышенной ответственностью. Участие в государственных закупках может обеспечить стабильный и долгосрочный доход, укрепить деловую репутацию и открыть новые возможности для расширения.
Однако успех требует тщательной подготовки, глубокого понимания правовых норм и внимательного соблюдения процедур. Особенно сложным и ответственным этапом является казначейское сопровождение контрактов — процесс, требующий специальных знаний и навыков работы со специализированными системами.
В этом смысле профессиональная помощь компании KaznaHelp может быть решающим фактором, позволяющим минимизировать риски, сэкономить время и успешно завершить государственный контракт.
Если вы готовы к участию в государственных закупках и нуждаетесь в поддержке — компания KaznaHelp всегда готова помочь.
Начать дискуссию